Russland setzt seinen Krieg gegen die Ukraine fort. Die USA und ihre Verbündeten liefern weiterhin Waffen in die Ukraine. Der Krieg geht weiter, und die Ukrainer leiden und sterben weiter.

Die letzten Tage haben wenig Hoffnung, aber viel Angst gebracht. Sie haben auch drei der bisher beängstigendsten Erklärungen des Krieges hervorgebracht. Sie sind beängstigend, weil jede von ihnen den Krieg zu eskalieren oder zu verlängern droht.

Kein Waffenstillstand

In einem Interview vom 22. Juli lehnte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij jeden Waffenstillstand ab, der es Russland erlaubt, die Krim und die seit Kriegsbeginn erworbenen Gebiete zu behalten. Da kein russischer Führer die Krim zurückgeben wird, scheint diese Formulierung jede Hoffnung auf einen Waffenstillstand in diesem Krieg zunichte zu machen.

„Ein Einfrieren des Konflikts mit der Russischen Föderation bedeutet eine Pause, die der Russischen Föderation eine Erholungspause verschafft“, sagte Zelensky. „Sie werden diese Pause nicht nutzen, um ihre Geopolitik zu ändern oder auf ihre Ansprüche auf die ehemaligen Sowjetrepubliken zu verzichten.“ Zelensky sagte, ein Waffenstillstand würde es Russland ermöglichen, die Krim und den Donbas zu schlucken und „dann wird es sich ausruhen und in zwei oder drei Jahren zwei weitere Regionen einnehmen und wieder sagen: Stoppt den Konflikt. Und es wird immer weiter und weiter gehen. Hundertprozentig.“

Der Verlust der Hoffnung auf einen Waffenstillstand birgt das Risiko, den Krieg zu verlängern. Es könnte auch zu einer Eskalation führen. In Covert Regime Change: America’s Secret Cold War argumentiert Lindsey O’Rourke, dass eine „chronische Divergenz der politischen Präferenzen“ Länder zu Staatsstreichen veranlasst.

Wenn Länder mit lösbaren Problemen konfrontiert sind, greifen sie häufig auf Diplomatie oder Zwang zurück. Einmalige Probleme können sogar zum Krieg führen. Handelt es sich jedoch um ein chronisches, hartnäckiges Problem, muss die Ursache des Problems beseitigt werden, da das Problem unlösbar erscheint. Das kann Länder dazu veranlassen, Staatsstreiche in Erwägung zu ziehen. Es könnte auch dazu führen, dass Länder ihre Kriegsziele ausweiten.

Die Aussage, dass es keinen Waffenstillstand gibt, ist beängstigend, denn wenn der Krieg nicht durch einen Waffenstillstand beendet werden kann oder wenn es keinen Waffenstillstand geben kann, ohne dass Russland Land aufgibt, dem es nicht zustimmen kann, dann steigt das Risiko, dass Russland versucht, den Krieg zu beenden, indem es seine Ziele ausweitet – sei es durch einen Staatsstreich oder eine breitere Eroberung.

Langstreckenraketen

Im Juni kündigten die USA die Lieferung von HIMARS-Raketensystemen (High Mobility Artillery Rocket Systems) an die Ukraine an. Gleichzeitig gab das Vereinigte Königreich bekannt, dass es der Ukraine M270-Mehrfachraketenabschuss-Systeme liefern wird. Diese Raketensysteme können Raketen über eine Entfernung von 50 Meilen abfeuern und sind somit in der Lage, auch innerhalb Russlands zuzuschlagen.

Da es zu den Zielen Russlands gehört, die Ukraine aus der NATO herauszuhalten und zu verhindern, dass die Ukraine zu einem Stützpunkt für NATO-Waffen in unmittelbarer Nähe der russischen Grenzen wird, warnte Russland, dass Waffen, die Russland aus größerer Entfernung erreichen können, bedeuten würden, dass Russland die Grenze des Gebiets, in dem sie stationiert werden könnten, weiter hinausschieben müsste. „Je größer die Reichweite der von Ihnen gelieferten Waffen ist“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow, „desto weiter wird die Grenze verschoben, von der aus [die Ukraine] die Russische Föderation bedrohen könnte.“

Die USA und das Vereinigte Königreich schickten nicht nur die Waffen, was Lawrow zu der Erklärung veranlasste, dass sich „die geografischen Aufgaben der Spezialoperation der russischen Truppen ändern werden. . . . Es geht bei weitem nicht mehr nur um die DVR und die LPR [Volksrepubliken Donezk und Luhansk], sondern auch um die Regionen Cherson und Saporischschja und eine Reihe anderer Gebiete“, und sie haben versprochen, noch mehr zu schicken. Die New York Times berichtet am 20. Juli: „Amerikanische Militärs sagten am Mittwoch, sie planten, vier weitere M142 HIMARS-Mehrfachraketen-Abschussgeräte zu schicken, sowie mehr Lenkraketen, die sie abfeuern, und mehr gelenkte Artilleriemunition.“ Zusammen mit den sechzehn HIMARS, die die USA bereits geliefert haben, würde die Gesamtlieferung an die Ukraine damit zwanzig betragen. Die USA haben versprochen, die neue Lieferung von vier HIMARS „so schnell wie möglich“ zu schicken.

Am 27. Juli erklärten russische Beamte, dass eine wichtige Brücke, die nach der Beschädigung durch ukrainisches Feuer gesperrt werden musste, Ziel von „Feuer aus von den USA gelieferten hochmobilen Artillerieraketensystemen (HIMARS)“ war.

Das Versprechen, der Ukraine weitere Langstreckenraketensysteme zu schicken, ist beängstigend, denn es birgt die Gefahr, dass der Krieg ausgeweitet wird, indem Russlands Ziele weiter nach Westen in die Ukraine vorgedrängt werden.

Die Krim ist ein legitimes Ziel

Obwohl die Ukraine den USA offenbar versichert hat, dass sie die Langstreckenraketen nicht für Angriffe auf russisches Territorium einsetzen wird, haben sie offenbar auch gesagt, dass sie für Angriffe auf die Krim verwendet werden könnten.

Das Problem ist, dass die Krim für die große Mehrheit der Krimbewohner und Russen russisches Hoheitsgebiet ist. Für Putin – oder jeden anderen russischen Staatschef – ist der Einsatz von US-Langstreckenraketen auf der Krim gleichbedeutend mit einem Einsatz von US-Langstreckenraketen auf russischem Gebiet. Dies würde nach Ansicht des ehemaligen Präsidenten und derzeitigen stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates Dmitri Medwedew dazu führen, dass die ukrainische Führung „sehr schnell und hart mit dem Jüngsten Gericht konfrontiert würde“.

Die Behauptung, die Krim sei ein legitimes Ziel für von den USA gelieferte Waffen, ist beängstigend, weil damit die rote Linie Russlands für eine Beteiligung der USA am Krieg überschritten werden könnte. Russland könnte seine militärischen Ziele und Kriegsziele ausweiten, wenn es das Gefühl hat, dass die US-Beteiligung so intensiv geworden ist, dass die Zerstörung Russlands oder der Verlust seiner erworbenen Territorien droht.

Angriffe auf die Krim mit von den USA gelieferten Langstreckenraketen könnten von Russland als beides angesehen werden. Es könnte als Verlust von Territorium gesehen werden, das kein russischer Führer verlieren kann. Und da Russland die Krim als Russland betrachtet, könnte der Verlust der Krim als Zerstörung des russischen Staates angesehen werden. Die Erklärung, dass die Krim ein legitimes Ziel ist, birgt also die Gefahr, dass Russland den Krieg eskalieren lässt.

Diese drei jüngsten Erklärungen – der Ausschluss eines Waffenstillstands, die Bereitstellung weiterer Langstreckenraketensysteme und die Erklärung, dass die Krim ein legitimes Ziel sei – sind drei der bisher beängstigendsten Erklärungen, denn sie alle bergen das Risiko, einen Krieg, der beendet werden muss, zu verlängern, auszuweiten oder zu vergrößern.