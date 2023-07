CNN-Moderator: Wir sollten den Forderungen der Regierung nach Zensur nachgeben

Jonathan Turley

Für mich als langjähriger Verfechter der freien Meinungsäußerung sind die letzten Jahre alarmierend und, offen gesagt, deprimierend gewesen. Die Zensurbemühungen der Regierung sind leider nicht neu. Neu ist jedoch die Unterstützung dieser Zensur durch die Medien und die Demokratische Partei. Das war auf verschiedenen Kanälen zu sehen, nachdem kürzlich in einem Gutachten festgestellt wurde, dass die Biden-Administration in „dem massivsten Angriff auf die Redefreiheit in der Geschichte der Vereinigten Staaten“ gegen den Ersten Verfassungszusatz verstoßen hat. Niemand äußerte sich jedoch einfacher und abschreckender als der CNN-Chefkorrespondent für das Weiße Haus, Phil Mattingly, der erklärte, dass es für Tech-Unternehmen „sinnvoll“ sei, sich den Zensurforderungen der Regierung anzuschließen.

Mattingly räumte ein, dass soziale Medienplattformen den Zensurforderungen der Biden-Regierung „mehr als oft“ nachgegeben haben. Er betonte jedoch, dass dies „Sinn macht“ und „wahrscheinlich das ist, was wir aus Gründen der öffentlichen Gesundheit tun sollten“.

[Die Biden-Administration wandte sich regelmäßig an Twitter und Facebook und andere Unternehmen in den frühen Stadien ihrer COVID-Reaktion und sagte: „Diese Person verbreitet Lügen über Impfstoffe, dieser Account verbreitet Fehlinformationen, die nicht nur unsere Bemühungen, die Bemühungen der Administration, COVID zu bekämpfen, sondern auch die öffentliche Gesundheit behindern, unternehmen Sie etwas dagegen. Und oft, ich glaube sogar meistens, haben die Unternehmen geantwortet und gesagt, okay. Und es gibt E-Mails, die im Laufe dieses Falles aufgetaucht sind, die zeigen, dass dies etwas war, was ich denke – als es mir damals erklärt wurde, dachte ich, in Ordnung, das macht Sinn, das ist wahrscheinlich das, was wir aus Gründen der öffentlichen Gesundheit tun sollten.

Was auffällt, ist nicht nur die blinde Akzeptanz der Vorgabe, dass die Regierung uns vor harmlosen Gedanken schützen sollte. Es ist auch das Versäumnis zu erkennen, dass die Regierung in vielen dieser Punkte falsch lag, während Experten verboten und auf schwarze Listen gesetzt wurden.

Viele Menschen wurden routinemäßig auf Twitter und anderen Plattformen zensiert, weil sie es wagten, die offizielle Position zu Masken in Frage zu stellen.

Die Centers for Disease and Control Prevention (CDC) lehnten ein Maskenmandat zunächst ab. Das Thema wurde jedoch zu einer politischen Waffe, da Politiker und die Presse behaupteten, dass die Infragestellung von Masken gegen die Wissenschaft gerichtet und sogar aus dem Gleichgewicht geraten sei. Im April 2020 änderte die CDC ihren Standpunkt und forderte die Maskierung der gesamten Bevölkerung, einschließlich der Kinder im Alter von 2 Jahren. Das Maskenmandat und andere Pandemiemaßnahmen wie die Schließung von Schulen werden nun als Ursache für emotionale und Entwicklungsprobleme bei Kindern angeführt.

Auch die Schließung von Schulen und Unternehmen wurde von einigen Kritikern als unnötig bezeichnet. Viele dieser Kritiker wurden auch zensiert. Jetzt zeigt sich, dass sie möglicherweise Recht hatten. In vielen Ländern wurden keine Schulen geschlossen, und es gab auch keinen Anstieg von Covid. Doch jetzt sehen wir uns mit einem alarmierenden Rückgang der Testergebnisse und einem alarmierenden Anstieg der Erkrankungen bei jungen Menschen konfrontiert.

Masken wurden zu einer wichtigen sozialen und politischen Trennlinie in der Politik und den Medien. Maskenlose Menschen wurden aus Geschäften gejagt und im Kongress angeprangert. Der damalige Direktor des CDC, Dr. Robert Redfield, sagte bei einer Anhörung im Senat, dass „Gesichtsmasken das wichtigste wirksame Gesundheitsmittel sind, das wir haben“.

Inzwischen gibt es jedoch zahlreiche Studien, die besagen, dass „eine neue wissenschaftliche Überprüfung darauf hindeutet, dass das weit verbreitete Tragen von Gesichtsmasken wenig bis gar nichts zur Eindämmung der Übertragung von COVID beigetragen hat.“ Sie fügte hinzu, dass „das Tragen einer Maske wenig bis gar keinen Unterschied darin macht, wie viele Menschen eine grippeähnliche Krankheit/COVID-ähnliche Krankheit bekommen (neun Studien; 276.917 Menschen); und wahrscheinlich macht es wenig oder keinen Unterschied darin, wie viele Menschen eine Grippe/COVID haben, die durch einen Labortest bestätigt wird (sechs Studien; 13.919 Menschen).“

Die Studie fand auch wenig Beweise für einen Unterschied durch das Tragen besserer Masken und stellte fest, dass „das Tragen von N95/P2-Atemschutzmasken wahrscheinlich wenig bis gar keinen Unterschied darin macht, wie viele Personen eine bestätigte Grippe haben (fünf Studien; 8407 Personen); und möglicherweise wenig bis gar keinen Unterschied darin macht, wie viele Personen eine grippeähnliche Krankheit (fünf Studien; 8407 Personen) oder eine Atemwegserkrankung (drei Studien; 7799 Personen) bekommen.

Auch hier rechne ich damit, dass diese Studien noch jahrelang diskutiert werden. Und das ist auch gut so. Es werden Fragen über die Art der verwendeten Studien aufgeworfen und ob randomisierte Studien ausreichend sind. Der Punkt ist nur, dass es gegensätzliche Indikatoren für die Wirksamkeit der Masken gab und eine Grundlage, um die Mandate in Frage zu stellen. Aufgrund der Zensur, die von vielen führenden Vertretern der Demokraten in den sozialen Medien unterstützt wurde, gab es jedoch keine echte Debatte. Die Infragestellung solcher Mandate wurde zu einer Bedrohung der öffentlichen Gesundheit erklärt.

Der Leiter der Weltgesundheitsorganisation unterstützte sogar die Zensur, um das zu bekämpfen, was er als „Infodemie“ bezeichnete.

Bhattacharya hatte sich zuvor gegen die Suspendierung von Dr. Clare Craig gewandt, nachdem sie Bedenken über Pfizer-Studiendokumente geäußert hatte. Diese Ärzte waren Mitverfasser der Erklärung von Great Barrington, in der sie sich für eine gezieltere Covid-Maßnahme für die am stärksten gefährdete Bevölkerungsgruppe aussprachen, anstatt weit verbreitete Sperren und Anordnungen zu erlassen. Viele stellen nun die Wirksamkeit und die Kosten der massiven Lockdowns in Frage, ebenso wie den tatsächlichen Wert von Masken oder die Ablehnung natürlicher Immunitäten als Alternative zur Impfung. Dabei wurden diese und andere Experten noch vor einem Jahr wegen solcher Ansichten angegriffen. Einige wurden in den sozialen Medien zensiert, weil sie die Behauptungen von Dr. Fauci und anderen in Frage stellten.

Die Medien haben die Wissenschaft, die die Wirksamkeit der Masken und die Schulschließungen in Frage stellt, stillschweigend anerkannt, ohne ihre eigene Rolle bei den Angriffen auf diejenigen zu thematisieren, die diese Einwände erhoben haben. Selbst das Aufstellen der Labortheorie über den Ursprung von Covid 19 (eine Theorie, die inzwischen als plausibel gilt) wurde als Verschwörungstheorie denunziert. Der Wissenschafts- und Gesundheitsreporter der New York Times, Apoorva Mandavilli, bezeichnete die Theorie sogar als „rassistisch“.

Dennoch verteidigen Mattingly und andere jetzt die Zensur, indem sie eine Tautologie wiederholen: die Regierung muss die Zensur von Ideen anstreben, weil einige Ideen zensiert werden müssen. Regierungen haben immer behauptet, dass die Zensur von Kritikern und Andersdenkenden im Interesse der Öffentlichkeit liegt. Sie haben bestimmte Ansichten immer als schädlich oder falsch eingestuft.

Nun aber nehmen die Vertreter großer Medien die Zensur achselzuckend hin und meinen, dass es selbstverständlich sein sollte, der Regierung und ihrer Zensur zu gehorchen. Schließlich ist das alles nur zu unserem eigenen Schutz. Zensur macht einfach „Sinn“.