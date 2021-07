Chinesischer Gen-Riese, sammelt die Daten von Millionen Frauen

reuters.com: Ein weltweit eingesetzter Pränataltest sendet die Gendaten von schwangerer Frauen an die Firma, die diesen mit Chinas Militär entwickelt hat. Die USA sehen ein Sicherheitsrisiko.

Eine chinesische Gen-Firma, die weltweit pränatale Tests verkauft, hat diese in Zusammenarbeit mit dem Militär des Landes entwickelt und nutzt sie, um genetische Daten von Millionen von Frauen für eine weitreichende Forschung über die Eigenschaften von Populationen zu sammeln, wie eine Reuters-Recherche von wissenschaftlichen Papieren und Firmenaussagen ergab.

US-Regierungsberater warnten im März, dass eine riesige Bank von Genomdaten, die das Unternehmen, BGI Group, sammelt und mit künstlicher Intelligenz analysiert, China einen Weg zu wirtschaftlichem und militärischem Vorteil geben könnte. Da die Wissenschaft neue Verbindungen zwischen Genen und menschlichen Merkmalen aufzeigt, ist der Zugang zum größten und vielfältigsten Satz menschlicher Genome ein strategischer Vorteil. Die Technologie könnte China dazu bringen, die globale Pharmazie zu dominieren, und möglicherweise auch zu genetisch verbesserten Soldaten oder manipulierten Krankheitserregern führen, die die US-Bevölkerung oder die Lebensmittelversorgung angreifen, so die Berater.

Reuters hat herausgefunden, dass BGI’s pränataler Test, einer der populärsten in der Welt, eine Quelle für genetische Daten für die Firma ist, die mit dem chinesischen Militär zusammengearbeitet hat, um die „Bevölkerungsqualität“ zu verbessern und an genetischer Forschung zur Bekämpfung von Hörverlust und Höhenkrankheit bei Soldaten.

BGI sagt, dass es übrig gebliebene Blutproben und genetische Daten aus den pränatalen Tests speichert und neu analysiert, die in mindestens 52 Ländern verkauft werden, um Anomalien wie das Down-Syndrom beim Fötus zu erkennen. Die Tests – mit dem Markennamen NIFTY für „Non-Invasive Fetal TrisomY“ – erfassen auch genetische Informationen über die Mutter sowie persönliche Daten wie ihr Land, ihre Größe und ihr Gewicht, aber nicht ihren Namen, wie ein von Reuters eingesehener BGI-Computercode zeigt.

Bislang haben weltweit mehr als 8 Millionen Frauen die pränatalen Tests von BGI durchgeführt. BGI hat nicht gesagt, wie viele der Frauen den Test im Ausland machten, und sagte, es speichert nur Standortdaten über Frauen auf dem chinesischen Festland.

Die Tests sind eine private Prozedur für die Frauen, die sie machen, ein Bestandteil ihrer routinemäßigen pränatalen Versorgung. Aber die Studien zeigen, dass sie zunehmend aussagekräftige Informationen für die Forschung liefern.

Eine BGI-Studie zum Beispiel nutzte einen militärischen Supercomputer, um die NIFTY-Daten neu zu analysieren und die Prävalenz von Viren bei chinesischen Frauen zu kartieren, nach Indikatoren für psychische Erkrankungen bei ihnen zu suchen und tibetische und uigurische Minderheiten herauszufiltern, um Verbindungen zwischen ihren Genen und ihren Eigenschaften zu finden.

Das Ausmaß von BGIs Anhäufung von pränatalen Daten und seine Zusammenarbeit mit dem Militär in der pränatalen und neonatalen Forschung sind bisher nicht bekannt gewesen. Das Unternehmen hat seit 2010 mindestens ein Dutzend gemeinsamer Studien zu den Tests mit der Volksbefreiungsarmee (PLA) veröffentlicht, in denen die Tests erprobt und verbessert oder die von ihnen gelieferten Daten analysiert wurden, so der Bericht von Reuters.

DNA-Daten, die von pränatalen Tests an Frauen außerhalb Chinas gesammelt wurden, wurden auch in Chinas staatlich finanzierter Gendatenbank gespeichert, einer der größten der Welt, bestätigte das Unternehmen. BGI, an der die Stadtregierung von Shenzhen und Pekings größtes staatliches Investmentvehikel 2014 Anteile übernommen haben, betreibt diese Genbank.

Reuters fand keine Beweise dafür, dass BGI gegen Datenschutzvereinbarungen oder -bestimmungen für Patienten verstoßen hat. Die Datenschutzbestimmungen auf der Website des NIFTY-Tests besagen jedoch, dass gesammelte Daten weitergegeben werden können, wenn sie „direkt relevant für die nationale Sicherheit oder die nationale Verteidigungssicherheit“ in China sind.

Peking hat in einer Verordnung aus dem Jahr 2019 klargestellt, dass genetische Daten eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit sein können, und hat seit 2015 ausländischen Forschern den Zugriff auf Gendaten von Chinesen untersagt. Im Gegensatz dazu gewähren die Vereinigten Staaten und Großbritannien ausländischen Forschern im Rahmen einer Politik der offenen Wissenschaft Zugang zu genetischen Daten.

BGI sagte in einer Erklärung, dass es „nie gebeten wurde, Daten aus seinen NIFTY-Tests an chinesische Behörden für die nationale Sicherheit oder die nationale Verteidigungssicherheit zu liefern – noch hat es sie geliefert.“

Andere Unternehmen, die solche pränatalen Tests verkaufen, verwenden ebenfalls Daten für die Forschung. Aber keines operiert in der Größenordnung von BGI, sagen Wissenschaftler und Ethiker, oder hat BGI’s Verbindungen zu einer Regierung oder seine Erfolgsbilanz mit einem nationalen Militär.

Die Nachricht, dass BGI die pränatalen Tests zusammen mit der PLA entwickelt hat, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die internationale Kritik an Chinas Nutzung ziviler Technologie für die militärische Modernisierung zunimmt. Die NATO hat davor gewarnt, dass Chinas selbstbewusstes Verhalten eine systemische Herausforderung darstellt, und Peking hat Sanktionen für angebliche Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang gezogen und eine nationale Sicherheitsmaßnahme in Hongkong verschärft.

Die Ergebnisse bieten neue Einblicke in die Art und Weise, wie das BGI enorme Rechenleistung einsetzt, um genomische Geheimnisse zu entschlüsseln. Zuvor hatte Reuters aufgedeckt, wie das Unternehmen seine Gensequenzierungslabore schnell weltweit ausbaute und eine Rolle in den Gesundheitssystemen anderer Nationen erlangte, und wie es mit Chinas Militär an Forschungen arbeitete, die von Massentests für Krankheitserreger der Atemwege bis zur Hirnforschung reichten.