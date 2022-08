Am Dienstagabend landete die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, heimlich wie eine Diebin auf Chinas Insel Taiwan und brachte damit die Mine, die sie betreffs der Situation in der Taiwanstraße und der Beziehungen zwischen China und den USA geworfen hat, zur Explosion. China hat wiederholt davor gewarnt, wie ungeheuerlich die Art des Besuchs und wie ernst die Folgen sein könnten. Doch Pelosi stellte sich taub, und Washington ergriff keine wirksamen Maßnahmen, um den Besuch zu stoppen, was eine neue Runde von Spannungen und ernsten Herausforderungen in der Meerenge auslöste.

Diesmal hat die ganze Welt deutlich gesehen, wer den Status quo in der Straße von Taiwan verändert, wer zuerst provoziert hat und wer den Frieden und die Stabilität in der Straße von Taiwan untergräbt. Es ist eine große Ironie, dass die USA und die westliche Öffentlichkeit seit geraumer Zeit genau diese drei Punkte zum Ziel ihrer Angriffe auf China gemacht haben. Die taiwanesischen Behörden der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) haben die Gelegenheit genutzt, sich zum „Opfer“ zu machen und die Mitleidskarte auszuspielen. Plötzlich wurde die internationale öffentliche Meinung über Taiwan in Aufruhr versetzt.

Doch angesichts des Besuchs von Pelosi in Taiwan werden die Rhetorik der USA, Schwarz als Weiß zu bezeichnen, ihre hegemoniale Mentalität und ihre Gangsterlogik sowie das Wesen der DPP-Behörden, sich auf die Unterstützung der USA für ihre Unabhängigkeitspläne zu verlassen, deutlich. Die falschen Gegenvorwürfe von US-Außenminister Antony Blinken konnten nicht einmal die Verbündeten und Partner der USA überzeugen und auch nicht das Verhalten der USA erklären. Der ehemalige australische Premierminister Paul Keating, Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong und andere haben sich besorgt über einen möglichen Konflikt zwischen China und den USA geäußert, was sicherlich keine Billigung von Pelosis Verhalten darstellt. Die DPP-Behörden, die normalerweise gerne eine Show veranstalten, halten sich dieses Mal vor dem Besuch ungewöhnlich zurück, was zeigt, wie zurückhaltend sie sind.

Pelosis dumme, rücksichtslose und gefährliche Provokationen haben die gesamte Verantwortung für die Untergrabung von Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan auf die USA und die DPP-Behörden abgewälzt. Dies ist eine neue Eskalation der geheimen Absprachen zwischen den USA und der Insel Taiwan, eine schwerwiegende und zerstörerische Veränderung des Status quo in der Straße von Taiwan, und es ist auch ein Verrat an der ernsthaften politischen Verpflichtung der USA gegenüber China. Der Besuch verstößt nicht nur gegen den Ein-China-Grundsatz und die Drei Kommuniqués zwischen China und den USA, sondern auch gegen die Resolution 2758 der Vereinten Nationen. Einige Politiker in den USA benutzen die so genannte Gewaltenteilung als Vorwand, um sich vor der Verantwortung zu drücken. Ihr Argument ist völlig unhaltbar.

Ein unabhängiges, souveränes Land wird niemals zulassen, dass sich externe Störer und interne separatistische Kräfte gemeinsam verschwören, um seine Souveränität, Sicherheit und territoriale Integrität zu untergraben, ganz zu schweigen von einem großen Land wie China. Um Chinas Kerninteressen zu verteidigen, sind alle von China ergriffenen Gegenmaßnahmen legitim und notwendig und nehmen die Rechte wahr, die ein souveränes Land hat. Im Vergleich zu den Formen ist die Wirkung der Gegenmaßnahmen sogar noch wichtiger.

Zunächst einmal muss das große Risiko, das Pelosi eingegangen ist, auf sie selbst zurückfallen. Mit anderen Worten: Wir sollten das Risiko von Pelosis Taiwan-Besuch so gestalten, dass die Kosten ihrer politischen Leistung erheblich steigen und der Preis, den sie zahlen muss, erhöht wird. Wir sollten Leuten wie Pelosi zu verstehen geben, dass Taiwan kein Ort ist, den sie nach Belieben besuchen können. Die Flugroute des Flugzeugs, das Pelosi am Dienstag nahm, zeigt, dass das Flugzeug über dem Südchinesischen Meer kreiste, offenbar aus Angst vor der PLA, die in den betreffenden Gewässern scharfe Schießübungen durchführt. Chinas militärische Abschreckungsmaßnahmen haben Pelosi die Gefahr spüren lassen.

Zweitens: Chinas Gegenmaßnahmen werden keine einmaligen Aktionen sein, sondern eine Kombination aus langfristigen, entschlossenen und stetig fortschreitenden Maßnahmen. Gerade als Pelosi auf dem Weg nach Taiwan war, hat die PLA-Luftwaffe ihre Su-35-Kampfjets über die Straße von Taiwan geschickt. Das PLA-Theaterkommando Ost wird ab Dienstagabend gemeinsame Militäroperationen rund um die Insel Taiwan mit gemeinsamen See- und Luftübungen im Norden, Südwesten und Südosten der Insel, Artillerieschüssen mit großer Reichweite in der Straße von Taiwan und Testschüssen mit konventionellen Raketen in den Seegebieten östlich der Insel durchführen. Darüber hinaus wird die PLA von Donnerstag bis Sonntag wichtige Militärübungen und Trainingsaktivitäten durchführen, darunter auch Schießübungen rund um die Insel Taiwan.

Von der faktischen Durchbrechung der „Mittellinie“ der Straße von Taiwan über die regelmäßigen Patrouillen der PLA im südwestlichen „Luftraum“ Taiwans bis hin zu Rundflügen um die Insel und der eindeutigen Betonung, dass die Straße von Taiwan keine internationalen Gewässer sind, wurde jede Provokation der USA und Taiwans in den letzten Jahren mit einer weiteren Stärkung der tatsächlichen Kontrolle des Festlandes über die Straße von Taiwan gekontert. Diesmal wird es keine Ausnahme geben.

Drittens zielen Chinas Gegenmaßnahmen im Wesentlichen darauf ab, den Prozess der nationalen Wiedervereinigung zu fördern. Die Zeit und der Schwung, um die Wiedervereinigung des Mutterlandes zu erreichen, liegen immer fest in unserer eigenen Hand. Unabhängig davon, welche Form sie annehmen, um Taiwan zu unterstützen und das Festland einzudämmen, können Kräfte wie Pelosi weder die historische und rechtliche Tatsache ändern, dass Taiwan zu China gehört, noch können sie den Trend zur vollständigen Wiedervereinigung Chinas behindern. Es sollte beachtet werden, dass jeder Schritt, den externe Kräfte wie die USA und die DPP-Behörden unternehmen, um ihre Absprachen und Provokationen zu verstärken, die vollständige Wiedervereinigung Chinas beschleunigen wird.

Wie ein „politischer Pestgott“ hat Pelosi der Region nichts Gutes getan, sondern lediglich Risiken und Spannungen nach Taiwan gebracht. Einige taiwanesische Medien haben aufgedeckt, dass die DPP-Behörden ihre Einladung an Pelosi heimlich zurückgezogen hatten, den Empfang aber unter dem Zorn der US-Politikerin weiter organisieren mussten. Diese Nachricht ist sehr interessant, da sie die niedrige und zwielichtige Mentalität der DPP-Behörden und Pelosis unnachgiebige und egoistische Haltung gegenüber Taiwan anschaulich demonstriert. Sie ist ein wahrer Mikrokosmos für die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan. Es ist auch eine Schande und ein Trauerspiel, dem die Wiedervereinigung der beiden Seiten der Taiwanstraße ein Ende setzen wird.