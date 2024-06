Chinas globale Militärbasisstrategie nimmt Gestalt an

Von Gabriel Honrada

Rand-Bericht identifiziert Chinas Zielländer für Basisabkommen als wachsende, aber noch weit entfernte Herausforderung für die US-Macht

China sichert sich internationale Abkommen über den Zugang zu Militärbasen, um die globale Reichweite seiner Streitkräfte zu vergrößern und damit Amerikas erweiterter Abschreckungsstrategie für Taiwan entgegenzuwirken, während es Indien mit einer Einkreisung droht.

In diesem Monat veröffentlichte RAND einen Bericht, in dem detailliert beschrieben wird, wie China seine globale militärische Reichweite ausbaut, indem es Abkommen über den Zugang zu Militärbasen aushandelt, um seinen Sicherheitsfußabdruck zu vergrößern und der Volksbefreiungsarmee (PLA) und der bewaffneten Volkspolizei (PAP) Operationen in Übersee zu ermöglichen.

RAND nennt als Zielländer unter anderem Kambodscha, Äquatorialguinea, Namibia, die Salomonen, die Vereinigten Arabischen Emirate und Vanuatu. Dem Bericht zufolge betreibt China bereits eine Logistikbasis in Dschibuti und einen paramilitärischen Außenposten in Tadschikistan.

Abgesehen von diesen Ländern berichtete Newsweek im März 2024, dass China auch Zugang zu Basen in Kuba, Pakistan, Tansania, Sri Lanka und Myanmar anstrebt.

Während diese Stützpunkte in Friedenszeiten Operationen wie die Evakuierung von Nichtkombattanten und das Sammeln von Informationen unterstützen, ist ihr potenzieller Nutzen in Kriegszeiten ungewiss, so der Rand-Bericht. Die primäre kinetische Mission der PLA von diesen Stützpunkten aus wird bis 2030 wahrscheinlich der Schutz der Seekommunikationslinien (SLOC) sein.

Chinas militärische Schriften deuten darauf hin, dass es bis 2030 keine Pläne oder Fähigkeiten zur Nutzung ausländischer Stützpunkte für offensive Aktionen gegen die US-Streitkräfte gibt, heißt es in dem Rand-Bericht. Chinas Priorität liegt dem Bericht zufolge auf dem Schutz der maritimen Handelswege und der Reaktion auf mögliche US-Blockaden.

Der Bericht hebt auch die großen Herausforderungen hervor, denen sich die PLA bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung dieser Stützpunkte gegenübersieht, darunter die politische Zuverlässigkeit der Gastländer, Probleme bei der logistischen Unterstützung und die Sicherheit der Stützpunkte. Der Bericht stellt fest, dass die PLA bei der Logistik in hohem Maße auf mobilisierte zivile Mittel zurückgreift, was Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit und Widerstandsfähigkeit dieses Ansatzes in Kriegszeiten aufkommen lässt.

Trotz der Bemühungen um den Aufbau eines Netzes strategischer Stützpunkte und logistischer Unterstützungsbasen, auch in Handelshäfen, ist die Kapazität der PLA für anspruchsvollere Kampfeinsätze von diesen Standorten aus begrenzt.

Der Rand-Bericht deutet darauf hin, dass verstärkte Aktivitäten der PLA im Bereich der See- und Luftverteidigung in Überseebasen auf eine Verlagerung zu einer aggressiveren Haltung hindeuten könnten, aber aufgrund logistischer und politischer Herausforderungen ist es unwahrscheinlich, dass die PLA-Basen im nächsten Jahrzehnt eine signifikante Bedrohung für die militärischen Interessen der USA darstellen werden.

Dennoch könnte diese Einschätzung die raschen Fortschritte in der chinesischen Militärtechnologie und strategischen Planung unterschätzen.

In einem Artikel für The National Interest (TNI) vom Juni 2024 stellt Brandon Weichert fest, dass China die weltweit größte Flotte von Flugzeugträgern besitzen wird, was seinen massiven Vorteil im Schiffbau gegenüber den USA unterstreicht.

Weichert behauptet, dass die Volksbefreiungsarmee-Marine (PLA-N) diese Mittel einsetzen will, um die US-Streitkräfte am Eindringen in den Indopazifik zu hindern und so die regionale Vorherrschaft zu sichern.

Er sagt, die PLA-N sehe ihre Flugzeugträger als schwimmende Kommandozentralen in jedem potenziellen Konflikt, wie etwa einer Invasion oder Blockade Taiwans, vor. Er weist auch darauf hin, dass sich die USA auf eine neue Ära mit umstrittenen regionalen Gewässern und chinesischen Kriegsschiffen in der westlichen Hemisphäre einstellen müssen.

China könnte sich um den Zugang zu Stützpunkten in der westlichen Hemisphäre bemühen, um die erweiterte Abschreckung der USA in einem Taiwan-Konflikt herauszufordern, indem es die Drohung eines direkten Angriffs auf das US-Festland ausnutzt.

In einem Artikel aus dem Jahr 2023 für das Zentrum für Strategische Studien der peruanischen Armee weist Robert Ellis darauf hin, dass China mit Zugang zu Stützpunkten in Kuba Spezialoperationen durchführen, das US-Militär stören und das US-Festland angreifen könnte, um in einem Konfliktszenario wichtige Verteidigungslieferketten zu unterbrechen.

Darüber hinaus warnt Gordon Chang in einem Artikel des Gatestone Institute vom Juni 2023, dass China Langstreckenraketen auf Kuba stationieren könnte, um Stützpunkte der US-Marine in Florida anzugreifen, den Verkehr von US-Schiffen zu blockieren und Flugzeuge über dem Südosten der USA abzuschießen.

Indien befürchtet unterdessen, dass China seinen wirtschaftlichen Einfluss nutzen wird, um Zugang zu Basen in Gwadar in Pakistan und Hambantota in Sri Lanka zu erhalten und seinen einzigen Militärstützpunkt in Dschibuti zu verstärken. Diese Situation würde Indiens Vorherrschaft im Indischen Ozean in Frage stellen und Ängste vor einer Einkreisung wecken.

Isaac Kardon stellt in einem Briefing von Foreign Policy at Brookings im Februar 2023 fest, dass Chinas Stützpunkt in Dschibuti zwar seine Marineoperationen im Indischen Ozean unterstützen kann, aber am Ende von schwachen Versorgungslinien liegt.

Kardon zufolge ist Chinas Anlage in Dschibuti isoliert und operativ begrenzt, da sie keine gegenseitige Unterstützung durch andere chinesische Militäreinrichtungen im Indischen Ozean erhält. Kardon weist jedoch darauf hin, dass Chinas kommerzielle Einrichtungen mit doppeltem Verwendungszweck in Gwadar und Hambantota dennoch zu wichtigen Knotenpunkten für seine Marineoperationen geworden sind.

Was Gwadar betrifft, so erwähnen Kardon und andere Autoren in einem Bericht des China Maritime Studies Institute vom August 2020, dass die Anlage ein langfristiger Ruhe- und Nachschubstandort für die PLA-N werden kann, wobei sie auf die geografische Lage, die militärische Bedeutung und den chinesischen Hafenbetreiber verweisen.

Kardon und andere sagen auch, dass einige Kreise in der PLA glauben, dass der Zugang der chinesischen Basis zu Gwadar bereits so gut wie gesichert ist, und zitieren einen PLA-Offizier mit den Worten: “Das Essen ist bereits auf dem Teller; wir werden es essen, wann immer wir wollen.”

Ebenso berichtete die South China Morning Post (SCMP) im Juli 2023, dass Hambantota höchstwahrscheinlich Chinas nächster Militärstützpunkt im Indischen Ozean sein wird, wobei sie darauf hinwies, dass China die direkte Kontrolle über die Anlage hat und diese seine größte Einzelinvestition in einen Hafen darstellt.

In militärischer Hinsicht können Gwadar und Hambantota eine stärkere chinesische Marinepräsenz im Indischen Ozean unterstützen, die schließlich Indiens seegestützte nukleare Abschreckung bedrohen könnte.

Wie die Asia Times in diesem Monat feststellte, plant Indien möglicherweise, den Golf von Bengalen zu einer Bastion für seine Atom-U-Boote mit ballistischen Raketen (SSBN) zu machen, da die tiefen Gewässer der Region eine bessere Deckung bieten als die überfüllten Gewässer des Arabischen Meeres.

Von einem massiven U-Boot-Stützpunkt in Rambilli aus würden Indiens SSBN im Golf von Bengalen patrouillieren, während das Gebiet durch Überwassereinheiten wie Flugzeugträger und Zerstörer geschützt wäre. Eine solche Strategie würde es Indien ermöglichen, unbemerkt U-Boot-gestützte ballistische Raketen (SLBM) mit nuklearer Bestückung gegen Pakistan und China einzusetzen.

Nukleare Spannungen zwischen China und Indien dürften jedoch am ehesten durch das gegenseitige Eindringen in die Bastionen der jeweils anderen Seite unter Einsatz konventioneller Mittel entstehen. In diesem Szenario könnten chinesische Kriegsschiffe, die von Gwadar und Hambantota aus operieren, die Bewegungen der indischen SSBNs verfolgen.

Gleichzeitig erwägt Indien, seine Marinepräsenz im Südchinesischen Meer zu verstärken, wo China beabsichtigt, eine Bastion für seine SSBNs zu errichten, die Indiens Absichten im Golf von Bengalen widerspiegelt.