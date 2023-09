Die Rohstoffmacht BRICS: Kann sie eine neue Wirtschaftsordnung durchsetzen?

Wer kontrolliert jetzt die Inflation in den USA: Eine gefangene Fed oder der neue Rohstoffkönig?

Ein stiller „Wendepunkt“ ist vorüber. Er war nicht besonders spektakulär, viele haben ihn vielleicht kaum bemerkt, aber er war wirklich wichtig. Der G20-Gipfel artete nicht in die erwartete schmutzige Konfrontation aus, bei der die G7-Staaten (von Jake Sullivan als „Lenkungsausschuss der freien Welt“ bezeichnet) eine explizite Verurteilung Russlands wegen der Ukraine forderten, im Gegensatz zum Rest – wie letztes Jahr auf Bali. Nein, die G7 „kapitulierten“ unerwartet vor einem aufstrebenden globalen „Nicht-Westen“, der geschlossen auf seiner kollektiven Haltung beharrte.

Seit dem BRICS-Gipfel im August standen die Zeichen auf Sturm. Der „Nicht-Westen“ würde sich nicht zwingen lassen, die „Linie“ der G7 gegenüber Russland zu unterstützen. Der Krieg in der Ukraine wurde in der – vereinbarten – Abschlusserklärung kaum erwähnt, die Getreideexporte (sowohl russische als auch ukrainische) wurden gleichberechtigt behandelt. Das war ein Meisterstück indischer Diplomatie.

Die G7 waren offensichtlich überzeugt, dass sich das „Punktspiel“ mit der Ukraine nicht lohne. Man wollte lieber einen Konsens erreichen, als den G20-Gipfel (vielleicht „endlich“ mit einer festgefahrenen Erklärung) zum Scheitern zu bringen.

Aber um der Klarheit willen: Es war nicht die Verharmlosung der Ukraine, die den „Wendepunkt“ markierte. Der Wandel in Bezug auf die Ukraine – der nun im Rahmen einer umfassenderen Änderung der US-Ukraine-Politik konsolidiert wurde – war notwendig, aber nicht entscheidend.

Entscheidend war, dass der Nicht-Westen sich auf die dringende Forderung nach einer radikalen Reform des globalen Systems einigen konnte. Sie wollen eine Veränderung der globalen Wirtschaftsarchitektur; sie stellen die Strukturen infrage (d.h. die Abstimmungssysteme, die hinter diesen institutionellen Strukturen wie WTO, Weltbank und IWF stehen) – und vor allem wenden sie sich gegen die bewaffnete Hegemonie des Dollars.

Die Forderung ist – um es klar zu sagen – ein Platz am „Top Table“. Punkt.

Das alles ist nicht neu, sondern keimt seit der berühmten Erklärung von Bandung (1955), deren Resolution den Grundstein für die Bewegung der Blockfreien legte. Damals fehlte diesen Staaten die Durchsetzungskraft, um ihre Ziele zu verwirklichen. Heute ist das anders: Unter der Führung Chinas, Russlands, Indiens und Brasiliens haben die BRICS-Staaten das wirtschaftliche Gewicht und die „Frontstellung gegenüber dem Westen“, um die „Regeln der Ordnung“ infrage zu stellen und darauf zu bestehen, dass „Regeln“, wenn es sie denn geben soll, einvernehmlich sein müssen.

Das ist ein wirklich radikales Programm. Auch hier ist der Wendepunkt, dass der Nicht-Westen auch ohne die Anwesenheit der Präsidenten Xi und Putin gezeigt hat, dass er das „Gewicht“ hat, die G7 zu Fall zu bringen.

In der Theorie ist das gut – aber jetzt kommt das „Konkrete“: Indien strebt ganz klar einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat an. Viele würden argumentieren, Indien sei dafür gut qualifiziert. Das mag sein – die Struktur des Sicherheitsrates wirkt heute eher wie ein versteinertes Relikt aus der Nachkriegszeit.

Aber wer würde schon freiwillig seinen Sitz für ein würdiges Indien räumen? Brasilien (Überraschung, Überraschung) ist überzeugt, dass auch Südamerika ein ständiges Mitspracherecht im Rat haben sollte. Alles in allem war die Reform des Rates ein Thema, das sich zumindest bisher als „unantastbar“ erwiesen hat. Aber die Zeiten ändern sich. Es ist ein Thema, an dem sich der Globale Süden die Zähne ausbeißt und das er auch weiterhin in Terrier-Manier durchboxen wird.

Dann ist da die Frage der „zwei Sphären“. Sowohl die BRICS- als auch die G20-Erklärungen betonen, dass es nicht ihr Ziel sei, die bestehende „Ordnung“ zu verdrängen, sondern sie nach einer umfassenden Transformation und Neuausrichtung zu fairen Bedingungen zu bewohnen.

Insbesondere Indien zögert, alle Brücken zum Westen abzubrechen, und tendiert zu der Vorstellung einer schrittweisen Reform der Weltwirtschaftsstruktur, die zur Schaffung einer einheitlichen Handelssphäre führen soll (Indien hat viele Interessen im Westen). Andere BRICS-Staaten teilen diese Auffassung. Sie lehnen es ab, zwischen zwei unvereinbaren Sphären wählen zu müssen. (China vertrat diese Ansicht, sieht aber nun, dass es die USA sind, die trotz aller Dementis die Brücken zu China abbrechen wollen!)

Aber ist es nicht etwas naiv, vom Westen zu erwarten, dass er seinen heimlichen Kolonialismus aufgibt?

Die Vormachtstellung des Westens beruht auf der Androhung von Finanz- und Sanktionskriegen, dem Monopol auf Technologiepatente, Regulierungsstandards und -protokolle sowie der Aufrechterhaltung eines globalen „technologischen Vorsprungs“. Glaubt Premierminister Modi wirklich, dass der Westen dazu gebracht werden kann, diese Vorteile aufzugeben, nur weil der globale Süden darum bittet?

Das scheint weit hergeholt (obwohl Xi und Putin Modi zweifellos einige dieser finanziellen „Tatsachen des Lebens“ erklärt haben).

Nun, genau diese „Tatsachen des Lebens“, die einige BRICS-Mitglieder bisher nicht zu verinnerlichen bereit sind, sind der Grund, warum sowohl Russland als auch China einen alternativen Wirtschaftsraum vorbereiten, der vollständig vom Dollar und dem an den Dollar gebundenen Banken- und Finanzsystem abgekoppelt ist. Dies ist ein Plan B, der leicht zu einem Plan A werden kann.

Diese Debatte (eine oder zwei Handelssphären) könnte zur Schlüsselfrage für die BRICS und den Westen werden. Sie hängt von der Reaktion des Westens ab: Wird es möglich sein, die USA zu so radikalen Reformen der gegenwärtigen US-zentrierten Institutionen und Strukturen zu zwingen, dass ein separater nicht-westlicher Wirtschaftsraum nicht mehr notwendig ist?

Diese Fragen könnten früher auftauchen, als manche erwarten – vielleicht schon bei der kommenden UN-Generalversammlung.

Offen gesagt, die harte Realität ist, dass, wenn die USA ihren Einfluss auf die globale Finanzarchitektur aufgeben, der Lebensstandard der Amerikaner erheblich sinken dürfte, da die Nachfrage nach Dollars abnimmt (und der globale Handel in eigenen Währungen zunimmt). Natürlich wird die Dollarnachfrage nicht völlig verschwinden.

Der Zeitpunkt für die kollektive Forderung nach einer neuen Finanzarchitektur – einem neuen Bretton-Woods-Abkommen – hätte für den Westen nicht besser sein können. Ein Segen für Russland und China?

Auch wenn viele im Westen glauben, dass alles „in Ordnung“ sei – dass die US-Notenbank die Inflation wahrscheinlich in den Griff bekommen und die Zinsen bald senken wird. Aber der Ölpreis ist um 37 % gestiegen, und die Tendenz ist weiter steigend. Und das, seit der Preis vor einigen Monaten seinen Tiefpunkt erreicht hatte. „Die Leute vergessen, dass die Ölpreise seit ihrem Höchststand um fast 50 Prozent gefallen sind, und dieser Rückgang endete im Mai dieses Jahres. Und dieser starke Rückgang der Ölpreise war der Hauptfaktor für den Rückgang der Gesamtinflation [von 9 % auf 3 %]. Energie ist ein wichtiger Kostenfaktor, der an die Verbraucher weitergegeben werden muss. Das Gleiche gilt für die Schuldzinsen, die mit dem Anstieg der Zinssätze in der gesamten Wirtschaft steigen.

Alle warten darauf, dass die Fed die Zinsen senkt, weil die US-Regierung, die US-Verbraucher und die US-Unternehmen ihre Schulden (die sie zu Nullzinsen angehäuft haben) nur dann zurückzahlen können, wenn die Zinsen sinken. Die Leute verstehen das vielleicht, aber sie gehen einfach davon aus, dass das kein Problem sein wird, weil die Fed natürlich die Zinsen senken wird“.

Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass die westlichen Behörden in der Lage sein werden, die Zinsen auf Null zu senken. Ein weiterer Verkauf von Öl aus der strategischen Reserve der USA wird einfach nicht möglich sein: Mit den derzeitigen Ölreserven kann die US-Wirtschaft nur noch 20 Tage am Laufen gehalten werden.

Und die Fed wird nicht in der Lage sein, eine weitere Runde des Gelddruckens zu starten, sollte die Wirtschaft in eine Rezession fallen. Die Fed könnte versuchen, die Wirtschaft auf diese Weise zu retten, aber wenn Inflation das Problem ist, kann man ein Inflationsproblem nicht lösen, indem man mehr Inflation erzeugt. Die Inflation (und die Zinsen) würden mit einer kurzen Verzögerung wieder steigen.

Das Problem ist, dass ein großer Teil der herrschenden Klassen dies bisher nicht „begriffen“ hat: Die jahrzehntelange Erfahrung des Westens mit einer Inflation nahe Null hat sich in die kollektive Mentalität eingebrannt – aber diese Welt des mühelosen Geldverdienens war eine Abweichung, nicht die Norm. Einfach ausgedrückt, ist der Westen heute in gewisser Weise in verschiedenen finanziellen Situationen gefangen, wie z.B. der fiskalischen Erschöpfung (z.B. das Haushaltsdefizit in den USA hat 8,5% des BIP erreicht).

Während viele im Westen nicht verstehen, dass die Ära der Nullinflation ein Fehler war, der durch Faktoren verursacht wurde, die heute nicht mehr gelten, ist man sich in Peking und Moskau dieses Fehlers bewusst.

Liam Halligan weist auch darauf hin, dass der Ölpreis in den vergangenen drei Monaten um fast ein Drittel gestiegen ist: „Das ist ein enormer Anstieg, der die Krise der Lebenshaltungskosten ernsthaft verschärfen könnte. Dennoch scheint der Anstieg von einem Großteil unserer politischen und medialen Klasse kaum wahrgenommen worden zu sein“.

Zu Beginn des Sommers begann sich die Lage auf den Rohölmärkten zu verschärfen, nachdem das Exportkartell Opec beschlossen hatte, die Öllieferungen zu drosseln, um die Preise in die Höhe zu treiben, wie Halligan scharfsinnig anmerkt: „Jeder, der die Macht der Opec herunterspielt, hat keine Ahnung von den globalen Energiemärkten und noch weniger von Geopolitik. (Hervorhebung hinzugefügt).

Ist es ein Zufall, dass ein stiller Finanzkrieg, ausgelöst durch die tröpfchenweise Abwertung des Dollars und höhere Energiekosten, den BRICS schließlich das Druckmittel in die Hand gibt, einen Politikwechsel im Westen zu erzwingen? Und wenn die westliche Abneigung gegen eine Umstrukturierung anhält, könnten die BRICS-Führer dann noch mehr Druck ausüben? Schließlich sind die neu erweiterten BRICS nun eine Rohstoffmacht.

Wer kontrolliert nun die Inflation in den USA? Eine gefangene Fed oder der neue Rohstoffkönig?