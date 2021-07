CIA-Geschichten: Todeskommandos in Afghanistan

In der redaktionellen Auswahl dieser Woche für unser Import-Programm wählen wir ein Video aus, das von The Empire Files produziert und von Abby Martin kommentiert wird und die Rolle der CIA in Afghanistan sowohl historisch als auch gegenwärtig untersucht, jetzt, da sich das US-Militär aus Afghanistan zurückzieht.

Empire Files Beschreibung: Während das US-Imperium seinen großen militärischen Rückzug aus Afghanistan antritt, erfahren Sie mehr über die CIA-Kräfte, die zurückbleiben werden – und ihre beunruhigende 20-jährige Erfolgsbilanz von Kriegsverbrechen.