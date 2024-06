Vietnam baut neue Inseln und keiner schreibt darüber

Währenddessen baut Vietnam künstliche Inseln und Verteidigungsanlagen in den umstrittenen Spratlys, als gäbe es kein Morgen – 692 neue Hektar in den vergangenen 6 Monaten! – Aber niemand schreibt darüber, weil es a) nicht China ist und b) nicht in die Berichterstattung passt.

Wie viel Prozent der westlichen Öffentlichkeit wissen, dass Vietnam mit Abstand das Land ist, das die meisten umstrittenen Inseln im Südchinesischen Meer besetzt hält? In den Spratly-Inseln hält es z.B. 29 Inseln, während die VR China 7 und die Philippinen elf Inseln halten. Quelle

Hanoi im Zeitraffer: Vietnams Spratly-Ausbau beschleunigt sich

Vietnam hat den Ausbau seiner Außenposten auf den Spratly-Inseln in den vergangenen sechs Monaten deutlich beschleunigt und dabei fast so viel neues Land geschaffen wie in den beiden Vorjahren zusammen. Damit ist Hanoi auf dem besten Weg, 2024 ein Rekordjahr für den Bau von Inseln zu werden.

Seit der letzten Aktualisierung des AMTI im November 2023 hat Vietnam 692 Hektar neues Land in insgesamt 10 Gebieten geschaffen, verglichen mit 404 Hektar in den ersten 11 Monaten des Jahres 2023 und 342 Hektar im Jahr 2022. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der vietnamesischen Ausbaggerungen und Aufschüttungen (einschließlich Aufschüttungen und Ausbaggerungen von Häfen und Kanälen) in den umstrittenen Gebieten des Südchinesischen Meeres auf etwa 2.360 Hektar – etwa die Hälfte der 4.650 Hektar Chinas. Dies ist eine große Veränderung gegenüber der Situation vor nur drei Jahren, als die vietnamesischen Ausbaggerungen und Deponien insgesamt nur 329 Hektar umfassten – weniger als ein Zehntel der chinesischen Gesamtfläche.

Das Ausmaß der vietnamesischen Aktivitäten wird auch bei einem Blick auf die flächenmäßig größten Vorposten auf den Spratly-Inseln deutlich. Während Chinas “Big Three” (Mischief, Subi und Fiery Cross Riffs) nach wie vor die größten sind, handelt es sich bei den vier nächstgrößten Vorposten um neu erschlossene vietnamesische Riffe.

Riff für Riff

Das Barque Canada Reef ist nach wie vor Vietnams größter Außenposten, dessen Fläche sich in den letzten sechs Monaten von 238 auf 412 Hektar fast verdoppelt hat.

Mit einer Länge von 4.318 Metern ist dies der einzige vietnamesische Außenposten mit dem Potenzial für eine 3.000 Meter lange Start- und Landebahn, wie sie China auf den Riffen Fiery Cross, Mischief und Subi besitzt. Derzeit ist die einzige vietnamesische Landebahn auf den Spratly-Inseln eine 1.300 Meter lange Piste auf der gleichnamigen Insel. Während diese Piste für die meisten vietnamesischen Militärflugzeuge ausreicht, wäre für größere militärische Transport-, Überwachungs- oder Bomberflugzeuge eine 3.000 Meter lange Piste zum Starten und Landen erforderlich.

Auch an anderen Stellen wurde seit November viel Land aufgeschüttet: 102 Hektar neues Land entstanden am Discovery Great Reef, 52 Hektar am South Reef, 41 Hektar auf Namyit Island und 37 Hektar am Pearson Reef.

Die Baggerarbeiten in Pearson haben sich über den nordöstlichen Hauptausläufer hinaus auf neue Gebiete am südlichen Ende des Riffs ausgedehnt, wodurch neues Land um die bestehenden Bunkeranlagen und breitere Kanäle für die Schiffspassage geschaffen wurden.

Vietnam hat weiterhin eine Mischung aus Cutter-Suction und Clamshell-Dredge eingesetzt, um diese Erweiterungen zu vollenden, wobei erstere vorwiegend in großen Deponiegebieten wie dem Barque Canada Reef zum Einsatz kommt.

Bauwerke

Neben der beschleunigten Deponierung hat Vietnam mit dem vorläufigen Bau einiger neuer Einrichtungen in seinen Außenposten begonnen. Zu den bemerkenswerten Entwicklungen gehören die Fertigstellung einer Bootsrampe auf Namyit Island und der Bau eines neuen Hafens am Central Reef.

An mehreren Stellen sind Schützengräben und Küstenverteidigungsanlagen zu sehen, die typisch für die vietnamesischen Außenposten auf den Spratly-Inseln sind. An vielen der sich ausbreitenden Riffe, darunter Discovery Great Reef, Ladd Reef, Tennent Reef und South Reef, wurden provisorische Hubschrauberlandeplätze eingerichtet.