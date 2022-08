Umfrage: Nur 1 Prozent der Amerikaner sieht Russland als großes Problem

Die Besorgnis über die aktuelle Situation ist verschwunden.

Eine neue Gallup-Umfrage hat ergeben, dass nur 1 Prozent der Amerikaner Russland als großes Problem ansehen, während Inflation, schlechte Regierungsführung und der Zustand der Wirtschaft weitaus mehr Sorgen bereiten.

Es ist aufschlussreich zu sehen, wie sehr die Menschen das Interesse am „aktuellen Geschehen“ verloren haben: Während im März noch 9 Prozent der Amerikaner die Beziehungen zu Russland als wichtigstes Problem des Landes ansahen, ist diese Zahl nun stark gesunken.

Ähnlich wie die Medien den Krieg zwischen der Ukraine und Russland in den Hintergrund gedrängt haben (vermutlich aus Enttäuschung über naive Vorhersagen, dass Russland schnell besiegt werden würde), haben auch die Amerikaner ihr Interesse verloren.

Kurz nach dem Einmarsch Russlands wurde das Thema als oberste Priorität angesehen, aber jetzt glauben nur noch 1 Prozent der Amerikaner, dass es das wichtigste Thema für die Nation ist.

…was an dem Inhalt sensibel sein soll ist uns schleierhaft…;)

In a new Gallup poll, only 1% of Americans mentioned Russia as a significant problem facing the U.S., down from 9% in March. pic.twitter.com/1HZhDEoLe9