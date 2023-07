UK NHS-Direktor für „End-of-Life Care“ bestätigt, dass Ärzte über COVID als Todesursache gelogen haben, um die Illusion einer Pandemie zu erzeugen

Vor Covid waren vier Arten von Lungenentzündung zusammengenommen die häufigste Todesursache im Vereinigten Königreich. In einem neu eingeführten System zur Bescheinigung von Todesfällen durch den Gerichtsmediziner wurden alle Arten von Lungenentzündungen als Covid-19-Todesfälle bescheinigt, so ein ehemaliger Direktor für Sterbebegleitung.

Am Samstag schrieb Sai, ein ehemaliger NHS-Direktor für Sterbebegleitung, einen Twitter-Beitrag, in dem er unter anderem einen persönlichen Bericht über die im NHS eingeführten Änderungen des Systems zur Meldung von Todesfällen gab:

„Wenn vier verschiedene Krankheiten [zusammengefasst werden] und nun als Covid-19 bezeichnet werden, wird man unweigerlich sehen, dass Covid-19 eine enorme Todesrate hat. Die Mainstream-Medien berichteten über diesen enormen Anstieg der Covid-19-Todesfälle aufgrund der Einführung des Medical Examiner Systems. „Patienten, die mit sehr häufigen Krankheiten wie Alter, Herzinfarkt, Nierenversagen im Endstadium, Blutungen, Schlaganfall, COPD und Krebs usw. eingeliefert wurden und starben, wurden nun alle über das Medical Examiner System als Covid-19 eingestuft. „Die Krankenhäuser wechselten nach Belieben zwischen dem Medical Examiner System und dem System vor der Pandemie hin und her. Wenn die Zahl der Covid-19-Todesfälle erhöht werden musste, wechselte das Krankenhaus zum Medical Examiner System“.

Darüber hinaus,

„Die Krankenhäuser hatten einen Anreiz, Covid-19-Todesfälle eher zu melden als normale Todesfälle, da die Regierung den Krankenhäusern für jeden gemeldeten Covid-19-Todesfall zusätzliches Geld zahlte“, sagte Sai. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Regierung die gesamte Pandemie seit 2016 geplant hat, als sie zum ersten Mal die Änderung der medizinischen Todesbescheinigung vorschlug.“

Sie können den Thread von Sai auf Twitter HIER oder in der Thread Reader App HIER lesen. Für den Fall, dass er von Twitter entfernt wird, haben wir den Thread nachstehend kopiert. Im Folgenden bezieht sich die Nummer am Anfang eines Absatzes auf die Nummer des Tweets innerhalb des Threads.

Die Wahrheit über die Covid-19-Pandemie aus der Sicht des NHS (ehemaliger Leiter der Sterbebegleitung in einem der größten Krankenhäuser des Vereinigten Königreichs)

Im Jahr 2016 schlug die britische Regierung eine Änderung des Verfahrens zur Bescheinigung von Todesfällen in allen Krankenhäusern des Vereinigten Königreichs vor und führte ein Pilotprojekt durch. Nachstehend habe ich einen Link zu diesem Dokument des Gesundheitsministeriums („DoH“) beigefügt: Reform der Todesbescheinigung: Introducing scrutiny by Medical Examiners, Department of Health, Mai 2016

Das DoH-Dokument schlug eine Umstellung auf das „Medical Examiner“-System („ME“) vor und wurde an eine Reihe verschiedener Zielgruppen zur Rückmeldung und Konsultation versandt. Das ME-System wurde bereits in zwei Krankenhäusern im Norden des Landes erprobt. Die Ergebnisse der Konsultation sind unten aufgeführt: Introduction of Medical Examiners and Reforms to Death Certification in England and Wales: Government response to consultation, Department of Health & Social Care, Juni 2018

Vor der Covid-19-Pandemie umfasste das Verfahren der Todesbescheinigung, dass die behandelnden Ärzte eines Patienten den Bereavement Services/Patient Affairs aufsuchten, um den Tod zu besprechen und entweder a) den Tod an den Coroner zu überweisen oder b) eine ärztliche Bescheinigung der Todesursache („MCCD“) auszustellen.

In der MCCD wird die Todesursache angegeben. Dabei werden eine unmittelbare Ursache (1a) oder mitwirkende Ursachen (1b) (1c) (1d) angegeben, während Komorbiditäten (die den Tod nicht unmittelbar verursacht haben) unter (2) auf der MCCD vermerkt werden. Die MCCD ist immer nur eine wahrscheinliche Todesursache, sie ist nicht endgültig.

Die einzige Möglichkeit, eine genaue und plausible Todesursache zu ermitteln, besteht darin, den verstorbenen Patienten an den britischen Gerichtsmediziner zu verweisen (wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind), der den Fall annimmt und übernimmt und eine Obduktion durch einen Histopathologen durchführt.

Wenn ein Tod als natürlich angesehen wird und nichts Ungewöhnliches vorliegt, wird das MCCD vom behandelnden Arzt des verstorbenen Patienten verfasst. In der Regel ist dies ein F1, F2, SHO oder Registrar, der anwesend ist. Es kommt selten vor, dass ein behandelnder Arzt anwesend ist, aber er wird die Todesursache abschließend klären.

Innerhalb des NHS gibt es eine strenge Krankenhaushierarchie für Ärzte. Sie lautet wie folgt – vom niedrigsten zum höchsten Rang: Foundation Year 1 (FY1), Foundation Year 2 (FY2), Senior House Officer (SHO), Registrar (Reg), Consultant, Clinical Lead, Medical Director.

Assistenzärzte erheben nur sehr selten das Wort oder stellen ihre Vorgesetzten in Frage. Eine Entscheidung des Vorgesetzten wird als endgültig angesehen und ohne Zögern oder Hinterfragen ausgeführt.

In meinen 5,5 Jahren Erfahrung in der Sterbebegleitung habe ich nur einmal erlebt, dass ein Assistenzarzt mit einer vorgeschlagenen Todesursache nicht einverstanden war und den behandelnden Arzt zur Rede gestellt hat.

Wie Sie sich vorstellen können, gibt es bei der Anzahl der Todesfälle in einem Krankenhaus eine große Variationsbreite bei den Todesursachen, da wir zahlreiche verschiedene Ärzte haben, die ein MCCD schreiben und in verschiedenen Anordnungen verschiedene mögliche Krankheiten angeben.

Das vorgeschlagene ME-System würde dies ändern, da die Regierung nun einen Gerichtsmediziner einstellen und bezahlen würde, der in jedem Krankenhaus sitzt und alle MCCDs für alle verstorbenen Patienten schreibt. Auf diese Weise würde jede Abweichung bei den Todesursachen effektiv beseitigt.

Als ich 2016 von diesem Vorschlag hörte, arbeitete ich als Bereavement Officer in einem Krankenhaus im Zentrum von London. Meine damalige Mentorin/Vorgesetzte war eine ehemalige Oberschwester, die den Trauerdienst leitete, und alle Todesfälle im Krankenhaus würden von ihr und der Abteilung kontrolliert werden.

Wir hatten im Wesentlichen eine große Entscheidungsbefugnis, da wir nach dem Tod eines Patienten alle Patientennotizen durchgingen und im Wesentlichen die Ärzte anleiteten und berieten, was im Hinblick auf ein MCCD oder Coroners Referral geschrieben werden musste.

Meiner persönlichen Meinung nach bestand unsere Aufgabe darin, zwischen den Stühlen zu sitzen und im besten Interesse eines verstorbenen Patienten (und seiner Familie) zu handeln, aber auch das Krankenhaus und unsere Ärzte vor möglicher Fahrlässigkeit zu schützen.

Wie Sie sich vorstellen können, wurden im Laufe der Jahre viele Kämpfe um Entscheidungen über die Todesursache eines Patienten oder eine Überweisung an den Gerichtsmediziner mit einer großen [Anzahl] von Ärzten ausgetragen.

F2s und SHOs waren besonders schlimm, wenn es um die Arroganz ging, zu wissen, was auf ein MCCD geschrieben werden sollte, oder zu behaupten, dass ein Patient nicht an den Coroner überwiesen werden musste (oft mit der Begründung, dass ihr Consultant ihnen Anweisungen gegeben hatte).

Es sei darauf hingewiesen, dass auch Berater nur Menschen sind und sich manchmal irren können. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie in der Hierarchie von einem Clinical Lead und darüber hinaus von einem Medical Director abgelöst werden. Diese verfügen über weitaus mehr Erfahrung und Wissen.

Als ich meinen Mentor im Jahr 2016 fragte, wie sich die Dinge durch das ME-System ändern würden, wurde mir gesagt, dass Bereavement Services/Patient Affairs rein administrativ werden und die klinische Beurteilung dem Medical Examiner obliegen würde.

Die Macht und die Entscheidungsbefugnis in Bezug auf MCCD/Coroners Referrals wurde nicht nur den behandelnden Ärzten entzogen, sondern auch den Bereavement Services/Patient Affairs/Bereavement Officers/Bereavement Service Managers/Directors of End-of-Life Care.

Diese Entscheidungsbefugnis wurde allein dem Gerichtsmediziner übertragen, der nicht in die Behandlung eines Patienten während der Einweisung eingebunden war.

Ich nahm damals alle diese Informationen auf und eignete mir bei meinem Mentor/Vorgesetzten so viel Wissen wie möglich an.

Im Jahr 2016 ergriff ich zufällig die Gelegenheit, meinen eigenen Trauerdienst in einem der größten Krankenhausverbände im Vereinigten Königreich zu leiten. Im Durchschnitt überwachte ich die Überweisungen von MCCD/Gerichtsmedizinern für etwa 1.750 Todesfälle pro Jahr.

Ich entwickelte eine sehr enge Arbeitsbeziehung und Freundschaft mit einem der medizinischen Direktoren (einem Arzt mit dem höchsten Rang in einem Krankenhaus). Dies war besonders hilfreich, wenn es darum ging, Ärzte in Bezug auf MCCDs/Coroners Referrals herauszufordern.

Als ich zum Director of End-of-Life Care aufstieg, wurde ich in die Berichterstattung über die Sterblichkeitsraten, die Durchführung von Sterblichkeitsüberprüfungen und die Erstellung von Krankenhausrichtlinien einbezogen. Außerdem entwickelte ich eine ausgezeichnete Arbeitsbeziehung mit dem HM Coroner, der unseren Trust beaufsichtigte.

Der HM Coroner ist befugt, jedes Krankenhaus oder jeden Trust im Hinblick auf einen Todesfall oder eine Reihe von Todesfällen zu untersuchen. Ein kleines Problem kann sich daraus ergeben, dass der HM Coroner der Krone und der Regierung gegenüber verpflichtet ist.

Wenn ein Todesfall dem Coroner gemeldet wird, wurde dies früher durch [einen] Telefonanruf des behandelnden Arztes gemeldet. Es fand eine Diskussion mit dem Coroner’s Office statt, und ein direktes Ergebnis und eine Anweisung würden vom Coroner’s Office über HM Coroner (per Telefonanruf) kommen.

Es gibt einen grundlegenden Fehler [in] diesem System, da es keine Dokumentation der Entscheidung und Anweisung des Coroners gibt. Sie erfolgt mündlich. Ohne eine elektronische Dokumentation ist immer Raum für Fehler vorhanden.

Jedes Krankenhaus/jede Einrichtung und jeder Gerichtsmediziner hat ein anderes System zur Meldung von Todesfällen. Ich persönlich habe beschlossen, mein Krankenhaus und den Trust zu schützen, indem ich ein elektronisches Überweisungsformular für Gerichtsmediziner entwickelte, das ich unserem Gerichtsmediziner vorschlug und nach dessen Zustimmung entwickelte.

Wir hatten nun eine Dokumentation über jeden gemeldeten Todesfall und jedes Ergebnis.

Wenn ein Todesfall gemeldet wird, prüft der Coroner die vorgeschlagene Todesursache und akzeptiert sie, oder er lehnt die Todesursache ab und nimmt den Fall auf (Tod des Patienten), was zu einer Untersuchung oder einer PM führt.

Im Jahr 2019 kam unser medizinischer Direktor eines Morgens in mein Büro und teilte mir mit, dass der Vorstand des Krankenhauses beschlossen habe, zum System der medizinischen Untersuchung zu wechseln. Als ich die Worte „ME-System“ hörte, hatte ich ein massives Déjà-vu (Gespräch mit meinem Mentor im Jahr 2016).

Ich wusste genau, was das ME-System war, aber ich entschied mich stattdessen, den Narren zu spielen und nachzufragen, was genau das ME-System war und was es für unseren Dienst, meine Mitarbeiter und unsere Aufgaben bedeutete. Alles, was der medizinische Direktor an diesem Tag zu mir sagte, war eine Kopie dessen, was ich bereits wusste.

Ich wusste, dass meine Zeit in der Sterbebegleitung zu Ende gegangen war. Ich hatte die Spitze erreicht und es gab keinen Fortschritt mehr für mich. Es gefiel mir nicht, alle Macht und Entscheidungsbefugnis an einen ME zu verlieren, der ins Krankenhaus kam. Ich hatte mich bereits entschieden, dass ich gehen musste.

Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und Erfahrung wechselte ich 2019 in ein anderes großes Krankenhaus im Zentrum Londons, diesmal in das operative Management. Ich war für das operative Management der Bereiche Nephrologie, Rheumatologie, Dermatologie sowie Diabetes und Endokrinologie zuständig.

Ich erinnere mich, dass ich im Januar 2020 vom ersten Covid-19-Fall in unserem Krankenhaus hörte, als ein Patient aus China in unsere Notaufnahme kam. Die Notaufnahme wurde an diesem Tag geschlossen und mit Dampf gereinigt; ich erinnere mich an den Moment, als ich davon hörte.

In meinen Gedanken sah ich die Berichterstattung über Covid-19 in den Medien als nichts anderes als die Vogelgrippe oder Ebola, die zwar Panik ausgelöst hatten, aber dennoch vorübergingen. Ich war nicht im Geringsten beunruhigt. Die Dinge begannen im Februar 2020 zu eskalieren, etwa zu der Zeit, als ich in den Urlaub fuhr.

Aufgrund der Berichterstattung in den Medien kaufte ich vorsorglich N95-Masken für meine Reise und um sie meinen Eltern und meiner jüngeren Schwester zu schenken. Ich hatte das Glück, wegen einer Hochzeit ein paar Tage in Sri Lanka zu verbringen und dann fast einen ganzen Monat in Australien (März 2020).

Ich musste mit ansehen, wie die Berichte über eine tödliche Infektionskrankheit mit jedem Tag, der verging, zunahmen. Ich beschloss, meinen Urlaub um ein paar Tage zu verkürzen, um sicherzustellen, dass ich zu meiner Familie zurückkehren konnte und nicht in Australien strandete.

Nach meiner Rückkehr in das Vereinigte Königreich Ende März 2020. Eines der Dinge, die mir sofort auffielen, war das Fehlen jeglicher Temperaturüberwachung oder Befragung am Flughafen Heathrow. Dies erschien mir seltsam für eine potenziell tödliche Infektionskrankheit, die sich weltweit ausbreitete.

Dies war besonders merkwürdig, da ich in Sri Lanka und Australien bei der Ankunft befragt bzw. die Temperaturen überprüft wurden und sogar Singapur die Temperaturen während des Transits überwachte.

Meine Mutter hatte sich gerade von einer Krebserkrankung erholt, mein Vater war über 70 Jahre alt, und meine jüngere Schwester war mit dem Down-Syndrom geboren worden und hatte noch mehrere andere Krankheiten. Ich hatte drei Personen in meiner Familie, die ein hohes Risiko für Covid-19 hatten, und ich hatte Angst davor, ihnen Covid-19 zu geben.

Ich habe mein Krankenhaus gebeten, mir zu erlauben, von zu Hause aus zu arbeiten. Sie weigerten sich. Ich galt nicht als Hochrisikopatientin, obwohl ich damals noch bei meinen Eltern wohnte. Ich musste meiner Mutter und meiner Schwester helfen. Das Krankenhaus nahm keine Rücksicht auf die Sicherheit seiner Mitarbeiter. Sie zwangen mich, zur Arbeit zu kommen.

Ich verbrachte zwei Monate isoliert in meinem Schlafzimmer, ich kam kaum aus meinem Zimmer heraus, aus Angst, eine ansteckende Krankheit zu verbreiten. Ich habe nicht ein einziges Mal über die Situation oder meine Vorerfahrungen oder mein Wissen nachgedacht, ich habe nur auf den Medienrummel reagiert. Ich war voller Panik und Stress.

Die erste Unregelmäßigkeit, die mir auffiel, war, dass die Regierung und die Medien behaupteten, Covid-19 sei eine Infektionskrankheit. Kurz vor der ersten Abriegelung stellte ich jedoch fest, dass die Regierung den Status von Covid-19 herabgestuft hatte und erklärte, es sei nicht mehr ansteckend.

Das ergab für mich keinen Sinn. Warum sollten wir isolieren, wenn sie den Status herabgestuft haben? In meinem Freundeskreis gab es viele Mediziner und Zahnärzte. Sie gerieten damals alle in Panik und sagten, dass sie keine ausreichenden chirurgischen Masken hätten und dass sie N95-Masken bräuchten.

N95-Masken wurden als die einzige Möglichkeit angesehen, um zu verhindern, dass sich medizinisches Personal mit Covid-19 infiziert. Die Aufforderung an die Öffentlichkeit, chirurgische Masken zu tragen, ergab für mich keinen Sinn. Das Virus könnte direkt durch sie hindurchgehen. Irgendetwas schien nicht zu stimmen.

Im Oktober 2020 traf ich mich mit einer Ärztin der FY1 (meiner Ex-[Freundin]) und ging mit ihr aus. Wir verstanden uns gut, denn sie war anders als alle anderen Ärzte, mit denen ich zuvor über Covid-19 gesprochen hatte. Sie hatte auch einen Verdacht und glaubte, dass es nicht so ansteckend war, wie es dargestellt wurde.

Langsam wurde uns beiden klar, dass es sich bei Covid-19 um eine echte Krankheit handelte (da sie bei Patienten auf Röntgenbildern zu sehen war), aber dass sie trotz aller Berichterstattung in den Medien nicht ansteckend war.

Ich musste die Erfahrung machen, in einem Covid-19-Hotspot zu arbeiten und die ganze Sache mit eigenen Augen zu sehen. Im März 2021 kündigte ich meine Stelle im Krankenhaus im Zentrum Londons und nahm das Angebot an, die Notaufnahme und die AMU (Acute Medical Unit) in einem Krankenhaus im Süden Londons zu leiten.

Die sechs Monate, die ich in der A&E/AMU arbeitete, bestätigten alle meine Vermutungen und führten zu meiner Entscheidung, meine Karriere im NHS zu beenden.

[Während der gesamten sechs Monate wurde ich nicht ein einziges Mal mit einem PCR-Test getestet, obwohl ich täglich in Stationen voller Covid-19-positiver Patienten kam. Bei einem Besuch in einem anderen Land mussten wir uns jedoch mehrfach testen lassen.

Es ist bekannt, dass der PCR-Test, mit dem der NHS Patienten testet, falsch-positive Ergebnisse liefert. Dies geht aus zahlreichen Studien hervor, die im Internet zu finden sind, z. B. aus der folgenden: Sind Sie infektiös, wenn Sie ein positives PCR-Testergebnis für COVID-19 haben? – Das Zentrum für evidenzbasierte Medizin, Das Zentrum für evidenzbasierte Medizin, 5. August 2020

Wenn ein Patient mit einem PCR-Test positiv auf Covid-19 getestet wird, bedeutet das nicht, dass er infiziert ist. Bei einem erneuten Test kann sich durchaus ein negatives Ergebnis ergeben. Im NHS werden die Patienten jedoch nur einmal getestet, und dieser Test bleibt während der gesamten Dauer ihrer Aufnahme in ihrer Akte gespeichert.

Gleichzeitig mit der Einführung des Medical Examiner Systems wurden die Krankenhausrichtlinien geändert, um sicherzustellen, dass bei jedem Patienten, der innerhalb von 30 Tagen nach einem positiven Test verstarb, Covid-19 als primäre Todesursache festgestellt werden musste. Dies wurde durch den Medical Examiner geregelt.

Die häufigste Todesursache in jedem Krankenhaus pro Jahr vor Covid-19 ist Lungenentzündung. Lungenentzündung ist eine Atemwegserkrankung wie Covid-19.

Lungenentzündung kann in 4 verschiedene Todesursachen unterteilt werden: Bronchopneumonie, Aspirationspneumonie, ambulant erworbene Lungenentzündung und im Krankenhaus erworbene Lungenentzündung. Diese vier Ursachen zusammengenommen forderten vor der Pandemie jährlich die meisten Todesopfer.

Der Gerichtsmediziner (eine Person in jedem Krankenhaus) bescheinigte all diese Lungenentzündungstodesfälle als Covid-19-Todesfälle. Wenn man vier verschiedene Krankheiten zusammenfasst und sie nun als Covid-19 bezeichnet, wird man unweigerlich feststellen, dass Covid-19 eine enorme Todesrate aufweist.

Die Mainstream-Medien berichteten über diesen enormen Anstieg der Covid-19-Todesfälle, weil das Medical Examiner System eingeführt wurde.

Patienten, die mit sehr häufigen Krankheiten wie Alter, Herzinfarkt, Nierenversagen im Endstadium, Blutungen, Schlaganfall, COPD und Krebs usw. eingeliefert wurden und starben, wurden nun alle über das Medical Examiner System als covid-19 eingestuft.

Die Krankenhäuser wechselten nach Belieben zwischen dem Medical Examiner System und dem System vor der Pandemie hin und her. Wenn die Zahl der Covid-19-Todesfälle erhöht werden musste, wechselte das Krankenhaus zum Medical Examiner System.

In der einen Woche wurde den Ärzten gesagt, dass sie ein MCCD ausfüllen müssten, um dann in der darauf folgenden Woche zu erfahren, dass sie kein MCCD ausfüllen müssten, da der Medical Examiner dies übernehmen würde.

Die Krankenhäuser hatten einen Anreiz, Covid-19-Todesfälle eher zu melden als normale Todesfälle, da die Regierung den Krankenhäusern für jeden gemeldeten Covid-19-Todesfall zusätzliches Geld zahlte. Das System der Gerichtsmediziner stellte sicher, dass Covid-19 als Todesursache angegeben wurde.

Die Regierung stellt den Primary Care Trusts das jährliche NHS-Budget zur Verfügung. Dieses wird aufgeteilt, um Krankenhäuser und Arztpraxen zu finanzieren. Ein klinisches Kodierungsteam in jedem Krankenhaus weist jeder Behandlung oder jedem Todesfall Codes zu, so dass das Geld an die Krankenhäuser ausgezahlt wird.

Jeder Arzt, der gegen Covid-19 als Todesursache argumentierte, wurde schikaniert und verleumdet. Der General Medical Council („GMC“) führt ein Register aller Ärzte im Vereinigten Königreich. Dadurch wird sichergestellt, dass man fürchten muss, aus dem Register gestrichen zu werden, wenn man sich gegen eine bestimmte Agenda ausspricht.

Die GMC kontrolliert effektiv alle Ärzte im Vereinigten Königreich. Selbst wenn ein Arzt erkennt, was vor sich geht, und sich äußern möchte. Sie werden es sich zweimal überlegen, ob sie etwas sagen, denn sie würden damit ihre gesamte Karriere und alles, wofür sie so hart gearbeitet haben, aufs Spiel setzen.

Ärzten sind im Grunde genommen die Hände gebunden, viele haben Familien, Kinder, Hypotheken und Mäuler zu stopfen. Wenn ich in ihrer Situation wäre, würde ich es mir zweimal überlegen, ob ich etwas sagen würde, aus Angst, von der GMC aus dem Verkehr gezogen zu werden und alles zu verlieren.

Die NHS Track & Trace App, die eingeführt wurde, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, galt nicht für medizinische Fachkräfte. Wir wurden alle gebeten, diese App auszuschalten, da Ärzte und Personal, die 14 Tage lang isoliert waren, den Patientenfluss, die Betten und die Entlassung von Patienten behinderten.

Alle Ärzte, mit denen ich über die Verabreichung des Covid-19-Impfstoffs gesprochen habe, bestanden darauf, dass sie eine gewisse Zeit abwarten würden, bevor sie ihn selbst verabreichen, um sicherzustellen, dass er sicher ist. Wie kann es ethisch vertretbar sein, seinen Patienten einen Impfstoff zu verabreichen, ihn aber selbst nicht einnehmen zu wollen?

In den 12 Jahren, in denen ich im NHS tätig bin, hat noch nie ein Arzt die Öffentlichkeit gedrängt oder beeinflusst, sich impfen zu lassen. Dennoch habe ich in den sozialen Medien gesehen, wie enge Freunde, die Ärzte waren, anfingen, in den sozialen Medien zu posten, dass sie den Impfstoff genommen haben und dass die Öffentlichkeit das auch tun sollte.

Es würde mich nicht überraschen, wenn Ärzte von ihren Vorgesetzten gezwungen würden, für den Impfstoff zu werben, oder wenn sie dabei einen finanziellen Vorteil hätten.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Regierung die gesamte Pandemie seit 2016 geplant hat, als sie erstmals die Änderung der ärztlichen Todesbescheinigung vorschlug.

Stress führt zu Krankheit und Unwohlsein. Panik führt dazu, dass die Menschen alle Befehle und Anweisungen befolgen, die ihnen von den Behörden gegeben werden, wie z. B. das verlängerte Tragen von Masken, was zu einem Anstieg der Einweisungen in das NHS-System aufgrund von Hypoxie und bakterieller Lungenentzündung führt.

Der NHS-Behandlungspfad sieht vor, dass die Patienten an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden. Allein bei dieser klinischen Entscheidung besteht eine 50 %ige Chance, dass sie sterben. Wie viele unschuldige Menschen sind aufgrund der klinischen Entscheidung, sie an ein Beatmungsgerät anzuschließen, gestorben?

Während der Visite (bei der jeder eingelieferte Patient besprochen wird) sahen wir täglich Patienten, die wegen der unerwünschten Wirkungen des Impfstoffs eingeliefert wurden. Die Patienten wurden nach der Einnahme des Impfstoffs ohnmächtig oder erlitten Blutgerinnsel oder Schlaganfälle.

Im NHS geht es nur um Geld und Geldverdienen. Die Sicherheit eines Patienten schien nicht das Wichtigste zu sein. Es ging eher darum: Wie können wir mehr Betten zur Verfügung stellen, damit ein weiterer Patient behandelt werden kann?

Patienten ohne Angehörige werden mit Pflegepaketen in Pflegeheime entlassen. Ich kann mich nicht dazu äußern, was mit diesen Patienten in den Pflegeheimen während der Pandemie geschah, da ich keine Erfahrung mit dem Innenleben dieser Einrichtungen habe.

Patienten werden als Geld betrachtet, selbst wenn sie sterben, denn die Krankenhäuser erhalten für jeden Todesfall Geld. Gibt es eine wirkliche Sorge um die Gesundheit und Sicherheit der Patienten? Ich kenne zahlreiche Ärzte, die in erster Linie von Geld und finanziellem Gewinn getrieben werden.

Der Grund, warum ich den NHS im Jahr 2021 verlassen habe

56-jähriger Mann, der mit Nierenversagen im Endstadium in die Notaufnahme eingeliefert wurde und in der Vorgeschichte eine regelmäßige Dialysebehandlung erhalten hat. Bei der Einlieferung hatte er keine Atemsymptome und kein Fieber. Bei der Untersuchung mit einem PCR-Test…

Er wird leider positiv getestet. Dies bleibt während der gesamten Dauer seiner Aufnahme in seiner Akte vermerkt. Unser Krankenhaus ist im Vergleich zu anderen Krankenhäusern, in denen ich gearbeitet habe, relativ klein, daher haben wir kein Dialysegerät. Wir müssen diesen Patienten dringend in ein anderes Krankenhaus verlegen, sonst wird er sterben. Unser behandelnder Arzt ruft bei größeren Krankenhäusern mit einer Dialysemaschine an, um seine Verlegung zu organisieren. Alle Ärzte nehmen den Hörer ab und fragen nach dem Covid-19-Status des Patienten. Eine Verlegung wird aufgrund eines Covid-19-Infektionsprotokolls abgelehnt. Unsere Ärzte weisen erneut darauf hin, dass dieser Patient ohne Dialyse sterben wird. Man sagt uns, man könne nichts tun und der Patient könne nicht verlegt werden.

Dieser Herr ist schließlich ohne Dialyse gestorben. Jetzt sagen Sie mir bitte, was auf dem MCCD steht … 1a) covid-19 2) End Stage Kidney Failure.

Nicht von dem behandelnden Arzt, der mit dieser Todesursache nicht einverstanden war, sondern von einem Gerichtsmediziner, der von der Regierung und dem Krankenhaus eingesetzt wurde.

Wenn unschuldige Menschen von einer korrupten Organisation und einem korrupten System aus reinem Gewinnstreben umgebracht werden, kann ich nicht länger tatenlos zusehen und mich daran beteiligen. Mein Bewusstsein war klar, und ich wollte nicht länger ein Teil davon sein.

Ich bin sehr gesegnet und habe das Glück, dass ich in der Lage war, wegzugehen. Ich war in der Lage, meine Meinung zu sagen, weil mir keine Hände gebunden sind und ich nicht von einer Organisation oder einem Gremium reguliert werde. Ich glaube daran, die Wahrheit zu sagen, und wenn ich das tue, bin ich nur ein Werkzeug für Gott.

Ich bin vor 12 Jahren in den NHS eingetreten, weil ich den Wunsch hatte, den Bedürftigen zu helfen, aber in dem Moment, als ich merkte, dass ich das nicht mehr tun konnte, war es für mich an der Zeit, zu gehen.

Ich möchte mich bei Ihnen allen entschuldigen, wenn der obige Beitrag hinsichtlich der Terminologie verwirrend ist oder Sie seinen Inhalt nicht verstehen können. Ich hoffe, dass er zumindest von meinen medizinischen Kollegen oder von Journalisten, die über die Wahrheit berichten wollen, verstanden werden kann.

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie dazu beitragen könnten, diese Wahrheit zu verbreiten und das Bewusstsein dafür zu schärfen, was wirklich im NHS vor sich ging, indem Sie diesen Beitrag erneut posten und alle relevanten Personen markieren, die Ihrer Meinung nach bei der Verbreitung der Wahrheit dieses Beitrags helfen könnten.

Sai ist derzeit Creative Director bei Trillionaire Gents Squad, einer 2021 gegründeten Marke für Streetwear und Lifestyle-Bekleidung.