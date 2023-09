Die USA schüren die Flammen des Krieges mit China

Das Vorgehen der USA verschärft die Gefahr eines Atomkriegs im asiatisch-pazifischen Raum.

Die Vereinigten Staaten streben einen Krieg mit China an. Indem sie sich Taiwan anbiedern und es bis an die Zähne bewaffnen, untergräbt Präsident Joe Biden die “Ein-China”-Politik, die seit 1979 der Eckpfeiler der Beziehungen zwischen den USA und China ist. Die Regierung Biden zieht Südkorea und Japan heran, um China einzukreisen. Das US-Militär führt provokative Militärmanöver durch, die den Konflikt im Südchinesischen Meer noch verschärfen. Biden verschärft die Spannungen mit China und erhöht die Gefahr eines Atomkriegs im asiatisch-pazifischen Raum. Und auch die republikanischen Präsidentschaftskandidaten schüren die Flammen des Krieges mit China.

Im März bezeichnete die Direktorin des US-Geheimdienstes, Avril Haines, China als die “führende und folgenreichste Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA”. Der chinesische Präsident Xi Jinping erklärte: “Die westlichen Länder – angeführt von den USA – haben eine umfassende Eindämmung, Einkreisung und Unterdrückung gegen uns betrieben.”

Die Biden-Administration hat “die verrücktesten kriegerischen Aspekte der Politik der Trump-Administration verdoppelt, insbesondere in Bezug auf Taiwan, das die USA schon lange als Teil Chinas anerkannt haben”, sagte Peter Kuznick, Professor für Geschichte und Direktor des Nuclear Studies Institute an der American University, gegenüber Truthout.

Mehr als 90 Prozent der modernsten Mikrochips der Welt werden in Taiwan hergestellt. Die Chips werden verwendet, um unsere Smartphones zu betreiben, künstliche Intelligenzsysteme zu trainieren und Raketen zu steuern. Die Trump-Administration verhängte hohe Zölle auf chinesische Importe, um China den Zugang zur Softwaretechnologie und zu den Geräten zu verwehren, die für die Herstellung der hochentwickelten Chips benötigt werden.

Biden hat Trumps wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen beibehalten und drastisch ausgeweitet und eine Blockade für fortschrittliche Halbleiter verhängt. “Die offizielle US-Politik besteht darin, ein Land mit fast anderthalb Milliarden Menschen noch ärmer zu machen”, schrieb David Brooks in der New York Times.

1979 erklärten die Vereinigten Staaten, dass die Regierung der Volksrepublik China (VRC) “die einzige rechtmäßige Regierung Chinas” sei. Diese Politik stand im Einklang mit der Resolution 2758 der UN-Generalversammlung, in der die VR China als einzige rechtmäßige Regierung Chinas und als eines der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats anerkannt wurde.

Aber jetzt scheint die Ein-China-Politik ein Relikt einer vergangenen Ära zu sein, und die USA scheinen wild entschlossen zu sein, den Pazifik zu militarisieren, um China einzudämmen”, sagte Kuznick, der zusammen mit Oliver Stone den New-York-Times-Bestseller und die Dokumentarfilmreihe The Untold History of the United States verfasst hat. “Diese rücksichtslose Politik wird, wenn wir Glück haben, zu einem neuen Kalten Krieg führen. Wenn wir Pech haben, droht ein dritter Weltkrieg, den unsere Spezies vielleicht nicht überlebt.”

Biden hat wiederholt erklärt, dass die Vereinigten Staaten Taiwan mit militärischer Gewalt verteidigen würden, falls es von China angegriffen würde. Die Regierung Biden hat Taiwan High-Tech-Waffen im Wert von 619 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt.

Die damalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, besuchte Taiwan im August 2022 und verärgerte damit China, das daraufhin umfangreiche Kriegsspiele um Taiwan veranstaltete.

Im April traf die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen in Simi Valley, Kalifornien, mit einer Zweiparteiendelegation des US-Kongresses zusammen – das öffentlichkeitswirksamste Treffen zwischen US-amerikanischen und taiwanesischen Politikern auf amerikanischem Boden seit 1979. Die chinesische Botschaft bezeichnete die Begegnung als “schweren Fehler”. Das Außenministerium reagierte mit der Zusage, “entschlossene und energische Maßnahmen” zur Verteidigung seiner territorialen Integrität zu ergreifen.

Auf dem G20-Gipfel in Indonesien im November 2022 sagte Xi zu Biden unmissverständlich: “Die Taiwan-Frage ist der Kern von Chinas Kerninteressen, das Fundament der politischen Grundlage der chinesisch-amerikanischen Beziehungen und die erste rote Linie, die nicht überschritten werden darf.”

Die USA sind das “kriegstreibendste Land” der Welt

Auf einer Podiumsdiskussion auf der Jahrestagung der Veterans For Peace (VFP) am 25. August stellte Kuznick fest, dass China seit 1979 mit keinem Land mehr Krieg geführt hat. Im Gegensatz dazu haben die Vereinigten Staaten in ihren 247 Jahren nur 16 Jahre Frieden gehabt. “Die USA sind das kriegstreibendste Land der Welt”, sagte Kuznick.

K.J. Noh, ein aktivistischer Wissenschaftler, der über die Geopolitik des asiatischen Kontinents schreibt, sprach ebenfalls auf dem VFP-Panel. Noh beschrieb Südkorea als Schlüssel für den eskalierenden Krieg der USA gegen China. “Die Vereinigten Staaten haben die operative Kontrolle über die südkoreanischen Truppen”, sagte Noh. Die USA machen auch Taiwan zu einem imperialen Außenposten für den Krieg”.

Die dritte Podiumsteilnehmerin war Simone Chun, eine Wissenschaftlerin und Aktivistin, die sich auf die innerkoreanischen Beziehungen und die US-Außenpolitik auf der koreanischen Halbinsel spezialisiert hat. Sie schloss sich Nohs Ausführungen an und bezeichnete Südkorea als “Spielball in Washingtons Marsch in den Krieg gegen China”. Südkorea, so Chun, sei ein “Subunternehmer im neuen Kalten Krieg”.

In einem Artikel für Truthout im März beschrieb Chun, dass “die militärische Einkreisung Chinas durch die USA” zu einem “asiatisch-pazifischen Krieg zu eskalieren droht, wobei die koreanische Halbinsel im Mittelpunkt dieses gefährlichen Weges steht”. Südkorea hat 30.000 kampfbereite US-Soldaten auf 73 US-Militärstützpunkten in dem kleinen Land.

Seit dem “Schwenk nach Asien” der Obama-Regierung im Jahr 2012 wurden 60 Prozent der US-Marinekräfte in den asiatisch-pazifischen Raum verlegt, und 400 der weltweit 800 US-Militärstützpunkte und 130.000 Soldaten “kreisen jetzt um China”, schrieb Chun. Das Ziel der USA ist es, China in die Enge zu treiben, indem sie einen hybriden Krieg an mehreren Fronten auslösen und eskalieren, einschließlich Militär, Technologie, Wirtschaft, Information und Medien”.

Südkorea und Japan umzingeln China von Norden her, und Australien und Indonesien umzingeln China von Süden her. Der rechtsgerichtete Präsident Südkoreas, Yoon Suk-yeol, begrüßt die Stationierung taktischer US-Waffen in Südkorea und beabsichtigt, sein Land mit Atomwaffen aufzurüsten, so Chun.

Die USA, Großbritannien und Australien (“AUKUS”) kündigten im März an, dass Australien bis “Anfang der 2030er Jahre” drei atomgetriebene U-Boote kaufen werde. Die chinesische Vertretung bei den Vereinten Nationen verurteilte den Deal und twitterte: “Die Ironie von AUKUS ist, dass zwei Atomwaffenstaaten, die behaupten, den höchsten Atomwaffennichtverbreitungsstandard aufrechtzuerhalten, tonnenweise waffenfähiges angereichertes Uran an einen Nicht-Atomwaffenstaat weitergeben und damit eindeutig gegen Ziel und Zweck des NVV [Nichtverbreitungsvertrags] verstoßen.”

Im Oktober 2022 kündigten die USA an, bis zu sechs nuklearfähige B-52-Bomber in Nordaustralien zu stationieren, das in Schlagdistanz zu China liegt.

Die USA fördern die Ausweitung der NATO auf den asiatisch-pazifischen Raum

Die Vereinigten Staaten fördern die Ausweitung der NATO auf den asiatisch-pazifischen Raum, um den militärischen Kreis um China zu schließen”, schreibt Chun. Die USA versuchen, den Einfluss der NATO auf Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland auszuweiten.

Chun nennt drei wichtige Aspekte der US-Strategie: 1) die verstärkte Remilitarisierung Japans, 2) die “Wiederbelebung der extremistischen Hardliner-Politik in Nordkorea” in Washington und Seoul und 3) die Eskalation der “auf China und Nordkorea gerichteten Kriegsspiele”.

Nach dem Zweiten Weltkrieg zwangen die Vereinigten Staaten Japan eine “Friedensverfassung” auf, drängten aber später aggressiv auf eine Wiederbewaffnung Japans, um die Strategie der USA zur Beherrschung des asiatisch-pazifischen Raums zu unterstützen. Die Vereinigten Staaten betrachten die Remilitarisierung Japans als “Dreh- und Angelpunkt der amerikanischen Sicherheitsinteressen in Asien”, so Chun.

Die US-Politik gegenüber Nordkorea zielt darauf ab, die angebliche “Bedrohung durch Nordkorea” zu verstärken und sie als Vorwand zu nutzen, um Südkorea und Japan in ihren Plan zur Eindämmung Chinas einzubeziehen. Darüber hinaus sind die gemeinsamen Militärübungen zwischen den USA und Südkorea Generalproben für einen Angriff auf und die Besetzung von Nordkorea und die “Enthauptung” der nordkoreanischen Führung – ein “Plan zum Zusammenbruch des Regimes und zur Besetzung”, schreibt Chun.

Das Südchinesische Meer ist ein Krisenherd

Im Südchinesischen Meer gibt es konkurrierende Ansprüche auf Souveränität über Landflächen und die angrenzenden Gewässer. Vietnam, die Philippinen, Taiwan, Malaysia und Brunei widersetzen sich Chinas historischem Anspruch auf 90 Prozent des Südchinesischen Meeres. Dies hat zu Spannungen geführt, die durch US-Militärmanöver in dem Meer noch verschärft wurden.

Das Südchinesische Meer ist eine der verkehrsreichsten Schifffahrtsrouten, die es mit China, Japan, Südkorea, Russland, Singapur, der Straße von Malakka und der Pazifikküste der USA verbindet. 2016 wurden mehr als 21 Prozent des Welthandels im Wert von 3,37 Billionen US-Dollar durch das Südchinesische Meer abgewickelt.

Im Juli 2016 entschied das Schiedsgericht in Den Haag für die Philippinen in ihrem Verfahren gegen China. Das Tribunal stellte fest, dass Chinas Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer und sein Vorgehen gegenüber den Philippinen nicht mit dem Völkerrecht vereinbar sind. China weigerte sich, sich an das Urteil zu halten.

“Amerikanische Kriegsschiffe bewegen sich regelmäßig im Sperrgebiet um Chinas große Inseln unter der Reichweite chinesischer Geschütze, und jederzeit könnte aufgrund eines Zwischenfalls ein militärischer Konflikt zwischen den beiden mächtigen Supermächten ausbrechen”, schrieb Professor Dmitri Valentinovic Mosiakov in der International Review of Contemporary Law der International Association of Democratic Lawyers. “Die militärischen Expeditionen der USA, die das Engagement der USA für die Verteidigung der Freiheit der Schifffahrt im Südchinesischen Meer demonstrieren sollen, verstärken und rechtfertigen in Wirklichkeit nur die militärischen Vorbereitungen Chinas.”

Mosiakov fügte hinzu, dass “die Vereinigten Staaten im Juli 2022 beschlossen haben, dass es notwendig sei, die Volksrepublik China daran zu erinnern, wer die Regeln für die Navigation im Südchinesischen Meer bestimmt. Ein weiterer US-Zerstörer segelte in Gewässer, in denen China ein Verbot für Militärschiffe verhängt hatte.

Das US-Militär hat im Südchinesischen Meer nichts zu suchen, und seine provokativen Aktionen verschärfen die Gefahr einer bereits angespannten Situation.

“Die größte Bedrohung für Frieden und Stabilität in Nordostasien ist die militärische Einkreisung Chinas durch die USA im Indopazifik”, schrieb Chun.

Ähnlich äußerte sich Kuznick gegenüber Truthout: “Die US-Politiker scheinen von Chinas außerordentlichem Wachstum und der Herausforderung der US-Hegemonie im Pazifik so erschrocken zu sein, dass sie bereit sind, eine nukleare Vernichtung zu riskieren, um dies zu verhindern.”

Wir müssen Daniel Ellsbergs Ermahnung kurz vor seinem Tod beherzigen. Er forderte uns auf, “das dringende Ziel zu verfolgen, mit anderen zusammenzuarbeiten, um einen Atomkrieg in der Ukraine oder in Taiwan (oder irgendwo anders) zu verhindern.”