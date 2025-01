Chris Hedges: Wie der Faschismus kam

Von Chris Hedges

Washington, D.C. – (Scheerpost) – Über zwei Jahrzehnte lang habe ich zusammen mit einer Handvoll anderer – Sheldon Wolin, Noam Chomsky, Chalmers Johnson, Barbara Ehrenreich und Ralph Nader – davor gewarnt, dass die zunehmende soziale Ungleichheit und die stetige Erosion unserer demokratischen Institutionen, einschließlich der Medien, des Kongresses, der organisierten Arbeiterschaft, der Wissenschaft und der Gerichte, unweigerlich zu einem autoritären oder christlich-faschistischen Staat führen würde. Meine Bücher – „American Fascists: The Christian Right and the War on America“ (2007), „Empire of Illusion: The End of Literacy and the Triumph of Spectacle“ (2009), „Death of the Liberal Class“ (2010), „Days of Destruction, Days of Revolt“ (2012), geschrieben zusammen mit Joe Sacco, „Wages of Rebellion“ (2015) und „America: The Farewell Tour„ (2018) waren eine Reihe leidenschaftlicher Appelle, den Verfall ernst zu nehmen. Ich habe keine Freude daran, Recht zu haben.

„Die Wut derjenigen, die von der Wirtschaft im Stich gelassen wurden, die Ängste und Sorgen einer bedrängten und verunsicherten Mittelschicht und die betäubende Isolation, die mit dem Verlust der Gemeinschaft einhergeht, wären der Zündstoff für eine gefährliche Massenbewegung“, schrieb ich 2007 in „American Fascists“. „Wenn diese Enteigneten nicht wieder in die Mainstream-Gesellschaft integriert würden, wenn sie schließlich alle Hoffnung auf gute, stabile Arbeitsplätze und Chancen für sich und ihre Kinder – kurz gesagt, das Versprechen einer besseren Zukunft – verlieren würden, würde das Gespenst des amerikanischen Faschismus die Nation heimsuchen. Diese Verzweiflung, dieser Verlust der Hoffnung, diese Verweigerung einer Zukunft, führte die Verzweifelten in die Arme derer, die Wunder und Träume von apokalyptischem Ruhm versprachen.“

Der designierte Präsident Donald Trump läutet nicht das Zeitalter des Faschismus ein. Er läutet den Zusammenbruch der Fassade ein, die die Korruption innerhalb der herrschenden Klasse und ihren demokratischen Anspruch verbarg. Er ist das Symptom, nicht die Krankheit. Der Verlust grundlegender demokratischer Normen begann lange vor Trump und ebnete den Weg für einen amerikanischen Totalitarismus. Deindustrialisierung, Deregulierung, Austerität, unkontrollierte räuberische Unternehmen, einschließlich der Gesundheitsbranche, umfassende Überwachung jedes Amerikaners, soziale Ungleichheit, ein Wahlsystem, das von legalisierter Bestechung geplagt wird, endlose und sinnlose Kriege, die größte Gefängnispopulation der Welt, aber vor allem Gefühle des Verrats, der Stagnation und der Verzweiflung sind ein giftiges Gebräu, das in einem unkontrollierbaren Hass auf die herrschende Klasse und die Institutionen gipfelt, die sie so deformiert haben, dass sie ausschließlich den Reichen und Mächtigen dienen. Die Demokraten sind genauso schuldig wie die Republikaner.

„Trump und seine Clique aus Milliardären, Generälen, Schwachköpfen, christlichen Faschisten, Kriminellen, Rassisten und moralisch Verkommenen spielen die Rolle des Snopes-Clans in einigen Romanen von William Faulkner“, schrieb ich in ‚America: The Farewell Tour‘. “Die Snopeses füllten das Machtvakuum des verfallenen Südens und übernahmen rücksichtslos die Kontrolle von den degenerierten, ehemaligen aristokratischen Sklavenhaltereliten. Flem Snopes und seine Großfamilie – zu der ein Mörder, ein Pädophiler, ein Bigamist, ein Brandstifter, ein geistig behinderter Mann, der mit einer Kuh kopuliert, und ein Verwandter, der Eintrittskarten für die Sodomie verkauft, gehören – sind fiktive Darstellungen des Abschaums, der jetzt in die höchste Ebene der Bundesregierung aufgestiegen ist. Sie verkörpern die moralische Fäulnis, die durch den ungezügelten Kapitalismus entfesselt wurde.“

„Der übliche Verweis auf die ‚Amoralität‘ ist zwar zutreffend, aber nicht ausreichend differenziert und allein nicht ausreichend, um sie in einen historischen Kontext einzuordnen, wie es angebracht wäre“, schrieb der Kritiker Irving Howe über die Snopeses. “Das vielleicht Wichtigste ist, dass sie das sind, was danach kommt: die Kreaturen, die aus der Verwüstung hervorgehen, mit dem Schleim noch auf den Lippen.“

„Wenn eine Welt zusammenbricht, im Süden oder in Russland, tauchen Gestalten mit grobem Ehrgeiz auf, die sich von unten nach oben kämpfen, Männer, für die moralische Ansprüche nicht so sehr absurd, sondern vielmehr unverständlich sind, Söhne von Buschkleppern oder Muschiks, die aus dem Nirgendwo auftauchen und durch die schiere Ungeheuerlichkeit ihrer monolithischen Kraft die Macht übernehmen“, schrieb Howe. „Sie werden zu Präsidenten lokaler Banken und Vorsitzenden regionaler Parteikomitees und später, ein wenig herausgeputzt, bahnen sie sich ihren Weg in den Kongress oder das Politbüro. Als hemmungslose Plünderer müssen sie nicht an den bröckelnden offiziellen Kodex ihrer Gesellschaft glauben; sie müssen nur lernen, dessen Klänge nachzuahmen.“

Der politische Philosoph Sheldon Wolin bezeichnete unser Regierungssystem als „umgekehrten Totalitarismus“, ein System, das die alte Ikonografie, Symbole und Sprache beibehielt, aber die Macht an Unternehmen und Oligarchen abgegeben hatte. Nun werden wir zu einer bekannteren Form des Totalitarismus übergehen, die von einem Demagogen und einer Ideologie beherrscht wird, die auf der Dämonisierung des anderen, Hypermaskulinität und magischem Denken beruht.

Der Faschismus ist immer das uneheliche Kind eines bankrotten Liberalismus.

„Wir leben in einem zweigeteilten Rechtssystem, in dem arme Menschen wegen absurder Vergehen wie dem Verkauf loser Zigaretten schikaniert, verhaftet und inhaftiert werden – was dazu führte, dass Eric Garner 2014 von der New Yorker Polizei zu Tode gewürgt wurde –, während Verbrechen von erschreckendem Ausmaß durch die Oligarchen und Unternehmen, von Ölverschmutzungen bis hin zu Bankbetrug in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar, der 40 Prozent des Weltvermögens vernichtet hat, mit lauen Verwaltungskontrollen, symbolischen Geldstrafen und zivilrechtlicher Durchsetzung behandelt werden, die diesen wohlhabenden Tätern Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung gewähren“, schrieb ich in ‚America: The Farewell Tour‘.

Die utopische Ideologie des Neoliberalismus und des globalen Kapitalismus ist ein riesiger Schwindel. Der globale Wohlstand wurde nicht, wie von den Befürwortern des Neoliberalismus versprochen, gerecht verteilt, sondern in die Hände einer habgierigen, oligarchischen Elite geleitet, was die schlimmste wirtschaftliche Ungleichheit seit dem Zeitalter der Raubritter schürte. Die arbeitenden Armen, denen ihre Gewerkschaften und Rechte entzogen wurden und deren Löhne in den letzten 40 Jahren stagnierten oder sanken, wurden in chronische Armut und Unterbeschäftigung gestürzt. Ihr Leben, wie Barbara Ehrenreich in „Nickel and Dimed“ aufzeichnete, ist ein einziger langer, stressiger Ausnahmezustand. Die Mittelschicht löst sich auf. Städte, in denen einst Produkte hergestellt und Fabrikarbeitsplätze angeboten wurden, sind heute mit Brettern vernagelte Brachen. Die Gefängnisse sind überfüllt. Unternehmen haben die Zerstörung von Handelsbarrieren orchestriert, sodass sie 1,42 Billionen US-Dollar an Gewinnen auf ausländischen Banken lagern können, um die Zahlung von Steuern zu vermeiden.

Der Neoliberalismus hat trotz seines Versprechens, Demokratie aufzubauen und zu verbreiten, Vorschriften schnell ausgehöhlt und demokratische Systeme ausgehöhlt, um sie in Unternehmensgiganten zu verwandeln. Die Bezeichnungen „liberal“ und „konservativ“ sind in der neoliberalen Ordnung bedeutungslos, wie ein demokratischer Präsidentschaftskandidat beweist, der mit der Unterstützung von Dick Cheney prahlte, einem Kriegsverbrecher, der sein Amt mit einer Zustimmungsrate von 13 Prozent verließ. Die Anziehungskraft von Trump liegt darin, dass er, obwohl er abscheulich und ein Possenreißer ist, den Bankrott der politischen Farce verspottet.

„Die permanente Lüge ist die Apotheose des Totalitarismus“, schrieb ich in ‚America: The Farewell Tour‘:

Es spielt keine Rolle mehr, was wahr ist. Es zählt nur noch, was „korrekt“ ist. Bundesgerichte sind mit schwachsinnigen und inkompetenten Richtern besetzt, die der „korrekten“ Ideologie des Korporatismus und den starren sozialen Sitten der christlichen Rechten dienen. Sie verachten die Realität, einschließlich der Wissenschaft und der Rechtsstaatlichkeit. Sie versuchen, diejenigen zu verbannen, die in einer realitätsbezogenen Welt leben, die durch intellektuelle und moralische Autonomie definiert ist. Totalitäre Herrschaft erhebt immer die Brutalen und Dummen. Diese herrschenden Idioten haben keine echte politische Philosophie oder Ziele. Sie benutzen Klischees und Slogans, von denen die meisten absurd und widersprüchlich sind, um ihre Gier und Machtlust zu rechtfertigen. Dies gilt für die christliche Rechte ebenso wie für die Korporatisten, die den freien Markt und die Globalisierung predigen. Die Fusion der Korporatisten mit der christlichen Rechten ist die Vermählung von Godzilla mit Frankenstein.

Die Illusionen, die auf unseren Bildschirmen verbreitet werden – einschließlich der fiktiven Persona, die für Trump in The Apprentice geschaffen wurde – haben die Realität ersetzt. Die Politik ist eine Farce, wie Kamala Harris‘ geistlose, mit Prominenten besetzte Kampagne gezeigt hat. Sie ist Schall und Rauch, erschaffen von einer Armee von Agenten, Publizisten, Marketingabteilungen, Promotern, Drehbuchautoren, Fernseh- und Filmproduzenten, Videotechnikern, Fotografen, Leibwächtern, Kleidungsberatern, Fitnesstrainern, Meinungsforschern, öffentlichen Ansagern und neuen TV-Persönlichkeiten. Wir leben in einer Kultur, die von Lügen überschwemmt ist.

„Der Kult des Selbst beherrscht unsere kulturelle Landschaft“, schrieb ich in ‚Empire of Illusion‘:

Diese Sekte weist die klassischen Merkmale von Psychopathen auf: oberflächlicher Charme, Großspurigkeit und Selbstüberschätzung; das Bedürfnis nach ständiger Stimulation, eine Vorliebe für Lügen, Täuschung und Manipulation sowie die Unfähigkeit, Reue oder Schuld zu empfinden. Dies ist natürlich die Ethik, die von Unternehmen gefördert wird. Es ist die Ethik des ungezügelten Kapitalismus. Es ist der irrige Glaube, dass persönlicher Stil und persönlicher Aufstieg, die mit Individualismus verwechselt werden, dasselbe sind wie demokratische Gleichheit. Tatsächlich ist der persönliche Stil, der durch die Waren definiert wird, die wir kaufen oder konsumieren, zu einem Ausgleich für den Verlust der demokratischen Gleichheit geworden. Wir haben im Kult des Selbst das Recht, alles zu bekommen, was wir uns wünschen. Wir können alles tun, sogar die Menschen in unserer Umgebung, einschließlich unserer Freunde, herabsetzen und zerstören, um Geld zu verdienen, glücklich zu sein und berühmt zu werden. Sobald Ruhm und Reichtum erreicht sind, werden sie zu ihrer eigenen Rechtfertigung, zu ihrer eigenen Moral. Wie man dorthin gelangt, ist irrelevant. Sobald man dort angekommen ist, werden diese Fragen nicht mehr gestellt.

Mein Buch „Empire of Illusion“ beginnt im Madison Square Garden bei einer World Wrestling Entertainment-Tour. Mir war klar, dass professionelles Wrestling die Vorlage für unser soziales und politisches Leben war, aber ich wusste nicht, dass es einen Präsidenten hervorbringen würde.

„Die Kämpfe sind stilisierte Rituale“, schrieb ich, was eine Beschreibung einer Trump-Kundgebung hätte sein können:

Sie sind öffentliche Bekundungen von Schmerz und einer glühenden Sehnsucht nach Rache. Die reißerischen und detaillierten Sagen hinter jedem Kampf, und nicht die Ringkämpfe selbst, sind es, die die Menge in Raserei versetzen. Diese ritualisierten Kämpfe verschaffen den Menschen in den Arenen eine vorübergehende, berauschende Flucht aus ihrem Alltag. Die Last der realen Probleme wird in Futter für eine energiegeladene Pantomime verwandelt.

Es wird nicht besser werden. Die Instrumente, um abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen, sind fest verankert. Unsere Demokratie ist seit Jahren in einer Krise. Wir befinden uns in den Klauen dessen, was Søren Kierkegaard als „Krankheit zum Tode“ bezeichnete – die Betäubung der Seele durch Verzweiflung, die zu moralischer und körperlicher Entwürdigung führt. Alles, was Trump tun muss, um einen nackten Polizeistaat zu errichten, ist einen Schalter umzulegen. Und das wird er tun.

„Je schlimmer die Realität wird, desto weniger will eine bedrängte Bevölkerung davon hören“, schrieb ich am Ende von ‚Empire of Illusion‘, “und desto mehr lenkt sie sich mit schäbigen Pseudo-Events wie Zusammenbrüchen von Prominenten, Klatsch und Belanglosigkeiten ab. Das sind die ausschweifenden Gelage einer sterbenden Zivilisation.“