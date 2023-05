Chris Sky, der Mann, der 2020 genau voraussagte, was uns bei Covid erwartete, sagt uns jetzt, wie es weitergehen wird. (Video)

Wir können uns noch gut erinnern an die Aussage von Chris Sky aus dem Jahre 2020, als er genau voraussagte, was uns bei der Covid-„Plandemie“ erwartet. Das Video in Englisch ist hier noch zu finden.

Nun hat Chris Sky bei einem aktuellen Interview weiter düstere Vorhersagen gemacht, die im unten eingebettet Video von „Augen Auf Medien Analyse“ ins Deutsche übersetzt worden sind.

Die „Rettung des Planeten“ zur absoluten Kontrolle

„Der Freiheitsaktivist Chris Sky erklärt, wie die eingehende persönliche CO₂-Freigabe mit 15-Minuten-Städten, universellem Grundeinkommen, digitaler ID und CBDCs zusammenhängt, um unter dem Deckmantel der „Rettung des Planeten“ absolute Kontrolle über jedes kleinste Detail Ihres Lebens auszuüben.“