Clayton Morris von Redacted hat Fragen: 15-Minuten-Städte – Bill Gates Investitionen in Tampas Zukunft und seine Verbindung zur Wetterkontrolle

In der jüngsten Debatte über die zunehmende Kontrolle von Naturphänomenen und städtischen Lebenskonzepten ist der Milliardär und Microsoft-Gründer Bill Gates erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Gates, der für seine philanthropischen Projekte bekannt ist, hat in den vergangenen Jahren Patente zur Wettermanipulation und Hurrikan-Steuerung angemeldet, die Fragen nach seinem Einfluss auf globale Naturereignisse aufwerfen.

„Das ist HAARP auf Steroiden

Video mit deutschen Untertiteln hier direkt:

Bill Gates will durch Wettermanipulation die Kontrolle über Naturkatastrophen, insbesondere Hurrikane, erlangen will. Es wird ein Patent erwähnt, das Gates’ angebliches Interesse an der Hurrikan-Kontrolle belegt. Die Idee sei, Hurrikane durch das Abkühlen von Oberflächenwasser zu beeinflussen. Der Text verbindet dies mit dem 15-Minuten-Stadt-Projekt, bei dem Gates stark investiert habe, und deutet an, dass die Zerstörung durch Hurrikane genutzt werden könnte, um die Infrastruktur für solche Städte zu schaffen. Kritisch wird die mögliche Kontrolle und Überwachung der Menschen in diesen Städten betrachtet, was angeblich mit Klimaschutzmaßnahmen begründet wird.

Teilweise Übersetzung des Videos

Warum lenken sie den Hurrikan direkt nach Tampa und in die Sarasota-Gegend? Das ist die Frage, die vielen von uns auffällt. Viele Leute fragen sich, warum speziell Tampa? Sprechen wir über Bill Gates, den Mann, der das Wetter kontrollieren und die Art und Weise, wie du lebst, verändern will – bis hin dazu, dass du kein Fleisch mehr isst. Er will Wälder roden, um das Klima abzukühlen, und die Sonne blockieren. Das ist buchstäblich, was er tun will. Er will Impfstoffe an ahnungslosen Personen testen – das liebt er geradezu. Das ist keine Verschwörungstheorie, das sind Fakten, genau das macht er. Und das ist mit etwas viel Größerem verbunden als nur Hurrikanen und Klimaschutzlösungen.

Bill Gates will die Art und Weise, wie du lebst, durch Wettermanipulation verändern. Schauen wir zurück: 2009 hat Bill Gates seinen Namen unter ein Patent zur Kontrolle von Hurrikanen gesetzt. Ja, das ist kein Witz. Wenn du den Namen Bill Gates hörst, denkst du wahrscheinlich an den Gründer von Microsoft, aber jetzt könnte der Milliardär als „Hurrikan-Bändiger“ bekannt werden. Gates ist als einer von 13 Erfindern in einem Patent für Methoden zur Verhinderung von Hurrikanen aufgeführt. Hurrikane gewinnen ihre Stärke durch Kondensation, die durch warmes Oberflächenwasser angetrieben wird, was zu stärkeren Windgeschwindigkeiten führt. Gates und sein Team planen, eine Flotte von Schiffen einzusetzen, um das warme Oberflächenwasser mit kälterem Wasser aus größeren Tiefen zu vermischen. Sie hoffen, damit die Energie von wachsenden Stürmen zu entziehen und schwächere, weniger zerstörerische Hurrikane zu erzeugen.

Das Patent, das erst in 18 Monaten genehmigt werden sollte, wurde von CED LLC, einer Untereinheit von Intellectual Ventures, einer Firma für die Erfindung und Entwicklung von Patenten, eingereicht. Was könnte schiefgehen? Was könnte schiefgehen, wenn Bill Gates ein „Hurrikan-Bändiger“ wird und dies unter dem Vorwand tut, die Stärke der Stürme zu verringern? Er will auch die Auswirkungen der Sonne minimieren – das ist ein weiteres Patent, über das wir gesprochen haben. Das ist keine verrückte Idee von uns, das hat er tatsächlich gesagt.

Haben sie nie Frankenstein gesehen? Wenn man mit Dingen spielt, die man nicht versteht, können die Ergebnisse oft schlecht sein. Du kannst das nicht einfach testen. Sieh dir Dubai an, ein perfektes Beispiel aus jüngster Vergangenheit. Dort kontrollieren sie das Wetter. Die VAE geben offen zu, dass sie ein Wettermanipulationsprogramm betreiben, um absichtlich Wolken zu impfen und Regen über das gesamte Land zu erzeugen, was zu massiven Überschwemmungen führte, weil sie es übertrieben haben. Man kann das Wetter nicht so kontrollieren, wie man es sich vorstellt.

Sogar bei den ersten Versuchen der Wetterkontrolle mit „Project Cirrus“, als General Electric versuchte, das Wetter zu beeinflussen, haben sie sich zurückgezogen, weil sie Angst hatten, aufgrund der durch ihre Manipulation verursachten Zerstörung verklagt zu werden. Sie versuchten, einen Hurrikan zu verkleinern, aber stattdessen verstärkten sie ihn und lenkten ihn zurück nach Georgia. Das ist gut dokumentiert, du kannst es nachlesen.

Philip erwähnte einen guten Punkt: Dein Laborversuch kann nicht die Erde selbst sein. Du kannst das nicht in einem kontrollierten Umfeld testen, wie einen Aerosoltest in einer Stadt, um zu sehen, ob es giftig ist. Das ist kein verantwortungsvolles Vorgehen. Sie lieben es, Dinge an uns zu testen – sieh dir nur an, was sie mit COVID gemacht haben. „Lasst uns die Erde nutzen, um zu sehen, wie das funktioniert. Lasst uns schauen, was es mit den lockdownbedingten Schulschließungen weltweit macht.“ Jetzt wissen wir es. Sie haben uns alle Masken aufgesetzt und gesehen, was passiert. Es ist wie bei Oppenheimer: „Wir könnten die gesamte Menschheit zerstören, aber wir sind bereit, dieses Risiko einzugehen, um die Ersten bei der Atomkraft zu sein.“

John Deo sagte in einem Superchat: „Redacted-Hasser tragen Masken alleine im Auto.“ Du hast diese Leute sicher gesehen. Wenn du Redacted-Hasser bist, trägst du wahrscheinlich auch eine Maske alleine im Auto.

Also, Bill Gates hat ein Patent zur Hurrikan-Modifikation – ein Patent, das es ihm ermöglicht, einen Hurrikan zu steuern und zu verstärken. Du kannst das Patent selbst lesen. Es erlaubt die Steuerung und Verstärkung von Hurrikanen. Aber warum, frag dich, ist Bill Gates, ein Mann, der Milliarden in der Technologie gemacht hat, plötzlich daran interessiert, Naturkatastrophen zu kontrollieren? Er ist kein Meteorologe oder Klimawissenschaftler. Was ist das wirkliche Ziel?

Könnte es etwas mit dem 15-Minuten-Stadt-Projekt zu tun haben, wie wir gestern besprochen haben? Tampa Bay wurde als eine der neuen 15-Minuten-Städte ausgewählt, zusammen mit Portland, Oregon und Portland, Maine. Bill Gates hat massiv in das 15-Minuten-Stadt-Projekt von Tampa Bay investiert, das 40 Hektar Uferland abdeckt.

Falls du noch nie von 15-Minuten-Städten gehört hast: Die Idee ist, dass alles, was du benötigst – Job, Supermarkt, Unterhaltung, Schule – innerhalb von 15 Minuten zu Fuß erreichbar sein sollte. Du brauchst kein Auto, dein CO₂-Fußabdruck wäre zu hoch. Du wirst deinen Ausweis scannen, wenn du unterwegs bist, sodass sie alles über deine Bewegungen wissen. Das soll den Klimawandel reduzieren, indem du kein Auto mit fossilen Brennstoffen mehr fährst. Es klingt so praktisch, oder?

Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um begehbare Städte, es geht um Kontrolle. Wie unser Freund Whitney Webb sagte, das ist genau das, was das Weltwirtschaftsforum will. Sie fördern diese 15-Minuten-Städte aktiv auf ihrer Website. Sie verkaufen uns ein automatisiertes Leben, aber zu welchem Zweck? Europäische Abgeordnete wie Christine Anderson warnen uns, dass es um weniger Autonomie und mehr Kontrolle geht.

Anderson erklärte kürzlich, dass 15-Minuten-Städte notwendig sind, bevor man Klimaschutz-Lockdowns verhängen kann. In Großbritannien hat bereits ein County Gesetze verabschiedet, die es ermöglichen, solche Lockdowns zu verhängen. Das ist der nächste Schritt.

Tampa ist eine dieser Städte auf der Liste für das 15-Minuten-Stadt-Konzept, und Bill Gates investiert massiv in diese Idee. Gleichzeitig versucht er, die Hurrikane zu kontrollieren, indem er Patente auf Geoengineering und Klimakontrolle hält. Dennoch investiert er in Tampas 15-Minuten-Stadt-Projekt. Ein brillantes Geschäftsmodell: Erst Geld verdienen, indem man das Wetter beeinflusst, dann Geld verdienen, indem man nach der Zerstörung in Immobilien investiert – ähnlich wie bei der Landnahme auf Maui.

Maui, Hawaii, ist auch ein Testgebiet für 15-Minuten-Städte. Man könnte eine Verschwörung darin sehen, ganze Gemeinden zu vernichten, um die Kontrolle zu übernehmen und Pilotprojekte für 15-Minuten-Städte zu implementieren. Es klingt verrückt? Vielleicht sind wir verrückt – lass uns wissen, was du darüber denkst.

*

Über Natali und Clayton Morris: Clayton Morris ist ein ehemaliger Nachrichtensprecher für FOX News. Natali Morris ist eine ehemalige Nachrichtensprecherin und Reporterin für MSNBC, CNBC und CBS News. In Redacted werfen das Ehepaar (nicht Bruder und Schwester!) und ehemalige Mainstream-Nachrichtenprofis einen detaillierten Blick auf Nachrichten, die von den Mainstream-Medien weitgehend ignoriert werden. Sie untersuchen die rechtlichen, sozialen, finanziellen und persönlichen Fragen, die für Sie von Bedeutung sind. Sie wollen die Dinge ins rechte Licht rücken und Ihnen die Geschichten erzählen, die sonst niemand erzählt. Redacted liefert nicht nur Fakten und ein vollständiges Bild, sondern auch eine Analyse der realen Welt, ohne den Druck einer Agentur. Mit seiner umfassenden journalistischen Erfahrung scheut sich Clayton nicht, von den Behörden die Wahrheit zu verlangen. Redacted ist eine unabhängige Plattform, die nicht von externen Faktoren oder einschränkenden Richtlinien beeinflusst wird. Clayton und Natali Morris bieten Ihnen qualitativ hochwertige Informationen, ausgewogene Berichterstattung, konstruktive Debatten und durchdachte Geschichten.