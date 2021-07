CNN-Analyst will Ungeimpften das Leben schwer machen

Dieser Bericht enthält Kommentare von Dr. Leana Wen, die Anfang des Jahres erklärte: „…wir müssen ihnen klarmachen, dass der Impfstoff die Eintrittskarte zurück in ein Leben vor der Pandemie ist. Und wir haben ein sehr enges Zeitfenster, um die Wiedereröffnungspolitik an den Impfstatus zu knüpfen. Denn wenn sonst alles wieder geöffnet wird, was wird dann das Zuckerbrot sein? Wie werden wir die Menschen dazu anregen, sich tatsächlich impfen zu lassen?“

CNN hat in einem medizinischen Beitrag vom letzten Samstag von Dr. Leana Wen vorgeschlagen, dass das Leben „hart“ für die Amerikaner sein muss, die nicht ein COVID-19-Impfstoff erhalten haben, und Personen, die sich weigern, die Impfungen zu bekommen sollte vielleicht wöchentliche Tests machen müssen.

„Es muss hart sein für die Menschen ungeimpft zu bleiben“, das was, die ehemalige Planned Parenthood Präsident, sagte. Sie sagte weiter, dass im Moment eher das Gegenteil der Fall ist.

Ungeimpfte Menschen, ärgerte sie sich, können im Moment ganz normal ihrem Leben nachgehen, ohne irgendwelche Konsequenzen.

„Aber irgendwann wird es bei diesen Mandaten, nach Arbeitsplätzen, nach Schulen, wichtig sein, zu sagen: ‚Hey, Sie können sich abmelden, aber wenn Sie sich abmelden möchten, müssen Sie diese Formulare unterschreiben zweimal wöchentlich Testen lassen’“, sagte Wen. „Grundsätzlich müssen wir es uns leicht machen, sich impfen zu lassen.“

„Die CDC hat eine schwierige (aber insgesamt richtige) Balance gefunden: Wir müssen unsere Kinder im Herbst alle wieder in den Unterricht bringen, und die Abschwächungsmaßnahmen helfen uns, dies sicher zu tun. Masken in den Innenräumen & wöchentliche COVID-19-Tests für die Ungeimpften sind der Schlüssel, zusammen mit verbesserter Belüftung“, fügte Wen auf Twitter hinzu.

Die CDC kündigte am Freitag an, dass die Einschulung in diesem Herbst Priorität hat, mit dem Vorbehalt, dass Masken in Innenräumen von Kindern im Alter von 2 und älter getragen werden sollten, die nicht vollständig geimpft sind.

Die Biden-Administration sagte kürzlich, dass sie eine Tür-zu-Tür-Impfaktion in Betracht zieht. Frau Wen argumentierte auf CNN, dass es ein Fehler war, dass das Weiße Haus nicht eine Art von „Impfausweis“ unterstützt.