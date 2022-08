Chinas Lokomotive hat heute das Sagen, und die ganze Welt blickt hoffnungsvoll auf sie

Der Vorsitzende des Zentralkomitees der KPRF fasste das Internationale Forum der KPCh und der marxistischen Parteien zusammen1

Am 28. Juni veranstaltete die Kommunistische Partei Chinas eine Großveranstaltung, das Internationale Forum der KPCh und der marxistischen Parteien. Über 300 Delegierte aus fast hundert Ländern nahmen im Online-Format daran teil. Die Kommunistische Partei der Russischen Föderation war durch ihren Vorsitzenden Gennadi Sjuganow vertreten.

Xi Jinping, Generalsekretär des Zentralkomitees der KPCh und Vorsitzender der Volksrepublik China, richtete eine Botschaft an das Forum. Er wies darauf hin, dass die KPC den Marxismus mit aktuellen Realitäten und historischen Traditionen verbinde und dass die chinesischen Kommunisten stets zum Dialog und Erfahrungsaustausch mit Genossen aus anderen Ländern bereit seien.

Gennady Zyuganov, Nguyen Phu Trong, der Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams, und der Erste Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Kubas und Präsident der Republik Kuba, Miguel Diaz-Canel, sprachen zu den Delegierten.

Es ist eine Erinnerung daran, dass fünf Staaten in der Welt die Ideen des Marxismus umsetzen – China, Vietnam, Nordkorea, Laos und Kuba. Gleichzeitig weisen Peking und Hanoi eine sehr beeindruckende Wachstumsdynamik auf.

Gennadi Sjuganow, Vorsitzender des Zentralkomitees der KPRF, erörtert, warum die Ideen des Marxismus heute, vor dem Hintergrund der globalen Krise im Westen, wieder zu einem Sammelpunkt werden.

Dieses Forum ist, ohne Übertreibung, ein Ereignis von historischem Ausmaß“, sagt Gennadi Sjuganow. – Es waren die marxistisch-leninistischen Ideen, die in den letzten 100 Jahren zu phänomenalen Ergebnissen geführt haben.

Das Sowjetland hat dies im letzten Jahrhundert bewiesen, als unter dem Banner des Marxismus-Leninismus das russische Reich, das im Ersten Weltkrieg zusammengebrochen und verbrannt war, friedlich und demokratisch in Form der UdSSR zusammengefügt wurde. Unser Land war damals ein Beispiel dafür, wie man aus einer Systemkrise herauskommt, wie man Industrialisierung, Kollektivierung und eine kulturelle Revolution durchführt. Infolgedessen haben wir kolossale Ergebnisse erzielt, den Faschismus besiegt und das beste Sozialsystem der Welt geschaffen. Die ganze Welt bewunderte unsere Leistungen in den Bereichen Bildung, medizinische Versorgung, Betreuung von Frauen, Kindern und älteren Menschen.

Und im neuen Jahrhundert ging die Kommunistische Partei Chinas mit gutem Beispiel voran, indem sie die Reformen von Deng Xiaoping umfassend umsetzte und den Sozialismus mit chinesischen Merkmalen aufbaute. Geleitet von marxistisch-leninistischen Idealen und dem einzigartigen schöpferischen Erbe von Marx, Engels und Lenin. Die KPCh erzielte glänzende Ergebnisse: Die durchschnittliche chinesische Wachstumsrate lag 30 Jahre lang bei über 10 % pro Jahr, 800 Millionen Menschen wurden aus der völligen Armut befreit und eine mächtige Raumfahrtindustrie wurde geschaffen. China ist zur Werkstatt der Welt geworden. China produziert heute fast 20 % der weltweiten Industrieproduktion – so viel wie einst die UdSSR.

Jetzt ist eine neue Systemkrise ausgebrochen. Wenn die Sowjetunion die Welt aus den beiden vorangegangenen Krisen dieses Ausmaßes herausgeführt hat – dank der Oktoberrevolution und des Sieges von 1945 -, so ist heute die chinesische Lokomotive die Hauptantriebskraft, auf die die ganze Welt hoffnungsvoll schaut.

„SP: – Was sind die wichtigsten Merkmale der aktuellen Situation?

– Die Systemkrise vertieft sich, die imperialistische Aggression nimmt zu, die militaristische Linie verschärft sich und neue Militärblöcke werden geschaffen. Unter solchen Bedingungen ist es besonders wichtig, die Solidarität aller links-patriotischen Kräfte auszubauen. Das hat das Internationale Forum der KPC und der marxistischen Parteien gezeigt.

In den Reden – und alle führenden Länder der Welt sprachen auf dem Forum – kristallisierte sich eine sehr wichtige Tendenz heraus: der Wunsch, sich so weit wie möglich zu vereinigen, das Militär zu zügeln, ein Beispiel für konstruktive Arbeit und die Sorge um die Menschen zu geben.

Ich stelle fest, dass die Philosophie und Politik der Kommunistischen Partei Chinas selbst darin besteht, dass der Mensch der wichtigste Wert ist und dass alles im Namen und zum Nutzen des Menschen getan werden muss. Dies erinnert übrigens an Putins Rede auf dem Valdai-Forum im vergangenen Oktober. Dort stellte er fest, dass der Kapitalismus in eine Sackgasse geraten ist. Und als ich kürzlich bei einem Treffen mit den Fraktionsvorsitzenden der Duma sagte, dass wir einen erneuerten Sozialismus aufbauen müssen, antwortete Putin: Ich sehe nichts Falsches am Sozialismus. Es ist wichtig, ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen der Rolle des Staates, des Einzelnen und der Privatinitiative zu finden.

Ich sagte, dass ich damit völlig einverstanden bin. Und ich habe ihn daran erinnert, dass wir uns dem 100. Jahrestag der Gründung der UdSSR nähern. Es besteht die Möglichkeit, die herausragenden Erfahrungen der Sowjetunion und die einzigartigen Erfahrungen Chinas zu studieren, mit dem Russland jetzt eng zusammenarbeitet.

Ich muss zugeben: Putin und Xi Jinping haben sich in letzter Zeit regelmäßig getroffen. Infolgedessen vertieft sich unsere strategische Partnerschaft, unsere Völkerfreundschaft, unsere Bereitschaft, die Zusammenarbeit an allen Fronten und vor allem in Sicherheitsfragen auszubauen.

Heute, wo uns der hybride Krieg erklärt wurde, wo Russland und China von den Angelsachsen als „Feind Nummer eins“ bezeichnet werden, sind die bilaterale Zusammenarbeit und die enge Interaktion innerhalb der BRICS und der SCO äußerst wichtig.

Viele Redner auf dem Forum betonten dies. De facto unterstützten alle unsere Linie gegen Aggression – gegen NATO, Faschismus und Banderismus. Ich möchte anmerken, dass dieser Trend nicht nur auf dem Forum zu beobachten war. In letzter Zeit sind bis zu 130 Delegationen aus der ganzen Welt zu unseren Jubiläen gekommen – zum 100. Jahrestag der Oktoberrevolution, der Roten Armee, des Komsomol von Lenin. Und alle haben unsere Position zur Krim und zu Sewastopol unterstützt und damit eine einzigartige Einigkeit demonstriert.

„SP: – China ist offen für den Austausch von Managementerfahrung?

– Die chinesischen Genossen haben kürzlich den vierten Band einer Buchreihe über das Regierungssystem von Xi Jinping veröffentlicht. Ich habe drei Bände der Reihe und hoffe, den vierten auf Russisch zu bekommen.

Es ist sehr nützlich, weil es sowohl die Taktik als auch die Strategie und die Kunst der Modernisierung aufzeigt. Ich bin sehr beeindruckt von Xi Jinpings Worten: „Wir vertiefen die Reformen überall, nicht weil der Sozialismus mit chinesischen Merkmalen schlecht ist, sondern um ihn noch besser zu machen.

Die chinesischen Kommunisten entwickeln nicht nur die Ideen des Marxismus-Leninismus weiter, sie werden zu einem Beispiel für den ganzen Planeten. Ihre Erfahrungen werden allgemeingültig und erfordern eine eingehende und gründliche Diskussion und Untersuchung.

Ich möchte junge Menschen, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit, daran erinnern, dass es der Sozialismus war, der die Menschheit vor dem Nationalsozialismus und dem Faschismus gerettet hat. Dass wir als Kinder des Sieges alles getan haben, um unser Land wieder aufzubauen – eben in Form der Sowjetmacht. Aus Lenins Mund stammen die Parolen, die auch heute noch von großer Bedeutung sind: Frieden für die Völker, Brot für die Hungernden, Land für die Bauern, Fabriken für die Arbeiter, Macht für die Sowjets.

Und heute demonstriert die Volksmacht in China, wie sie sich um die Menschen kümmert, und wird so zum eindrucksvollsten Vorbild in der heutigen Welt.

Die Reden unserer Kollegen und Genossen auf dem Forum zeigen, dass die linken Kräfte einen Zusammenhalt und eine Einheit haben, dass es den Wunsch gibt, eng zusammenzuarbeiten und die Erfahrungen des sozialistischen Fortschritts, die in Vietnam, Kuba und Laos gemacht wurden, zu nutzen. dass es äußerst wichtig ist, das Prinzip der souveränen Entwicklung von Belarus, Venezuela, Südafrika, Nicaragua und anderen Ländern durchzusetzen.

Ich betrachte dieses Forum als ein großes kreatives Geschenk an uns alle. Und ich bin zuversichtlich, dass sie eine große Hilfe bei der Vorbereitung des 20. Kongresses der Kommunistischen Partei Chinas und des 100-jährigen Bestehens der Sowjetunion sein wird.