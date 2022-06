Die auf dem Altar der Covid-Impfstoffe geopferten Jugendlichen

DER Dokumentarfilm über Jimmy Savile hat gezeigt, wie sich Monster im Verborgenen verstecken können, während scheinbar anständige Menschen die Anzeichen ignorieren und erst im Nachhinein ihren Schock und ihre Empörung zum Ausdruck bringen.

Wird es 2042 oder 2062 sein, wenn Netflix einen Dokumentarfilm über einen bestimmten medizinischen Skandal in den frühen 2020er Jahren veröffentlicht, bei dem ein von der Regierung vorgeschriebener Impfstoff Tausende von Kindern und Jugendlichen tötete und schädigte? Die Dokumentarfilmer und ihr Publikum werden sich fragen: Warum hat niemand zugehört? Wie konnte das passieren?

Eine von Experten begutachtete israelische Studie, die im Januar veröffentlicht wurde, kam zu dem Schluss, dass die Herzentzündungsraten bei doppelt geimpften jungen Männern höher waren als bei teilweise geimpften jungen Männern und viel höher als bei ungeimpften jungen Männern.

Die Studie folgte auf frühere Warnungen vor dem ernsten Risiko und den Beweisen für eine Myokarditis nach der Impfung bei jungen Männern, die auf Beweisen beruhten, während die Öffentlichkeit zusehen musste, wie Sportler zusammenbrachen oder starben.

Wie viele Beweise sind noch nötig, damit die Gesundheitsbehörden nicht mehr behaupten, dass diese Vorfälle selten sind, oder damit die verantwortlichen Erwachsenen aufhören, Kindern und Jugendlichen diese Injektionen aufzudrängen?

Vielleicht handeln sie in böser Absicht. Oder, was wahrscheinlicher ist, sie hinterfragen nie, was ihre Vorgesetzten ihnen vorschreiben. Wenn man ihnen sagt, dass etwas sicher ist, ist es auch sicher.

Yvonne D’Ath, Gesundheitsministerin von Queensland, Australien, sagte: „Ich glaube nicht, dass irgendjemand erklären kann, warum wir einen 40-prozentigen Anstieg bei den Notfällen mit höchster Priorität (Code One) zu verzeichnen hatten. Manchmal komme ich zu einem Rettungsdienst und der sagt: „Wir hatten gestern einen 30-prozentigen Anstieg bei den Notfällen, wir können Ihnen nicht sagen, warum, wir hatten einfach viele Herzinfarkte und Brustschmerzen, Atemprobleme, Atemwegserkrankungen“.

Nein?

Ernest Ramirez, dessen einziger Sohn Ernesto während eines Basketballspiels nach einer Pfizer-Spritze vor seinen Augen zusammenbrach und starb, kann uns vielleicht einen Hinweis geben. Sein Zeugnis ist eines der erschütterndsten Dinge, die Sie jemals sehen oder hören werden. Ernesto ist eines von so vielen Opfern des Coronavirus-Impfstoffs. Nur wenige kennen heute seinen Namen, und genau das ist das Problem. Sein Tod war extrem selten, spotten die Gesundheitsexperten. Nicht selten genug. Und die relative statistische Seltenheit seines Todes ist irrelevant, weil sein Tod völlig vermeidbar war und er ansonsten noch leben würde.

Ernest Ramirez was the single father of 16 year old Ernesto. He died after taking the jab.



He says his Government lied to him.



Why are so few standing up for this poor man? pic.twitter.com/NTcv8FZFzv — No More Lockdowns UK (@NMLockdownsUK) November 3, 2021

Dies sind die Worte von Ernestos betroffenem Vater:

Ich war Vater eines 16-jährigen Sohnes, alleinerziehend, ich habe meinen Jungen großgezogen, seit er ein Baby war, er bedeutete mir alles, ich habe mich impfen lassen, um meinen Sohn zu schützen, und im März und April verkündeten sie, dass es für Teenager sicher sei. Ich und mein Sohn waren nie getrennt, wir waren immer zusammen. Er war mein bester Freund. Er hatte immer ein Lächeln auf den Lippen, jeder, der meinen Sohn kannte, sah, dass er glücklich war. Wir gingen angeln, zelten, machten alles Mögliche.

Wir haben uns von Pfizer impfen lassen, weil ich dachte, es sei zu seinem Schutz. Ich dachte, es sei das Richtige, aber es war, als würde man russisches Roulette spielen. Meine Regierung hat mich belogen, sie sagte, es sei sicher.

Ich werde Weihnachten auf diesem Friedhof verbringen, sie müssen aufhören, das unseren Kindern aufzudrängen. Ich habe mein Kind verloren, ich muss dein Kind schützen.

Die Spendenaktion von Herrn Ramirez, mit der er auf das Problem aufmerksam machen wollte, wurde später von Go Fund Me wegen „verbotenen Verhaltens“ gelöscht.

Überall gibt es Beweise dafür, dass die Jugend einem international und national inspirierten Covid-Impfstoffkult geopfert wird. Lesen Sie einfach die Berichte vieler junger Australier (und in Australien lebender Briten), die gezwungen und schikaniert wurden, sich impfen zu lassen, und dann schreckliche Verletzungen davongetragen haben. Die 20-jährige Taylor Cattanach ist eine von ihnen. Sie wollte den Impfstoff nicht, wurde aber im Wesentlichen dazu gezwungen, weil sie sonst von der Gesellschaft und vielen Arbeitsplätzen ausgeschlossen worden wäre. Ich saß da und weinte, als sie [den Impfstoff] injizierte“, schreibt sie. Später entwickelte sie ein Herzproblem, entweder Myokarditis oder Perikarditis.

Ein weiteres Zeugnis stammt von Kristy Sherween, der Mutter eines 15-jährigen Jungen, der nur als J“ bezeichnet wird.

J. wurde geimpft, weil er in Brisbane am Knie operiert werden musste und die Impfung vorgeschrieben war. Kurz nach seiner zweiten Dosis bekam er Atemprobleme. Die Krankenhausärzte schickten ihn nach Hause und empfahlen ihm Nurofen und Ruhe. Am nächsten Tag ging J. zum Einkaufen und rief seine Eltern an, um ihnen mitzuteilen, dass er Schmerzen in der Brust habe und nicht atmen könne. Wieder schickten ihn die Krankenhausärzte nach Hause. In dieser Nacht verlor J. sein Augenlicht, und am nächsten Tag lag sein Herzschlag bei 180 pro Minute. Ein Hausarzt sagte ihm, er habe Angstzustände.

Da sich die Brustschmerzen verschlimmerten, wurde J. erneut im Krankenhaus untersucht und nach Hause entlassen. Tage später wurde J. nach einigen leichten Übungen bewusstlos zusammengebrochen aufgefunden. Die Ärzte wiesen schließlich darauf hin, dass der Impfstoff mit Js Leiden in Zusammenhang stehen könnte, weigerten sich aber, dies aufzuschreiben.

Weltweit häufen sich die Hinweise auf Schäden. Im vergangenen Dezember setzte Vietnam eine ganze Charge von Pfizer-Impfstoffen aus, nachdem 120 Schulkinder ins Krankenhaus eingeliefert worden waren. In Hongkong wurde im November letzten Jahres ein Myokarditis-Risiko von 1 zu 2.680 bei Jungen im Alter von 12 bis 17 Jahren gemeldet, was einem 13-fachen Anstieg gegenüber der Hintergrundrate der Erkrankung entspricht.

Jetzt kommen im Vereinigten Königreich Beweise für stark überhöhte Notfälle bei Herzversagen ans Licht. In diesem Monat wurde beispielsweise durch eine Veröffentlichung des NHS Blackpool Teaching Hospitals im Rahmen der Informationsfreiheit (Referenznummer 05039) bekannt, dass im Jahr 2021 fast zehnmal so viele Überweisungen zur Diagnostik von Herzinsuffizienz in Kliniken erfolgten wie im Jahr 2020.

Die Zahlen lauten wie folgt:

2018: 213

2019: 172

2020: 63

2021: 603

2022 (bis Ende Februar): 104

Die Zahl für das Jahr 2020, die einen rapiden Rückgang der Überweisungen von Herzpatienten zeigt, ist an sich schon ein Skandal, denn sie deutet darauf hin, dass dies eine Auswirkung des ausschließlich auf Covid ausgerichteten Dienstes des NHS war. Die Zahlen der überzähligen Todesfälle, die nicht auf Covid zurückzuführen sind, insbesondere in Privathaushalten, lassen vermuten, dass es viele waren.

Die Zahl für 2021 – dem Jahr der Einführung des Impfstoffs – ist mehr als viermal so hoch wie die des letzten „normalen“ Jahres, 2019, und mehr als 200 Überweisungen mehr als die Zahlen für 2018 und 2019 zusammen. Die Zahl für 2022, die bis Ende Februar erreicht wird, dürfte die von 2019 übertreffen, wenn sie es nicht schon getan hat.

Was ist die Ursache dafür?

Stress und Elend aufgrund der Beschränkungen (was an sich schon ein Skandal ist) könnten einen Beitrag dazu leisten. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass es sich um den Covid-Impfstoff handelt, wie die weltweite Evidenz zeigt.

Dies veranlasste mich, selbst ein wenig nachzuforschen. Ich habe meine örtliche Behörde, den NHS Buckinghamshire, gefragt, wie viele Herzüberweisungen sie von 2016 bis 2022 bisher jedes Jahr bearbeitet haben. Das waren die Ergebnisse:

2016: 81

2017: 113

2018: 142

2019: 455

2020: 619

2021: 1284

2022: 449

Wir haben kaum die Hälfte des Jahres hinter uns, aber die Zahl der Herzüberweisungen in Buckinghamshire hat wahrscheinlich die des letzten normalen Jahres überschritten. Die Zahl der Herzüberweisungen im Jahr 2021 war mehr als doppelt so hoch wie im Jahr 2020. Was hat sich geändert?

Es könnte ein Zufall sein. Stellen Sie dieselbe Anfrage an Ihre Gesundheitsbehörde, und sehen Sie, was Sie finden.

Nein, es gibt keine Entschuldigung mehr für Ignoranz und Schweigen.