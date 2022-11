Chinas Goldvorräte sind Dollar-Warnzeichen

Peking tauscht Dollar gegen Gold, da die Stärke des Dollars zunehmend illusorisch erscheint

TOKIO – Eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse im globalen Zentralbankwesen ist das Ausmaß, in dem chinesische Beamte Dollar gegen Gold tauschen.

Das Team von Gouverneur Yi Gang bei der People’s Bank of China gibt das nicht zu. Das muss die PBOC aber auch gar nicht, denn der chinesische Staatschef Xi Jinping hat in den letzten Jahren einen klaren politischen Kurs verfolgt: die Internationalisierung des Yuan als Hauptkonkurrenten des Dollars.

Xis Position hat sich nicht so sehr geändert, da auch andere Regierungen erkannt haben, dass das Vertrauen in die globale Reservewährung schwindet und eine Alternative zum Dollar dringend benötigt wird.

Zumal die US-Staatsverschuldung die Marke von 30 Billionen Dollar übersteigt, die Inflation ein 40-Jahres-Hoch erreicht hat, die Federal Reserve die größte Volkswirtschaft in die Rezession treibt und eine Gruppe feuriger Republikaner damit droht, die Schuldengrenze in Washington erneut aufs Spiel zu setzen.

Es überrascht nicht, dass die Zentralbanken, die früher Dollars gehortet haben, so schnell wie noch nie Gold kaufen. Im Juli-September-Quartal haben die Zentralbanken ihre Goldkäufe im Vergleich zum Vorjahr mehr als vervierfacht und ihre bereits beträchtlichen Bestände um fast 400 Tonnen aufgestockt.

Diese Zahlen des World Gold Council sind kein Einzelfall. Der seit Jahresbeginn verzeichnete Anstieg der Goldkäufe übertrifft bereits jetzt jeden Zwölfmonatszeitraum seit 1967 bei Weitem. Dies lässt die Händler raten, wer hier die wahren Wale sind.

Wer nachrechnet, kann bestätigen, dass etwa 90 Tonnen der Käufe auf die Türkei (31,2 Tonnen), Usbekistan (26,1 Tonnen), Indien (17,5 Tonnen) und andere Entwicklungsländer zurückzuführen sind. Die übrigen 300 Tonnen, so wird allgemein angenommen, tragen chinesische Fingerabdrücke.

Xis Ambitionen, die Verwendung des Yuan im Handel und im Finanzwesen zu erhöhen, würden einen enormen Auftrieb erhalten, wenn Peking den Yuan vollständig konvertierbar machen würde. Das Gleiche gilt für die Unabhängigkeit der PBOC von der Kommunistischen Partei.

In der Zwischenzeit erledigen jedoch US-Beamte Xis Arbeit für ihn, da Washington das „exorbitante Privileg“ des Dollars, wie es der französische Finanzminister Valéry Giscard d’Estaing 1960 ausdrückte, als selbstverständlich ansieht.

Der Yuan will einen Platz am Tisch als globale Reservewährung. Bild: iStock

Man kann Jahrzehnte zurückgehen, aber die letzten vier Präsidenten tragen alle eine Mitschuld. George W. Bush, der von 2001 bis 2009 Präsident war, hat Washingtons Haushaltsüberschuss für eine gigantische Steuersenkung für die Reichen verpulvert. Dann begann er einen kostspieligen Krieg gegen den Terrorismus, der die Glaubwürdigkeit untergrub.

Barack Obama (2009-2017) versäumte es, die Ursachen der Lehman-Brothers-Krise zu bekämpfen und kümmerte sich stattdessen um die Symptome. Unter seiner Führung spielten die Republikaner mit der Schuldenobergrenze der Regierung herum. Im Jahr 2011 entzog S&P Global Ratings Washington das AAA-Rating.

Donald Trumps Amtsantritt im Jahr 2017 brachte eine weitere haushaltsvernichtende Steuersenkung mit sich, die die von Bush in den Schatten stellte. Trumps Handelskrieg mit China untergrub unterdessen das Vertrauen in die US-Führung. Als er den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell einschüchterte, damit er die Zinsen senkt, folgte eine der inkompetentesten Covid-19-Reaktionen der Welt, die zu einer unvorstellbaren Zahl von über einer Million Toten führte.

Mit dem Amtsantritt von Joe Biden im Jahr 2021 kam es zu einer neuen Explosion der Staatsausgaben. Dadurch wurde die ohnehin schon chronische Staatsverschuldung noch weiter erhöht und Geld in eine Wirtschaft gepumpt, die inmitten von Turbulenzen in der Lieferkette bereits auf Hochtouren lief. Biden hat nicht schnell genug gearbeitet, um die Produktivität zu steigern und die Fed bei der Eindämmung der Inflation zu entlasten.

Nun sind 671 Tage vergangen, und der Verkauf des Dollars hat sich beschleunigt. Bis zu einem gewissen Grad ist dies darauf zurückzuführen, dass die Anleger darauf wetten, dass die Tage der Zinserhöhungen der Fed in 75-Basis-Punkt-Schritten vorbei sind. Dennoch sind die Warnsignale der Zentralbanken, die sich auf den Kauf von Gold stürzen, kaum zu übersehen.

Das gelbe Metall glänzt im Moment dank seiner Eigenschaft, dass es „nicht die Schuld eines anderen Landes ist“, sagt Nikos Kavalis, Geschäftsführer der Edelmetallberatungsfirma Metals Focus. „Wir glauben, dass die Zentralbanken auf absehbare Zeit Nettokäufer bleiben werden.

Einige dieser Argumente spiegeln die schwierige Situation der Staatsverschuldung wider, die sich nun auf den globalen Märkten abzeichnet. Der Wirtschaftswissenschaftler Emre Tiftik vom Institute of International Finance stellt fest, dass die weltweite Schuldenquote, die bei 343 % des BIP liegt, jetzt 20 Prozentpunkte unter ihrem Höchststand im ersten Quartal 2021 liegt, „unterstützt durch ein starkes Wachstum und geschmeichelt durch die Inflation“.

Allerdings, so Tiftik, „steigt die Schuldenquote in den Schwellenländern weiter an, vor allem im Finanzsektor“.

Tiftik erklärt, dass die globale inflationsbereinigte Verschuldung derzeit auf einem mehrjährigen Tiefstand liegt. Da die Regierungen jedoch versuchen, das Wachstum zu stützen und einen höheren Finanzierungsbedarf zu decken, dürften 2023 mehr Staatsanleihen emittiert werden“, und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Währungsabwertung zusätzlichen Gegenwind für Kreditnehmer schafft, auch in reifen Märkten mit Verbindlichkeiten in US-Dollar.

Letztlich, so Tiftik, „werden die Zinsen für Staatsanleihen weltweit rapide ansteigen“, vorwiegend in Afrika südlich der Sahara, aber auch in den aufstrebenden Ländern Europas und Asiens. Dies erklärt zum Teil, warum die Nachfrage nach Gold so stark ansteigt.

Ob die Goldkäufe der Zentralbanken anhalten werden, bleibt abzuwarten. Der Ökonom Gregory Daco von EY Parthenon merkt an, dass die Powell-Fed „die Geldpolitik auf der FOMC-Sitzung im November neu kalibriert hat, indem sie ein neues Paradigma der ‚Geschwindigkeit gegenüber dem Ziel‘ angenommen hat – was darauf hindeutet, dass sie beabsichtigt, einen höheren Leitzins zu erreichen, dies aber in einem langsameren Tempo.“

Jerome Powell versucht, die Inflation zu senken und gleichzeitig eine Rezession zu vermeiden Foto: AFP / Graeme Jennings

Daco fügt hinzu, dass „die Entschlossenheit der Zentralbanken, die Geldpolitik aggressiv zu straffen, zusammen mit den verzögerten Auswirkungen der Geldpolitik auf die Wirtschaft die Wahrscheinlichkeit einer Überstraffung erhöht“.

Christopher Waller, Mitglied des Gouverneursrats der US-Notenbank, sagte letzte Woche: „Wir werden nicht nachgeben. Hören Sie auf, auf das Tempo zu achten, und achten Sie darauf, wo der Endpunkt liegen wird. Solange wir die Inflation nicht gesenkt haben, ist dieser Endpunkt noch in weiter Ferne“.

In der Zwischenzeit hatte Peking US-Schuldtitel abgestoßen. Zwischen Ende Februar und Ende September verkaufte China US-Staatsanleihen im Wert von mindestens 121 Milliarden Dollar. Diese Verkäufe verstärkten sich zu dem Zeitpunkt, als Wladimir Putins Russland in die Ukraine einmarschierte.

Seit Juli haben Chinas Goldimporte aus Russland stark zugenommen. Allein in diesem Monat stiegen die chinesischen Goldtransaktionen auf etwa das 50-fache des Vorjahresniveaus.

Zugegeben, Peking hat seine Dollarbestände seit 2018, als Trump seinen Handelskrieg begann, immer wieder reduziert. Mitte des Jahres war Chinas Bestand an Staatsanleihen der niedrigste seit 2010.

Das war ein Jahr, nachdem der damalige chinesische Ministerpräsident Wen Jiabao erklärt hatte, Peking sei „besorgt über die Sicherheit unserer Vermögenswerte“ und forderte Washington auf, „seinen Worten Taten folgen zu lassen, eine glaubwürdige Nation zu bleiben und die Sicherheit der chinesischen Vermögenswerte zu gewährleisten.“

Zwei Jahre später, im Jahr 2011, bestätigte S&P Wens schlimmste Befürchtungen, als es die US-Staatsschulden herabstufte. Dies geschah als Reaktion auf die Weigerung der republikanischen Gesetzgeber, die gesetzlich festgelegte Obergrenze für die Kreditaufnahme Washingtons anzuheben, wodurch ein Zahlungsausfall drohte.

Jetzt, da sich die Republikaner darauf vorbereiten, die Macht im Repräsentantenhaus zu übernehmen, wird darüber gesprochen, die Schuldenobergrenze erneut als Geisel zu nehmen. Diese „Burn-it-all-down“-Taktik würde es Bidens Regierung schwer machen, ihre Rechnungen zu bezahlen. Die Auswirkungen eines daraus resultierenden Zahlungsausfalls könnten die globale Krise von 2008 in den Schatten stellen.

Die Verschwendungssucht würde Bidens Finanzministerin Janet Yellen wenig Spielraum lassen, wenn eine andere Covid-Variante auftritt und die Wirtschaft zusammenbrechen lässt. Die daraus resultierende Verlangsamung in einer Zeit hoher Inflation könnte für die Unternehmensgewinne und die US-Aktienkurse den Untergang bedeuten.

Diese Dynamik würde sich zu einem Zeitpunkt entfalten, an dem der Yuan zu seinem Recht kommt. Nach den jüngsten Zahlen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich ist der Yuan die fünftmeist gehandelte Währung der Welt. In nur drei Jahren hat sich Chinas Währung vom achten auf den fünften Platz vorgearbeitet.

Auch bei der Schaffung einer digitalen Zentralbankwährung ist die PBOC der Fed meilenweit voraus. Während der Olympischen Spiele in Peking Anfang dieses Jahres wurde der E-Yuan in begrenztem Umfang eingesetzt. Es war das erste Mal, dass eine große Währungsbehörde den E-Yuan einsetzte, und verschaffte China einen Vorsprung bei der Neugestaltung der Zukunft des Geldes.

Die größte Angst Washingtons besteht nun darin, dass die großen Währungsbehörden den Vorteil eines Vorreiters nutzen, um den Dollar abzuschaffen. Die Art und Weise, wie die USA den Zaubertrick schaffen, dass eine massive und wachsende Verschuldung die Renditen nicht in die Höhe schnellen lässt, sind die asiatischen Ersparnisse. Zusammen mit Japan und China sitzen die zehn größten asiatischen Anleger auf etwa 3,5 Billionen Dollar an US-Schuldverschreibungen, während die Inflation so stark ansteigt wie seit Jahrzehnten nicht mehr und die politische Polarisierung sich verschärft.

Goldbarren sind eine gute Dollarabsicherung. Bild: Twitter

Auch die Turbulenzen in der Fed-Politik spielen eine Rolle. Die Analysten von UBS schreiben, dass „die Anleger im Jahr 2022 gemischte Gefühle in Bezug auf Gold hatten, was zum Teil auf die gegenläufigen Einflüsse steigender Realzinsen und eines starken Dollars (bearish Gold) gegenüber hoher Inflation und erhöhter makroökonomischer Unsicherheit (bullish Gold) zurückzuführen ist.“ Sie gehen davon aus, dass die Fed im Jahr 2023 mit einer Zinssenkung von 5,0 % auf 3,25 % beginnen wird, was den Goldpreis von derzeit etwa $ 1.740 auf 1.900 je Unze ansteigen lassen wird.

Die angenommene Goldhortung Chinas geht auf Kosten des Dollars, was darauf hindeutet, dass sich die Verwendung des Yuan als Reservewährung beschleunigt. Natürlich ist Chinas wirtschaftliches Straucheln in diesem Jahr mit Vorsicht zu genießen. Xis wachstumshemmende „Null-Covid“-Sperren haben das BIP-Wachstum auf das langsamste Tempo seit 30 Jahren gedrückt. Das hat den Druck auf den zusammenbrechenden Immobilienmarkt noch verstärkt.

Wie selbst der China-Bulle Ray Dalio, Gründer des Hedgefonds Bridgewater Associates, feststellt, herrscht große Verwirrung“ darüber, ob Xi seine drakonischen Covid-Sperren lockert – oder ob er sie verdoppelt.

Tyran Kam, Wirtschaftsexperte bei Fitch Ratings, merkt an: „Wir erwarten, dass die Regierung weitere Schritte zur Stabilisierung des Sektors unternimmt. Die Maßnahmen zur Stützung der Wohnungsnachfrage werden jedoch maßvoll und selektiv bleiben, da die Regierung Maßnahmen vermeidet, die zu einer Reflationierung der Wohnungspreise führen könnten.

Die Ausrichtung der Null-Covid“-Politik und die rechtzeitige Lieferung von bereits verkauften Häusern sind ebenfalls Schlüsselfaktoren für die Stimmung der Hauskäufer. Die wirksame Umsetzung der kürzlich angekündigten Maßnahmen zur Unterstützung privater Bauträger ist ebenfalls wichtig für die Liquidität“.

Die längerfristige Entwicklung der globalen Währungsmärkte bleibt jedoch negativ für den Dollar, da China und andere führende Länder, die Staatsanleihen halten, in einen Vermögenswert wechseln, den John Maynard Keynes einst als „barbarisches Relikt“ abtat. Für die Dollar-Bullen ist dieses Relikt jetzt ein Alarmsignal.