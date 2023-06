CJ Hopkins: New Normal Germany Blues

Die erste Regel des Neuen Normalen Deutschlands lautet: „Man vergleicht das Neue Normale Deutschland nicht mit Nazideutschland!“ Das habe ich auf der Titelseite meines Bestsellers „Der Aufstieg des Neuen Normalen Reiches“ getan. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft Berlin ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet, weil ich angeblich „Propaganda verbreitet habe, deren Inhalt dazu bestimmt ist, die Ziele einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation zu fördern“, was mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden kann.

Eigentlich lautet die erste Regel des Neuen Normalen Deutschlands: „Klappe halten, Absätze klicken und Befehle befolgen!“ Ich denke, die zweite Regel ist wahrscheinlich die, das neue normale Deutschland nicht mit Nazideutschland zu vergleichen.

Das ist völlig vernünftig. Schließlich war Nazi-Deutschland nicht nur eine Art von totalitärem Gesellschaftssystem unter anderem, wie das maoistische China, das faschistische Italien, die UdSSR unter Stalin, die Roten Khmer in Kambodscha und andere totalitäre Gesellschaftssysteme, mit denen man den Neuen Normalen Deutschland vergleichen darf. Und auch wenn es so wäre (d.h. ein Beispiel für Totalitarismus unter anderem, und nicht das unvergleichlich einzigartige und völlig beispiellose historische Ereignis, das es war), gibt es so etwas wie Totalitarismus nicht mehr, also kann man kein heutiges System oder eine Bewegung oder ein weitverbreitetes soziopolitisches Phänomen damit vergleichen (d.h. mit Nazi-Deutschland), oder mit einem dieser anderen totalitären Systeme, vorwiegend nicht mit dem Neuen Normalen Deutschland.

Wenn Sie das tun … nun, dann passiert Folgendes.

Sie wollen ein Bild von meiner „Propaganda, deren Inhalt dazu bestimmt ist, die Ziele einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation zu fördern“ sehen, nicht wahr? Sicher wollen Sie das. Na gut, hier ist es.

Mein Buch ist natürlich das Buch auf der rechten Seite. Das andere Buch ist der internationale Bestseller „The Rise and Fall of The Third Reich“ von William Shirer, der sich seit seinem Erscheinen im Jahr 1960 über eine Milliarde Mal verkauft hat und den man in jeder Buchhandlung in Deutschland kaufen kann, und der absolut keine „Propaganda ist, deren Inhalt dazu bestimmt ist, die Ziele einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation zu fördern“.

Und hier ist ein Ausschnitt aus dem Musikvideo Deutschland von Rammstein, in dem sich die Jungs von Rammstein sowohl als Nazis als auch als KZ-Häftlinge verkleiden, was ebenfalls keine „Propaganda ist, deren Inhalt dazu bestimmt ist, die Ziele einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation zu fördern.“

Oh, und hier ist ein Tweet von Jessica Berlin, einer politischen Analystin und Expertin für Sicherheitsfragen und internationale Entwicklung, und eine ehemalige Stipendiatin des German Marshall Fund of the United States, und die Gründerin und Geschäftsführerin von etwas namens CoStruct, wo sie Regierungen, Stiftungen, Investmentfonds, NGOs und große und kleine Unternehmen bei der Strategie- und Programmgestaltung berät, um globale Herausforderungen mit nachhaltigen, skalierbaren Lösungen anzugehen, und die auch ein Kommentator bei Deutsche Welle News, Washington Post, BBC World Service, Tagesspiegel, ZDF, et al. ist, die auch absolut keine „Propaganda, deren Inhalt die Ziele einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation fördern soll“ ist (d.h. Jessicas Tweet ist keine).

OK, ja, Jessica twitterte dasselbe Foto von einem Haufen kleiner Nazi-Mädchen, die kleine Nazi-Fahnen mit Hakenkreuzen schwenken, das ich 2021 (glaube ich) getwittert hatte, und schrieb „sie sind zurück“, womit sie sich auf die Nazis bezog, aber Jessica bezog sich auf Leute in Frankfurt, die Russland unterstützen, anstatt … naja, ihr wisst schon, die völlig nazifreie Asow-Abteilung, oder „Division“, oder wie auch immer sie sich jetzt nennen, und die anderen Nazi-Regalien tragenden Helden, die das Neue Normale Deutschland unterstützt und bewaffnet, wohingegen ich mich auf die anständigen, wohlmeinenden, „leider irrenden“, ordnungsliebenden Menschen auf der ganzen Welt bezog, die „die Ungeimpften“ verfolgten und uns in „Quarantänelager“ sperren und uns zwangsweise experimentell „impfen“ wollten.

Aber im Ernst, diese Untersuchung ist ein Witz … und ist es nicht.

Die Berliner Behörden haben die Möglichkeit, mich für bis zu drei Jahre ins Gefängnis zu stecken oder mir eine Geldstrafe von mehreren tausend Euro aufzuerlegen, weil ich die Titelseite meines Buches getwittert habe.

Anscheinend habe ich an meinem Geburtstag, dem 24. August 2022 um 17:51 Uhr MEZ, und dann noch einmal am 27. August 2022 um 20:47 Uhr MEZ ein Bild des Buchcovers (oder zumindest das Coverbild des Buches) getwittert, wie aus dem Bescheid über das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Berlin hervorgeht. (Ja, ich habe die deutschen Begriffe nur für den komischen Effekt verwendet, damit sie das zu meinen Kosten hinzufügen können.) Wenn Sie Deutsch verstehen oder einfach nur sehen möchten, wie ein Ermittlungsverfahrensbescheid der Staatsanwaltschaft Berlin aussieht, finden Sie ein Foto davon in meinem letzten Substack-Beitrag.

Ich kann nicht auf alle Einzelheiten meines Falles eingehen, und ich werde ihn in dieser Kolumne sicher nicht verhandeln – der Job meines Anwalts ist schon anspruchsvoll genug; stellen Sie sich vor, Sie hätten mich als Klienten – aber ich kann Sie über das Leben in New Normal Germany informieren und Ihnen einige meiner persönlichen Gefühle über das Land mitteilen, das ich nun seit fast zwanzig Jahren mein Zuhause nenne.

Meine persönlichen emotionalen Gefühle sind: Es ist scheiße. Früher war es nicht beschissen. Früher war es schön. Als ich 2004 hier in Berlin ankam, befand sich die Stadt noch in ihrer „arm aber sexy“-Phase. Sie erinnerte mich an meine Jahre in San Francisco in den frühen 1980er-Jahren, vor dem Dotcom-Boom, abgesehen von all den Einschusslöchern in den Gebäudefassaden, die von den russischen Maschinengewehren stammten, und den Stolpersteinen, und … nun ja, alle sprachen Deutsch. Damals war ich noch „arm, aber sexy“ und befand mich in einer ausgedehnten Midlife-Crisis (d.h. ich rannte herum und machte mich mit halb so alten Berliner Club-Kids zum Narren, nahm Pilze im Volkspark Friedrichshain und nahm andere degenerierte Verhaltensweisen an), also schien es der perfekte Ort zu sein, um sein Lager in Europa aufzuschlagen.

Und das war es auch … bis zum Frühjahr 2020.

Angesichts seiner Geschichte und des Charakters seiner Bewohner schien Berlin der letzte Ort auf der Welt zu sein, der jemals wieder totalitär werden würde … und dann geschah es. Innerhalb eines Wimpernschlages. Als hätte jemand einen großen „Faschismus an“-Schalter umgelegt.

Verfassungsmäßige Rechte wurden abrupt aufgehoben. Proteste gegen die neue Normalität wurden verboten. Die deutschen Medien begannen, Propaganda zu verbreiten wie ein Goebbelsches Tasteninstrument. Öffentliche Zurschaustellung von Konformität wurde vorgeschrieben. Die „Ungeimpften“ wurden aus der Gesellschaft verbannt. Der hasserfüllte Mob der „New Normal Germans“ begann, in Zügen Jagd auf Menschen ohne Maske zu machen. Am Ende plante die Regierung, die gesamte Bevölkerung zwangsweise zu „impfen“.

Ich werde die ganze Geschichte hier nicht noch einmal erzählen. Ich habe sie in meinem Buch erzählt. Ich habe sie erzählt, als sie passierte. Ich habe sie in diesen Consent Factory-Kolumnen erzählt …

… und in vielen anderen Kolumnen, die sich nicht auf das Neue Normalreich beziehen.

Wie bereits bekannt ist, richtet sich „The New Normal Reich“ nicht ausschließlich auf Deutschland, wie es in den Kolumnen und dem Buch behandelt wird. Ich habe auch ausführlich über das New Normal in den USA, im Vereinigten Königreich, in Kanada, Australien und anderen Ländern geschrieben. Soweit ich weiß, unternimmt keines dieser Länder derzeit den Versuch, mich aufgrund meiner Schriften ins Gefängnis zu bringen.

Aber Deutschland ist sensibel, was seine Nazi-Geschichte angeht, und wer wäre das nicht? Ich wäre es sicherlich. Wäre ich ein Mitglied der deutschen Regierung, der Polizei, der Medien oder der Kulturindustrie, würde ich es wahrscheinlich nicht gut finden, wenn ein amerikanischer Schriftsteller alle daran erinnert, dass mein Volk versucht hat, Europa zu erobern und systematisch Millionen von Juden und andere Menschen ermordet hat, weil es dachte, es sei die „Herrenrasse“.

Natürlich hat die Neue Normalität nichts mit den Juden, dem Holocaust oder gar dem Nationalsozialismus im Besonderen zu tun. Wie ich in meinen Kolumnen und Interviews geschrieben und erklärt habe, ist die Neue Normalität eine neue Form des Totalitarismus … ein Totalitarismus, für den der Nazismus ein Beispiel unter anderem ist.

Es ist zufällig ein wirklich gutes Beispiel … und es ist ein Beispiel, das ich anführen darf, wenn ich über Totalitarismus schreibe und spreche, denn sonst bedeutet die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte nichts.

Die deutschen Behörden verstehen das. Sie sind keine totalen Idioten. Sie haben Universitäten besucht. Einige von ihnen haben Politikwissenschaft, Logik und sogar Geschichte des 20. Jahrhunderts studiert. Jahrhunderts. Sie kennen den Unterschied zwischen Pro-Nazi-Propaganda und antitotalitären Kunstwerken. Sie wissen, wie absurd die Anschuldigungen gegen mich sind, aber sie müssen weiterverfolgt werden, denn … nun, Befehl ist Befehl!

Und es sind nicht nur die deutschen Behörden. Wie ich in meinen Aufsätzen, in meinem Buch und auf einer kürzlich abgehaltenen „Real Left“-Konferenz in London zu erklären versucht habe, ist die Neue Normalität ein globales Phänomen. GloboCap, Inc. (d.h. globaler Kapitalismus oder globaler Korporatismus oder wie auch immer man das supranationale Netzwerk globaler Unternehmen, Regierungen, Banken, militärischer Auftragnehmer, Medien- und Unterhaltungskonglomerate, pharmazeutischer Goliaths, gebieterischer Oligarchen, nicht staatlicher Regierungsorganisationen usw., die derzeit die Welt regieren, nennen will) ist fertig damit, Arschkriecher zu spielen. Die Zeit des Grabschens ist vorbei. Sie gehen totalitär mit uns um. Es ist nicht der Totalitarismus Ihres Großvaters. Es ist eine neue, global-kapitalistische Form des Totalitarismus. Wie bei jeder anderen Form des Totalitarismus ist sein Endziel jedoch die ideologische Gleichschaltung und die Kontrolle über jeden Aspekt der Gesellschaft durch einen Prozess, den die Nazis als „Gleichschaltung“ bezeichneten.

Dieser Prozess ist gegenwärtig in vollem Gange. Die Behörden der Neuen Normalität und ihre Verbündeten setzen eine Vielzahl gesellschaftlicher Kontrollsysteme, Zensur und „Sichtbarkeitsfilter“ für Sprache, digitale Währungen, Bewegungseinschränkungen, die Durchsetzung radikaler ideologischer Dogmen usw. ein. Und sie gehen aggressiv gegen Andersdenkende vor.

Einer der abstoßendsten Aspekte ihrer Bemühungen, politische Dissidenten zu verfolgen, unsere Sprache zu zensieren und anderweitig die „New Normal Gleichschaltung“ auf dem gesamten Planeten durchzusetzen, ist die zynische Art und Weise, wie sie den Holocaust und falsche Anschuldigungen des Antisemitismus als Vorwand benutzen. Wenn man das Gedenken an den Holocaust und die Würde seiner Opfer verhöhnen und „die Ziele einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation fördern“ wollte … nun, ich kann mir keine bessere Methode vorstellen, dies zu tun.

Ich werde Sie über die Ermittlungen auf dem Laufenden halten und mein Bestes tun, um nicht zum „späten Lenny Bruce“ zu werden und wortwörtliche Prozessabschriften zu veröffentlichen. In der Zwischenzeit treffen sich einige von uns in London, um darüber zu diskutieren, was wir gegen das machen können, was Michael Shellenberger als den industriellen Zensurkomplex bezeichnet hat. Es geht also wieder einmal zurück in den Big Smoke, vorausgesetzt, die Deutschen lassen mich ausreisen.