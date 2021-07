Warum bekommen so viele Menschen „versehentlich“ Kochsalzlösung anstelle des Corona-Impfstoff?

In Amerika und Kanada, aber auch in Europa, erhalten manche Menschen, die einen Termin für eine Corona-Impfung vereinbaren, „versehentlich“ eine Kochsalzlösung. Im März dieses Jahres fanden einige Bewohner von Richmond, Virginia, heraus, dass ihnen nicht der Corona-Impfstoff, sondern eine Kochsalzlösung verabreicht worden war.

Auch eine Klinik in Minnesota hatte einigen Patienten eine Kochsalzlösung verabreicht. Im April gab eine Apotheke in North Carolina einigen Menschen eine Kochsalzlösung statt eines Corona-Impfstoffs. Im gleichen Monat wurde auch einigen Kanadiern eine Kochsalzlösung injiziert. Und im Juni erhielten Menschen in South Carolina statt des Corona-Impfstoffs eine Kochsalzlösung.

Jeden Tag tauchen mehr und mehr Berichte über Menschen auf, die nach einer Impfung unter schweren Nebenwirkungen leiden. Ist es möglich, dass manche Menschen ein Placebo erhalten, um den Anteil der negativen Nebenwirkungen zu reduzieren?

Als zwei YouTuber, ein asiatischer Mann und eine schwarze Frau, im Dezember 2020 den Corona-Impfstoff bekommen wollten, versuchte der Apotheker, dem asiatischen Mann einen anderen Impfstoff zu geben als der schwarzen Frau. Wie wäre es damit?

So wurde beispielsweise 140 Franzosen in der Stadt Épernay im April eine Kochsalzlösung statt des Pfizer-Impfstoffs verabreicht, schreibt NU.nl. Wie das passieren konnte, wurde nicht bekannt gegeben. „Sofort nachdem wir davon erfahren haben, haben wir eine Untersuchung eingeleitet“, teilte das Krankenhaus in der nahe gelegenen Stadt Reims mit, das für das Impfzentrum in Épernay zuständig ist.