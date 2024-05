CJ Hopkins: Hamas verwendet bekannte Taktiken der asymmetrischen Kriegsführung

Von Rhoda Wilson

CJ Hopkins hat, wie die meisten von uns, seit sieben Monaten hirnloses Geschwätz über die Ereignisse vom 7. Oktober in Israel und die Folgen gesehen.

Wie er erklärt, war der Angriff der Hamas am 7. Oktober “Asymmetrische Kriegsführung 101, direkt aus dem Lehrbuch des Terrorismus”. Schlicht und einfach. Er war darauf ausgelegt, eine “unverhältnismäßige” Antwort Israels hervorzurufen, und ein Schlüsselfaktor für die Entscheidung der Hamas, den Angriff zu starten, war ihre Hoffnung, dass sich die arabischen Staaten dem Kampf anschließen würden. Die israelische Antwort hat Tausende Palästinenser getötet, aber die Hamas sagt, der Preis sei es wert.

Diejenigen, die hirnloses Geschwätz von sich geben, um die Tatsache zu verdrängen, dass die Hamas asymmetrische Kriegsführung betreibt, haben dazu beigetragen, sich selbst und andere “in eine Masse hirnloser Pawlowscher Roboter” zu verwandeln, die sich gegen den Rest von uns wenden werden, “wenn die Mächte der Ewigkeit das nächste Mal einen unwiderstehlichen Anreiz bieten”, schreibt er.

Er hat recht.

Asymmetrische Idiotie

Von CJ Hopkins

Manchmal vermisse ich die 1970er-Jahre. Nicht nur die Musik. Und den Sex. Und die Drogen. Ich vermisse die Terroristen. Die Terroristen der alten Schule. Oder, OK, vielleicht nicht die Terroristen selbst, aber die Revolutionäre, die die Terroristen angefeuert haben. Ich vermisse die Klarheit und die Ehrlichkeit dieser Ära.

Vielleicht sind Sie zu jung, um sich daran zu erinnern, aber damals gab es nicht dieses ganze Hin und Her und die Ausflüchte, Zivilisten zu ermorden. Die Terroristen und die Revolutionäre, die sie unterstützten, schämten sich nicht für die Ermordung von Zivilisten. Die Revolution verlangte, dass sie Zivilisten ermorden. Die Ermordung von Zivilisten war eine der grundlegenden Strategien der Revolution.

Die Funktionsweise dieser Strategie ist einfach. Man ermordet einen Haufen Zivilisten, um den Gegner zu massiven Vergeltungsmaßnahmen zu provozieren und alle möglichen Kriegsverbrechen und Gräueltaten zu begehen, so wie es die USA vor zwanzig Jahren im Irak getan haben und wie es die IDF jetzt in Gaza tun. Das Ziel dieser Strategie ist es, den Konflikt auszuweiten und Ihre potenziellen Verbündeten in den Konflikt hineinzuziehen oder zumindest die Unterstützung für Ihren Feind erheblich zu schwächen.

OK, sicher, das bedeutet, dass Sie einige Menschen ermorden müssen … Männer, Frauen, Kinder, ganze Familien, und dann wird Ihr Feind durchdrehen und Zehn- oder sogar Hunderttausende Ihrer Leute töten, aber wenn alles nach Plan läuft, werden sich Ihre “Verbündeten” Ihnen anschließen und Ihren Feind angreifen und ihn ins Meer oder vom Angesicht der Erde oder wohin auch immer vertreiben. Am Ende wird sich das ganze Morden also absolut gelohnt haben.

Das ist keine Theorie, die ich mir gerade ausgedacht habe. Es handelt sich um eine der Grundlagen der asymmetrischen Kriegsführung. Wenn Sie mit diesem Thema noch nicht vertraut sind, wäre dies ein guter Zeitpunkt, sich damit zu befassen.

Ich bin kein Fan von der Ermordung von Zivilisten. Nicht einmal für die Revolution. Ich halte das für keine sehr gute Strategie. Außerdem, nun ja, das Morden. Ich bin generell dagegen. Dass sich Soldaten gegenseitig umbringen, ist eine Sache. Das haben sie seit Anbeginn der Geschichte getan. Und ich habe kein Problem mit Guerillataktiken. Menschen führen Kriege mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Nur mit dem Morden kann ich mich nicht anfreunden. Vor allem die Ermordung von Frauen und Kindern, aber wahrscheinlich ist es politisch nicht korrekt, das zu sagen, wo es doch heutzutage um Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration geht.

Wie auch immer, da es scheint, dass ich derzeit einen beträchtlichen Teil meiner langjährigen Leser verprelle, von denen die eine Hälfte glaubt, dass ich ein “Islamofaschist” bin, und die andere Hälfte, dass ich ein “Zionist” bin, denke ich mir, dass ich es wagen sollte, in die Vollen zu gehen und nostalgisch über die 1970er Jahre zu schwärmen und ein paar Dinge zu sagen, die ich nicht gesagt habe, oder, besser gesagt, ich werde ein paar Dinge sagen, die ich vorsichtig und nicht so vorsichtig gesagt habe.

Ich habe diese Dinge mit Bedacht gesagt, weil ich, wie ich im Oktober, als diese ganze Horrorshow begann, ziemlich deutlich gemacht habe, meine Sympathien mit dem palästinensischen Volk habe. Mein Mitgefühl gilt auch den Angehörigen der israelischen Zivilisten, die von der Hamas ermordet wurden, aber ich spreche jetzt über das größere Bild, den umfassenderen “israelisch-palästinensischen Konflikt”.

In diesem größeren Zusammenhang sind die Palästinenser am Arsch. Sie werden schon seit geraumer Zeit verarscht. Das passiert, wenn Imperien das Land, auf dem man lebt, erobern und damit machen, was sie wollen. Das Land, um das es hier geht, wird seit etwa 4.500 Jahren erobert. Die Babylonier haben es erobert. Die Perser haben es erobert. Alexander der Große eroberte es. Die Römer eroberten es. Und so weiter. Das ist alles alte Geschichte.

In jüngerer Zeit, 1920, verlor das Osmanische Reich den Ersten Weltkrieg, und das Britische Empire übernahm das Land. Der Rest der Geschichte ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Die Briten zogen 1948 ab. Die Zionisten gründeten den Staat Israel. Ein Krieg brach aus. Israel siegte. Ein weiterer Krieg brach aus. Israel gewann wieder. Und wieder. Und so weiter. Und … nun, hier sind wir.

Wie ich schon sagte, die Palästinenser sind am Arsch. Schauen Sie sich eine Karte des Gebietes an. Sieht es so aus, als ob Palästina kurz davor steht, “frei” zu sein?

Der Staat Israel wird nicht verschwinden. Er ist ein wesentlicher Bestandteil des globalen kapitalistischen Imperiums. Er ist der Hauptsitz des Imperiums im Nahen Osten. Er hat Atomwaffen. Er wird vom US-Militär unterstützt. Die “islamische Welt” wird sich der Hamas nicht anschließen und sie angreifen, egal wie viele Kriegsverbrechen sie in Gaza begeht. Der Internationale Gerichtshof (“IGH”) wird sie nicht vor Gericht stellen. Die Vereinten Nationen werden sie nicht dazu bringen, sich zu fügen. Es wird nicht in der Versenkung verschwinden. Es ist eine Tatsache. Es ist nicht fair. Es hat nichts mit Fairness und Gerechtigkeit und Rechten und Gut und Böse und was auch immer zu tun. Es hat nicht einmal viel mit Zionismus zu tun. Der Zionismus ist nur die Ideologie Israels, so wie der Islamismus die Ideologie Saudi-Arabiens ist. Womit es zu tun hat, ist das globale kapitalistische Imperium und der Widerstand gegen das globale kapitalistische Imperium.

Womit wir wieder bei der asymmetrischen Kriegsführung und der “Al-Aqsa-Flut”-Strategie der Hamas vom 7. Oktober wären, und der völligen Sinnlosigkeit und der völligen Gefühllosigkeit dieser Strategie.

Glauben Sie ernsthaft, dass die Führung der Hamas nicht genau wusste, wie Israel auf das Abschlachten von Hunderten von israelischen Bürgern, Familien, Kindern, Menschen auf einem Rave reagieren würde? Wenn Sie das ernsthaft glauben, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll.

Das Ziel des “Al-Aqsa-Flut”-Anschlags war es, genau die Reaktion zu provozieren, die er ausgelöst hat. Daran gibt es nichts Geheimnisvolles oder Kompliziertes. Das ist asymmetrische Kriegsführung 101, direkt aus dem Lehrbuch des Terrorismus.

Seit sieben Monaten beobachte ich, wie meine “radikalen” Kollegen versuchen, diese Tatsache zu verschleiern. Das ist nicht hilfreich. Es hilft niemandem. Dem palästinensischen Volk hilft es ganz sicher nicht. Es gibt mehr als genug an Israel zu kritisieren. Zu lügen, die Fakten über die Hamas zu verdrehen und die Leute davon zu überzeugen, dass die IDF am 7. Oktober alle “hannibalisiert” hat, ist (a) unnötig, (b) verwirrend und (c) zerstört Ihre Glaubwürdigkeit.

Darüber hinaus lässt es Sie wie ein Weichei aussehen.

Wenn Sie glauben, dass die Ermordung von Menschen, um Ihren Feind zu einer Überreaktion zu provozieren, eine produktive Strategie des bewaffneten Widerstands ist, dann haben Sie wenigstens den verdammten Mut, das zu sagen. Bringt den Geist der 1970er Jahre zurück! Die alte PLO! Die RAF! Die IRA! Die SLA! Tut es für die Revolution! Oder die Globalisierte Intifada! Oder was auch immer.

Ich scherze natürlich nur. Es ist eine idiotische Strategie. Sie verschafft dem Feind einen Freifahrtschein, um einem Kriegsverbrechertribunal zu entgehen. Währenddessen werden die Menschen, für die man angeblich kämpft, zu Zehntausenden abgeschlachtet. Aber was soll’s … solange es Ihr Ansehen bei den anderen “legitimen bewaffneten Widerstandskämpfern” stärkt, wen kümmert es schon, wie viele Familien ausgelöscht werden? Schließlich ist es nicht eure Schuld! Es sind die Unterdrücker! Die Zionisten! Die Amerikaner! Oder wer auch immer.

Aber im Ernst, ich sehne mich ein wenig nach den 1970er Jahren, als man mit seinen revolutionären Genossen wenigstens eine echte Diskussion über Taktik führen konnte, anstatt hirnloses Geschwafel wie dieses zu hören …

Ja, Sie haben diese Worte gerade gelesen: “Sie haben nie jemanden mit Tötungsabsicht getötet.” Und Lenas Notiz ist keineswegs eine Anomalie. Ich höre dieses Kauderwelsch nun schon seit sieben Monaten.

Vielen Dank also an alle meine radikalen antizionistischen Freunde und Kollegen, die dieses Narrativ und all die gedankenbegrenzenden Klischees in die Welt gesetzt haben, die antizionistische Inquisitionen durchgeführt haben und so weiter! Gut gemacht! Ich bin mir ziemlich sicher, dass all die Leute wie Lena, denen Sie geholfen haben, sich in eine Masse von hirnlosen Pawlowschen Robotern zu verwandeln, sich niemals gegen uns wenden werden … wie, Sie wissen schon, das nächste Mal, wenn die Mächte der Ewigkeit mit einem unwiderstehlichen Anreiz kommen!

Ich meine, wie groß sind die Chancen, dass das jemals passiert?