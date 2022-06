Climate TRACE: Ein Rahmen für ESG-Initiativen und ein Sozial- und Klimakreditsystem

Bei seinem Auftritt auf der Jahrestagung 2022 des Weltwirtschaftsforums nutzte der Klima-Trickbetrüger Al Gore die Gelegenheit, einmal mehr für „Climate TRACE“ zu werben, eine Koalition, die vom ehemaligen Vizepräsidenten und ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt unterstützt wird. Auf eine Bemerkung der WEF-Podiumsteilnehmerin Lea Wermelin über die Verantwortung der Regierungen, strukturelle Veränderungen in unserer Wirtschaft vorzunehmen, um den Klimawandel zu bekämpfen, antwortete Gore: „Ich habe gute Nachrichten an dieser Front. Wir sind dabei, in ein Zeitalter radikaler Transparenz einzutreten. Ich gehöre zu denjenigen, die eine neue Koalition mit dem Namen ‚Climate TRACE‘ gegründet haben … Verfolgung der atmosphärischen Kohlenstoffemissionen in Echtzeit. Es handelt sich um einen Zusammenschluss von Technologieunternehmen für künstliche Intelligenz, Nichtregierungsorganisationen und Universitäten, die Daten von 300 bestehenden Satelliten aus mehreren Ländern, boden-, see- und luftgestützte Sensoren sowie Internetdatenströme nutzen, um mithilfe von maschinellem Lernen Algorithmen für jeden einzelnen Teilsektor der Wirtschaft zu erstellen.“ Dieses kolossale Datenerfassungsprojekt zielt darauf ab, das derzeitige System der Selbstmeldung von Treibhausgasemissionen durch Länder und Unternehmen, die sich zu Netto-Null-Zielen verpflichtet haben, durch die Veröffentlichung von Berichten über Klimasünder zu ersetzen, damit Länder, Unternehmen und sogar Einzelpersonen „zur Rechenschaft gezogen“ werden können. Der von Google unterstützte KI-Algorithmus, der von „Climate TRACE“ verwendet wird, scheint den Rahmen für die Durchsetzung von ESG-Initiativen zu schaffen, die von Finanzriesen wie „BlackRock“ stark vorangetrieben werden, sowie für ein technokratisches Sozial- und Klimakreditsystem.

Ein Rahmen für ESG-Initiativen

Der Vorstandsvorsitzende von „BlackRock“, Larry Fink, hat keinen Hehl aus seinen Plänen gemacht, die derzeitige Wirtschaft durch Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) zu zerstören. In seinem Brief an die CEOs aus dem Jahr 2021 bemerkte Fink: „Es ist wichtig zu erkennen, dass Net Zero eine Transformation der gesamten Wirtschaft erfordert.“ Seit Larry Fink im Jahr 2020 einen Brief an CEOs herausgegeben hat, in dem er sich auf BlackRocks Wandel vom Shareholder- zum Stakeholder-Kapitalismus konzentrierte, indem er Unternehmen auf der Grundlage von ESG-Initiativen bewertete, sind die Unternehmen auf einer Linie mit BlackRocks „woker“ Klima-Agenda. Al Gore warnte jedoch seine Mitstreiter auf der WEF-Jahrestagung 2022, dass „Greenwashing“, also die fälschliche Behauptung, ökologisch nachhaltig zu sein, „ein großes Hindernis für die Lösung der Klimakrise ist. Es besteht aus Unwahrheiten und cleverer PR, und das muss aufhören“. Natürlich stellt Gore sein „Climate TRACE“-Framework als die perfekte Lösung dar und erklärte, dass Investoren (wie „BlackRock“) dieses technokratische System möglicherweise nutzen könnten, um Unternehmen für die Einhaltung ihrer ESG-Standards verantwortlich zu machen. Die Milliardäre Peter Thiel und Elon Musk, die die ESG-Initiativen von Fink kritisieren, haben sich öffentlich gegen die Versuche von „BlackRock“ gewehrt, die Wirtschaft auf der Grundlage einer „woken“ Ideologie grundlegend zu verändern. Elon Musk bemerkte kürzlich auf Twitter: „Exxon wird vom S&P 500 als eines der zehn besten Unternehmen der Welt für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) eingestuft, während Tesla es nicht auf die Liste geschafft hat! ESG ist ein Betrug. Es wurde von falschen Kriegern der sozialen Gerechtigkeit als Waffe eingesetzt“. Republikanische Gesetzgeber haben ein Gesetz mit dem Namen „INDEX Act“ eingebracht, das die Macht von Mega-Geldmanagern wie „BlackRock“, „State Street“ und „Vanguard“ daran hindern soll, das Geld anderer Leute zu nutzen, um eine giftige Mischung aus persönlicher Politik und Klima-Untergangshysterie zu fördern.

Eine Grundlage für ein Sozial- und Klimakreditsystem

Abgesehen von den offensichtlichen Gefahren, die sich aus der Schaffung eines Rahmens für die radikale Umgestaltung einer ohnehin instabilen Wirtschaft ergeben, besteht die weitaus größere Gefahr dieses von Google unterstützten globalen Überwachungssystems darin, dass es als Grundlage für das kommende Sozial- und Klimakreditsystem gegen die Öffentlichkeit eingesetzt werden könnte. Es scheint nicht weit hergeholt, ein Projekt wie „Climate TRACE“ zu nutzen, um einzelne Autos, Häuser oder kleine Unternehmen für die nach Ansicht der Technokraten größten Klimaverstöße zu erfassen. Das Sozialkreditsystem, das in China bereits eingeführt wurde, beruht auf der Massenüberwachung der Bevölkerung, um die Bürger je nach ihrem Verhalten zu bestrafen oder zu belohnen. Verstöße gegen das autoritäre Regime führen über das Sozialkreditsystem dazu, dass der Zugang zum Reisen, zur Arbeit oder zum Kauf eines Hauses eingeschränkt wird. Die Befürchtungen der Öffentlichkeit, dass Regierungen Massenüberwachungsinstrumente wie „Climate TRACE“ einsetzen, um ein Sozial- und Klimakreditsystem einzuführen, sind berechtigt. Unternehmen wie die „Alibaba Group“, die in China tätig sind, werden per Gesetz gezwungen, ihre Datenerfassung der KPCh zur Verfügung zu stellen. Auf der WEF-Jahrestagung 2022 prahlte der Präsident der „Alibaba Group“, J. Michael Evans, mit der Entwicklung eines „individuellen Carbon Footprint Tracker“, der in der Lage ist, alles zu erfassen, was die Verbraucher kaufen, essen und wo und wie sie reisen. Natürlich erwähnte Evans nicht, ob diese Informationen an die chinesische Regierung weitergegeben werden oder ob die Informationen als Teil ihres Sozialkreditsystems verwendet werden.

Alibaba Group president J. Michael Evans boasts at the World Economic Forum about the development of an "individual carbon footprint tracker" to monitor what you buy, what you eat, and where/how you travel. pic.twitter.com/sisSrUngDI — Andrew Lawton (@AndrewLawton) May 24, 2022

Die relativ neue „Climate TRACE“-Koalition, die im Juli 2020 ins Leben gerufen wurde, hat sich ehrgeizige Ziele für die Verfolgung und Rückverfolgung von Emissionsquellen und die Berichterstattung über „nicht nur nationale Schätzungen für Teilsektoren, sondern Daten auf Anlagenebene: einzelne Kraftwerke, Fabriken, Schiffe, Flugzeuge, Bauernhöfe und so weiter auf der ganzen Welt“ gesetzt. Die Verwendung der Formulierung „und so weiter“ in dieser Aussage ist nicht gerade beruhigend, da sie die Absicht andeutet, sich letztendlich auf die Verfolgung von Emissionen auf individueller Ebene zu beschränken. „Climate TRACE“ prahlt damit, dass sich die Entwicklung dieses maschinellen Lernansatzes zur Verfolgung von Emissionen „ständig weiterentwickelt, verbessert und mehr Daten sammelt“, so dass sie „mit der Zeit immer detaillierter wird“. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis „Climate TRACE“ seinen Schwerpunkt von der Verfolgung einzelner Flugzeuge und Bauernhöfe auf die Verfolgung der Emissionen unserer einzelnen Autos, Häuser und kleinen Unternehmen verlagert. Auf die Frage, was „Climate TRACE“ mit all den gesammelten Daten tun wird, scherzte Gore: „Sie veröffentlichen. Wir sind nicht die Klimapolizei. Wir sind vielleicht die Nachbarschaftswache, aber unsere Nachbarschaft ist die ganze Welt.“ Der Gedanke, dass „Klimapolizisten“ diese Daten als Rahmen für den Aufbau eines Sozial- und Klimakreditsystems nutzen, ist kein Scherz.

Während seines Aufenthalts in Glasgow anlässlich der UN-Klimakonferenz 2021, bekannt als COP26, erläuterte Al Gore die Funktion dieser „Climate TRACE“-Koalition, um Unternehmen und Einzelpersonen für Klimasünden zur Rechenschaft zu ziehen: „Wir können jetzt genau bestimmen, woher die Treibhausgasemissionen kommen … und wir werden die Identitäten der Personen haben, die für jeden dieser Treibhausgasemissionsströme verantwortlich sind, und wenn Investoren oder Regierungen oder Aktivisten der Zivilgesellschaft sie zur Verantwortung ziehen wollen, werden sie die Informationen haben, auf die sie sich stützen können, um sie zur Verantwortung zu ziehen.“

„Climate TRACE“-Förderer, Mitglieder, Partner und Spender

Ein Blick auf die Geldgeber dieses Projekts zeigt, dass „Climate TRACE“ und seine Geldgeber das Vertrauen der Öffentlichkeit nicht verdient haben. Zu den Geldgebern von „Climate TRACE“ gehören Google, Schmidt Futures, Al Gore, die „Benificus Foundation“ und die Partner von „Generation Investment Management“. Google ist dafür bekannt, dass es seit 2014 Kunden überwacht, Standortdaten verfolgt und Nutzer über ihren Datenschutz in die Irre führt, und Generalstaatsanwälte in mehreren Bundesstaaten haben Klagen gegen den Tech-Riesen eingereicht. Der ehemalige Google-CEO und Gründer von „Schmidt Futures“, Eric Schmidt, wurde kürzlich beschuldigt, Mitarbeitern von Bidens Büro für Wissenschafts- und Technologiepolitik finanzielle Anreize geboten zu haben, um eine Politik zu gestalten, die „ihm selbst zugute kam.“ Schmidt wurde auch so beschrieben, dass er „sich selbst als Hauptverbindungsmann zwischen dem Silicon Valley und dem militärisch-industriellen Komplex neu erfunden hat“, und zwar aufgrund von Interessenkonflikten, die durch die Verflechtung der Arbeit von Google und dem Pentagon entstanden sind. Die „Benificus Foundation“ ist die Familienstiftung von John und Ann Doerr. John Doerr ist Mitglied der „Breakthrough Energy Coalition„, einem Fonds, der von einigen der größten Technokraten der Welt unterstützt wird, darunter Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Richard Branson und George Soros, die Millionen in den Junk Science-Klimaschwindel stecken. „Generation Investment Management“ ist ein „klimabezogener Hedgefonds„, der von Al Gore und David Blood, dem ehemaligen CEO von „Goldman Sachs Asset Management“, gegründet wurde. Zu ihren Beteiligungen gehören Investitionen in Google, Amazon, Microsoft und die Alibaba Group. David Blood und Larry Fink sind beide Teil der „Principals Group“ der „Glasgow Financial Alliance for Net Zero“ (GFANZ), die die Finanzindustrie anführt, um die globale Wirtschaft durch ESG-Initiativen grundlegend zu verändern, indem sie „Netto-Null-Finanzsektor-spezifische Allianzen aus der ganzen Welt in einer branchenweiten strategischen Allianz“ zusammenführt.

Zu den Mitgliedern, Partnern und Mitwirkenden der „Climate TRACE“-Koalition gehören „Blue Sky Analytics“, „Earthrise“, „Hypervine“, das „Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory“, „Ocean Mind“, „Rocky Mountain Institute“, „Transition Zero“, „WattTime“ und „Carbon Plan“. Der Hauptinvestor von „Blue Sky Analytics“ ist die Internationale Finanz-Corporation der Weltbank, und die Weltbank will die „Klimaakteure“ mit Hilfe von überprüfbaren Nachweisen und natürlich der Blockchain zur Rechenschaft ziehen. „Earthrise Alliance“ ist die Idee der ehemaligen stellvertretenden NASA-Administratorin Lori Garver, die als führende Beraterin für Raumfahrtpolitik für Obama, Hillary und John Kerry tätig war. „Earthrise“ ist ein Markenzeichen des „Winward Fund“, der von dem milliardenschweren „Schwarzgeld“-Netzwerk „Arabella Advisors“ verwaltet wird. „Hypervine“ ist ein „in Glasgow ansässiges Start-up“, das von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) cofinanziert wird, Blockchain und Satellitendaten nutzen soll und von „Cemex“ gefördert wurde. Das „Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory“ „unterstützt das Verteidigungsministerium (DoD) und eine Vielzahl von US-Regierungsbehörden“ bei Aufgaben, „die von Cyberoperationen über Heimatschutz und strategische Sicherheit bis hin zur nationalen Gesundheit reichen.“ Als Reaktion auf Covid-19 hat das Johns Hopkins APL KI für „Gesundheitsüberwachungsdaten“ sowie für elektronische Krankheitsüberwachungssysteme und Bioüberwachung entwickelt. Das Johns Hopkins APL hat einen Forschungsbeitrag zu „Climate TRACE“ geleistet, indem es Daten über „Straßenverkehrsemissionen“ unter Verwendung von Satellitenbildern bereitgestellt hat. „Ocean Mind“ nutzt Satelliten und künstliche Intelligenz, um die Durchsetzung und Einhaltung von Vorschriften zum Schutz der Weltmeere voranzutreiben, und ist nach dem Erhalt des „AI for Earth“-Stipendiums eine Partnerschaft mit „Microsoft“ eingegangen. Das „Rocky Mountain Institute“ schloss sich mit Richard Bransons „Carbon War Room“ zusammen und hat enge Verbindungen zum US-Energieministerium, die bis in die Obama-Regierung zurückreichen. „TransitionZero“ wird von „Bloomberg Philanthropies“, „Google“ und der „Quadrature Climate Foundation“ finanziert, und ihr CEO ist Mitglied des Weltwirtschaftsforums. Der Hauptinvestor von „WattTime“ ist „Google“ und das Unternehmen arbeitet mit dem „Rocky Mountain Institute“ und „Microsoft“ zusammen. „Carbon Plan“ erhält Spenden vom Mitbegründer von „Google“ über die „Sergey Brin Family Foundation“ sowie von der „Chan Zuckerberg Initiative“. Darüber hinaus hat „Carbon Plan“ projektspezifische Finanzmittel von der NASA und „Microsoft“ sowie Computerkredite von „Amazon“ und „Microsoft“ erhalten. Die Liste der Mitglieder, Partner und Mitwirkenden der „Climate TRACE“-Koalition ließe sich beliebig fortsetzen, aber wie Sie sehen können, wird das Projekt von einem Who’s Who der technokratischen Globalisten mit tiefen Taschen unterstützt.

„Climate TRACE“ ist lediglich ein Teil des Puzzles in ihren technokratischen Plänen, ein globales Überwachungs- und Kontrollsystem zu implementieren, wie es in „Corey’s Digs“ vierteiligem Bericht mit dem Titel „Die Globale Perspektive auf Impfpässe“ klar umrissen wird.