Die ukrainischen Streitkräfte befinden sich inmitten konvergierender Krisen, die durch die gescheiterte Gegenoffensive, die Zwangsrekrutierungspolitik und Zelenskis Kursk-Patzer verursacht wurden und zu weiteren Desertionen, Niederlagen und letztlich zu mehr Verzweiflung führen.

CNN hat mit seinem ausführlichen Bericht darüber, wie das ukrainische Militär mit niedriger Moral und Desertion zu kämpfen hat, einen seltenen journalistischen Akt vollbracht. Der Bericht beschreibt offen die zahlreichen Probleme, mit denen die ukrainischen Streitkräfte (UAF) in diesem entscheidenden Moment des Konflikts zu kämpfen haben, da sie zwar weiterhin einen Teil von Kursk besetzen, aber im Donbass weiterhin an Boden verlieren. Die Geschichte beginnt mit der Vorstellung eines Bataillonskommandeurs, der die meisten der rund 800 ihm unterstellten Männer verloren hat.

Dieser Mann hielt es nicht mehr aus und wechselte auf eine bequeme Stelle in der Militärverwaltung in Kiew. Er und die fünf anderen, mit denen CNN bei der Recherche für ihren Bericht sprach, teilten ihnen mit, dass “Desertion und Ungehorsam ein weitverbreitetes Problem sind, insbesondere bei neu rekrutierten Soldaten ” .

Ein Kommandeur sagte : “Nicht alle mobilisierten Soldaten verlassen ihre Stellungen, aber die meisten…Sie verlassen entweder ihre Stellungen, weigern sich, in den Kampf zu ziehen, oder versuchen, einen Weg zu finden, die Armee zu verlassen.”

Der Leser wird dann darüber informiert, dass diese Truppen zwangsrekrutiert werden, was den Grund für ihre Desertion erklärt. Außerdem wird behauptet, dass die Moralprobleme in den Reihen der Streitkräfte während der inzwischen überwundenen Pattsituation in Bezug auf mehr amerikanische Hilfe für die Ukraine begannen. Obwohl dies wahrscheinlich eine Rolle gespielt hat, erwähnt CNN auffallend wenig die gescheiterte Gegenoffensive vom letzten Sommer, die bewiesen hat, dass die Ukraine nicht in der Lage ist, ihre verlorenen Gebiete zurückzuerobern, trotz all des Rummels und der Hilfe, die sie bis zu diesem Zeitpunkt erhalten hat.

Nachdem wir den wahren Grund für die sinkende Moral der UAF im vergangenen Jahr geklärt haben, geht es weiter: Drohnen haben das Schlachtfeld unerträglicher gemacht als zuvor, und die Zeitspanne zwischen den Einsätzen hat sich vergrößert, da einige Truppen ihre Positionen einfach nicht verlassen können, ohne ihr Leben zu riskieren. CNN fügte hinzu: “Allein in den ersten vier Monaten des Jahres 2024 leiteten die Staatsanwälte Strafverfahren gegen fast 19.000 Soldaten ein, die ihre Posten verlassen hatten oder desertiert waren”.

Sie räumten auch ein, dass es sich um eine schwindelerregende und – höchstwahrscheinlich – unvollständige Zahl handelt. Mehrere Kommandeure erklärten gegenüber CNN, dass viele Offiziere Desertion und unerlaubte Abwesenheit nicht melden würden, in der Hoffnung, die Truppen davon zu überzeugen, freiwillig zurückzukehren, ohne sich einer Strafe auszusetzen. Dieses Vorgehen war so verbreitet, dass die Ukraine das Gesetz änderte, um Desertion und unerlaubtes Fernbleiben von der Truppe zu entkriminalisieren, wenn sie zum ersten Mal begangen werden.”

Die bevorstehende Schlacht um Pokrowsk, die für Russland an der Donbass-Front von entscheidender Bedeutung sein könnte, droht für die UAF zu einem totalen Desaster zu werden, denn “einige Kommandeure schätzen, dass auf jeden Ukrainer zehn russische Soldaten kommen.” Ebenso alarmierend ist die Behauptung eines Offiziers, dass “es sogar Fälle gegeben hat, in denen Truppen anderen Einheiten das vollständige Bild des Gefechtsfelds vorenthalten haben, weil sie befürchteten, dadurch schlecht dazustehen.” Berichten zufolge gibt es auch zwischen den verschiedenen Einheiten in Kiew Kommunikationsprobleme.

Die Kursk-Front ist nicht so schlimm, aber sie hat möglicherweise nicht den politischen Zweck erfüllt, die Moral der UAF zu stärken, wie Zelensky behauptet hat. CNN zitierte einige Pioniere, die sich über die Strategie nicht im Klaren waren und sich fragten, warum sie von der Verteidigung von Pokrowsk zur Invasion Russlands abkommandiert wurden, wo doch die Donbass-Front, wie bereits berichtet, mit solchen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Der Beitrag endet mit einem Experten für psychologische Unterstützung, der erklärt, dass er keine emotionale Bindung mehr zu jemandem haben wird.

Betrachtet man den überraschend kritischen Bericht von CNN, so wird deutlich, dass sich die UAF inmitten konvergierender Krisen befindet, die durch die gescheiterte Gegenoffensive, die Zwangsrekrutierungspolitik und Zelenskys Kursk-Patzer verursacht werden und zu weiteren Desertionen, Niederlagen und letztlich zu mehr Verzweiflung führen. Unter diesen Umständen kann die Ukraine entweder den Kurs beibehalten, indem sie in Kursk bleibt und dafür mehr Boden im Donbass verliert, sich aus Kursk zurückziehen, um den Donbass zu halten, oder asymmetrisch eskalieren.

Die ersten beiden Szenarien sind selbsterklärend, während das letzte die Ausweitung des Konflikts auf andere russische Regionen, Weißrussland und/oder die abtrünnige moldawische Region Transnistrien, die schwere Beschädigung russischer Kernkraftwerke aus Verzweiflung, um eine nukleare Reaktion zu provozieren, und/oder die Ermordung hochrangiger Russen betreffen könnte. Es bleiben nur noch wenige Monate, bis der Winter die Kampfhandlungen auf beiden Seiten behindert. Danach wird der Status quo bis zum Frühjahr fortbestehen, wenn eine oder beide Seiten in die Offensive gehen könnten.

Dieser Zeitplan verleiht der bevorstehenden Schlacht um Pokrowsk zusätzliche Dringlichkeit, die Russland so schnell wie möglich gewinnen möchte, um durch die dahinter liegenden Felder vorzudringen, weitere Gebiete zu erobern, den Ballungsraum Kramatorsk-Slawjansk von Süden her zu bedrohen und möglicherweise einen Vorstoß auf die Stadt Saporoschje von Nordosten her vorzubereiten. Wenn die Ukraine bis zum nächsten Jahr durchhält, könnte sie mehr Zeit haben, um weitere Verteidigungsanlagen jenseits von Pokrowsk zu errichten und so das Tempo des russischen Vormarsches zu verringern, falls sie dort die Oberhand gewinnt.

Selbst wenn die Ukraine noch mindestens einige Monate oder vielleicht sogar ein halbes Jahr länger durchhält, werden sich die in dem CNN-Beitrag angesprochenen Probleme wahrscheinlich noch verschärfen, da noch mehr zwangsrekrutierte Truppen in den dann möglicherweise nächsten berüchtigten Fleischwolf geworfen werden. Die Moral wird wahrscheinlich weiter sinken, und die Zahl der Überläufer könnte in die Höhe schnellen. Beides zusammen könnte die UAF lähmen und Russland eine Lücke verschaffen, die es in Pokrowsk oder anderswo an der Front ausnutzen könnte.

Die ideale Lösung für Kiew wäre ein Waffenstillstand, der den freiwilligen Rückzug aus einem Teil des Donbass (z. B. aus der Umgebung von Pokrowsk) erleichtern würde, parallel zum Rückzug aus Kursk – Bedingungen, auf die Russland eingehen könnte, da sie einige seiner politischen und militärischen Ziele fördern würden. Aus Sicht der Interessen des ukrainischen Regimes ist ein geordneter Rückzug besser als ein chaotischer, wenn Russland einen Durchbruch erzielt, aber Zelensky und seinesgleichen sind nicht für ihre rationalen Entscheidungen bekannt.

Dennoch könnten diejenigen, die wie Indien und Ungarn zur politischen Lösung dieses Konflikts beitragen wollen, etwas in der Art vorschlagen, vielleicht auch die Wiederbelebung des im letzten Monat gemeldeten, von Katar vermittelten Vorschlags für einen Teil-Waffenstillstand zur Vermeidung von Angriffen auf die Energieinfrastruktur der anderen Seite. Es ist unwahrscheinlich, dass Zelensky zustimmt, zumal er unter dem Einfluss des Überfliegers Yermak steht, aber es wäre dennoch am besten, eine Variante des oben genannten Vorschlags eher früher als später informell in Umlauf zu bringen.

Unabhängig von gut gemeinten Vorschlägen Dritter scheint der Konflikt bis ins nächste Jahr hinein weiterzuwüten, wenn es nicht zu einem völligen militärischen und/oder politischen Zusammenbruch in der Ukraine kommt, was beides nicht auszuschließen ist, wenn man bedenkt, wie schlimm es laut dem jüngsten CNN-Bericht geworden ist. Die Ukraine und ihre anglo-amerikanischen “Deep State”-Verbündeten könnten auch eine größere Provokation inszenieren, die darauf abzielt, verzweifelt “zu eskalieren, um zu deeskalieren”, und zwar zu ihren Bedingungen, sodass Beobachter auch dieses Szenario nicht ausschließen sollten.