CNN-Direktor vor versteckter Kamera gefilmt: Klimawandel ist „nächste Pandemie“ zur Kontrolle der Massen

Ein CNN-Direktor wurde vor versteckter Kamera dabei erwischt, wie er zugab, dass der Sender beschlossen hat, dass der Klimawandel die nächste Pandemie“ sein wird, weil sich, wie er sagte, Angst verkauft“.

Laut dem technischen Direktor von CNN, Charlie Chester, hat die Öffentlichkeit keine Angst mehr vor Covid-19 und die Eliten können es nicht mehr benutzen, um die Massen zu kontrollieren. Nach Ansicht des Direktors brauchen die Medien eine „Geschichte“ mit „Langlebigkeit“.

Project Veritas veröffentlichte eine dreiteilige Serie, in der Charlie Chester zugab, dass CNN „Geschichten erfand“, um Trump aus dem Amt zu entfernen.

Nach Angaben von Project Veritas wurden diese geheimen Aufnahmen gemacht, während Chester sich mit einem Undercover-Journalisten von Veritas auf Tinder verabredete.

In dem Video ist Chester zu hören, wie er sagt, dass „die Geschichte von Covid-19“ zu Ende geht und CNN bereit ist, die Geschichte des „Klimawandels“ zu verkaufen und „Angst“ zu schüren.

Caught Red Handed! CNN tech director speaks about instilling the next fear (Climate change) as COVID is no longer a fear factor in controlling Americans. @CNN pic.twitter.com/WRsoYI0uvz — Paresh Vyas 🇺🇸 (IFBP) (@aboutparesh) July 20, 2022

Als der Undercover-Journalist Chester bat, Propaganda zu definieren, sagte er: „Man kann zum Beispiel die Wahrnehmung eines ganzen Volkes über irgendetwas beeinflussen, je nachdem, wie man es macht. Man kann einfach eine Geschichte erzwingen, die der eigenen Plattform nützt, verstehen Sie?“

„Eine pandemieähnliche Geschichte, die wir zu Tode prügeln werden, die aber eine lange Lebensdauer hat, verstehen Sie, was ich meine? Als ob es ein endgültiges Ende der Pandemie wäre. Sie wird so weit zurückgehen, dass sie kein Problem mehr darstellt. Der Klimawandel wird Jahre dauern, also wird [CNN] in der Lage sein, das ein wenig zu fördern“.