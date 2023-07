Sound of Freedom – ausverkaufte Kinos und spontane Standing Ovations für den Film an zahlreichen Orten. Videos

Sound of Freedom“ überwindet den Widerstand der Medien und spielt in der ersten Woche 40 Millionen Dollar ein

Sound of Freedom hat ein Eigenleben entwickelt. Wir erhalten Nachrichten aus dem ganzen Land, die uns von vollen Kinos, ausverkauften Kinos und spontanen Standing Ovations für den Film an zahlreichen Orten berichten. Dank der unglaublichen Mund-zu-Mund-Propaganda ist es ein Muss, geworden, diesen Film zu sehen“, so Brandon Purdie, Leiter des Kinoverleihs bei Angel Studios.

Trotz unerbittlicher, verzweifelter Versuche säkularer Medien, die Öffentlichkeit davon abzuhalten, Sound of Freedom zu sehen, hat der Film bereits mehr als 40 Millionen Dollar an Kartenverkäufen eingespielt – fast das Dreifache seiner Produktionskosten – und wird das Wochenende voraussichtlich auf dem dritten Platz beenden.

Seit dem spektakulären Kinostart am 4. Juli sind die Kartenverkäufe sprunghaft angestiegen. Bis Montagmorgen wurden fast 4 Millionen Vorverkaufskarten online verkauft, da das Kinopublikum auf den verwerflichen, milliardenschweren Kindersexhandel aufmerksam geworden ist, dessen größter Abnehmer die Vereinigten Staaten sind.

„Brandon Purdie, der Leiter der Filmverteilung bei Angel Studios, sagte, dass unsere Zahlen heute die Erwartungen übertreffen, genauso wie unsere Zahlen am 4. Juli, und wir werden diesen Schwung fortsetzen.“

Der Film basiert auf der wahren Geschichte des ehemaligen Regierungsagenten Tim Ballard, der seinen Job kündigte, um im kolumbianischen Dschungel ein kleines Mädchen vor Sexhändlern zu retten. Dabei rettete Tim allein bei einem Einsatz 123 Menschen, darunter 55 Kinder.

Seitdem haben Ballard und seine Organisation, Operation Underground Railroad, Tausende Kinder gerettet.

In einer scheinbar panischen Reaktion auf den Erfolg des Films haben die Konzern-Medien alles in ihrer Macht Stehende getan, um die Öffentlichkeit davon abzuhalten, den Film zu sehen. Sowohl The Guardian als auch The Washington Post versuchten, den Film zu verunglimpfen, indem sie ihm eine Verbindung zur QAnon-Bewegung unterstellten.

CNN strahlte ebenfalls eine auf QAnon basierende Rezension des Films aus, in einem verzweifelten Versuch, die Menschen davon abzuhalten, sich über die schreckliche Industrie des Kindersexhandels zu informieren.

Die Versuche der Massenmedien, den Film zu unterminieren, konnten die starke Mundpropaganda in den Gemeinden im ganzen Land nicht überwinden.

Sound of Freedom wurde von CinemaScore mit A+ bewertet und erhielt bei Rotten Tomatoes eine Publikumsbewertung von 76/99, womit er Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones und die Wahl des Schicksals) übertraf, der nur 69/88 Punkte erhielt.

„Wir sind AMC, Cinemark, Regal und all unseren Kinopartnern – und ihren hart arbeitenden Kinomitarbeitern – zutiefst dankbar, dass sie mit uns zusammengearbeitet haben, um der großen Nachfrage nach diesem Film gerecht zu werden, und sie den Mut hatten, Sound of Freedom während der geschäftigsten Kinosaison des Jahres zu veröffentlichen“, so Angel Studios Vertriebsleiter Purdie.

