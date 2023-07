Die Äußerungen des Sprechers des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, in den Sonntagsnachrichten wurden vom Kreml als eindeutiger Beweis dafür gewertet, dass die USA „Kriegsverbrechen begangen haben“.

In einem neuen Interview mit ABC verteidigte Kirby die Genehmigung von Präsident Biden für Streubomben in der Ukraine, die von über 120 Ländern international verboten sind, weil sie „wahllos“ eingesetzt werden und daher mit größerer Wahrscheinlichkeit zum Tod von Zivilisten führen. Kirby erklärte gegenüber ABC: „Wir sind uns alle einig, dass die russischen Streitkräfte mehr Zivilisten getötet haben und weiterhin töten werden… als durch den Einsatz dieser Streumunition wahrscheinlich verletzt werden.“

Die Regierung argumentierte konsequent, dass obwohl das ukrainische Militär wahrscheinlicher Kriegsverbrechen begeht, dies im Wesentlichen akzeptabel ist, weil Russland es auch tut.

Russland hebt insbesondere Kirbys Eingeständnis hervor, dass einige Zivilisten durch von den USA gelieferte Streubomben „wahrscheinlich verletzt werden“.

Der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, nahm Kirbys „Geständnis“ zur Kenntnis…

Er fuhr fort: „Nach der perversen Auffassung des Vertreters des Weißen Hauses richtet dies weniger Schaden an als die Aktionen Russlands.“

Mehrere führende westliche Verbündete haben sich gegen die Entscheidung Washingtons gewehrt: Deutschland, Großbritannien, Kanada, Österreich und Spanien haben ihre Missbilligung zum Ausdruck gebracht. Kirby und die Regierung betonten jedoch, es gehe darum, „die Ukraine im Kampf zu halten“.

Kirby räumte in dem ABC-Interview ein, dass die Gegenoffensive der Ukraine langsamer verläuft als erwartet und das Tempo des Artilleriebeschusses höher ist als das, womit der Westen Schritt halten kann. Kirby räumte auch das höhere Risiko ein, dass Kinder und Zivilisten durch nicht explodierte Sprengkörper verletzt werden, was typisch für den Einsatz von Streumunition ist…

Dann versuchte er, dies zu rechtfertigen, indem er sagte, die USA würden sich der Ukraine bei den Minenräumungsbemühungen anschließen, „wenn die Kriegsbedingungen es zulassen“. Die Kritik, dass noch mehr Zivilisten, vor allem Ukrainer, durch Streumunition schwer verstümmelt werden oder sterben könnten, wies er mit einem Achselzucken zurück.

