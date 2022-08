Propaganda, Sprachwandel und Gedankenverbrechen

Internationaler Mensch: Vor kurzem hat die Regierung Biden versucht, die traditionelle Definition einer Rezession zu ändern, die „zwei aufeinander folgende Quartale mit einem Rückgang des BIP eines Landes“ bedeutet.

Die neue Definition einer Rezession ist vager und lautet: „ein signifikanter Rückgang der Wirtschaftstätigkeit, der sich über die gesamte Wirtschaft erstreckt und länger als ein paar Monate andauert“.

Was ist Ihre Meinung dazu?

Doug Casey: Seltsam. Das klingt wie die Definition einer Depression, nicht einer Rezession, die ich seit Jahren verwende.

Worte formen Gedanken, und Gedanken formen Überzeugungen. Das war ein Hauptthema in Orwells Buch 1984. Die Regierung änderte ständig die Bedeutung von Wörtern und bezeichnete einige als „schlechte Gedanken“ oder „Gedankenverbrechen“. 1984 ist die ultimative Entwicklung von Stempelkultur, PC, Wokeism und dergleichen.

Es ist wichtig, dass Wörter genau definiert und verwendet werden. Wenn die Definitionen nebulös sind und nach Belieben geändert werden können, wird es schwierig zu kommunizieren. Je näher wir der Neudefinition von „blau“ zu „rot“, von „Krieg“ zu „Frieden“ oder von „Rezession“ zu „Wohlstand“ kommen, desto näher kommen wir der Tatsache, dass wir buchstäblich nicht wissen, worüber wir reden.

Politiker mögen das Wort „Rezession“ nicht. Sie erinnern sich vielleicht noch daran, wie Alfred Kahn, Jimmy Carters oberster Wirtschaftsberater, scherzte, er würde eine Rezession in „Banane“ umbenennen, weil das Wort die Menschen nicht so sehr erschrecken würde. Während der letzten Depression sagte Roosevelt: „Alles, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst“. Aber das war völlig unwahr. Was das Land wirklich zu fürchten hatte, war seine zerstörerische Politik.

Was die Definition einer Rezession anbelangt, so war die frühere Formulierung „Rückgang des BIP um zwei Viertel“ willkürlich – aber sie ermöglichte es zumindest allen, die mit wirtschaftlichen Zahlen jonglierten, eine aussagekräftige Kurzform zu verwenden. Aber ehrlich gesagt, wer kann schon sicher sein, wie hoch das BIP überhaupt ist, wenn Billionen neuer Fiat-Dollar in die Wirtschaft gepumpt werden? Und der Wert der Währung schwankt wild gegen alles?

Selbst nach den eigenen ungenauen Zahlen der Regierung verliert die Währung jährlich fast 10 % an Wert. Es ist selbst für einen ehrlichen Beobachter schwer zu sagen, was eine Rezession ist, wenn eine Währung radikal um einen unbestimmten Betrag abfällt.

Wer kann schon den Statistiken trauen, die die Regierung dieser Tage vorlegt? Wie viele der Millionen direkt vom Staat beschäftigten Personen und der Millionen indirekt als Auftragnehmer beschäftigten Personen tun zum Beispiel etwas wirklich Produktives, etwas, das tatsächlich gebraucht und gewünscht wird?

Viele von ihnen graben tagsüber sinnlos Gräben aus und füllen sie nachts wieder auf.

Ihre Kosten und Einnahmen werden dem BIP gutgeschrieben, aber ihr Produkt ist wirtschaftlich marginal oder wertlos. Die Schaffung von Vorschriften und das Mischen von Papier, ihr wichtigstes „Produkt“, schafft sogar oft einen negativen Wert. Das Ausheben von Gräben und deren anschließendes Auffüllen könnte zumindest neutral sein.

Vergessen wir mal eine Rezession. Wir befinden uns in der Anfangsphase einer schweren Depression. Ich definiere das als eine Zeitspanne, in der der Lebensstandard der meisten Menschen erheblich sinkt.

Internationaler Mensch: Die Einführung des COVID-Impfstoffs hat dazu geführt, dass die CDC ihre Definition eines Impfstoffs geändert hat – der Punkt, dass er „Immunität gegen eine bestimmte Krankheit erzeugt“, wurde gestrichen.

Die neue Definition besagt, dass ein Impfstoff „ein Präparat ist, das verwendet wird, um die körpereigene Immunreaktion gegen Krankheiten zu stimulieren“.

Was sind die Auswirkungen einer solchen Definition?

Doug Casey: Jeder muss Edward Jenners Erfindung eines Pockenimpfstoffs vor 200 Jahren zustimmen.

Das war ein großer medizinischer Durchbruch.

Ich bin nicht gegen Impfungen, aber Tatsache ist, dass Kinder heute 65 oder 70 Impfstoffe erhalten, bevor sie sechs Jahre alt sind. Viele von ihnen werden in Chargen verabreicht. Abgesehen von der Tatsache, dass viele oder die meisten dieser Impfstoffe möglicherweise nicht wirksam oder notwendig sind. Bei Injektionen gibt es immer ein Risiko; so viele fremde Substanzen so schnell in den Körper junger Kinder zu bringen, ist wahrscheinlich keine gute Idee. Es kann Jahrzehnte dauern, bis sich die Auswirkungen zeigen.

Krankheiten wie Autismus ist zu Recht umstritten. Diese Dinge sollten untersucht werden und nicht automatisch als Hysterie abgetan werden. Tatsache ist, dass die große Mehrheit der heutigen Impfungen unnötig ist.

Gute Ernährung, Sauberkeit und ein allgemein hoher Lebensstandard – und nicht etwa weitverbreitete Impfungen – haben die meisten Krankheitsursachen beseitigt. Die derzeitige Manie, jeden gegen alles zu impfen, ist unnötig und wahrscheinlich gefährlich. Vielleicht sogar sehr gefährlich.

Das Ganze hat auch eine moralische Dimension.

Tatsache ist, dass Ihr wichtigster Besitz Ihr Körper ist. Wenn man seinen eigenen Körper nicht kontrollieren kann, hat man nichts unter Kontrolle. Alles, was ein Mensch mit seinem Körper macht, ist seine eigene Entscheidung. Das gilt auch für die Einnahme von Medikamenten und Impfstoffen – ein weiteres Wort, dessen Definition kürzlich geändert wurde.

Vom moralischen Standpunkt aus gesehen sollte jeder das Recht haben, jede Droge zu nehmen: Marihuana, Kokain, Heroin, LSD oder tausend andere, die illegal sind. Es ist schon seltsam, dass es unter Androhung von langjährigen Haftstrafen oder der Todesstrafe völlig verboten ist, einige Drogen zu nehmen, während man gleichzeitig gezwungen ist, andere zu nehmen. In der Medizin wird der hippokratische Eid durch die statistische Regel „Alles, was nicht vorgeschrieben ist, ist verboten“ ersetzt. Das ist ein gewaltiger moralischer Verstoß. Eigentlich grenzt es an Wahnsinn.

Ein Impfstoff sollte, wenn er funktioniert, dazu da sein, Sie und Ihre Gesundheit zu schützen. Wenn Sie Angst haben, sich mit einer Krankheit anzustecken – Pocken, Kinderlähmung, Grippe oder Hunderte andere -, dann ist es Ihre Sache, wie Sie das Risiko einer Impfung gegen das Risiko, die Krankheit zu bekommen, abwägen wollen.

Internationaler Mensch: Seit seiner Gründung im Jahr 1828 hat Webster’s Dictionary Inflation immer als einen Anstieg der Geldmenge definiert. Im Jahr 2003 änderte es die Definition und bezeichnete damit einen Anstieg des allgemeinen Preisniveaus.

Heute ist den meisten die traditionelle Definition von Inflation nicht mehr bekannt.

Was ist hier eigentlich los?

Doug Casey: Definitionen von Wörtern sind absolut entscheidend, denn wenn wir nicht genau verstehen, was die Wörter bedeuten, können wir nicht miteinander kommunizieren.

Wenn Definitionen schleichend und im Laufe der Zeit geändert werden, kann das nur zu Unverständnis und Verwirrung führen. Das kommt einer erzwungenen Dummheit gleich.

Die Wirtschaftswissenschaften, das Studium der Funktionsweise der Welt des menschlichen Handelns, sind zu einer Pseudoreligion geworden, und promovierte Wirtschaftswissenschaftler haben sich in eine Priesterschaft verwandelt. Die Menschen glauben, dass diese weltlichen Priester gebraucht werden, um Statistiken zu interpretieren – von denen die meisten unzuverlässig sind – und politische Maßnahmen zu formulieren, von denen die meisten bestenfalls unrealistisch sind. Müll rein, Müll raus, GIGO. Vom Nachtwächter, der aufschreibt, was er will, um etwas zu melden, bis zum Computer, der mit abstrusen akademischen Begriffen ohnehin programmiert ist.

Tatsache ist, dass jeder ein Wirtschaftswissenschaftler sein sollte, nicht nur eine bestimmte Priesterschaft, die eine obskure und weitgehend irrelevante Ausbildung erhalten hat, die sich auf Mathematik konzentriert und wenig damit zu tun hat, wie die Welt tatsächlich funktioniert. Es ist wichtig zu verstehen, wie Menschen produzieren, konsumieren und miteinander handeln.

Einer der am meisten missverstandenen Begriffe in der Wirtschaftswissenschaft ist „Inflation“, der, wie Sie sagten, früher etwas ganz anderes bedeutete als heute.

Die falsche Definition von Inflation bringt Ursache und Wirkung durcheinander. Das ist verheerend für klares Denken in jedem Bereich der Interpretation der Realität.

Was also ist Inflation? Inflation ist ein Verb, kein Substantiv. Kurz gesagt, es handelt sich um eine Zunahme der Kaufkraft, die ihren Wert vermindert. In der heutigen Welt, die von den Zentralbanken beherrscht wird, ist es die aktive Entwertung des Wertes einer Währung.

Jeder sollte in der Lage sein, das meiste von dem zu verstehen, was er über Wirtschaft wissen muss, indem er einfach Fragen stellt und präzise Antworten verlangt. Aber das ist unmöglich, wenn Worte alles oder nichts bedeuten können.

Internationaler Mensch: Gegenwärtig versucht die EU, die Definition von „grüner Energie“ zu ändern, um ihren Interessen zu dienen.

Angesichts der sich abzeichnenden Energiekrise in Europa will die EU ihre Haltung gegenüber Erdgas ändern und es als „grün“ bezeichnen.

Was ist Ihre Meinung dazu?

Doug Casey: Jeder wünscht sich sauberes Wasser und saubere Luft. Das ergibt Sinn. Aber was als simpler Wunsch begann, die eigene Umwelt nicht zu zerstören, hat sich, wie die Wirtschaft, zu einer Religion entwickelt. Die wichtigste Konfession ist der Greenism. Ihr Weg zur Erlösung führt über Gesetze und Vorschriften, die nicht nur kostspielig sind, sondern auch willkürlich von Bürokratien ausgelegt und angewendet werden.

In einer Welt der freien Marktwirtschaft würde die Angelegenheit, wenn jemand Ihr Wasser oder Ihre Luft verunreinigt, als Schadensersatzklage vor einer Schiedsstelle enden. Das würde den gigantischen und kontraproduktiven Überbau, den wir heute haben, überflüssig machen. Der Kampf gegen die Umweltverschmutzung hat sich zu einem Krieg gegen das Periodensystem entwickelt.

Schwefel wurde als dämonisches Element betrachtet, dann war Uran, dann Blei der Feind. Dann Kohle. Von dort aus ging der Dschihad zu eher obskuren Dingen wie Kadmium und Arsen über. Dann wurden Kunststoffe zum Feind, dann Petroleum. Und dann wurde, wie Sie schon sagten, Erdgas zur neuen bösen Substanz. Und das, obwohl es pikanterweise „natürlich“ in seinem Namen trägt. Der Versuch, auf Kohle, Uran, Erdöl und Erdgas zu verzichten, ist gleichbedeutend mit der Zerstörung der Zivilisation.

Die Grünen, vorwiegend in Europa, befinden sich in einer selbst geschaffenen Krise. Im Moment versuchen sie, den Ruf des Erdgases zu verbessern, weil sie nicht im Dunkeln frieren wollen.

Ich bin sehr für Erdgas. Es ist ein einfacher und sehr sauberer Brennstoff; es besteht hauptsächlich aus Methan. Es gibt ein paar Probleme mit Methan, dem chemischen Symbol CH4. Aber es gibt mit absolut allem Probleme. Die Lösung liegt in der Wirtschaft – im Tausch von Risiko gegen Ertrag – und in den Eigentumsrechten. Nicht im Erlass von Gesetzen und Verordnungen. Warum nicht? Ich erinnere mich an einen Interviewer, der die Öffentlichkeit mit großem Erfolg aufforderte, eine Petition zum Verbot von Dihydrogenoxid zu unterzeichnen, weil es jedes Jahr zu Tausenden von Todesfällen führt. Sie hatten keine Ahnung, dass es auch als Wasser bekannt ist.

Aber zurück zu Erdgas. Vom Gewicht her besteht es hauptsächlich aus Kohlenstoff, dem derzeitigen Feindelement, das angeblich die globale Erwärmung verursacht. Methan soll die globale Erwärmung 50-mal stärker fördern als Kohlendioxid. Das ist eine völlig überbewertete Hysterie.

Wenn man nach Erdgas bohrt, wird ein Teil davon am Bohrloch in die Atmosphäre freigesetzt, und ein weiterer Teil wird über unansehnliche und gefährliche Pipelines freigesetzt, die zu großen und gefährlichen Speicher- und Verarbeitungsanlagen führen. Erdgas ist ein fossiler Brennstoff, wie Erdöl. In den USA wird das meiste durch Fracking gewonnen, was ebenfalls ein Tabu ist.

Die Grünen betrachten Erdgas als eine Notlösung, eine Verbesserung gegenüber dem bösen Erdöl. Aber die ultimative Lösung, die diese Leute im Hinterkopf haben, ist die Reduzierung der Bevölkerung, damit weniger von Gaias natürlichen Ressourcen verbraucht werden.

Das ist ihre ultimative Lösung für das Nichtproblem der globalen Erwärmung – weniger Energie, weniger Strom und viel weniger Menschen. Menschenopfer sind ein Grundprinzip der grünen Religion. Wenn sich die Bekehrung zu diesem Dogma zu sehr ausbreitet, wird sie zum Zusammenbruch der Zivilisation führen. Aber keine Sorge. Diese Zivilisation wird ersetzt werden durch… etwas Unbekanntes.

Internationaler Mensch: Was wird mit Menschen geschehen, die sogenannte „Gedankenverbrechen“ begehen und sich nicht an die neue Wortdefinition der Regierung und der Medien halten?

Doug Casey: Wir verhalten uns wieder wie primitive Menschen mit Tabus, wie die Eingeborenen des Südpazifiks, die sich nicht trauen, bestimmte Wörter auszusprechen, weil sie damit den Zorn der Götter auf sich ziehen würden. Primitiv? In Europa und den USA kann man noch immer nicht ohne Risiko skeptisch über COVID diskutieren. Wie viele Menschen erkranken tatsächlich daran? Wie schwerwiegend ist sie? Wie viele Menschen sterben daran? Warum genau sterben sie? Was sind die genauen Ursachen? Und welche Heilmittel gibt es außer dem Impfstoff? Welche Gefahren birgt der Impfstoff selbst?

Diese Dinge dürfen in den öffentlichen Medien oder sogar in wissenschaftlichen Foren grundsätzlich nicht diskutiert werden. Wenn Sie das tun, riskieren Sie als Mediziner den Verlust Ihrer Zulassung, Ihres Lebensunterhalts und werden als „Verschwörungstheoretiker“ geächtet.

Das Gleiche gilt für die Diskussion über die globale Erwärmung. Das ist Wahnsinn. Vor nicht allzu langer Zeit war das Wetter das sicherste und harmloseste Gesprächsthema. Jetzt nicht mehr.

Man kann auch nicht über die Unterschiede zwischen den Rassen diskutieren. Menschliche Rassen sind das Äquivalent zu Hunderassen. Rottweiler sind beschützend, Border Collies sind klug und Labradore sind freundlich. Bei Menschen möchte ich in der Regel Westafrikaner in meinem Leichtathletik-Team, Isländer in meinem Gewichtheber-Team und Juden in meinem Schach-Team. Aber das darfst du ja nicht sagen. Ich sage, zur Hölle mit diesen selbst ernannten Zensoren.

Meinungen zu diesen Dingen haben sich in religiöse Ketzereien verwandelt. Wenn du etwas Unorthodoxes sagst oder auch nur denkst, das die Priesterschaft nicht gutheißt, kann dir Schlimmes widerfahren. Das hat eine sehr giftige Atmosphäre geschaffen. Wenn man nicht darüber diskutieren, erforschen und debattieren kann, was richtig und falsch, wahr und falsch, real oder eingebildet ist, dann entsteht Unwissenheit. Und Unwissenheit erzeugt Angst. Und Angst führt zu Gewalt.

Die Lösung ist die vollkommen freie Meinungsäußerung zu allem und jedem, auch zu „Hassreden“.

Ein großer Vorteil der „Hassrede“ besteht darin, dass man nur dann herausfinden kann, was jemand wirklich denkt, wenn man den Menschen erlaubt, sich zu äußern. Es ist schön, wenn man weiß, mit wem man es zu tun hat, und nicht nur raten muss, weil alle Angst haben, zu reden. Wenn man heikle Themen nicht ansprechen darf, kann man sich nicht sicher sein, wie es um den Charakter und das Wesen der Person steht, mit der man es zu tun hat.

Hassreden sind verboten, und jetzt gibt es auch noch die obligatorische „Liebesrede“. Das ist genauso zerstörerisch.

Wenn man heute zum Beispiel über das Militär spricht, muss man immer seine selbstlose Hingabe an das Land betonen. Ein zynischer Beobachter könnte sagen, das Militär sei nur eine schwer bewaffnete Version der Post. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum Soldaten zum Militär gehen. Aber wie oft dient das Militär nur roboterhaft der Regierung und nicht dem Land? Die Regierung und das Land sind zwei verschiedene Dinge. Ungenaues Denken in Verbindung mit gefühlsbetonten Worten ist sehr gefährlich.

Es gibt einen Thesaurus von Wörtern für neue Konzepte, die kürzlich aus dem Nichts erfunden wurden, wie ESG, das für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung steht. Dieser Begriff und DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) werden verwendet, um die Verschmelzung von Wirtschaft und Staat psychologisch und verbal zu entschärfen.

Den Linken, Progressiven und Wortführern gelingt es, Ansichten zu konkretisieren, die nicht nur unzutreffend, sondern in einigen Fällen auch absichtlich irreführend sind. Das ist gefährlich und zerstörerisch. Wir sind es uns selbst schuldig, den Missbrauch von Worten bei jeder Gelegenheit zu hinterfragen.