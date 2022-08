Wir wurden unser ganzes Leben lang über alles, was wichtig ist, belogen

Caitlin Johnstone

Geschichten über Protagonisten, die ihr ganzes Leben lang über etwas sehr Wichtiges getäuscht wurden, tauchen in unserer Kultur seit Generationen auf und erfreuen das Publikum an den Kinokassen auch heute noch.

Der Bettler war in Wirklichkeit ein Prinz. Luke war der Sohn von Darth Vader. Keanu Reeves hatte in einer Computersimulation gelebt. Bruce Willis war in Wirklichkeit ein Geist. Jim Carreys ganze Welt war das Set einer Fernsehshow, und jeder in seinem Leben hatte ihn seit seiner Kindheit belogen.

Dieses Thema taucht so oft auf, weil es bei den Menschen einen starken Widerhall findet. Und es findet starken Widerhall bei den Menschen, weil es genau das ist, was passiert.

Von frühester Kindheit an werden wir darauf trainiert, uns in eine Gesellschaft einzufügen, die von Grund auf von den Mächtigen im Dienste der Mächtigen entworfen wurde. Sobald wir alt genug sind, um neugierig auf die Welt und ihre Funktionsweise zu werden, werden unsere Köpfe mit Lügen über solche Dinge gefüllt, durch unsere Bildungssysteme, durch die Medien, die wir konsumieren, durch unsere Eltern, die auf dieselbe Weise indoktriniert wurden, und durch die Kultur selbst, in die wir vom ersten Tag an eintauchen.

Diese Geschichten über eine Figur, die um ihr Leben betrogen wurde, sprechen uns deshalb so sehr an, weil wir alle auf einer gewissen Ebene vermuten, dass dies auch auf unser eigenes Leben zutreffen könnte. Sie flüstern etwas Verborgenes und Heiliges in uns an, das schon immer gespürt hat, dass mit unserer Wahrnehmung etwas nicht stimmt.

Wir haben unser ganzes Leben damit verbracht, in Lügen zu schwelgen, die den Mächtigen dienen. Man hat uns vorgegaukelt, dass wir in einer Demokratie leben, deren Regierung im Einklang mit dem Willen der Wählerschaft handelt. Man gaukelt uns vor, dass unser politisches System von zwei sich bekriegenden ideologischen Fraktionen gesteuert wird, deren Spaltungen natürliche Phänomene unserer Gesellschaft sind und nicht das Produkt eines absichtlichen Social Engineering. Man gaukelt uns vor, unsere Regierung sei grundsätzlich gut und stehe in Opposition zu ausländischen Regierungen, die rein böse sind. Man gaukelt uns vor, dass die Dinge so sind, wie sie sind, und dass sie nur so sein können.

Wir werden getäuscht, indem wir glauben, dass die Art und Weise, wie wir Informationen sammeln und uns ein Bild von der Welt machen, falsch ist. Wir werden getäuscht, indem wir glauben, dass die Nachrichtenmedien uns die Wahrheit über die Geschehnisse erzählen. Man gaukelt uns vor, dass alles, was wir von unserer Seite der politischen Parteien hören, wahr und vertrauenswürdig ist. Uns wird vorgegaukelt, dass die parteipolitischen Filter, die durch Indoktrination über unsere Wahrnehmung nationaler und weltweiter Ereignisse gelegt wurden, völlig zuverlässige Instrumente zur Interpretation von Informationen und zum Ziehen von Schlussfolgerungen sind.

Uns wird vorgegaukelt, dass wir falsche Dinge über uns selbst glauben. Uns wird vorgegaukelt, dass wir erfolgreich sind, wenn wir dominante Kapitalisten und reiche Aufsteiger werden können, und dass wir Versager sind, wenn wir nicht an den Rädern der Industrie drehen und andere überholen, um weiterzukommen. Man gaukelt uns vor, dass wir gut sind, wenn wir die erfundenen, der Macht dienenden Regeln des Rechts, der Kultur und der Religion einhalten, und dass wir schlecht sind, wenn wir sie übertreten. Man gaukelt uns vor, dass wir ständig etwas leisten, erreichen und erlangen müssen, dass wir ständig Geld und Anerkennung verdienen müssen, damit wir uns eines Tages an einem imaginären Punkt in einer Zukunft, die nie eintrifft, angemessen fühlen können.

Wenn wir uns wirklich dazu verpflichten, die in uns eingepflanzte Unwahrheit auszurotten, können wir sogar entdecken, dass wir uns selbst über die Art und Weise, wie wir die Realität erleben, getäuscht haben. Dass die Selbstwahrnehmung als endliche Figur, die von der Welt getrennt ist, auf falschen Annahmen über die Art und Weise, wie Erfahrungen gemacht werden, auf wenig hilfreichen mentalen Gewohnheiten, die auf falschen Voraussetzungen beruhen, und auf übersehenen Aspekten unseres eigenen Bewusstseins beruht. Dass wir uns mit falschen Überzeugungen darüber, wer und was wir sind, unglücklich gemacht haben.

Diese Zivilisation ist der Schauplatz der Truman Show, und wir alle sind Truman.

Aber weil wir alle Truman sind, können wir das Set nur verlassen, wenn wir es gemeinsam verlassen. Es gibt keine Möglichkeit, als Individuum zu gehen, denn selbst wenn man weiß, dass alles Lüge ist, steckt man immer noch in einer Welt voller Menschen fest, deren Verhalten von Lügen bestimmt ist.

Als Individuum in der Realität zu erwachen, kann aus diesem Grund manchmal unangenehmer sein, als im Traum zu bleiben, denn man ist wie Truman, nachdem er erkannt hat, dass alles nur ein Schwindel ist, aber bevor er flieht. Manchmal sitzt man einfach nur da und schreit den Schauspieler an, der seine Mutter spielt, während sie vergeblich versucht, eine Werbepause zu machen. Das kann beunruhigend für dich sein, und es kann beunruhigend für die Leute um dich herum sein, die noch nicht auf derselben Seite sind.

Die einzige Möglichkeit, die Truman-Show zu verlassen, besteht darin, dass wir es schaffen, uns gegenseitig aus den Lügen aufzuwecken, die sie aufgebaut haben. Bis dahin werden wir in einer Welt der Armut, des Krieges, der Ausbeutung, der Erniedrigung, des Ökozids und des Leidens feststecken. Erst wenn sich genug von uns von der Lügenmatrix gelöst haben, werden wir in der Lage sein, unsere zahlenmäßige Stärke zu nutzen, um einen echten Wandel zu erzwingen.

Nur dann werden wir in der Lage sein zu entkommen.

Nur dann werden wir in der Lage sein, die Bühne zu verlassen.

Nur dann werden wir in der Lage sein, uns an das Publikum zu wenden und zu sagen: „Falls ich euch nicht sehe: Guten Tag, guten Abend und gute Nacht!“

Und dann drehen wir uns um, gehen zur Tür hinaus und beginnen unser Abenteuer in der Realität.