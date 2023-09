Chris Hedges: Humanitärer Imperialismus schuf den libyschen Albtraum

Von Chris Hedges

Washington DC – (Scheerpost) – „Wir kamen, wir sahen, er starb“, witzelte Hillary Clinton, als Muammar Gaddafi 2011 nach sieben Monaten Bombardierung durch die USA und die NATO gestürzt und von einem Mob getötet wurde, der ihn mit einem Bajonett sodomisierte. Doch Gaddafi wäre nicht der einzige Tote gewesen. Libyen, einst das wohlhabendste und eines der stabilsten Länder Afrikas, ein Land mit kostenloser Gesundheitsfürsorge und Bildung, dem Recht aller Bürger auf eine Wohnung, subventioniertem Strom, Wasser und Benzin sowie der niedrigsten Kindersterblichkeitsrate und der höchsten Lebenserwartung auf dem Kontinent und einer der höchsten Alphabetisierungsraten, zerfiel schnell in kriegsführende Fraktionen. Derzeit kämpfen zwei rivalisierende Regime um die Kontrolle in Libyen, zusammen mit einer Reihe von abtrünnigen Milizen.

Das Chaos, das auf die westliche Intervention folgte, führte dazu, dass Waffen aus den Arsenalen des Landes den Schwarzmarkt überschwemmten und viele davon von Gruppen wie dem Islamischen Staat aufgekauft wurden. Die Zivilgesellschaft kam zum Erliegen. Journalisten hielten Bilder von Migranten aus Nigeria, Senegal und Eritrea fest, die geschlagen und als Sklaven verkauft wurden, um auf Feldern oder auf Baustellen zu arbeiten. Die libysche Infrastruktur, einschließlich der Stromnetze, Grundwasserleiter, Ölfelder und Dämme, verfiel. Und als die sintflutartigen Regenfälle des Sturms Daniel – die Klimakrise ist ein weiteres Geschenk der industrialisierten Welt an Afrika – zwei baufällige Dämme überschwemmten, stürzten meterhohe Wasserwände herab und überfluteten den Hafen von Derna und Benghazi, wobei nach Angaben von Abdulmenam Al-Gaiti, dem Bürgermeister von Derna, bis zu 20.000 Menschen starben und etwa 10.000 vermisst wurden.

„Die Zersplitterung des Katastrophenmanagements und der Katastrophenabwehrmechanismen des Landes sowie die sich verschlechternde Infrastruktur haben die enormen Herausforderungen noch verschlimmert. Die politische Situation ist ein Risikofaktor“, sagte Professor Petteri Taalas, Generalsekretär der Weltorganisation für Meteorologie.

Taalas sagte Reportern am vergangenen Donnerstag, dass „die meisten menschlichen Opfer“ hätten vermieden werden können, wenn es einen „normal funktionierenden meteorologischen Dienst“ gegeben hätte, der „die [notwendigen] Warnungen herausgegeben hätte und auch das Notfallmanagement in der Lage gewesen wäre, die Evakuierung der Menschen durchzuführen“.

Der westliche Regimewechsel, der im Namen der Menschenrechte unter der Doktrin der R2P (Responsibility to Protect) durchgeführt wurde, hat Libyen – wie auch den Irak – als geeinte und stabile Nation zerstört. Die Flutopfer gehören zu den Zehntausenden libyscher Toter, die auf unsere „humanitäre Intervention“ zurückzuführen sind, durch die es keine Katastrophenhilfe gab. Wir tragen die Verantwortung für das anhaltende Leiden in Libyen. Aber sobald wir ein Land im Namen der Rettung seiner Verfolgten verwüsten – unabhängig davon, ob sie verfolgt werden oder nicht -, vergessen wir, dass sie existieren.

Karl Popper warnte in „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ vor utopischen Konstruktionen, massiven gesellschaftlichen Umwälzungen, die fast immer gewaltsam durchgesetzt werden und von jenen angeführt werden, die glauben, mit einer geoffenbarten Wahrheit ausgestattet zu sein. Diese utopischen Ingenieure zerstören in dem vergeblichen Bemühen, ihre Vision zu verwirklichen, Systeme, Institutionen und soziale und kulturelle Strukturen in großem Stil. Dabei demontieren sie die selbstkorrigierenden Mechanismen schrittweiser und stückweiser Reformen, die dieser großen Vision im Wege stehen. Die Geschichte ist voll von mörderischen, utopischen Gesellschaftsentwürfen – die Jakobiner, die Kommunisten, die Faschisten und jetzt, in unserer Zeit, die Globalisten oder neoliberalen Imperialisten.

Libyen fiel wie der Irak und Afghanistan den Selbsttäuschungen der humanitären Interventionisten zum Opfer – Barack Obama, Hillary Clinton, Ben Rhodes, Samantha Power und Susan Rice. Die Obama-Regierung bewaffnete und unterstützte eine aufständische Truppe, von der sie glaubte, dass sie den Willen der USA erfüllen würde. In einem kürzlich veröffentlichten Posting forderte Obama die Menschen auf, Hilfsorganisationen zu unterstützen, um das Leid der Menschen in Libyen zu lindern – ein Aufruf, der in den sozialen Medien verständlicherweise eine Gegenreaktion auslöste.

Es gibt kein offizielles Verzeichnis der Opfer in Libyen, die in den letzten 12 Jahren direkt oder indirekt durch die Gewalt in Libyen verursacht wurden. Erschwerend kommt hinzu, dass die NATO es versäumt hat, die Opfer der siebenmonatigen Bombardierung des Landes im Jahr 2011 zu untersuchen. Die Gesamtzahl der Toten und Verletzten dürfte jedoch in die Zehntausende gehen. Action on Armed Violence verzeichnete von 2011 bis 2020 „8.518 Tote und Verletzte durch explosive Gewalt in Libyen“, davon waren 6.027 zivile Opfer.

Im Jahr 2020 berichtete eine von sieben UN-Organisationen veröffentlichte Erklärung, dass „fast 400.000 Libyer seit Beginn des Konflikts vor neun Jahren vertrieben wurden – etwa die Hälfte von ihnen innerhalb des letzten Jahres, seit dem Angriff auf die Hauptstadt Tripolis [durch die Streitkräfte von Feldmarschall Khalifa Belqasim Haftar]“.

„Die libysche Wirtschaft wurde durch den [Bürgerkrieg], die COVID-19-Pandemie und die russische Invasion in der Ukraine erschüttert“, berichtete die Weltbank im April dieses Jahres. „Die Fragilität des Landes hat weitreichende wirtschaftliche und soziale Auswirkungen. Das Pro-Kopf-BIP ist zwischen 2011 und 2020 um 50 Prozent gesunken, während es um 68 Prozent hätte steigen können, wenn die Wirtschaft dem Trend vor dem Konflikt gefolgt wäre“, heißt es in dem Bericht. „Dies lässt darauf schließen, dass das Pro-Kopf-Einkommen in Libyen ohne den Konflikt um 118 Prozent höher hätte sein können. Das Wirtschaftswachstum im Jahr 2022 blieb aufgrund der konfliktbedingten Unterbrechungen der Ölproduktion niedrig und unbeständig.“

Auch der Libyen-Bericht 2022 von Amnesty International liest sich düster. „Milizen, bewaffnete Gruppen und Sicherheitskräfte haben weiterhin Tausende von Menschen willkürlich inhaftiert“, heißt es darin. „Dutzende von Demonstranten, Anwälten, Journalisten, Kritikern und Aktivisten wurden zusammengetrieben und Opfer von Folter und anderen Misshandlungen, von gewaltsamem Verschwindenlassen und erzwungenen ‚Geständnissen‘ vor laufender Kamera.“ Amnesty beschreibt ein Land, in dem Milizen ungestraft operieren und Menschenrechtsverletzungen, einschließlich Entführungen und sexueller Gewalt, weit verbreitet sind. Weiter heißt es: „Die von der EU unterstützte libysche Küstenwache und die Miliz der Stabilitätsbehörde fingen Tausende von Flüchtlingen und Migranten auf See ab und brachten sie gewaltsam in libysche Haftanstalten zurück. Inhaftierte Migranten und Flüchtlinge waren Folter, rechtswidrigen Tötungen, sexueller Gewalt und Zwangsarbeit ausgesetzt.“

Die Berichte der UN-Unterstützungsmission für Libyen (UNSMIL) sind nicht weniger schlimm.

Menschen suchen nach Flutopfern in Derna, Libyen, 15. September 2023. Ricardo Garcia Vilanova | AP

Waffen- und Munitionsbestände – schätzungsweise zwischen 150.000 und 200.000 Tonnen – wurden aus Libyen geplündert und zum Teil in die Nachbarstaaten geschmuggelt. In Mali schürten die Waffen aus Libyen einen schlafenden Aufstand der Tuareg und destabilisierten das Land. Dies führte schließlich zu einem Militärputsch und einem dschihadistischen Aufstand, der die Tuareg verdrängte, sowie zu einem langwierigen Krieg zwischen der malischen Regierung und den Dschihadisten. Dies löste eine weitere französische Militärintervention aus und führte zur Vertreibung von 400.000 Menschen. Waffen und Munition aus Libyen gelangten auch in andere Teile der Sahelzone, darunter Tschad, Niger, Nigeria und Burkina Faso.

Das Elend und das Gemetzel, das sich von einem zerstörten Libyen ausbreitete, wurde im Namen der Demokratisierung, des Staatsaufbaus, der Förderung der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte entfesselt.

Der Vorwand für den Angriff war, dass Gaddafi im Begriff war, eine Militäroperation zu starten, um Zivilisten in Benghazi zu massakrieren, wo aufständische Kräfte die Macht übernommen hatten. Diese Behauptung war ebenso stichhaltig wie die Behauptung, Saddam Hussein verfüge über Massenvernichtungswaffen – ein weiteres Beispiel für utopisches Social Engineering, das über eine Million irakische Tote und Millionen weitere Vertriebene zur Folge hatte.

Gaddafi – den ich im April 1995 zwei Stunden lang in der Nähe der ausgebrannten Überreste seines Hauses interviewte, das 1986 von US-Kampfflugzeugen bombardiert worden war – und Hussein wurden nicht wegen ihrer Taten an ihrem eigenen Volk angegriffen, obwohl beide brutal sein konnten. Sie wurden ins Visier genommen, weil ihre Länder über große Ölreserven verfügten und von der westlichen Kontrolle unabhängig waren. Sie handelten für ihre Länder günstigere Verträge mit westlichen Ölproduzenten aus und vergaben Ölverträge an China und Russland. Außerdem gewährte Gaddafi der russischen Flotte Zugang zum Hafen von Benghazi.

Hillary Clintons E-Mails, die über einen Antrag auf Informationsfreiheit erlangt und von WikiLeaks veröffentlicht wurden, enthüllen auch Frankreichs Besorgnis über Gaddafis Bemühungen, „den frankophonen afrikanischen Ländern eine Alternative zum französischen Franc (CFA) zu bieten“. Sidney Blumenthal, ein langjähriger Berater Clintons, berichtete über seine Gespräche mit französischen Geheimdienstoffizieren über die Beweggründe des französischen Präsidenten Nicholas Sarkozy, dem Hauptverantwortlichen für den Angriff auf Libyen. Blumenthal schreibt, dass der französische Präsident „einen größeren Anteil am libyschen Öl“, einen größeren französischen Einfluss in der Region, eine Verbesserung seines innenpolitischen Ansehens, eine erneute Stärkung der französischen Militärmacht und ein Ende der Versuche Gaddafis, den französischen Einfluss im „frankophonen Afrika“ zu verdrängen, anstrebt.

Sarkozy, der in zwei separaten Fällen wegen Korruption und Verstoßes gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verurteilt wurde, steht 2025 vor einem historischen Prozess, weil er angeblich Millionen von Euro an illegalen Wahlkampfspenden von Gaddafi erhalten hat, um seine erfolgreiche Präsidentschaftskandidatur 2007 zu unterstützen.

Dies waren die wahren „Verbrechen“ in Libyen. Aber die wahren Verbrechen bleiben immer im Verborgenen und werden durch blumige Rhetorik über Demokratie und Menschenrechte übertüncht.

Das amerikanische Experiment, das auf der Sklaverei aufbaute, begann mit einem Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern, der auf die Philippinen und später in Länder wie Vietnam exportiert wurde. Die Erzählungen, die wir uns über den Zweiten Weltkrieg machen, um unser Recht auf Interventionen in der ganzen Welt zu rechtfertigen, sind eine Lüge. Es war die Sowjetunion, die die deutsche Armee vernichtete, lange bevor wir in der Normandie landeten. Wir haben Städte in Deutschland und Japan bombardiert und dabei Hunderttausende von Zivilisten getötet. Der Krieg im Südpazifik, in dem einer meiner Onkel kämpfte, war bestialisch, geprägt von fanatischem Rassismus, Verstümmelung, Folter und der routinemäßigen Hinrichtung von Gefangenen. Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki waren ungeheuerliche Kriegsverbrechen. Die USA zerstören routinemäßig Demokratien, die US-amerikanische und europäische Unternehmen verstaatlichen, wie in Chile, Iran und Guatemala, und ersetzen sie durch repressive Militärregime. Washington unterstützte die Völkermorde in Guatemala und Osttimor. Es macht sich das Verbrechen des Präventivkrieges zu eigen. Es gibt wenig in unserer Geschichte, was die Behauptung von einzigartigen amerikanischen Tugenden rechtfertigen würde.

Die Alpträume, die wir im Irak, in Afghanistan und in Libyen inszeniert haben, werden von der Presse heruntergespielt oder ignoriert, während die Vorteile übertrieben oder erfunden werden. Und da die USA den Internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennen, gibt es keine Chance, dass irgendein amerikanischer Führer für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wird.

Die Verfechter der Menschenrechte sind zu einem wichtigen Rädchen im imperialen Projekt geworden. Die Ausweitung der US-Macht, so argumentieren sie, ist eine Kraft für das Gute. Dies ist die These von Samantha Power in ihrem Buch „A Problem from Hell: America and the Age of Genocide“. Sie setzen sich für die R2P-Doktrin ein, die 2005 auf dem Weltgipfel der Vereinten Nationen einstimmig angenommen wurde. Nach dieser Doktrin sind die Staaten verpflichtet, die Menschenrechte ihrer Bürger zu achten. Wenn diese Rechte verletzt werden, wird die Souveränität außer Kraft gesetzt. Äußere Kräfte dürfen dann eingreifen. Miguel d’Escoto Brockmann, der ehemalige Präsident der UN-Generalversammlung, warnte 2009, dass R2P missbraucht werden könnte, um willkürliche und selektive Interventionen gegen die schwächsten Staaten zu rechtfertigen“.

„Seit dem Ende des Kalten Krieges wird die Idee der Menschenrechte von den führenden Wirtschafts- und Militärmächten der Welt, allen voran den Vereinigten Staaten, als Rechtfertigung für Interventionen in Ländern benutzt, die für ihre Angriffe anfällig sind“, schreibt Jean Bricmont in Humanitarian Imperialism: Using Human Rights to Sell War“. „Bis zum Einmarsch der USA in den Irak war ein großer Teil der Linken oft Komplize dieser Ideologie der Intervention, entdeckte bei Bedarf neue ‚Hitlers‘ und denunzierte Antikriegsargumente als Beschwichtigungspolitik nach dem Vorbild von München 1938.“

Das Credo der humanitären Intervention ist selektiv. Mitleid wird auf „würdige“ Opfer ausgedehnt, während „unwürdige“ Opfer ignoriert werden. Eine militärische Intervention ist gut für Iraker, Afghanen oder Libyer, aber nicht für Palästinenser oder Jemeniten. Die Menschenrechte sind angeblich unantastbar, wenn es um Kuba, Venezuela und den Iran geht, aber irrelevant in unseren Offshore-Strafkolonien, dem größten Freiluftgefängnis der Welt in Gaza oder unseren von Drohnen verseuchten Kriegsgebieten. Die Verfolgung von Dissidenten und Journalisten ist in China oder Russland ein Verbrechen, aber nicht, wenn es sich um Julian Assange und Edward Snowden handelt.

Utopisches Social Engineering ist immer katastrophal. Sie schaffen ein Machtvakuum, das das Leiden derjenigen vergrößert, die die Utopisten vorgeben zu schützen. Der moralische Bankrott der liberalen Klasse, den ich in „Tod der liberalen Klasse“ beschrieben habe, ist vollständig. Die Liberalen haben ihre angeblichen Werte an das Imperium prostituiert. Unfähig, die Verantwortung für das von ihnen angerichtete Blutbad zu übernehmen, schreien sie nach noch mehr Zerstörung und Tod, um die Welt zu retten.

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Büro für den Balkan leitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report.