Chirurgische Beinverlängerung jetzt auch für Lügen möglich

Egon W. Kreutzer

Wer hat das nicht selbst schon einmal gehört: „Lügen haben kurze Beine“?

Das soll so viel heißen, wie: „Die Lüge wird sehr schnell erkannt, der Lügner als solcher entlarvt. Also: Bleib bei der Wahrheit!“

Die Realität ist allerdings anderer Auffassung. Natürlich gibt es die kleinen Lügen, oft von Kindern in die Welt gesetzt, die sehr schnell von Eltern oder anderen Erwachsenen widerlegt werden, weil deren Erfahrungshorizont eben weit über den der (not-) lügenden Kinder hinausgeht und sie in der Lage sind, aus Indizien auf den tatsächlichen Sachverhalt zu schließen.

Aber es gibt eben auch die großen Lügen.