Die Maske ist gefallen: Klaus Schwab vom WEF erklärt China zum „Vorbild“

Einst verfügten die Sowjets über ein streng kontrolliertes Netzwerk von Internationalisten, bekannt als COMINTERN, um ihr kommunistisches Modell in Europa und darüber hinaus zu fördern.

Wie es jetzt aussieht, haben die Rotchinesen noch einen draufgesetzt: Sie haben Klaus Schwab.

Laut Fox News:

Der Gründer und Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, hat sich kürzlich zu einem Interview mit einem chinesischen Staatsmedium zusammengesetzt und verkündet, dass China ein „Vorbild“ für andere Nationen sei. Der 84-jährige Schwab äußerte sich in einem Interview mit Tian Wei von CGTN am Rande des APEC-CEO-Gipfels letzte Woche in Bangkok, Thailand.

Schwab sagte, er respektiere die „enormen“ Leistungen Chinas bei der Modernisierung seiner Wirtschaft in den letzten 40 Jahren. „Ich denke, es ist ein Vorbild für viele Länder“, sagte Schwab, bevor er einschränkte, dass seiner Meinung nach jedes Land selbst entscheiden sollte, welches System es anpassen möchte.

„Ich denke, wir sollten sehr vorsichtig sein, wenn wir Systeme aufzwingen. Aber das chinesische Modell ist sicherlich ein sehr attraktives Modell für eine ganze Reihe von Ländern“, sagte Schwab.

Ein Vorbild? Ein Land mit null Freiheit, geringer sozialer Mobilität, Sozialkrediten und ständiger staatlicher Überwachung? Wer zum Teufel, selbst unter den revolutionären Wokestern, fordert offen ein chinesisches Modell für seine eigenen Länder?

China ist in der Tat ein riesiges Gefängnis mit Sklavenarbeit, Ausbeuterbetrieben, niedrigen Löhnen, ständigen Abriegelungen und echten Laogai oder Gulags. Wer die Regierung in einer Weise herausfordert, wird im Handumdrehen für viele Jahre in ein solches Gefängnis gesteckt. Im Falle der Uiguren reicht es schon aus, die falsche Nationalität zu haben, um eine solche Strafe zu erhalten.

China ist alles andere als ein attraktives Vorbild, sondern ein Land, vor dem die Menschen fliehen. Im Jahr 2019 haben nach Chinas eigenen Statistiken 11 Millionen Menschen das Land verlassen und sind in andere Länder gezogen, nur um dem Land zu entfliehen, wobei etwa ein Drittel in die USA kam. Mit China ist es weitgehend dasselbe.

Schwab, der ein gewiefter Geschäftsmann ist, wusste, dass seine China-Liebe bei den staatlichen chinesischen Journalisten-Propagandisten gut ankommen würde, aber bei allen anderen, die diese Aussage hören, nicht gut ankommen würde, also relativierte er sie mit der Behauptung, dass jede Nation ihren Regierungsweg selbst wählen sollte. Das klingt hohl, wenn man bedenkt, dass das System, das er für den Westen befürwortet, ausdrücklich eine Partei-Elite erfordert, die alle Entscheidungen für die Menschen trifft, die sie mit eiserner Faust regiert. Was China selbst betrifft, haben sich die Chinesen das schreckliche System, unter dem sie leben, selbst ausgesucht? Nein, 1948 schoss sich Mao Zedong, unterstützt von der COMINTERN, an die Macht und zwang China mit Gewalt ein brutales Regime auf, das seitdem an der Macht ist.

Anscheinend hat die alte COMINTERN immer das letzte Wort. Denn wer hätte gedacht, dass im Jahr 2023 der Chef des Weltwirtschaftsforums, Sohn eines Mannes mit zumindest einigen Naziverbindungen, als Mr. Seriosität für das chinesische Modell wirbt und das Prestige seiner internationalen Organisation als Glaubwürdigkeit nutzt, um große Unternehmen und verschiedene Aktivisten und NROs zu beeinflussen, die den Ansichten der Linken völlig erlegen sind.

Diese Organisation sollte als Handlanger einer schmutzigen Diktatur abgetan werden, aber , mit all den schönen Bergen und dem guten Essen und den guten Privatjet-Flughäfen da draußen in der Schweiz, wo die meisten der exklusiven und teuren, mit Milliardären gefüllten WEF-Treffen abgehalten werden, ist das nicht der Fall, bei all dem Geruch von Geld.

Schwabs Organisation hat die Industrie infiltriert, manchmal mit tatsächlichen monetären Interessen, hat viele andere beeinflusst, sich dem „Stakeholder-Kapitalismus“ anzupassen, der Schwabs Lieblingsprojekt ist, und hat andere beeinflusst, sich an etwas anzupassen, das man den globalen „Reset“ nennt. Natürlich sind sie alle für die staatliche Kontrolle, die durch die „Bedrohung“ durch die globale Erwärmung hervorgerufen wird, die ein völliger Schwindel ist. Fragen, warum die Konzerne so wach geworden sind? Es scheint, als ginge es nur um diese schicken Bankette und Talkrunden in Davos, Schweiz. Gegenwärtig drängt Schwab die Schweizer Regierung zu besseren Unterkünften, während er keine Steuern an sie zahlt, und droht damit, seine Show nach Singapur zu verlegen, wenn sie das nicht tut. (Siehe den Abschnitt „Kritik“ auf seiner Wikipedia-Seite ganz unten). Hört sich das nach einem Mann an, der nur reden und versuchen will, von den Vorzügen Chinas zu überzeugen?

Was Schwabs Verbindungen zu den Nazis angeht, so sind sie wahrscheinlich nicht so stark, wie manche im Internet behaupten, aber sie sind schlimm genug: Laut Wikipedia leitete Schwabs Schweizer Vater ein Unternehmen in Nazi-Deutschland, das Sklaven- und Zwangsarbeit einsetzte, was ziemlich gut zeigt, auf welcher Seite er stand. Selbst wenn es ein solches Unternehmen nicht gegeben hätte, hätten die Nazis ihn wohl kaum mit der Leitung eines Unternehmens betraut, wenn sie ihm nicht völlig vertrauten, denn im Faschismus geht es um die staatliche Herrschaft über Unternehmen. Auf seiner Wikipedia-Seite heißt es, dass Schwabs Mutter wegen ihres Schweizer Akzents von der Gestapo überwacht und verhört wurde. Dass die Nazis das mit dem Vater, der ein von den Nazis beherrschtes Unternehmen leitete, nicht getan haben, sagt uns, dass die Gestapo ihn nicht als Problem ansah.

Es scheint, als hätten die alten Nazi-Werte des Korporatismus und des „Reset“ auf Klaus abgefärbt, der 83 Jahre alt ist, wenn man so argumentieren kann. Man kann nicht kontrollieren, wer seine Eltern waren, aber wenn der alte Vater tatsächlich mit den Nazis befreundet war, wäre es vielleicht zwingend notwendig, keine dieser speziellen Ideen zu übernehmen, geschweige denn für sie einzutreten.

Aber natürlich befürwortet Schwab jetzt die unternehmerische und staatliche Kontrolle aller freien Nationen des Westens, was sich kaum von dem unterscheidet, was die Nazis und ihre kommunistischen Verbündeten (lies: COMINTERN) seit Jahrzehnten für den Westen anstreben. Der Drang, die Freiheit zu töten, ist in diesem Haufen groß.

Jetzt versuchen sie nicht einmal mehr, ihn zu verbergen – sie loben offen das kommunistische China-Modell und befürworten seine Einführung, qualifiziert durch Wahl (als ob bei manipulierten Wahlen die Wahl relevant wäre), als ob daran nichts falsch wäre. Die Maske dieser Leute ist in der Tat weg.