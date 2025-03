Chinas kometenhafter Aufstieg – eine Erklärung

Von Hua Bin and Mike Whitney

Hua Bin erklärt „Das China-Phänomen“

Dieser Essay ist der zweite Teil meines Interviews mit Mike Whitney, das in der Unz Review veröffentlicht wurde. Er ist recht lang, da ich versucht habe, in Mikes umfassender Frage nach den grundlegenden Kräften für Chinas Wiederaufstieg viele Themen zu behandeln.

Hier ist die Frage:

Westliche Experten scheinen perverserweise auf die Größe der chinesischen Wirtschaft fixiert zu sein, aber was mich interessiert, ist das Phänomen China, d. h. wie die chinesische Regierung es geschafft hat, ein armes Agrarland in eine technologisch fortschrittliche, hochmoderne Zivilisation zu verwandeln, in der die Armut fast ausgerottet wurde, der Lebensstandard weiter steigt und die Masse der Menschen die Zukunftsvision der Regierung zu unterstützen scheint. Wie wurde China zu dem Ausdruck der Modernität des 21. Jahrhunderts, der es heute ist? (Oder übertreibe ich hier?)

Chinas Wiederaufleben im Kontext seiner Geschichte

Der Westen spricht gerne vom Aufstieg Chinas. Für die Chinesen ist es kein Aufstieg. Es ist eine Rückkehr zur Normalität – der Platz, den China die meiste Zeit seiner Existenz in der Welt eingenommen hat.

Die meisten gebildeten Menschen wissen, dass China die älteste ununterbrochene Zivilisation der Welt ist, deren Geschichte 5 Jahrtausende zurückreicht. Während des Großteils dieser 5000 Jahre war China eine der reichsten und fortschrittlichsten Zivilisationen der Erde.

Während dieser Zeit gab es 24 Kaiser-Dynastien und China war mindestens während 6 Dynastien einer der mächtigsten Staaten der Welt – Qin-Dynastie (221–206 v. Chr.), Han-Dynastie (202 v. Chr. – 220 n. Chr.), Tang-Dynastie (618 – 907 n. Chr.), Song-Dynastie (960 – 1279 n. Chr.), Ming-Dynastie (1368 bis 1644 n. Chr.) und erste Hälfte der Qing-Dynastie (1644 – 1912 n. Chr.).

Im Vergleich dazu erlebten das antike Griechenland, Rom, Ägypten, Babylon, Persien, das Osmanische Reich und in jüngerer Zeit Spanien, die Niederlande, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Japan alle eine große historische Periode als mächtiges Imperium. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sie jemals wieder in diese Position aufsteigen werden.

Die meisten Menschen im Westen haben aufgrund der demütigenden Geschichte der letzten 150 Jahre seit dem Opiumkrieg 1839 und der frühen Herrschaft der Volksrepublik China unter Mao den Eindruck, dass China arm und rückständig ist. China hatte schreckliche 150 Jahre – der absolute Tiefpunkt der Zivilisation seit ihrer Gründung. Aber China ist jetzt wieder auf den Beinen und steigt zum siebten Mal an die Weltspitze auf.

Die USA mit ihrem einzigartigen Defizit an Geschichte und Geschichtsbewusstsein erlebten ihre Blütezeit zufällig in der Zeit, in der China seine schlimmste Phase durchlebte. Kein Wunder, dass die USA China immer wieder unterschätzen. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem sich die Dinge normalisieren und China zu der Position zurückkehren wird, an die es seit langem gewöhnt ist. Und die USA und die anderen werden ihr Gleichgewicht finden müssen, ob es ihnen gefällt oder nicht.

Der berühmte Investor Ray Dalio veröffentlichte 2021 sein Buch „The Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail“, in dem er die zyklischen Muster der Geschichte erforschte, um den Aufstieg und Niedergang von Imperien, Volkswirtschaften und Weltmächten zu verstehen. Er untersuchte die wiederkehrenden Muster und Lebenszyklen mehrerer chinesischer Dynastien und Weltreiche. Es ist sehr aufschlussreich, die von ihm vorgestellten zyklischen Muster zu nutzen, um die Welt, in der wir leben, zu verstehen.

Seiner Analyse zufolge sind die Weltereignisse, die wir heute erleben, nur ein weiterer historischer Zyklus des Aufstiegs und Falls von Imperien. So ist China derzeit auf dem Weg nach oben und die USA auf dem Weg nach unten, während es vor 150 Jahren noch umgekehrt war.

Die meisten Chinesen sind nicht wie die Menschen im Westen über das Wiederaufleben Chinas überrascht, da wir seit Jahrtausenden viele solcher Zyklen durchlaufen haben.

Das Geheimnis der bemerkenswerten Widerstandsfähigkeit Chinas liegt darin, dass China kein Nationalstaat, sondern ein Zivilisationsstaat ist. China hat seit 221 v. Chr. ununterbrochen eine einheitliche Zentralregierung und seine Identität ist eher zivilisatorisch als westfälisch.

Das Chinesische ist eine eingebettete, angeborene Eigenschaft, die sich im Laufe der Zeit nicht ändert. Dies steht in krassem Gegensatz zum Westen, dessen Identität durch koloniale Expansion und anschließende Einwanderung aus ehemaligen Kolonien verwässert und verändert wurde (man spricht von einem historischen Bumerang).

Chinas Rückkehr hat viel mit dem chinesischen politischen System zu tun, das wiederum auf seinen eigenen historischen und kulturellen Traditionen beruht. China schöpft sein Selbstvertrauen nicht aus der Bestätigung durch andere, sondern aus seiner eigenen langen Geschichte und Kultur, die weltweit ihresgleichen sucht. China betrachtet sein Schicksal durch seine eigene Brille.

Die Naivität der US-Neoliberalen, angefangen bei Bill Clinton, die glauben, sie könnten die politische Entwicklung eines zivilisierten Staates mit viermal so vielen Einwohnern und zwanzigmal so langer Geschichte irgendwie beeinflussen, ist geradezu lächerlich.

Jemand Weises sagte einmal: „Jeder kann Amerikaner werden, aber nur ein Chinese kann ein Chinese sein.“ Das ist wahrscheinlich die scharfsinnigste Beobachtung eines Westlers über die Chinesen.

Wenn man den Rahmen des historischen Aufstiegs und Falls chinesischer Dynastien zugrunde legt, ist es leicht, die aktuelle Situation Chinas und die Zukunft zu verstehen.

Die erste Phase einer Dynastie ist die Revolution und die Geburt einer neuen Ordnung (Dynastie). Das moderne China durchlief dies zwischen 1912 und 1949, als die Kommunistische Partei die Kriege gegen die Japaner und die Kuomintang gewann. Die zweite Phase ist die Festigung der Macht und die Institutionalisierung der Regierungsführung. Dies geschah unter Maos Führung zwischen 1949 und 1976. Es war eine turbulente und chaotische Zeit, in der die Revolutionäre mit der tatsächlichen Herrschaft zu kämpfen hatten. Die Leitideologien waren fehlerhaft und es wurden viele schwere Fehler gemacht.

Die dritte Phase ist eine Zeit des Wohlstands, in der Kurskorrekturen vorgenommen, die richtigen politischen Maßnahmen umgesetzt und eine Leistungsgesellschaft eingeführt werden. An diesem Punkt befinden wir uns im dynastischen Zyklus. Das konkrete Ziel von Präsident Xi ist es, bis 2049 eine Verjüngung des Landes zu erreichen, was das Ende dieser Phase markieren sollte.

Die vierte Phase ist der Höhepunkt der nationalen wirtschaftlichen, politischen, technologischen und militärischen Macht. Der Höhepunkt bringt in der Regel den Keim seines eigenen Untergangs hervor. Wenn sie nicht richtig gehandhabt wird, könnte es in der zweiten Hälfte dieser Phase zu einer Verknöcherung der Institutionen, einer arroganten Machtelite, festgefahrenen Interessen, zu hoher Verschuldung, Wohlstandsgefälle, Polarisierung und wirtschaftlichem und politischem Verfall kommen. In dieser Phase befindet sich das US-Imperium derzeit.

Die letzte Phase ist der Fall, wenn das Kartenhaus zusammenbricht und eine neue Revolution stattfinden muss, um die alte Ordnung zu zerstören und eine neue zu beginnen.

Der Innovations- und Kreativitätsschub, den Sie derzeit in China erleben, ist ein Merkmal der dritten Phase im großen Zyklus. Dies bildet ein sich selbst verstärkendes Schwungrad. Wir können in den kommenden Jahren mit weiteren Durchbrüchen bei Technologien, wirtschaftlichem Fortschritt und Verbesserungen des Lebensstandards rechnen.

Chinesische Errungenschaften im Bereich technologischer und wissenschaftlicher Innovationen vor dem Industriezeitalter

Die Hälfte aller wissenschaftlichen Durchbrüche der Antike gehen auf China zurück. Diese Erfindungen begannen mit der Agrarrevolution, der Urbanisierung und der damit einhergehenden organisierten Kriegsführung. Während des größten Teils der Geschichtsschreibung war China eine der reichsten und technologisch fortschrittlichsten Zivilisationen der Welt.

China erfand das Papier, den Buchdruck, den Magnetkompass und das Schießpulver – die vier Erfindungen, die Francis Bacon als die moderne Welt seit der Antike kennzeichnend beschrieb. All diese Erfindungen kamen erst Jahrhunderte später in Europa an und bildeten die Grundlage der industriellen Revolution. Dennoch stellen sie nur einen kleinen Teil der wissenschaftlichen Erfindungen und technischen Meisterleistungen dar, die China im vorindustriellen Zeitalter hervorgebracht hat.

Andere Errungenschaften sind komplexe Bewässerungssysteme, Guss- und Schmiedeeisen, Brückenbau, große öffentliche Bauvorhaben (wie die Chinesische Mauer) und fortschrittlicher Schiffbau. Admiral Zheng He segelte in der Ming-Dynastie mit viel größeren Schiffen als den europäischen Schiffen im Zeitalter der Entdeckungen nach Afrika und in den Nahen Osten.

Und seine sieben Reisen dieser Art fanden ein ganzes Jahrhundert vor dem Beginn des Zeitalters der Entdeckungen durch die Portugiesen statt.

China war auch weltweit führend in den Bereichen Astronomie, Seismologie, Medizin, Kartografie, Hierologie und Mathematik. Der Erfinder Zhang Heng entwickelte in der späten Han-Dynastie (2. Jahrhundert n. Chr.) einen fortschrittlichen Seismografen. China begann die Immunologie um das 10. Jahrhundert n. Chr. mit der Impfung gegen Pocken, Jahrhunderte früher als Europa.

Ausländische Besucher Chinas vor dem Industriezeitalter wie Marco Polo, Ibn Battuta, Niccolo de’Conti und Matteo Ricci sprachen über die Pracht und die Wunder, die sie in China sahen, und beschrieben ausführlich, wie viel fortschrittlicher China im Vergleich zum mittelalterlichen Europa war.

Jetzt, da China in Wissenschaft und Technologie mit dem Rest der Welt gleichgezogen hat, wird es zu seiner historischen Normalität zurückkehren und bei zukünftigen wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen eine Führungsrolle übernehmen.

Chinas grundlegende Philosophien und Religion

Chinas historische Widerstandsfähigkeit und sein Erfolg sind zu einem großen Teil auf seine grundlegenden Philosophien und seine Religion zurückzuführen. Dies wird selten diskutiert, wenn Westler Chinas phänomenalen Erfolg in den letzten 40+ Jahren analysieren. Ich glaube jedoch, dass dies der Kern der Wiederbelebung des Landes als Grundlage für das heutige chinesische Glaubens- und Regierungssystem ist.

Einige verwirrte Westler behaupten weiterhin, dass China von marxistischen und leninistischen Ideologien regiert wird, was nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte (auf die Rolle des Marxismus werde ich später noch eingehen).

Die Leitphilosophien in China sind Konfuzianismus und Daoismus (auch bekannt als Taoismus). Die Hauptreligion der Chinesen ist der Buddhismus, eine Religion, die viele Götter verehrt. Manchmal wird der Daoismus auch als Religion betrachtet, aber im Daoismus werden keine Götter verehrt (beim Daoismus geht es um die Selbstvervollkommnung, damit man selbst zu einem Gott werden kann).

Das gemeinsame Thema der chinesischen Philosophien und Religionen ist die Betonung der persönlichen Entwicklung und Erleuchtung sowie das Erreichen von Tugendhaftigkeit.

Der grundlegende Unterschied zwischen chinesischen und westlichen Religionen ist das Fehlen einer monolithischen Religion in den chinesischen Glaubenssystemen. Daher hat das Land keinen missionarischen Eifer, seine Religion (oder Werte) zu verbreiten, und es hat eine hohe Toleranz gegenüber anderen Religionen, im Gegensatz zu den monolithischen abrahamitischen Religionen, die zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer entstanden sind.

Konfuzius wurde 551 v. Chr. geboren, etwa 80 Jahre vor Sokrates. Er lebte während der Zeit der Streitenden Reiche. Konfuzius‘ Kernüberzeugung ist die Tugend, die der von Sokrates sehr ähnlich ist. Er glaubte, dass das Erreichen von Tugend das höchste Ziel im privaten und öffentlichen Leben ist, insbesondere für Führungskräfte (d. h. Kaiser zu seiner Zeit).

Konfuzius glaubte, dass das Wohlergehen eines Landes von der moralischen Kultivierung seiner Bevölkerung abhing, beginnend bei der Führung der Nation. Er glaubte, dass der Einzelne durch ren (Barmherzigkeit) beginnen könne, einen allumfassenden Sinn für Tugend zu entwickeln, und dass der grundlegendste Schritt zur Kultivierung von ren die kindliche Pietät sei – in erster Linie die Hingabe an die eigenen Eltern und Vorfahren.

Er lehrte, dass die individuellen Wünsche eines Menschen nicht unterdrückt werden müssen, sondern dass die Menschen dazu erzogen werden sollten, ihre Wünsche durch li, Rituale und Formen des Anstands in Einklang zu bringen, durch die sie ihren Respekt für andere und ihre verantwortungsvolle Rolle in der Gesellschaft zeigen können. Konfuzius glaubte auch, dass das Gefühl eines Herrschers für de, oder „Tugend“, seine wichtigste Voraussetzung für die Führung sei.

Das Hauptziel von Konfuzius bei der Ausbildung seiner Schüler bestand darin, ethisch kultivierte Männer hervorzubringen, die sich würdevoll verhalten, korrekt sprechen und in allen Dingen vollkommene Integrität zeigen. Tugend, Hierarchie und Harmonie sind die Ideale.

Nach seinem Tod trugen seine Schüler seine Sprüche und Ideen in einem Buch mit dem Titel „Die Gespräche des Konfuzius“ (oder „Die Sprüche des Konfuzius“) zusammen. Der Konfuzianismus wurde während der Han-Dynastie (202 v. Chr. – 220 n. Chr.) zur Staatsphilosophie. Im leistungsorientierten kaiserlichen Prüfungssystem (Ke Jue) waren die Gespräche des Konfuzius der zentrale Text für die Prüfungen und die Ergebnisse wurden bei der offiziellen Auswahl verwendet.

Die Analekten gehören seit mehr als zwei Jahrtausenden zu den meistgelesenen und meistgelehrten Büchern in China; ihre Ideen haben weiterhin einen erheblichen Einfluss auf das Denken und die Werte in Ostasien, insbesondere in den Randgebieten Chinas wie Korea, Vietnam und Japan.

Der Daoismus oder Taoismus wurde von Laozi etwa zur gleichen Zeit wie Konfuzius begründet. Es handelt sich um eine sehr entspannte Lebensweise, um einen modernen Begriff zu verwenden. Sein zentrales Thema heißt wu wei – grob übersetzt als „die Handlung des Nichtstuns“.

Der Daoismus betont „den Weg“ (Dao bedeutet wörtlich der Weg), der den zeitlosen Fluss des Universums, seine Essenz und die Art und Weise, wie die Welt im Gleichgewicht und in Ordnung bleibt, darstellt.

Für Daoisten besteht das Hauptziel des Lebens darin, sich mit dem Dao in Einklang zu bringen. Sie streben danach, mit der natürlichen Ordnung des Universums in Harmonie zu sein. Indem sie im Einklang mit dem Dao sind, glauben sie, Gewalt, Leid und Kampf vermeiden zu können.

Daoisten pflegen ein Gefühl der Natürlichkeit, das Ziran (Natur) genannt wird. Sie glauben, dass alle Lebewesen in Harmonie mit dem Universum und der darin enthaltenen Energie leben sollten. Sie glauben, dass nur die Handlungen des Menschen letztendlich sinnvoll sind, die im Einklang mit dem Fluss der Natur stehen.

Sie legen Wert auf Einfachheit, Spontaneität und Bescheidenheit.

Der Daoismus ist im Wesentlichen heidnisch und die ultimative Philosophie/Religion des Friedens. Sie lehnt menschliche Bemühungen ab, den Lauf der Natur zu ändern, und befürwortet ein spirituelles Bewusstsein nach dem Motto „Leben und leben lassen“. Als der Film „Big Lebowski“ zum ersten Mal in die Kinos kam, dachte ich, der Dude sei ein Daoist.

Der Buddhismus wurde von Gautama Buddha gegründet, der etwa zur gleichen Zeit wie Laozi und Konfuzius lebte. Der Buddhismus wurde während der Han-Dynastie in China eingeführt. Er verbreitete sich über Handelsrouten entlang der Seidenstraße, getragen von reisenden Mönchen aus Indien und Zentralasien.

Ähnlich wie der Konfuzianismus und der Daoismus betont der Buddhismus eine ethische Lebensweise und ein tiefes Verständnis des Leidens. Während der Daoismus auf die Harmonie mit der Natur und der Konfuzianismus auf die richtige Ordnung unter den Menschen abzielt, konzentriert sich der Buddhismus auf die persönliche Entwicklung und Erleuchtung.

Buddhisten konzentrieren sich auf die persönliche Entwicklung, das Erreichen der Erleuchtung und die Reinkarnation. Sie glauben, dass achtsames Handeln zu positiven Ergebnissen führt, während negatives Handeln das Leiden aufrechterhält. Buddhisten glauben, dass alles vergänglich und miteinander verbunden ist. Man sollte sich darauf konzentrieren, durch Gebete und Verdienste eine Wiedergeburt zu erlangen.

Chinesische Philosophien und Religionen spielen eine entscheidende Rolle bei der Bildung der Werte der Gesellschaft und der Gestaltung des persönlichen Verhaltens. Dies ist der Grund dafür, dass die Chinesen Ordnung, Respekt vor Hierarchien und Tugendhaftigkeit priorisieren, die persönliche Entwicklung und Harmonie mit der Natur fördern.

Ich würde die folgenden als die hervorstechendsten Elemente und eingebauten Annahmen aus der historischen politischen Kultur Chinas bezeichnen, die den heutigen chinesischen Staat geprägt haben:

Führungskräfte sollten von Natur aus wohlwollend sein (wang dao) und das Wohl der Menschen im Auge haben. Herrscher sollten durch ihr Verhalten ein moralisches Vorbild sein. Legitimität basiert auf einer wohlwollenden und gütigen Moral (dao de).

Obwohl Wohlwollen bevorzugt wird, ist Zwang gegen Usurpatoren gerechtfertigt, um die Stabilität und die Heiligkeit des Staates zu wahren; übermäßiger Zwang wird jedoch als hegemonial (ba dao) und damit illegitim angesehen.

China ist eine globale Großmacht mit einer langen Geschichte und einer hochentwickelten Zivilisation. Die Wiederherstellung der historischen Position Chinas (fu xing) ist die Hauptaufgabe aller chinesischen Staats- und Regierungschefs.

Allen Chinesen muss eine starke nationale Identität und ein patriotischer Nationalismus eingeimpft werden.

Ein starker Staat ist die beste Verteidigung gegen interne und externe Bedrohungen. Unordnung (luan) muss um jeden Preis vermieden werden. Der Aufrechterhaltung von Stabilität (wen ding) und Ordnung (ci xu) wird Vorrang eingeräumt.

Man muss langfristig denken und die Endziele klar vor Augen haben. Zeit ist ein Gut. Man darf nicht ungeduldig sein.

Die zentrale Bedeutung der Meritokratie

Meiner Meinung nach ist das wichtigste Element der chinesischen Traditionen in der heutigen Staatsführung die Praxis der Meritokratie, insbesondere in der Regierung.

Im Gegensatz zu den europäischen Königreichen hatten die chinesischen Dynastien nie eine fest verwurzelte Klasse von Landadeligen. Seit der Han-Dynastie und kodifiziert in der Tang-Dynastie basierte die Auswahl hoher Regierungsbeamter ausschließlich auf den kaiserlichen Prüfungen (Ke Ju), einem ausgeklügelten Prüfungssystem mit mehreren Fächern, das auf Kreis-, Provinz- und nationaler Ebene durchgeführt wurde. Viele Gelehrte brauchten Jahrzehnte, um die Prüfungen zu bestehen und in den Staatsdienst zu gelangen.

Im chinesischen kaiserlichen Hofsystem gab es keine erblichen Titel, die vom Vater an den Sohn weitergegeben werden konnten. Beamte wurden streng nach ihrer Leistung in Ke Ju und später in ihren offiziellen Ämtern ausgewählt und befördert.

Dieses System der Talentauswahl hat sich in 2000 Jahren nicht verändert und hat sich heute zum Gao Kao (College-Aufnahmeprüfung) entwickelt. Die Gao Kao ist im chinesischen Leben unantastbar und selbst Xi Jinpings eigene Tochter hatte keine Garantie, an der renommierten Tsinghua-Universität angenommen zu werden, an der er selbst seinen Abschluss gemacht hat. Am Ende wurde sie nicht an der Tsinghua angenommen, bekam aber einen Platz in Harvard – ein Happy End.

Einfluss des Marxismus auf die chinesische Wirtschaft und Politik

Der erste Fehler, den Westler in Bezug auf die Kommunistische Partei Chinas (KPCh oder KPC) machen, ist, sich auf das Wort „kommunistisch“ zu konzentrieren, während der richtige Fokus auf dem Wort „chinesisch“ liegen sollte.

Anstatt die KPCh als die Kommunistische Partei Chinas zu verstehen, wäre es für die Menschen viel besser, sie als die Partei der chinesischen Zivilisation zu verstehen.

Aus diesem Grund werden die USA die KPCh und China nicht so besiegen, wie sie die sowjetischen Kommunisten und die UdSSR besiegt haben. Wenn die USA in ihrer Rivalität mit China die gleichen Annahmen über „Kommunisten“ treffen, hat sie laut Sun Tzu, dessen erste Regel des Krieges lautet: „Erkenne dich selbst und erkenne deinen Feind“, bereits die erste Schlacht verloren.

Der Marxismus kam 1921 nach China, als eine kleine Gruppe städtischer Intellektueller, inspiriert von der Oktoberrevolution in Russland und europäischen sozialistischen Ideen, die Kommunistische Partei Chinas gründete. Es war eine Zeit extremer sozialer Umwälzungen und Chaos, da China gerade den Sturz der Qing-Dynastie und Jahrzehnte kolonialer Aggression durch ausländische Mächte durchgemacht hatte.

Der Marxismus war eine der politischen Fraktionen, die versuchten, China zu modernisieren. Nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs und des Krieges gegen die japanische Invasion errang die Kommunistische Partei Chinas 1949 den Sieg über die Nationalisten (Kuomintang). Sie etablierte die neue Ordnung als Volksrepublik China.

Der Marxismus wird in China in erster Linie als klassische Wirtschaftstheorie angesehen. Karl Marx und sein „Das Kapital“ waren eine Erweiterung der klassischen Wirtschaftstheorien des 19. Jahrhunderts von Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill und Benjamin Franklin sowie des Philosophen G.W. Hegel.

Die Verwendung seiner analytischen Theorie des „dialektischen historischen Materialismus“ ist für die Chinesen nach wie vor sehr einflussreich, um das ökonomische Bewegungsgesetz moderner kapitalistischer Gesellschaften zu verstehen.

Band 1 des „Kapital“ von Marx konzentrierte sich auf die Beziehung zwischen den Industriellen und den Arbeitern und das Konzept des Mehrwerts. In Band 2 und 3 ging es um den Geldbesitzer, den Geldverleiher, den Kaufmann und den Handel, das verzinsliche Kapital, das Grundkapital und die wirtschaftliche Rente.

Obwohl Marx‘ Ansichten über Mehrwert, Konjunkturzyklen, Finanzialisierung, Renteneinkommen und Klassenkämpfe von Generationen von Ökonomen des freien Marktes diskreditiert wurden, sind sie nach wie vor von großer Bedeutung. Sie erklären die wirtschaftliche Polarisierung und die sozialen Spannungen im Westen heute viel besser als die oberflächlichen Analysen, die von den heutigen Mainstream-Ökonomen vorgeschlagen werden.

Tatsächlich hat der phänomenale Bestseller „Capital in Twenty-First Century“ von Thomas Piketty aus dem Jahr 2013 die Vorhersagen von Karl Marx vor über 100 Jahren voll und ganz bestätigt. Piketty untersuchte Daten aus 200 Jahren in Europa und den USA und belegte Marx‘ These über die dem kapitalistischen System innewohnende Vermögens- und Einkommensungleichheit.

Piketty hat eindeutig bewiesen, dass die Kapitalrendite langfristig höher ist als die Wirtschaftswachstumsrate, was zu einer Konzentration des Reichtums führt, und diese ungleiche Verteilung des Reichtums führt zu sozialer und wirtschaftlicher Instabilität.

Zurück zu China: Der Marxismus bietet der chinesischen Führung ein analytisches Instrument, um die Natur kapitalistischer Systeme zu verstehen, sowohl die guten als auch die schlechten, wie sie sich entwickeln werden und welche Fallstricke zu vermeiden sind, wenn China den Markt annimmt.

Auch viele der Ideale des Marxismus sprechen die Chinesen an und sind mit den traditionellen chinesischen Bestrebungen vereinbar – Gleichheit, Gemeinwohl und klassenlose Gesellschaften.

Die Kommunistische Partei Chinas war in den ersten 30 Jahren ihrer Herrschaft eine revolutionäre Partei, die von Menschen geführt wurde, die nichts von moderner Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie verstanden. Also importierte sie ein starres wirtschaftliches und politisches System aus der UdSSR – wir können es Marxismus mit russischen Merkmalen nennen. Das Ergebnis war natürlich katastrophal.

Nach drei Jahrzehnten des Experimentierens und wiederholter Frustrationen leitete Deng 1978 die Wirtschaftsreform zum Übergang zu einer gemischten staatlichen und privaten Wirtschaft ein – Sozialismus mit chinesischen Merkmalen. Seitdem hat sich China dem Markt zugewandt und die chinesische Wirtschaft ist zu einer der wettbewerbsfähigsten weltweit geworden.

Die Politik in China war nationalistisch, nicht marxistisch oder kommunistisch. Während viele ihrer Ideale wie die Gleichheit die Chinesen ansprechen, war der Marxismus nie eine Regierungstheorie für China. Stattdessen greift China auf seine eigenen historischen Traditionen und Weisheiten zurück.

Die chinesische Staatsführung konzentriert sich auf die Zentralisierung der politischen Macht, wirtschaftlichen Pragmatismus, kulturellen Konservatismus, der in den Lehren des Konfuzius verankert ist, sozialistische Ideale und vor allem auf die Meritokratie.

China hat den missionarischen Eifer der UdSSR mit weltweiten kommunistischen Revolutionen und der Unterstützung von Organisationen wie der Komintern ausdrücklich abgelehnt.

Meritokratie, Einparteienstaat, Demokratie und Chinas Wahl

In diesem Teil werde ich einige kontroverse Argumente für eine auf Meritokratie basierende Einparteienherrschaft und gegen die im Westen praktizierte Mehrparteien-Wahldemokratie vorbringen.

Ich bringe dieses Argument nicht vor, um Chinas Einparteienherrschaft zu rechtfertigen oder das westliche System herabzusetzen. Ich stütze mein Argument auf die Verdienste und Ergebnisse, die jedes System erbracht hat.

Ich lehne die universalistischen Argumente über die angebliche Überlegenheit der Demokratie, die oft von Westlern vorgebracht werden, kategorisch ab.

Ich bin ein Anhänger von Deng Xiaopings Katzentheorie. Er argumentierte, dass es keine Rolle spiele, ob eine Katze schwarz oder weiß sei, solange sie Mäuse fange. Nach dieser Theorie ist die Plan- oder Marktwirtschaft nur ein Instrument zur Verteilung von Ressourcen und hat nichts mit politischen Institutionen zu tun, mit anderen Worten: Sozialismus kann Marktwirtschaft und Kapitalismus kann Planwirtschaft haben. Dies war die zugrunde liegende Ideologie, die die Reform und Öffnung Chinas leitete.

Ebenso glaube ich, dass man der Einparteienherrschaft oder der Mehrparteien-Wahldemokratie gegenüber gleichgültig sein sollte, solange das Regierungssystem die Ergebnisse zur Verbesserung des Lebensstandards und des allgemeinen Wohlergehens seiner Bevölkerung liefert. Wie das alte Sprichwort sagt: „Es gibt neun verschiedene Wege, eine Katze zu häuten“.

Sogar Platon argumentierte, dass die beste Regierung nicht die Demokratie (Herrschaft des Pöbels) sei, sondern die eines aufgeklärten Philosophenkönigs.

Die Chinesen sind vollkommen zufrieden damit, unter einer Einparteienherrschaft zu leben, solange diese auf Meritokratie und Verantwortlichkeit basiert, Korruption bestraft wird und Ergebnisse geliefert werden. Wie in der Antike wurde die Herrschaft des Kaisers akzeptiert, solange er das Mandat des Himmels hatte (d. h. Ergebnisse lieferte).

Lee Kuan Yew in Singapur war das modernste Äquivalent eines Philosophenkönigs oder eines Kaisers mit einem Mandat des Himmels. Er verwandelte das winzige Singapur von einer verarmten Kolonie im Jahr 1965 (vergleichbar mit Haiti) in ein hoch entwickeltes Land mit einem Pro-Kopf-BIP von 85.000 US-Dollar im Jahr 2023, höher als in den USA. Er tat dies mit einer Einparteienherrschaft.

Im Vergleich dazu scheint der Großteil des Westens sehr unglücklich unter ihren Mehrparteien-Wahldemokratien zu leben, in denen es keine Rechenschaftspflicht gibt, die Löhne stagnieren und die Regierungspartei wiederholt leere Wahlversprechen nicht einhält.

Die politischen Systeme Chinas und Singapurs basieren auf der Leistungsgesellschaft. Beide wählen die besten Hochschulabsolventen für Regierungspositionen aus. Beide befördern Beamte auf der Grundlage ihrer Leistung. In China sind die Beamtenprüfungen außerordentlich wettbewerbsorientiert und die Zulassungsquoten liegen unter denen der Eliteuniversitäten.

Daher hat die chinesische Führungsschicht im Vergleich zu ihren Kollegen auf der ganzen Welt eine weitaus bessere Regierungsführung hervorgebracht als jede andere Regierung, wenn man gute Regierungsführung als Verbesserung des Wohlergehens der Bürger definiert.

Die chinesische Regierung genießt mit rund 90 % das höchste Vertrauen ihrer Bürger, wie das jährliche Edelman Trust Barometer zeigt und wiederholt durch Umfragen und Studien des Harvard Belfer Center und der Pew Survey bestätigt wurde. China weist auch den höchsten Prozentsatz an Bürgern auf, die glauben, dass ihr Land auf dem richtigen Weg ist (83 %). Im Gegensatz dazu bewerten die Bürger in den großen westlichen Demokratien das Vertrauen in die Regierungen und die Zustimmung zur Richtung ihrer Länder durchweg mit weniger als 50 %.

Die Kommunistische Partei Chinas ist mit 95 Millionen Mitgliedern, die zur gesellschaftlichen Elite gehören, die größte politische Partei der Welt. Ihre Mitglieder kommen aus allen Gesellschaftsschichten, darunter Bauern, Arbeiter, Lehrer, Unternehmer, Risikokapitalgeber und viele Milliardäre. Das Ziel der Partei besteht darin, die gesamte Gesellschaft zu repräsentieren und nicht nur einige spezielle Interessengruppen oder demografische Gruppen. Diese umfassende Repräsentation wird vom ehemaligen Präsidenten Jiang Zemin als „drei Repräsentationen“ bezeichnet.

Nur wenige Menschen im Westen sind sich einer Besonderheit der KP Chinas bewusst, die in anderen politischen Parteien der Welt nicht zu finden ist: Innerhalb der KP Chinas gibt es zwei Parteidienststellen, die über enorme Macht verfügen. Eine heißt zu zhi bu (die Organisationsabteilung) und die andere ji wei (die Disziplinarkontrollkommission).

Die Organisationsabteilung ist eine riesige Personalabteilung, die für die Ernennung von Parteimitgliedern, die Arbeitsbewertung, die Schulung und Beförderungen zuständig ist. Die Disziplinarkommission ist die interne Antikorruptionsabteilung, die unabhängig von der regulären Parteihierarchie ist und für die Untersuchung und Verfolgung von Fehlverhalten und Korruption zuständig ist.

Die Leiter der beiden Abteilungen sitzen im Ständigen Ausschuss des Politbüros, dem höchsten Entscheidungsgremium der Partei und des Staates. Sie gehören zu den fähigsten Verwaltungsbeamten des Systems. So leitete beispielsweise Wang Qishan, ehemaliger Vizepräsident und Bürgermeister von Peking, die Disziplinarkommission in Xis erster Amtszeit zwischen 2013 und 2018.

Diese beiden Abteilungen bilden den Kern der Institutionalisierung der Meritokratie.

Das Einparteiensystem ist mit den Realitäten der chinesischen Gesellschaft vereinbar. Wenn die Chinesen die Wahl zwischen einer starken zentralen Kontrolle und dem Chaos des politischen Wettbewerbs haben, neigen sie reflexartig dazu, sich für Ersteres zu entscheiden, als Teil ihrer jahrtausendealten politischen Tradition.

Viele Menschen werden zahlreiche Mängel des Einparteiensystems aufzählen. Aber lassen Sie mich die viel weniger diskutierten Vorzüge des Einparteiensystems darlegen:

– Es macht die Regierung weniger anfällig für Sabotage. Das Mehrparteiensystem eignet sich für das „Teile und herrsche“-Prinzip von Minderheiten mit besonderen Interessen. Mit Wahlen kommen Manipulationen. Eine kleine, aber entschlossene Interessengruppe, die über ausreichende finanzielle Mittel und gute Verbindungen verfügt, kann die nationale Agenda kapern und eine Politik durchsetzen, die für die breite Öffentlichkeit nachteilig ist. Der jüdische Einfluss in den USA ist ein gutes Beispiel dafür, wie die wahren nationalen Interessen der USA zugunsten Israels und der Zionisten geopfert werden. Die vielen NGOs in Osteuropa, die von NED und USAID finanziert werden, sind ähnliche Agenten des Chaos, die vom Hegemon eingeschleust werden, um die Gastländer zu untergraben. Che Guevara riet Fidel Castro, sich an eine Einparteienherrschaft zu halten, anstatt Mehrparteienwahlen abzuhalten, da die USA die Opposition leicht nutzen könnten, um Castros nationalistische Revolution zu sabotieren. Für viele Chinesen ist der Grund, warum der Westen China Demokratie aufzwingt, dass Demokratie in der Praxis das Gegenteil von dem bewirkt, was die Theorie verspricht. Sie destabilisiert und schwächt Gesellschaften, anstatt sie zu stärken. Wenn die USA Demokratie in China fördern, versuchen sie nicht, China zu stärken. Sie versuchen, ein uneinigeres und gespaltenes China zu schaffen, das von Chaos heimgesucht wird. Wie könnte es auch anders sein bei einem Gegner? Dies ist ein grundlegender menschlicher Selbstverteidigungsmechanismus, den ein Dreijähriger intuitiv versteht. – Die Auswahl nach dem Leistungsprinzip in einem Einparteiensystem ist demokratischen Mehrparteienwahlen überlegen. Solange die regierende Partei das Wohl der Bevölkerung im Auge hat und auf die sich ändernden Bedürfnisse der Gesellschaft eingeht, ist die Auswahl nach dem Leistungsprinzip effizienter und führt zu besseren Ergebnissen.

Wie viele Unternehmen nutzen Wahlen, um CEOs zu ernennen? Würden Sie in ein Unternehmen investieren, dessen CEO demokratisch von den Mitarbeitern gewählt wird? Verfügt die allgemeine Bevölkerung über die Informationen, die Intelligenz, die Zeit und die Energie, um bei allgemeinen Wahlen jeden Aspekt der Qualifikationen und Erfahrungen eines Kandidaten zu berücksichtigen? Warum so viel Geld und Zeit für inszenierte Wahlkampagnen verschwenden? Warum der Korruption durch die Spenderklasse Tür und Tor öffnen? Ein durchschnittlicher US-Kongressabgeordneter verbringt 50 % seiner Zeit damit, sich um Spender zu kümmern. Glaubt irgendjemand ernsthaft, dass er im besten Interesse seiner Wähler und nicht seiner Spender handeln wird?

– Eine Einparteienherrschaft ist für die langfristige Planung und wenn landesweite Anstrengungen erforderlich sind, überlegen. Wichtige Richtlinien und Verpflichtungen haben in einem Einparteiensystem eine bessere Kontinuität, insbesondere wenn eine langfristige Planung erforderlich ist. Können Sie sich Wahlparteien vorstellen, die ein vier- oder fünfjähriges Mandat haben und sich für langfristige Projekte engagieren, die sich erst in Jahrzehnten auszahlen werden? Wahlparteien denken in Wahlzyklen, ähnlich wie professionelle Manager, die sich auf Quartalsergebnisse konzentrieren. Eine Einparteienherrschaft ermöglicht es der regierenden Partei, langfristig wie Unternehmer zu denken. Ein Einparteienstaat kann die gesamte Nation mobilisieren, um schwierige Herausforderungen ohne Opposition zu bewältigen. In einem Einparteiensystem gibt es keine nachträglichen Schuldzuweisungen oder Kritik am Montagmorgen. Während des Zweiten Weltkriegs wurde FDR für eine dritte und vierte Amtszeit zum Präsidenten gewählt. Man wechselt nicht mitten im Krieg den Oberbefehlshaber. Ebenso stellt sich die Frage, warum die Amtszeit eines Staatsoberhaupts begrenzt werden sollte, solange er Ergebnisse liefert und fähig bleibt? Wären die USA heute in einer besseren Lage, wenn JFK nicht ermordet worden wäre, sondern eine zweite, dritte und vierte Amtszeit absolviert hätte? – Mehrparteiendemokratie führt standardmäßig zu Lähmung und Stillstand. Wie oft haben wir denselben Film immer wieder gesehen – Haushaltsblockade, Regierungsstillstand, Filibuster, Schuldzuweisungen und andere „demokratische“ Fehlfunktionen? Das eingebaute Merkmal der Demokratie ist Spaltung, nicht Einheit. – Die Mehrparteiendemokratie hat eine durchwachsene Bilanz bei der Wahl guter Führungspersönlichkeiten. Sie hat nicht nur Trumps erste Amtszeit hervorgebracht, sondern auch seine zweite Amtszeit, obwohl jeder, der Augen im Kopf hat, sehen kann, dass er ein Betrüger und Tyrann ist, eine geringe Intelligenz und eine dünne Haut hat und sich wie ein Mafiaboss verhält. Es brachte George W. Bush hervor, der seine erste Amtszeit durch juristische Manöver bei der Neuauszählung in Florida gegen Gore stahl und sich durch den Beginn eines auf Lügen basierenden Krieges gegen den Irak in die zweite Amtszeit mogelte. Vergessen Sie nicht, dass auch Adolf Hitler durch Wahlen an die Macht kam. Joseph Stalin sagte: „Man muss nicht die Wähler kontrollieren, sondern nur die Kandidaten.“ Die Spenderklasse, die die Wahlen im Westen entscheidet, hat dies fest im Blick behalten. – Und schließlich: Wie viele Menschen können die Regierungsform in den USA heute ehrlich als echte Demokratie bezeichnen? Unter dem Deckmantel von Wahlverfahren mit den Ritualen des Wahlkampfs und der Stimmabgabe sind die USA zu einer Plutokratie geworden, die von Geldaristokraten regiert wird, die ihr Vermögen nutzen, um wichtige wirtschaftliche und politische Entscheidungen zu treffen, die ihnen zugutekommen. Infolgedessen ist ein Großteil des von den 1 % angehäuften Vermögens in Wirklichkeit der Vermögenstransfer von den 99 %. Das Urteil im Fall Citizen United hat dafür gesorgt, dass in den USA jeder Dollar eine Stimme zählt und nicht jede Person eine Stimme. Kann irgendjemand mit Sicherheit sagen, ob Trump oder Musk der Präsident ist? Als älteste und führende „Demokratie“ der Welt werden die USA heute dort stehen, wo andere Demokratien morgen stehen werden. Es ist vorausschauend, dass Karl Marx all dies mit seiner dialektischen Analyse des historischen Materialismus vorhergesagt hat.

Letztendlich sollte das politische System eines Landes von seinen eigenen historischen Traditionen bestimmt werden und auf den Realitäten der Gesellschaft selbst basieren. Jedes Regierungssystem hat Vor- und Nachteile.

Wenn eine Regierung kontinuierlich Reformen durchführen und ihre Politik an die Anforderungen der Zeit anpassen kann, ist das eine gute Regierung. Die Einparteienherrschaft im Gegensatz zur Mehrparteiendemokratie ist die äußere Form oder das Verfahren der Regierungsführung. Das Wesentliche ist die Integrität und Qualität der Regierung. Der letzte Maßstab für die Überlegenheit eines Systems sollten die empirischen Ergebnisse sein, die es hervorbringt, und nicht irgendwelche theoretischen Vorteile.

Einige werden fragen, was ist mit der Korruption, die einem Einparteiensystem innewohnt? Ich habe bereits einen Aufsatz geschrieben, in dem ich die Korruption in China mit der in den USA vergleiche. Siehe den kursiv gedruckten Text.

Das Korruptionsproblem Chinas ist bekannt und wird von der Regierung weitgehend anerkannt. Im vergangenen Jahr wurden in China mehrere hochrangige Militärbeamte verhaftet, darunter zwei Verteidigungsminister und neun Generäle der Raketenstreitkräfte der Volksbefreiungsarmee (PLA). Erst diese Woche wurde ein hochrangiger politischer Offizier im Generalsrang der PLA wegen Korruption verhaftet. Ebenfalls in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass der amtierende US-Präsident Joe Biden korrupt gehandelt hat, indem er seinen Sohn Hunter Biden wegen illegalen Waffen- und Drogenbesitzes bedingungslos und pauschal begnadigte. Die in der Begnadigung verwendete Sprache ist so weit gefasst, dass sie lächerlich ist – Hunter Biden wurde „für alle Verbrechen begnadigt, die er zwischen 2014 und 2024 begangen hat oder begangen haben könnte oder an denen er beteiligt war“. Interessanterweise wurde Hunter Biden nicht einmal wegen seiner wirklichen Verbrechen angeklagt, darunter die Nutzung der Position seines Vaters für Gewinne in der Ukraine (Burisma-Vorstandssitz für eine satte Million Dollar pro Jahr) und sogar die Tätigkeit als Mittelsmann für regelrechte Bestechungsgelder im Auftrag seines Vaters, des „Big Man“. Eine weitere Nachricht aus den USA kam diese Woche vom designierten Präsidenten Donald Trump, der seinen Schwiegersohn Charles Kushner zum nächsten US-Botschafter in Frankreich ernannte. Interessanterweise begnadigte Trump Kushner bei seinem Ausscheiden aus dem Amt im Jahr 2020 für seine Verbrechen, die mit einer 14-jährigen Haftstrafe geahndet wurden. Dieser Immobilienverbrecher und verurteilte Kriminelle wird von den Franzosen ab dem kommenden Januar mit „Exzellenz“ angesprochen werden müssen. Mehr zu Trump: In den US-Medien wird weithin berichtet, dass Trump in seiner ersten Präsidentschaftskampagne 2016 eine Spende in Höhe von 100 Millionen Dollar von dem inzwischen verstorbenen jüdischen Glücksspielkönig Sheldon Edelson entgegennahm. Als Gegenleistung verlegte Trump die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem, was gegen das Völkerrecht verstößt. In diesem Wahlzyklus soll die Witwe Miriam Edelson Trump weitere 100 Millionen Dollar für die Unterstützung Israels bei der Annexion des Gazastreifens und der Westbank gegeben haben. Eine weitere Korruptionsaffäre betrifft die achtzigjährige ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die die zweifelhafte Ehre hat, dass ein EFT-Fonds nach ihr benannt wurde (Nancy Pelosi Portfolio mit dem Ticker BK20883), und zwar für ihre Fähigkeiten als Insider-Händlerin von US-Wertpapieren an der Börse. Das Pelosi-Portfolio erzielte 2023 eine Rendite von 65 % und übertraf damit den S&P500 bei Weitem. Laut Quiver Quantitative erzielten Pelosis Aktienauswahl zwischen 2014 und 2024 eine Rendite von 775 % gegenüber einem Marktindex von 221 %. Die „Demokratie“ anpreisende alte Hexe ist eine Superstar-Aktienauswahl, die die leistungsstärksten Hedgefonds-Manager an der Wall Street mühelos schlägt. Wie sollten wir also Korruption in den beiden größten Mächten der Welt verstehen und einordnen? Hier ist meine Meinung: Korruption in China ist alltäglich, individuell und strafbar. Xi machte das Thema zu seiner obersten innenpolitischen Priorität, als er 2013 die Macht übernahm, und hat bis heute nicht einen Fuß von der Bremse genommen. Xis Korruptionsbekämpfung hat Hunderttausende von Beamten auf nationaler und lokaler Regierungsebene zu Fall gebracht, darunter Mitglieder des Politbüros, Verteidigungsminister, Außenminister, Eisenbahnminister, Provinzgouverneure, Bürgermeister großer Städte, Bankvorstände, Führungskräfte staatlicher Unternehmen, Beamte des militärischen Beschaffungswesens, Krankenhausverwalter und unzählige andere. – Bei der Korruption in China geht es um korrupte Einzelpersonen. Korruption ist illegal und wird streng bestraft. Sie wird vielleicht nie verschwinden, da menschliche Fehler nicht verschwinden werden, aber sie ist für die korrupten Personen riskant. Korrupte Beamte können viel Geld stehlen, aber sie laufen ein sehr reales Risiko, bloßgestellt zu werden und alles zu verlieren, sogar buchstäblich ihr Leben (der Eisenbahnminister wurde hingerichtet). – Andererseits ist Korruption in den USA weit verbreitet und institutionalisiert. Diese Art von Korruption ist legal und wird daher geschützt. Sie wird nicht einmal als Korruption auf den ersten Blick anerkannt. Dies geschieht durch Gesetze wie Citizen United, das Geld in der Politik legalisiert, indem es politische Spenden als Redefreiheit behandelt. Dies geschieht durch institutionalisierte, sich weiterentwickelnde Türen zwischen dem Pentagon und militärischen Industriekomplexen (z. B. Lloyd Austin und Raytheon, David Petraeus und KKR), zwischen Regierungsstellen und Lobbyfirmen (Tony Blinken und WestExec Advisors), zwischen Regulierungsbehörden und denjenigen, die sie regulieren sollen (z. B. Tim Geithner, der nach seiner Tätigkeit als Finanzminister als CEO von Warburg Pincus arbeitete, um die Wall Street auf Kosten der Main Street zu retten). Dies geschieht durch kodifizierte Patronagesysteme wie das Recht des Präsidenten, Wahlkampfspender für Posten wie Botschafter zu nominieren. Infolgedessen ist die Korruption in Amerika systemisch, flächendeckend und nicht reformierbar. Sie ist groß angelegt, offen, risikofrei und nicht rechenschaftspflichtig. Sie ist keine Schande. In den USA wird Korruption sehr hoch belohnt und mit einer seltsamen Art von „Ehre“ verbunden (z. B. wenn ein EFT-Fonds nach den eigenen Fähigkeiten im Insiderhandel benannt wird).

Chinas Beziehung zur Außenwelt

Im Gegensatz zum Westen ist das Selbstverständnis Chinas zentral und nicht universell. Der Name Chinas (zhong guo) bedeutet wörtlich „Reich der Mitte“.

Chinas erste, zweite und dritte Priorität waren schon immer China, China und China. In seiner gesamten Geschichte ging die Sonne in China für die Kaiser und ihre Untertanen auf und unter.

China ist es gleichgültig, welche Art von Politik, Religion und Regierung andere praktizieren. Sie fühlen sich nicht moralisch verpflichtet, „andere zum Licht zu führen“ oder ihre Version der universellen Wahrheit zu predigen.

Da China keine monolithische Religion hat, verspürte es nie den Drang, sein Glaubenssystem zu verbreiten. Der konfuzianische Weg besteht darin, Tugendhaftigkeit zu praktizieren, und andere werden es nachahmen, nicht darin, sich gewaltsam anzupassen.

Dieses mangelnde Interesse an anderen hatte einen hohen Preis. In der späten Qing-Dynastie waren die Chinesen so abgeschottet vom Weltgeschehen, dass sie nicht einmal bemerkten, dass das Land in Sachen Technologie und Industrialisierung ins Hintertreffen geraten war, bis sie Opfer derer wurden, die diese Bereiche beherrschten.

Chinas Begegnung mit der Außenwelt war über ein Jahrhundert lang schmerzhaft und demütigend. Auch wenn das Land diesen Fehler nicht noch einmal begehen wird, ist seine Grundhaltung immer noch nach innen gerichtet. Wenn der Westen liberal-interventionistisch ist, dann ist China illiberal-nicht-interventionistisch.

China möchte nicht wie Japan ein Ehrenmitglied des Westens werden. China interagiert mit der Welt zu seinen eigenen Bedingungen. Ironischerweise könnte der illiberale chinesische Weg der demokratischere Ansatz für internationale Beziehungen sein, da China Unterschiede begrüßt, während die liberalen Interventionisten Konvergenz erzwingen, oft mit vorgehaltener Waffe.

Die Welt wäre ein sicherer Ort, wenn jeder die Lehre des Daoismus befolgen würde – leben und leben lassen.

Was Chinas Wiederaufstieg bedeutet

Meiner Meinung nach ist die wichtigste Lehre aus dem Wiederaufleben Chinas, dass Modernisierung nicht gleichbedeutend mit Verwestlichung ist. Regierungsführung und Politik sind keine physikalischen Gesetze mit universeller Gültigkeit. Die soziale Struktur muss zur Geschichte und Tradition passen.

Tatsächlich hat sich der neoliberale Cocktail aus Wirtschaftskapitalismus und Wahldemokratie für die meisten nicht-westlichen Länder nicht bewährt.

Die chinesische Erfahrung kann nicht wiederholt werden, da sie spezifisch für die chinesische Geschichte und Kultur ist. Dennoch können Elemente davon in anderen Wirtschaftspolitiken, Regierungsansätzen usw. angewendet werden.

(Anmerkung) Ich hoffe, dass diese Diskussion dazu beiträgt, den Wandel in China zu verstehen und einige der Mythen zu zerstreuen, die von irreführenden westlichen Medien und Meinungsführern verbreitet werden.

Menschen sind allzu oft durch starre Überzeugungen, Vorurteile und veraltete Fakten eingeschränkt. John Maynard Keynes bemerkte weise: „Wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung. Was tun Sie?“

Empfohlene Lektüre –

– China A History von John Keay (umfassende chinesische Geschichte, beginnend vor 5 Jahrtausenden, chronologisch geordnet und detailliert)

– The Great Chinese Revolution 1800 – 1985 von John King Fairbanks (Chinas zweihundertjährige Begegnung mit dem Westen und seine lange und turbulente Suche nach Modernität)

– Encountering China von Michael Sandel (eine Reihe von Essays mit Michael Sandel, dem Harvard-Gelehrten, und anderen chinesischen und westlichen Gelehrten, die über chinesische Philosophie debattieren. Ähnlich wie ein Gespräch zwischen Konfuzius und Sokrates)

– Chinas Wirtschaft von Arthur Kroeber (eine Einführung in das moderne chinesische Wirtschafts- und politische System von einem Gelehrten/Geschäftsmann/Journalisten)

– Chinas Traum und Chinas Welt von Kerry Brown (die Bücher untersuchten Chinas Regierungssystem, Chinas nationale Bestrebungen und Außenbeziehungen)

– Chinas Führer von Mao bis heute von David Shambaugh (detaillierte Studie über die 5 chinesischen Führer von Mao bis Xi, mit einer starken westlichen ideologischen Ausrichtung)

– Chinas großer Weg – Lehren für marxistische Theorie und sozialistische Praxis von John Ross (eine Studie über das sozialistische Wirtschaftssystem und die Politik mit chinesischen Merkmalen von einem in China ansässigen Wissenschaftler mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Land)

– Über China von Henry Kissinger (eine Studie über die chinesische Diplomatie aus historischer Sicht und persönlicher Erfahrung)

– „Has China Won“ von Kishore Mahbubani (über die Rivalität zwischen den USA und China und den Vergleich der beiden Nationen durch einen Diplomaten und Gelehrten aus Singapur)

– „When China Rules the World“ von Martin Jacques (über Chinas Wiederaufstieg und seine historischen Grundlagen; das Buch wurde 2009 geschrieben und überdauerte die meisten anderen Bücher zum Thema China aus dieser Zeit mit seinen genauen Vorhersagen über Chinas Aufstieg und die Auswirkungen auf seine Beziehungen zum Rest der Welt)