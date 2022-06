Gefälschtes Fleisch, gefälschte Muttermilch und Nahrungsmittelknappheit

Bill Gates scheint hinter dem Vorstoß zu stehen, das Stillen abzuschaffen und den Konsum von BIOMILQ zu fördern, einer im Labor hergestellten zellgezüchteten „menschlichen Milch“, zusammen mit anderen Arten von gefälschten Lebensmitteln

Nahezu jeder große Fleisch- und Milchverarbeiter/Hersteller hat auch pflanzliche Fleisch- und Milchersatzprodukte erworben oder entwickelt.

Diese Konvergenz der „Protein“-Industrie gefährdet die Widerstandsfähigkeit des Lebensmittelsystems und verringert die genetische Vielfalt von Nutztieren und Nutzpflanzen.

Berücksichtigt man die Sojaproduktion und den Einsatz konventioneller Energiequellen, ist im Labor gezüchtetes Fleisch möglicherweise umweltschädlicher als konventionell erzeugtes Hühner- und Schweinefleisch.

Es gibt Anzeichen dafür, dass die Fake-Fleisch-Industrie scheitern könnte, bevor sie überhaupt in Gang kommt; die Aktien von Beyond Meat haben seit März 2020 aufgrund des schwachen Umsatzwachstums 6 Milliarden Dollar verloren

Um den Planeten zu retten und Ihre Gesundheit zu unterstützen, lassen Sie alle Fleischimitate weg und entscheiden Sie sich für echte Lebensmittel, die mit regenerativen, grasgefütterten Methoden aufgezogen werden

Gefälschte Lebensmittel werden als Allheilmittel gegen den Welthunger und die Nahrungsmittelknappheit angepriesen, aber synthetische, im Labor hergestellte Lebensmittel haben nichts Wunderbares an sich. In Bezug auf Ernährung und Umweltschutz sind sie nicht mit Lebensmitteln vergleichbar, die aus der Natur stammen. Und wie die mysteriösen Engpässe bei Säuglingsnahrung zeigen, hängt das Überleben von Menschen, die auf künstliche Lebensmittel angewiesen sind, auch von der Handvoll Unternehmen ab, die sie herstellen.

Angesichts der verzweifelten Suche der Eltern nach Säuglingsnahrung ist es erstaunlich, dass keine Kampagnen gestartet wurden, um neue Mütter zum Stillen zu ermutigen – die beste Nahrung für Säuglinge, die zudem in den meisten Fällen kostenlos und leicht erhältlich ist. Falls Sie meinen Artikel über die beste Lösung für Säuglingsnahrung für diejenigen, die nicht stillen können, noch nicht gelesen haben, finden Sie ihn auf Substack.

Im obigen Video können Sie sich einen Überblick über die Gründe dafür verschaffen. Bill Gates scheint hinter dem Bestreben zu stehen, das Stillen zu unterbinden und die Aufnahme von BIOMILQ, einer im Labor hergestellten zellgezüchteten „menschlichen Milch“, zusammen mit anderen gefälschten Nahrungsmitteln, zu fördern.

Bill Gates‘ Formel für das Desaster

Im Juni 2020 kündigte Bill Gates das Startup-Unternehmen BIOMILQ an, das mithilfe der Biotechnologie im Labor hergestellte menschliche Milch für Babys produziert. Mithilfe von Brustepithelzellen, die in Flaschen mit Zellkulturmedien platziert werden, wachsen die Zellen und werden in einen Bioreaktor gegeben, der nach Angaben des Unternehmens „brustähnliche Bedingungen nachbildet“.

Dieser synthetische, im Labor hergestellte Muttermilchersatz wurde mit 3,5 Millionen Dollar von Gates‘ Investmentfirma Breakthrough Energy Ventures finanziert. Gates hat außerdem mindestens 319 Millionen Dollar an die Medien gezahlt, darunter auch an The Guardian, sodass er kontrollieren und diktieren kann, was sie drucken. Am Tag, nachdem die Gates-Stiftung im Mai 2022 ihre jährliche Spende an The Guardian überwiesen hatte, veröffentlichte die Zeitung einen Artikel über das Stillen mit dem Titel „Es hat sich herausgestellt, dass Stillen wirklich weh tut – warum sagt einem das niemand?

Die Zoll- und Grenzschutzbehörde der USA (CBP) beschlagnahmte im April 2021 außerdem 588 Kisten mit Säuglingsnahrung aus Europa, weil die Nährwertkennzeichnung nicht angemessen war. Im Februar 2021 überprüften CBP-Beamte nach eigenen Angaben 17 separate Sendungen mit Säuglingsnahrung aus Deutschland und den Niederlanden, was zu einer Warnung vor dem Online-Kauf von Säuglingsnahrung aus Übersee führte.

Damals sagte Keith Fleming, CBP-Direktor für Außeneinsätze in Baltimore, Maryland, in einer Pressemitteilung:

Die Verbraucher sollten sehr vorsichtig sein, wenn sie den Kauf von Produkten über das Internet aus einer internationalen Quelle in Erwägung ziehen, da sie möglicherweise nicht das bekommen, was sie erwarten. Die Menschen erwarten, dass die Produkte, die sie kaufen, den bestehenden US-amerikanischen Gesundheits- und Sicherheitsgesetzen und -vorschriften entsprechen und für sie oder ihre Familie sicher sind. Das ist nicht immer der Fall.

Während die Amerikaner vor dem Kauf von Säuglingsnahrung aus Übersee gewarnt wurden, gab die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde im Februar 2022 eine bakterielle Verunreinigung in der Anlage von Abbott Nutrition in Sturgis, Michigan, bekannt, die für den derzeitigen Mangel an Säuglingsnahrung verantwortlich ist. Während Gates eindeutig hinter dem Vorstoß steht, das Stillen zu beenden und BIOMILQ anstelle von Muttermilch oder Säuglingsnahrung zu fördern, verdeutlichen die Engpässe bei der Säuglingsnahrung die Risiken einer konsolidierten Lebensmittelproduktion.

Abbott bereicherte seine Aktionäre, während die Babynahrung die Kinder krank machte

Auf dem US-amerikanischen Markt für Babynahrung ist die Unternehmenskonsolidierung weit fortgeschritten. 90 % des Marktes werden von vier Unternehmen kontrolliert. Abbot gehört zu diesen Unternehmen und ist für 43 % der Babynahrungsproduktion in den USA verantwortlich. Einem Whistleblower-Bericht vom Oktober 2021 zufolge waren die Anlagen in der Anlage des Unternehmens in Sturgis jedoch „defekt und reparaturbedürftig“.

Berichten zufolge gab es in einer Reihe von Rohren Lochfraß und Nadellöcher, die eine bakterielle Verunreinigung ermöglichten. Dem Bericht des Whistleblowers zufolge waren der Unternehmensleitung die defekten Anlagen bis zu sieben Jahre vor dem Ausbruch im Februar 2022 bekannt.

Angesichts der reparaturbedürftigen Anlagen und des Bakterienausbruchs in der Babynahrung, an dem Babys erkrankten, nutzte Abbott seine massiven Gewinne von 2019 bis 2021, um ein lukratives Aktienrückkaufprogramm anzukündigen. Laut The Guardian:

Abbott entdeckte achtmal Bakterien, als seine Nettogewinne zwischen 2019 und 2021 um 94 % stiegen. Und gerade als die verdorbene Milchnahrung angeblich eine Reihe von Babys krank machte und zwei Todesfälle gemeldet wurden, erhöhte das Unternehmen die Dividenden für die Aktionäre um über 25 % und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 5 Milliarden Dollar an.

In einem Gespräch mit The Guardian fügte Rakeen Mabud, Chefökonom der Groundwork Collaborative, hinzu: Abbott hat sich dafür entschieden, den Aktionären den Vorrang zu geben, indem es Milliarden von Dollar in Aktienrückkäufen ausgab, anstatt produktive Investitionen zu tätigen.

Große Fleisch- und Molkereikonzerne dominieren die Fleischimitate-Industrie

Die wachsende Zahl der Unternehmen, die gefälschte Lebensmittel auf pflanzlicher Basis und im Labor gezüchtetes Fleisch anbieten, erweckt den Eindruck, dass die Verbraucher eine größere Auswahl haben und die Lebensmittelindustrie weniger konsolidiert ist. Es gibt jedoch immer noch relativ wenige Unternehmen, die den globalen Markt für „Protein“ kontrollieren.

In einem Forschungsartikel, der in der Zeitschrift Frontiers in Sustainable Food Systems veröffentlicht wurde, erklären Philip Howard, Mitglied der Fakultät für kommunale Nachhaltigkeit an der Michigan State University, und Kollegen, wie diese Konvergenz der „Protein“-Industrie die Widerstandsfähigkeit des Lebensmittelsystems weiter gefährdet und die genetische Vielfalt von Nutztieren und Nutzpflanzen verringert:

In den letzten Jahren ist es zu einer Konvergenz von Industrien gekommen, die sich auf Nahrungsmittel mit höherem Proteingehalt konzentrieren. Eine treibende Kraft hinter diesen Veränderungen sind marktbeherrschende Unternehmen, die versuchen, ihre Macht gegenüber engen Konkurrenten auszubauen, auch indem sie Grenzen überschreiten, die dem Wachstum im Wege stehen. Der weit gefasste Begriff „Eiweiß“ bietet einen vielversprechenden Raum, um dieses Ziel zu erreichen, trotz seiner ernährungswissenschaftlich reduktionistischen Ausrichtung auf einen einzigen Makronährstoff. Die Strategien der Eiweißunternehmen, ihre Vorherrschaft auszubauen, werden wahrscheinlich die Gerechtigkeit in den Lebensmittelsystemen weiter beeinträchtigen, indem sie die Machtasymmetrien verschärfen.

Tyson und Cargill, zwei der größten Fleischverarbeiter der Welt, haben beispielsweise in das Fleischimitat-Unternehmen Memphis Meats investiert, das auch von Bill Gates und Richard Branson unterstützt wird. Weitere Milliardäre, die in gefälschte Lebensmittel investiert haben, sind Sergey Brin (Mosa Meat), Peter Thiel (Modern Meadow) und Marc Benioff (Eat Just).

„Diese Unternehmen würden diese Investitionen nicht tätigen, wenn sie nicht erwarten würden, dass das geistige Eigentum dieser Start-ups zu Monopolgewinnen führen wird“, stellt Howard fest. In „The Politics of Protein“, einem Bericht des International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food), erklärt Howard:

Nahezu jeder große Fleisch- und Milchverarbeiter/Hersteller hat auch pflanzliche Fleisch- und Milchersatzprodukte erworben oder entwickelt und damit auf einem Markt Fuß gefasst, der jährlich um etwa 20 % wächst. Mehr als ein Dutzend dieser Firmen haben auch in Start-ups investiert, die versuchen, im Labor gezüchtetes Fleisch und Fisch zu vermarkten. Inzwischen sind Vanguard und BlackRock – zwei der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt – an fast allen großen Fleisch-, Milch- und Futtermittelunternehmen beteiligt.

Es ist wichtig zu verstehen, warum all diese falschen Fleischprodukte eine absolute Stoffwechselkatastrophe sind, denn sie verwenden pflanzliche Fette, um tierische Fette zu ersetzen. Ihnen fehlen nicht nur wichtige Vitamine wie Vitamin A und Vitamin K2, sondern sie sind auch mit dem gefährlichen Omega-6-Fett Linolsäure LA angereichert.

In einigen Fällen enthalten sie das 10- bis 20-fache der in Fleisch vorkommenden Menge, was zu Krankheiten wie Diabetes, Fettleibigkeit, Krebs und Herzkrankheiten erheblich beiträgt.

Laborgezüchtete Lebensmittel sind eine Umweltkatastrophe

Der Vorstoß für gefälschte Lebensmittel erfolgt unter dem Vorwand, dass dadurch die Umwelt vor den Verwüstungen der Massentierhaltung gerettet wird, die mit ihren Kraftfutterbetrieben und Monokulturen die Umwelt verwüstet hat. Aber auch das ist irreführend.

Im Februar 2021 veröffentlichte das Good Food Institute (GFI), eine gemeinnützige Gruppe, die hinter der alternativen Eiweißindustrie steht, eine technisch-ökonomische Analyse von kultiviertem Fleisch, die von der Beratungsfirma CE Delft erstellt wurde. Darin wurde ein Modell entwickelt, mit dem die derzeitigen Kosten der kultivierten Fleischproduktion so weit gesenkt werden können, dass sie bis 2030 in Großbetrieben wirtschaftlich machbar wäre, ein Modell, das sie als „machbar“ bezeichneten.

Bei dem Versuch, kultiviertes Fleisch in dem Umfang herzustellen, der für die Ernährung der Welt notwendig wäre, gibt es zahlreiche logistische Probleme, die möglicherweise unüberwindbar sind. Es gibt Abfallprodukte – Kataboliten – mit denen man umgehen muss, denn auch gezüchtete Zellen scheiden giftige Abfälle aus.

Außerdem müssen der verfügbare Sauerstoff und die Nährstoffe ausreichend an alle Zellen verteilt werden, was in einem großen Reaktor schwierig ist. Ein schnelleres Umrühren der Zellen oder die Zugabe von mehr Sauerstoff kann zwar helfen, aber dies kann zu tödlichem Stress für die Zellen führen.

Auch die „Vorteile“ für die Umwelt stehen auf wackligen Füßen, wenn man die Sojaproduktion und den Einsatz konventioneller Energiequellen berücksichtigt. Die Lebenszyklusanalyse von GFI hat ergeben, dass kultiviertes Fleisch unter Umständen schlechter für die Umwelt ist als konventionell erzeugtes Hühner- und Schweinefleisch.

Der Landwirt und Historiker John Lewis-Stempel weist auch darauf hin, dass die Landwirte der Welt bereits genug Nahrungsmittel für die Weltbevölkerung produzieren: „Jede Diskussion über die globale Nahrungsmittelpolitik muss mit einer einfachen Tatsache beginnen: Es gibt … keine tatsächliche Nahrungsmittelknappheit. Schon jetzt produzieren die Landwirte der Erde genug Lebensmittel, um die prognostizierten 10 Milliarden Menschen im Jahr 2050 zu versorgen. Das Problem ist die Verschwendung und Verteilung.

Dennoch geht der Druck zur Schaffung falscher Proteinquellen weiter. Im Vorwort des Berichts „Falsche Lösungen, die unsere Gesundheit gefährden und den Planeten schädigen“ von Navdanya International beschreibt Vandana Shiva, wie katastrophal die im Labor gezüchteten Lebensmittel für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sind, da sie die Fehler wiederholen, die bereits mit der industriellen Landwirtschaft gemacht wurden:

Als Reaktion auf die Krisen in unserem Lebensmittelsystem erleben wir den Aufstieg technologischer Lösungen, die darauf abzielen, tierische Produkte und andere Grundnahrungsmittel durch im Labor gezüchtete Alternativen zu ersetzen. Die Befürworter künstlicher Lebensmittel wiederholen die alte und gescheiterte Rhetorik, dass die industrielle Landwirtschaft für die Ernährung der Welt unerlässlich sei.

Echte, nährstoffreiche Lebensmittel verschwinden allmählich, während das vorherrschende industrielle Landwirtschaftsmodell eine Zunahme chronischer Krankheiten verursacht und den Klimawandel verschärft. Die Vorstellung, dass hochtechnisierte, „farmfreie“ Labornahrung eine praktikable Lösung für die Ernährungskrise ist, ist lediglich eine Fortsetzung derselben mechanistischen Denkweise, die uns dahin gebracht hat, wo wir heute sind – die Vorstellung, dass wir von der Natur getrennt und außerhalb von ihr stehen. Industrielle Lebensmittelsysteme haben Lebensmittel auf eine Ware reduziert, auf „Zeug“, das dann im Labor hergestellt werden kann. In diesem Prozess wurden sowohl die Gesundheit des Planeten als auch unsere Gesundheit nahezu zerstört.

Anzeichen für das Scheitern der Kunstfleischindustrie

Bei allem Trara gibt es Anzeichen dafür, dass die Fleischimitat-Industrie scheitern könnte, bevor sie überhaupt in Gang kommt. Die Aktien von Beyond Meat zum Beispiel haben seit März 2020 aufgrund des schwachen Umsatzwachstums 6 Milliarden Dollar verloren und haben sich nun mit PepsiCo zusammengetan, um ein pflanzliches Jerky-Produkt auf den Markt zu bringen.

„Meine Analyse ist, dass die Markteinführung sehr wenig dazu beitragen wird, das Vermögen des Unternehmens zu steigern“, schreibt der Berater für Geschäftsentwicklung Victor Martino in Just Food. Er argumentiert, dass die „pflanzliche Fleischrevolution“ nur ein PR-Gag ist, ein Narrativ, das bald implodieren wird:

Tatsache ist, dass trotz der gestiegenen Produktverfügbarkeit in Form von Markenauswahl und zusätzlichen Einzelhandelsgeschäften der Absatz von pflanzlichem Fleisch im Jahr 2021 stagnierte und ein Nullwachstum verzeichnete. Laut der Studie blieb der jährliche Gesamtumsatz von pflanzlichem Fleisch in den USA mit 1,4 Milliarden Dollar stabil. Das ist eine Fortsetzung des Anteils von 1,4 % am Gesamtumsatz der Fleischkategorie.

Die Aktien von Beyond Meat und Oatly, einem pflanzlichen Milchersatz, haben im Jahr 2022 mehr als die Hälfte ihres Wertes eingebüßt, was aber nicht heißen soll, dass ihre Führungskräfte darunter leiden. Der ehemalige Wachstumschef von Beyond Meat, Chuck Muth, verkaufte von 2019 bis 2021 Aktien im Wert von mehr als 62 Millionen Dollar, während Biz Stone, ein derzeitiges Vorstandsmitglied und Mitbegründer von Twitter, Millionen mit Beyond Meat-Aktien verdient hat.

Tatsache ist, dass private Unternehmen, wenn sie die Lebensmittelversorgung kontrollieren, letztlich auch Länder und ganze Bevölkerungen kontrollieren werden. Die Biotechnologie wird letztendlich Landwirte und Viehzüchter aus der Gleichung verdrängen und die Ernährungssicherheit und die menschliche Gesundheit bedrohen. Mit anderen Worten: Die Arbeit, die im Namen der Nachhaltigkeit und der Rettung des Planeten geleistet wird, wird den privaten Unternehmen mehr Kontrolle geben und gleichzeitig die Bevölkerung schwächen.

Um den Planeten zu retten und Ihre Gesundheit zu fördern, sollten Sie auf alle künstlichen Fleischalternativen verzichten und sich stattdessen für echte Lebensmittel entscheiden, die auf die richtige Weise gezüchtet werden. Wenn Sie Lebensmittel einkaufen, kennen Sie Ihren Landwirt und achten Sie auf regenerative, biodynamische und/oder grasgefütterte Anbaumethoden, die Ihnen wirklich nachhaltige Lebensmittel für eine gesunde Bevölkerung und einen gesunden Planeten liefern.

Quellen: