Die wahre Geschichte hinter der Kamala-Trump-Debatte

Während sich die Mainstream-Medien beeilen, Kamala zur Siegerin zu krönen, erfahren Sie hier die Details, die sie Ihnen verschweigen.

Die Debatte zwischen Kamala und Trump ist nun vorbei, und die Mainstream-Medien beeilen sich, sie zur Siegerin zu erklären. Aber die Amerikaner kaufen ihr das nicht ab.

Kamala hat sich wie eine typische Politikerin verhalten, die sich an einstudierte Reden hält und nicht auf die Kernprobleme des Landes eingeht.

Apropos einstudierte Phrasen: Trump rügte sie schnell wegen eines wirtschaftlichen „Soundbites“, der ihr offenbar zugespielt wurde.

„Das ist nur ein Zitat. Sie haben ihr das gegeben, damit sie es sagt“, erklärte Trump, bevor er erwiderte: “Sie hat keinen Plan [für die Wirtschaft]. Sie hat Bidens Plan kopiert. Und der besteht aus vier Sätzen, wie ‘Lauf, Spot, lauf’.“

The Kamala-Trump debate is now over, and the mainstream media is rushing to declare her the winner. But Americans aren’t buying it.



Kamala carried herself as a typical politician, sticking to rehearsed talking points and failing to address the core issues facing the country.… pic.twitter.com/A2wQW57uZ2 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 11, 2024

Zum Thema Abtreibung erklärte Kamala: „Die Freiheit, Entscheidungen über den eigenen Körper zu treffen, sollte nicht von der Regierung bestimmt werden.“

Aber schwuppdiwupp. Kamala vergaß, dass ihre Regierung den Amerikanern dieselbe Freiheit verweigerte, als Bidens Impfvorschriften im Wesentlichen 100 Millionen amerikanische Arbeitnehmer zwangen, sich „impfen zu lassen“ oder ihren Arbeitsplatz zu verlieren.

On the topic of abortion, Kamala declared, “The freedom to make decisions about one's own body should not be made by the government.”



But whoopsie. Kamala forgot that her administration denied that same freedom to Americans when Biden’s vaccine mandates essentially forced 100… pic.twitter.com/xzSjpK4s3F — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 11, 2024

Dann schalteten sich die Moderatoren in die Debatte ein, um Kamala Harris zu verteidigen. Megyn Kelly beklagte: „Die absolute Frechheit von ABC, NUR Trump zu ‚überprüfen‘, während sie bei jeder Antwort lügen darf, ist ärgerlich.“

Dieser Austausch gibt den Ton des gesamten Abends wieder, als David Muir, der dafür bekannt ist, Kamala Harris zu 100 % positiv zu berichten, sich darauf konzentrierte, Trump in Echtzeit zu „überprüfen“, während er Berichte über gegessene Haustiere in Springfield, Ohio, detailliert darlegte.

Then, the moderators jumped into the debate to defend Kamala Harris.



Megyn Kelly lamented, “The absolute gall of ABC to keep ‘fact-checking’ ONLY Trump while letting her lie in every answer is infuriating.”



This exchange captures the tone of the entire night, as David… pic.twitter.com/kFBqtmCxwI — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 11, 2024

Kamala ging sogar so weit, dass sie die „Blutbad“- und „sehr gute Leute“-Hoaxes verbreitete, die sogar von den Mainstream-Medien entlarvt wurden.

Trumps „Blutbad“-Kommentare bezogen sich auf die Autoindustrie, während Kamala es versäumte, den vollständigen Kontext von Trumps „sehr guten Menschen“-Kommentaren in Bezug auf Charlottesville zu liefern. Natürlich haben die Moderatoren Kamalas falsche Behauptungen nicht auf ihre Richtigkeit überprüft.

Kamala went as low as to push the “bloodbath” and “very fine people” hoax that were debunked by even the mainstream media.



Trump’s “bloodbath” comments were in reference to the auto industry, while Kamala failed to deliver the full context of Trump’s “very fine people” comments… pic.twitter.com/OIsc3PgYWj — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 11, 2024

In einem Überraschungsmoment stellte Linsey Davis von ABC Kamala wegen ihrer sozialistischen Ideen zur Abschaffung der Privatversicherung zur Rede.

„2017 haben Sie den Vorschlag von Bernie Sanders unterstützt, private Versicherungen abzuschaffen und ein staatliches Gesundheitssystem zu schaffen.

Wie beim Fracking behauptet Kamala, dass sich ihre Werte „nicht geändert haben“, während sie bei jeder politischen Idee, die ihren Siegchancen nicht zuträglich ist, den Kurs wechselt.

In a surprise moment, ABC's Linsey Davis challenged Kamala on her socialist ideas to do away with private insurance.



"In 2017, you supported Bernie Sanders' proposal to do away with private insurance and create a government-run healthcare system."



Like fracking, Kamala pushed… pic.twitter.com/BWTxYsZl04 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 11, 2024

Kamala sagte auch, dass sie und Tim Walz stolze Waffenbesitzer seien und niemandem die Waffen wegnehmen würden.

Sie vergaß, dass sie in den NBC-Nachrichten buchstäblich ein „Rückkaufprogramm“ für Waffen forderte.

Kamala also said she and Tim Walz were proud gun owners and wouldn't take away anyone's guns.



She forgot that she literally called for a gun "buy-back program" on NBC News.pic.twitter.com/tfY9gdNe1d — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 11, 2024

Während die Demokraten die Idee vorantreiben, dass Trump eine „Bedrohung für die Demokratie“ sei, drehte er ihnen den Spieß um und erwähnte die Tatsache, dass die Demokraten einen Palastputsch gegen Biden inszeniert haben, bevor sie Kamala als Kandidatin aufstellten.

While Democrats push the idea that Trump is a “threat to Democracy,” he flipped the script on them, mentioning the fact that the Democrats staged a palace coup against Biden before coronating Kamala as the nominee. pic.twitter.com/PNcToqN7b2 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 11, 2024

Apropos Joe Biden: „Wo ist unser Präsident?“, fragte Trump auf der Bühne vor Millionen von Menschen.

„Wir haben einen Präsidenten, der nicht weiß, dass er lebt“, erklärte er, während er erwähnte, dass die Demokraten ihn ‚wie einen Hund aus dem Wahlkampf geworfen haben‘.

Speaking of Joe Biden, Trump asked on stage before millions of people, “Where is our President?”



“We have a president that doesn't know he's alive,” he declared as he mentioned the Democrats “threw him out of a campaign like a dog.” pic.twitter.com/SdWkfGrlVW — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 11, 2024

Trump ging weiter in die Offensive, was die Krise an der Grenze betrifft, die dazu geführt hat, dass Millionen illegaler Einwanderer ins Land strömen.

Trump forderte Kamala auf, die Debatte sofort zu verlassen und Präsident Biden davon zu überzeugen, eine Durchführungsverordnung zur Schließung der Grenze zu unterzeichnen, und sagte, sie könne Joe Biden aus seinem Mittagsschlaf wecken und das noch heute erledigen.

Trump continued to go on offense regarding the crisis at the border, which has resulted in millions of illegal aliens pouring into the country.



Trump challenged Kamala to leave the debate immediately and convince President Biden to sign an executive order to close the border,… pic.twitter.com/bEJnmhyblH — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 11, 2024

Kamala machte den Fehler, Trump zu beschuldigen, das Land aufgrund seiner Ethnie zu spalten.

Aber schwupps. Ihre Heuchelei wurde entlarvt, als sie nicht zugab, dass es ein Video gibt, in dem sie zustimmend nickt, wenn es um Sondergesetze für Schwarze geht.

Kamala made the mistake of accusing Trump of dividing the country based on race.



But whoopsie. Her hypocrisy was exposed as she failed to acknowledge that there’s a video of her nodding in agreement with the idea of special laws for Black people. pic.twitter.com/83ggmG3L4Z — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 11, 2024

Kamalas abschließende Erklärungen fielen flach, als sie dem amerikanischen Volk weismachen wollte, dass eine Wahl für sie eine Wahl für „einen neuen Weg nach vorn“ sei.

Aber es gibt eine harte Realität: Sie ist buchstäblich seit 3,5 Jahren an der Macht.

Kamala’s closing statements fell flat as she made the pitch to the American people that voting for her is voting for “a new way forward.”



Except there’s one harsh reality: she's literally been in power for 3.5 years. pic.twitter.com/DLsJQZrkXJ — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 11, 2024

In den letzten Momenten versetzte Trump Kamala Harris einen vernichtenden Schlag, indem er erwähnte, dass sie immer wieder „wunderbare Dinge“ verspreche, aber während ihrer Amtszeit nichts getan habe, um dies zu ändern.

Er ging auf den katastrophalen Abzug der Regierung Biden-Harris aus Afghanistan ein, bei dem 13 US-Soldaten starben, und sagte: „Ich habe unser gesamtes Militär wieder aufgebaut. Sie hat einen großen Teil davon an die Taliban verschenkt. Sie hat es an Afghanistan verschenkt.“

In seinem Schlusssatz bezeichnete Trump das Biden-Harris-Duo als „den schlechtesten Präsidenten“ und „den schlechtesten Vizepräsidenten in der Geschichte unseres Landes“.