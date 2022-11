Operation „Krallenschwert“: Erdogans neues großes Spiel in Syrien

Pepe Escobar

Der gerissene Sultan ist gefangen zwischen seiner Wählerschaft, die eine Invasion in Syrien befürwortet, und seinen äußerst nuancierten Beziehungen zu Russland

Es gibt eine weitere militärische Sonderaktion auf dem Markt. Nein, es handelt sich nicht um die „Entnazifizierung“ und „Entmilitarisierung“ der Ukraine durch Russland – und deshalb ist es kein Wunder, dass diese andere Operation im gesamten Westen kein Aufsehen erregt.

Die Operation „Klauenschwert“ wurde vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan als Rache für kurdische Terroranschläge gegen türkische Bürger ins Leben gerufen – und zwar sehr emotional und konzertiert. Einige der Raketen, die Ankara bei dieser Luftkampagne abfeuerte, trugen die Namen türkischer Opfer.

Die offizielle Darstellung Ankaras lautet, dass die türkischen Streitkräfte ihre „Ziele der Luftoperation“ im Norden Syriens und in Irakisch-Kurdistan vollständig erreicht und die Verantwortlichen für den Terroranschlag auf Zivilisten in der Istanbuler Fußgängerzone Istiklal „in Scharen“ zur Rechenschaft gezogen hätten.

Und das soll nur die erste Etappe sein. Zum dritten Mal im Jahr 2022 verspricht Sultan Erdogan auch eine Bodeninvasion in den von Kurden gehaltenen Gebieten in Syrien.

Diplomatischen Quellen zufolge wird es dazu jedoch nicht kommen – auch wenn zahlreiche türkische Experten darauf beharren, dass die Invasion eher früher als später notwendig ist.

Der gerissene Sultan ist gefangen zwischen seiner Wählerschaft, die eine Invasion befürwortet, und seinen äußerst nuancierten Beziehungen zu Russland – die einen großen geopolitischen und geoökonomischen Bogen spannen.

Er weiß sehr wohl, dass Moskau alle möglichen Druckmittel einsetzen kann, um ihn davon abzubringen. So hat Russland beispielsweise in letzter Minute die wöchentliche Entsendung einer gemeinsamen russisch-türkischen Patrouille in Ain al Arab, die montags stattfand, annulliert.

Ain al Arab ist ein äußerst strategisches Gebiet: das fehlende Bindeglied östlich des Euphrat, das die Kontinuität zwischen Idlib und Ras al Ayn, das von zwielichtigen türkisch orientierten Banden nahe der türkischen Grenze besetzt ist, gewährleisten kann.

Erdogan weiß, dass er seine Position als potenzieller EU-Russland-Vermittler nicht gefährden und gleichzeitig maximalen Profit aus der Umgehung der antirussischen Embargo-Sanktionen-Kombination ziehen kann.

Der Sultan, der mit mehreren ernsthaften Dossiers jongliert, ist fest davon überzeugt, dass er das Zeug dazu hat, Russland und die NATO an den Verhandlungstisch zu bringen und letztlich den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Gleichzeitig glaubt er, die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel, eine Annäherung an Damaskus, die heikle innenpolitische Situation im Iran, die Beziehungen zwischen der Türkei und Aserbaidschan, die ständigen Veränderungen im Mittelmeerraum und die Bemühungen um die Integration Eurasiens im Griff zu haben.

Er setzt alles auf die NATO und Eurasien.

Alle unsere südlichen Grenzen schließen“.

Das grüne Licht für Claw-Sword kam von Erdogan, als er in seinem Präsidentenflugzeug auf dem Rückweg vom G20-Gipfel auf Bali war. Dies geschah nur einen Tag nach seinem Treffen mit US-Präsident Joe Biden, bei dem das Thema laut einer Erklärung des Präsidenten Erdogan nicht zur Sprache kam.

„Wir haben uns weder mit Herrn Biden noch mit [dem russischen Präsidenten Wladimir] Putin über die Operation unterhalten. Beide wissen bereits, dass wir solche Dinge in dieser Region jederzeit tun können“, hieß es in der Erklärung.

Dass Washington nicht über Claw-Sword informiert wurde, spiegelt die Tatsache wider, dass Erdogan nicht zu einem außerordentlichen G7-NATO-Treffen in Bali am Rande des G20-Gipfels eingeladen wurde.

Dieses Treffen wurde vom Weißen Haus einberufen, um über die inzwischen berüchtigte ukrainische S-300-Rakete zu sprechen, die auf polnischem Gebiet niederging. Zu diesem Zeitpunkt hatte niemand am Tisch schlüssige Beweise für den Vorfall. Und die Türkei wurde nicht einmal an den Tisch gebeten – was den Sultan zutiefst verärgerte.

Kein Wunder also, dass Erdogan Mitte der Woche sagte, dass Claw-Sword „erst der Anfang“ sei. In einer Rede vor Abgeordneten der AKP-Partei im Parlament sagte er, die Türkei sei entschlossen, „alle unsere südlichen Grenzen … mit einem Sicherheitskorridor zu schließen, der die Möglichkeit von Angriffen auf unser Land verhindern wird.“

Das Versprechen einer Bodeninvasion bleibt bestehen: Sie wird „zum für uns günstigsten Zeitpunkt“ beginnen und sich gegen die Regionen Tel Rifaat, Mambij und Kobane richten, die der Sultan als „Quellen der Unruhe“ bezeichnete.

Ankara hat bereits mit Drohnen das Hauptquartier der von den USA unterstützten Demokratischen Kräfte Syriens verwüstet, deren Kommandeure glauben, dass Kobane das Hauptziel einer möglichen türkischen Bodeninvasion wäre.

Bezeichnenderweise ist dies das erste Mal, dass eine türkische Drohne ein Gebiet angreift, das sich in unmittelbarer Nähe eines US-Stützpunktes befindet. Und Kobane hat einen hohen Symbolwert: der Ort, an dem die Amerikaner eine Zusammenarbeit mit den syrischen Kurden besiegelten, um – theoretisch – ISIS zu bekämpfen.

Und das erklärt, warum die syrischen Kurden über die Nichtreaktion der Amerikaner auf die türkischen Angriffe entsetzt sind. Sie beschuldigen – wen sonst? – dem Sultan, „nationalistische Gefühle“ im Vorfeld der Wahlen 2023 zu schüren, die Erdogan nun trotz der katastrophalen Lage der türkischen Wirtschaft mit großer Wahrscheinlichkeit gewinnen wird.

Derzeit gibt es in der Nähe von Kobane keinen türkischen Truppenaufmarsch, sondern nur Luftangriffe. Womit wir beim allem entscheidenden russischen Faktor wären.

Manbij und Tel Rifaat, westlich des Euphrat, sind für Russland viel wichtiger als Kobane, da beide für die Verteidigung Aleppos gegen mögliche Angriffe der Salafisten-Dschihadisten von entscheidender Bedeutung sind.

Was in naher Zukunft geschehen könnte, macht die Situation noch undurchsichtiger. Der Geheimdienst von Ankara könnte die Dschihadisten von Hayat Tahrir al-Sham, die bereits Teile von Afrin eingenommen haben, als eine Art „Vorhut“ bei einer Bodeninvasion in das syrische Kurdengebiet einsetzen.

Verkauf von gestohlenem syrischem Öl an die Türkei

Der aktuelle Kriegsnebel beinhaltet die Vorstellung, dass die Russen die Kurden verraten haben könnten, indem sie sie den türkischen Bombardierungen ausgesetzt haben. Das trifft nicht zu, denn Russlands Einfluss auf das syrische Kurdengebiet ist im Vergleich zu dem der USA vernachlässigbar. Nur die Amerikaner könnten die Kurden „verraten“.

Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie in Syrien gleich. Man könnte das Ganze als eine monumentale Sackgasse zusammenfassen. Das Ganze wird noch surrealistischer, weil Ankara und Moskau die Lösung für die syrische Tragödie eigentlich gefunden haben.

Das Problem ist die Anwesenheit amerikanischer Streitkräfte, die im Wesentlichen diese schäbigen Konvois schützen, die syrisches Öl stehlen. Russen und Syrer diskutieren immer wieder darüber. Die Schlussfolgerung ist, dass die Amerikaner aus Trägheit dort bleiben. Sie tun es, weil sie es können. Und Damaskus ist machtlos, sie zu vertreiben.

Der Sultan spielt das Ganze mit vollendetem Zynismus – geopolitisch und geoökonomisch. Das meiste, was in Syrien ungelöst ist, dreht sich um Gebiete, die de facto von Banden besetzt sind, die sich Kurden nennen und von den USA geschützt werden. Sie handeln mit syrischem Öl, um es hauptsächlich an … die Türkei weiterzuverkaufen.

Und dann können bewaffnete Banden, die sich selbst als Kurden bezeichnen, blitzschnell ihren „Antiterrorkampf“ aufgeben, indem sie … die festgenommenen Terroristen freilassen und damit die „terroristische Bedrohung“ im gesamten Nordosten Syriens erhöhen. Sie beschuldigen – wen sonst? – Die Türkei. Parallel dazu erhöhen die Amerikaner die finanzielle Unterstützung für diese bewaffneten Banden unter dem Vorwand eines „Kriegs gegen den Terror“.

Die Unterscheidung zwischen „bewaffneten Banden“ und „Terroristen“ ist natürlich hauchdünn. Für Erdogan ist vorwiegend wichtig, dass er die Kurden als Währung in Handelsverhandlungen nutzen kann, um antirussische Embargos und Sanktionen zu umgehen.

Und das erklärt, warum der Sultan beschließen kann, syrisches Gebiet zu bombardieren, wann immer er es für richtig hält, ungeachtet jeglicher Verurteilung durch Washington oder Moskau. Die Russen ergreifen gelegentlich die Initiative vor Ort – so geschehen während der Idlib-Kampagne im Jahr 2020, als die Russen die türkischen Streitkräfte bombardierten, die den salafistischen Dschihadisten „Hilfe“ leisteten.

Ein Blick auf den Ort nach den Angriffen des Assad-Regimes in Syrien auf das Stadtzentrum von Idlib am 7. September 2021. Foto: Izzeddin Kasim / Anadolu Agency

Jetzt könnte sich eine Wende abzeichnen. Die türkische Armee hat das al-Omar-Ölfeld nördlich von Deir ez-Zor bombardiert. In der Praxis bedeutet dies, dass Ankara nun nicht weniger als die Ölinfrastruktur der viel gepriesenen „kurdischen Autonomie“ zerstört.

Diese Infrastruktur wird von den USA zynisch ausgenutzt, wenn es um das Öl geht, das die Grenze zum Irak in Irakisch-Kurdistan erreicht. In gewisser Weise schlägt Ankara also gegen die syrischen Kurden und gleichzeitig gegen den amerikanischen Raub des syrischen Öls zu.

Der endgültige Wendepunkt des Spiels könnte bald kommen. Das wird das Treffen zwischen Erdogan und Bashar al-Assad sein. (Erinnern Sie sich an den jahrzehntelangen Refrain „Assad muss weg“?)

Ort: Russland. Vermittler: Wladimir Putin, persönlich. Es ist nicht weit hergeholt, sich vorzustellen, dass dieses Treffen den Weg für die bewaffneten kurdischen Banden ebnet, die von Washington im Wesentlichen als nützliche Idioten benutzt werden, um schließlich von Ankara dezimiert zu werden.