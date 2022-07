Microsoft möchte seinen US-Unterstützern seine Bemühungen demonstrieren, um einen Teil der vom Pentagon bereitgestellten 15 Milliarden Dollar zu erhalten. Microsoft übernimmt also auf Geheiß des Pentagons die digitalen Netze der Ukraine.

Laut dem stellvertretenden Außenminister Russlands, Oleg Syromolotov, führt Microsoft eine Anweisung des Pentagons und der US-Spezialdienste aus, um der Ukraine ihre „digitale Souveränität“ zu nehmen, indem es sich die Autorität über ihren Informationsraum und ihre digitale Infrastruktur aneignet.

Microsoft erfüllt den Befehl des Pentagons und der Sonderdienste, die gesamte ukrainische Informationsinfrastruktur unter absolute Kontrolle zu bringen und sie jeglicher „digitalen Souveränität“ zu berauben. Tatsächlich hat das Unternehmen dies in dem Bericht selbst zugegeben“, so Syromolotov als Reaktion auf Microsofts Studie, in der das Unternehmen Russland Cyberangriffe gegen die Ukraine und ihre Verbündeten vorwirft.

Der russische Diplomat behauptete, dass insbesondere Microsoft Advanced Threat Analytics den ukrainischen Behörden eine Verteidigung gegen gezielte Cyberangriffe versprochen und sie dazu überredet habe, dem Unternehmen Fernzugriff auf ihre Netzwerke zu gewähren, so dass der Internetgigant über alle erforderlichen Werkzeuge für digitale Provokationen und Cyberangriffe unter falscher Flagge verfüge.

„Dies geschieht insbesondere mit Hilfe der Funktion für den kontrollierten Ordnerzugriff in der Anwendung zum Schutz vor Cyberbedrohungen Microsoft Defender. Mit Hilfe der RiskIQ-Dienste wurden unter dem Vorwand, das Sicherheitsniveau der Informationsressourcen der ukrainischen Staatsorgane zu bewerten, Geräte mit bekannten ungepatchten Schwachstellen identifiziert, die nun von den Amerikanern genutzt werden können“, so Syromolotov.

Der russische Gesandte vermutet, dass Microsoft seinen US-Unterstützern seine Bemühungen demonstrieren will, um einen Teil der 15 Milliarden Dollar zu erhalten, die das Pentagon für die Cyberkriegsführung bereitstellt.

Laut Syromolotov wurden die unbegründeten Schlussfolgerungen des Microsoft-Berichts nicht nur in Russland, sondern auch in den USA beobachtet, insbesondere von Forschern der Johns Hopkins University.