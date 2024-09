The Corbett Report: Offene Samen – Biopiraterie und die Patentierung des Lebens (2012)

Von James Corbett

VON 2012: Während die Welt beginnt, die Auswirkungen des geistigen Eigentums auf die Online-Zensur zu verdauen, bedroht ein anderes Problem des geistigen Eigentums einen noch grundlegenderen Teil unseres täglichen Lebens: unsere Lebensmittelversorgung. Gestützt auf rechtliche Präzedenzfälle und bewaffnet mit scheinbar unerschöpflichen Lobbygeldern versucht eine Handvoll multinationaler Unternehmen, Patente auf das Leben selbst zu nutzen, um die Biosphäre zu monopolisieren.

RÜCKBLENDE SHOW-NOTIZEN:

Wie man ein sehr unabhängiger Produzent wird… – #SolutionsWatch

Very Independent Producer Summit 4 – Sag Nein zur NWO

Angriff auf Lebensmittel und Landwirte und wie man sich wehrt Tag 1 / Tag 2

Offenes Saatgut: Biopiraterie und die Patentierung von Leben

Corbett Report 2012 Datenarchiv (USB Flash Drive)

TRANSCRIPT

Das oft vernachlässigte juristische Minenfeld der geistigen Eigentumsrechte hat in den letzten Monaten aufgrund des Proteststurms gegen Gesetzesvorschläge und Verträge zur Online-Zensur ein starkes öffentliches Interesse erfahren. Eine der Auswirkungen von Gesetzen wie SOPA und PIPA und internationalen Verträgen wie ACTA besteht darin, dass sie die Aufmerksamkeit auf die schwerwiegenden Auswirkungen lenken, die Argumente zum geistigen Eigentum auf das tägliche Leben des Durchschnittsbürgers haben können.

So wichtig der Schutz der Online-Freiheiten auch ist, ein noch grundlegenderer Teil unseres Lebens ist in die Hände der multinationalen Konzerne geraten, die versuchen, die Welt um uns herum zu ihrem eigenen Vorteil zu patentieren. Einem großen Teil der Öffentlichkeit ist nicht bekannt, dass ein einziges Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA aus dem Jahr 1980 zum ersten Mal die Möglichkeit eröffnete, das Leben selbst zu patentieren, um damit den Profit des Patentinhabers zu sichern.

In der Entscheidung Diamond gegen Chakrabarty ging es um einen Gentechniker, der für General Electric arbeitete und ein Bakterium schuf, das Rohöl abbauen und bei der Beseitigung von Ölverschmutzungen eingesetzt werden konnte. In seiner Entscheidung entschied der Oberste Richter des Obersten Gerichtshofs, Warren Burger, dass:

„Ein lebender, vom Menschen geschaffener Mikroorganismus ist ein patentierbarer Gegenstand gemäß 35 U.S.C. § 101“.

Mit diesem Urteil wurde die Möglichkeit, lebende Organismen zu patentieren, sofern sie auf neuartige Weise genetisch verändert worden waren, in einem Präzedenzfall festgeschrieben.

Die Auswirkungen eines solch monumentalen Urteils sind verständlicherweise weitreichend und berühren alle möglichen Themen, die die Welt um uns herum verändern könnten. Es dauerte jedoch nicht lange, bis sich die Auswirkungen dieser Entscheidung in einem der grundlegendsten Bereiche der Biosphäre bemerkbar machten: unserer Lebensmittelversorgung.

In den Jahren nach der Entscheidung in der Rechtssache Diamond gegen Chakrabarty entstand eine ganze Industrie, die sich auf die Idee stützte, dass dieser neue Patentschutz für große Unternehmen einen wirtschaftlichen Anreiz bieten könnte, eine neue Klasse von gentechnisch veränderten Lebensmitteln zu entwickeln, um die Ernteerträge zu steigern und den Hunger in der Welt zu verringern.

Das erste kommerziell erhältliche gentechnisch veränderte Lebensmittel, die „Flavr Savr“-Tomate von Calgene, wurde 1992 von der US-amerikanischen Food and Drug Administration für den menschlichen Verzehr zugelassen und kam 1994 auf den Markt. Seitdem hat sich die Einführung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln rasch vollzogen, insbesondere in den USA, wo die überwiegende Mehrheit der Sojabohnen, des Mais und der Baumwolle gentechnisch verändert wurde.

Bereits 1997 traten in Saskatchewan, Kanada, die Probleme im Zusammenhang mit der Patentierung dieser gentechnisch veränderten Pflanzen zutage. In der verschlafenen Stadt Bruno stellte der Rapsanbauer Percy Schmeiser fest, dass eine Sorte von gentechnisch verändertem Raps, die als „Roundup Ready“ bekannt ist, seine Felder infiziert hatte und sich mit seiner nicht gentechnisch veränderten Ernte vermischte. Erstaunlicherweise verklagte Monsanto, das Agrarchemieunternehmen, das das Roundup Ready-Patent besaß, Schmeiser wegen Verletzung seines Patents. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit gegen den multinationalen Konzern, der seinen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb in den Bankrott zu treiben drohte, konnte Schmeiser schließlich eine außergerichtliche Einigung mit Monsanto erzielen, in der sich das Unternehmen bereit erklärte, die Kosten für die Sanierung der Kontamination seines Feldes zu übernehmen.

In Indien begehen jährlich Zehntausende von Landwirten Selbstmord in einer Epidemie, die als GVO-Genozid bezeichnet wird. Die Landwirte im ganzen Land wurden durch eine Kombination aus teurem Saatgut, teuren Pestiziden und Ernteausfällen in eine ruinöse Verschuldung getrieben, weil man ihnen „magisches Saatgut“ verkaufte, das immense Erträge bringen würde. Das Schlimmste war, dass das gentechnisch veränderte Saatgut mit der so genannten „Terminator-Technologie“ ausgestattet war, was bedeutete, dass das Saatgut aus einer Ernte im nächsten Jahr nicht wieder ausgesät werden konnte. Stattdessen waren die Landwirte gezwungen, jedes Jahr Saatgut zu denselben exorbitanten Preisen von den Biotech-Giganten zu kaufen, was zu einer Schuldenspirale führte, der man nicht entkommen konnte. Infolgedessen haben Hunderttausende von Landwirten in Indien seit der Einführung von gentechnisch veränderten Nutzpflanzen im Jahr 1997 Selbstmord begangen.

Wie die Philosophin, Quantenphysikerin und Aktivistin Vandana Shiva ausführlich dargelegt hat, war der Effekt der Berufung auf geistiges Eigentum, der die Monopolisierung der grundlegendsten Ressourcen der Welt ermöglicht, weder zufällig noch zufällig. Im Gegenteil, dies ist etwas, das von den Chefs eben jener Konzerne, die jetzt die Vorteile dieser Monopolisierung zu ernten versuchen, selbstbewusst geplant wurde, und die monumentale Natur ihrer Errungenschaft wurde hinter bürokratischen Institutionen wie der WTO und harmlos klingenden Abkommen wie dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums verborgen.

VANDANA SHIVA: In der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, gab es damals den Begriff „Saatgutkriege“. Die chemische Industrie, die in den Saatgutsektor eingedrungen war, begann zu sagen, dass es nicht fair sei, dass Landwirte Saatgut aufbewahren. Es ist nicht gerecht, dass sie Saatgut aufbewahren. Gerechtigkeit ist Monopol. Nur die Konzerne sollten das Recht auf Saatgut haben. Sie haben viel Zeit investiert, konnten sich aber nicht durchsetzen, weil man bei den Vereinten Nationen eine Stimme pro Land hat. Und die Mehrheit der Länder ist zufällig ein Land der Dritten Welt. Es sind die Länder, die der Welt Saatgut und biologische Vielfalt geschenkt haben. Und ihnen gefiel der Gedanke nicht, dass Saatgut zu Privateigentum wird. Also gingen die Konzerne zu einer neuen Institution über, die durch eine Halbinstitution namens Allgemeines Handels- und Tarifabkommen geschaffen wurde. Und es ist faszinierend, dass die Industrie 30 Jahre lang Gesetze für alle Arten von Monopolen ausgearbeitet hatte. Monopole in der Unterhaltung. Wenn irgendwo eine Mickey Mouse auftaucht, selbst in einem Kinderheft, sollte man Lizenzgebühren zahlen. Oder ein T-Shirt. Und zu diesem Zeitpunkt stieg ein Unternehmen, das bisher nur mit Kriegsführung, mit Agent Orange, zu tun hatte, sehr schnell in den Biotechnologiesektor ein und begann sehr schnell, sowohl Risikokapitalfirmen als auch Saatgutunternehmen aufzukaufen. Und Monsanto wurde zum größten Saatgutmonopolisten der Welt, als es um die Ausarbeitung dessen ging, was man heute als Abkommen über handelsbezogene Rechte an geistigem Eigentum bezeichnet. Was für ein Zungenbrecher! Eben weil es nicht handelsbezogen ist und Saatgut kein geistiges Eigentum ist. Das fällt niemandem auf Anhieb ein. Geistiges Eigentum ist definiert als Eigentum an Produkten des Geistes. Hier handelt es sich um ein sehr materielles, biologisches System, das plötzlich als geistiges Eigentum neu definiert wird. Und ein ganzes Abkommen wurde darum herum geformt. Und „TR“ wurde hinzugefügt, weil Indien, mein Land, sich weigerte, das Patentrecht als Handelsfrage zu akzeptieren. Wir sagten: „Nein, hier geht es darum, dass Nationen entscheiden, wie weit Monopole gehen dürfen, dass Nationen über das Gleichgewicht zwischen öffentlichem und privatem Eigentum entscheiden.“ Und wir hatten in 20 Jahren demokratischer Debatte in der Gesellschaft ein Patentgesetz erarbeitet, um die britischen Gesetze loszuwerden, die genau das waren, was wir jetzt wieder haben: ein totales Monopol in den Händen einiger weniger Unternehmen. Die Juristen waren natürlich sehr schlau, setzten „TR“ vor „IP“ und sagten, jetzt ist es per Definition handelsbezogen, also werdet ihr es akzeptieren. Nachdem die WTO in Kraft getreten war, sagte ein Vertreter von Monsanto tatsächlich Folgendes. Er sagte: „Was wir in diesem Abkommen erreicht haben, ist etwas noch nie Dagewesenes. Wir haben ein Problem definiert. Und in diesem Fall war das Problem, dass Landwirte Saatgut aufbewahren. Das war ein Problem. Und wir haben die Lösung definiert: Wir haben es den Landwirten verboten, Saatgut zu sparen. Und wir haben das Instrument geschaffen, nämlich das TRIPS-Abkommen, das jedes Land dazu zwingt, Monopolgesetze zu erlassen. Und wir haben die Institution geschaffen, die dafür sorgt, dass diese Gesetze umgesetzt werden.“ Diese Institution, die WTO, ist eine interessante Einrichtung, denn sie ist ein internationales Gericht, ein internationales Nicht-Parlament, nicht-demokratisch, und sie ist die internationale Exekutive. Wie der Vertreter von Monsanto sagte: „Bei der Ausarbeitung dieses Vertrags waren wir Patient, Diagnostiker und Arzt in einem“. Für mich ist das eine Beschreibung von Diktatur. QUELLE: Vandana Shiva – Die Zukunft von Nahrung und Saatgut

Obwohl die Karten zugunsten der riesigen multinationalen Konzerne und ihres praktisch unerschöpflichen Zugangs zu Lobbyarbeit und juristischen Mitteln verteilt zu sein scheinen, sind die Menschen keineswegs unfähig, sich gegen diese Patentierung der Biosphäre zu wehren.

In Indien selbst, wo die Einführung von gentechnisch veränderten Pflanzen so viel Verwüstung angerichtet hat, wehren sich die Menschen gegen den weltweit bekanntesten Anbieter von GVO-Lebensmitteln, Monsanto. Die Nationale Behörde für biologische Vielfalt des Landes hat die Regierung in die Lage versetzt, rechtliche Schritte gegen das Unternehmen wegen so genannter Biopiraterie einzuleiten, d. h. wegen des Versuchs, ohne die entsprechenden Lizenzen eine gentechnisch veränderte Kulturpflanze zu entwickeln, die von lokalen Auberginensorten abgeleitet ist.

LEO SALDANHA: …die im Wesentlichen Monsanto gehört. REPORTER: Grund für diesen Umweltaktivisten. Leo Saldanha reichte die Klage ein, die dazu führte, dass Indien den amerikanischen Agrarriesen Monsanto wegen Biopiraterie anklagte. Und die Aubergine, oder Brinjal, ist das, was dem Unternehmen vorgeworfen wird, zu stehlen. Leo sagt, Monsanto habe illegal einheimische Brinjal-Sorten verwendet, um eine gentechnisch veränderte Version des Gemüses herzustellen. SALDANHA: Es gibt also sechs Sorten aus Karnatakam, die Monsanto unter Missachtung des Gesetzes über die biologische Vielfalt entnommen hat, und deshalb handelt es sich um Biopiraterie. Und sobald sie das Bt-Gen in die Brinjal-Sorte eingebaut haben, wird sie zu einer Ware, die im Wesentlichen Monsanto gehört. REPORTER: Die Brinjal ist mit fast 2.500 Sorten eines der beliebtesten Gemüse in Indien. Im Jahr 2010 hätten die Partnerunternehmen von Monsanto beinahe die Genehmigung für die Vermarktung einer gentechnisch veränderten Sorte namens BT-Brinjal erhalten. Doch massive öffentliche Proteste zwangen die Regierung, sie auf unbestimmte Zeit zu verbieten. Unbeeindruckt davon testet Monsanto weiterhin andere GV-Pflanzen. Vor zwei Monaten wurde ein hastig zerstörtes Versuchsfeld mit gentechnisch verändertem Mais von einem lokalen Fernsehteam gefilmt. Monsanto wurde von Greenpeace beschuldigt, den Eigentümer des Feldes nicht über die Art der Pflanze informiert zu haben. AMRIT GOWDA: Wir hatten nicht wirklich eine Vereinbarung. Monsanto ließ mich einfach ein Formular unterschreiben. REPORTER: Was stand auf dem Formular? GOWDA: Nichts. Da stand nur ein Datum und der Name der Firma. QUELLE: Indien verklagt Monsanto wegen Biopiraterie

Obwohl der Widerstand gegen die Patentierung der weltweiten Nahrungsmittelversorgung in all seinen Formen begrüßt werden sollte, ist ein grundlegender Wandel in unserem Verständnis von Leben selbst von einem patentierbaren Organismus zum gemeinsamen Eigentum aller Völker erforderlich, die das Saatgut entwickelt haben, aus dem diese neuartigen gentechnisch veränderten Nutzpflanzen gewonnen werden.

Dieses Konzept, das als offenes Saatgut bekannt ist, wird von Organisationen auf der ganzen Welt gefördert, darunter auch von Dr. Vandana Shivas Organisation Navdanya.

SHIVA: Traditionelles Wissen ist als eine Tradition gewachsen, die geteilt wird. Es ist kumulativ und kollektiv gewachsen. Das ist es, was es so unverwechselbar macht. Die Rechte an geistigem Eigentum beruhen auf der Vorstellung, dass ein Einzelner Rechte hat, was wiederum auf der Vorstellung beruht, dass ein Einzelner Innovationen schafft, was nicht der Art entspricht, wie Wissen tatsächlich funktioniert. Wissen ist eine kollektive Tradition. Es ist eine gemeinsame Ressource der Gesellschaft. Die Vorstellung, Saatgut als Erfindung zu behandeln, ein System, in dem Landwirte als Diebe und Kriminelle behandelt werden, weil sie ihr Saatgut aufbewahren und ihre Pflicht gegenüber der Erde erfüllen, ist für mich abscheulich. Das hat mich dazu gebracht, mich für die Offenhaltung von Saatgut zu engagieren. Open Source ist wie offenes Saatgut. Offen bestäubtes Saatgut entsteht durch die Bestäubung durch Bienen und Schmetterlinge, die in Freiheit handeln. Sie sind frei in dem Sinne, dass sie von Generation zu Generation weitergegeben werden können. Sie sind Samen des Wohlstands, sie sind Samen des Lebens. Mit Open-Source-Software verhält es sich genauso. Sie ist ein Weg, Wohlstand und Wissen in der Gesellschaft zu verbreiten, anstatt Knappheit, Armut und Entbehrung zu schaffen. QUELLE: Vandana Shiva: Die Saat von Open Source

Sicherlich wird es ein langer und mühsamer Kampf sein, um die Öffentlichkeit auf dieses Thema aufmerksam zu machen, die nur eine schwache Vorstellung davon zu haben scheint, was genetisch veränderte Lebensmittel sind, geschweige denn von den rechtlichen Auswirkungen der Möglichkeit, Leben zu patentieren, aber in dem Maße, wie die Arbeit von Organisationen wie Navdanya die Menschen über die damit verbundenen Probleme aufklärt, wächst auch die Zahl derer, die sich gegen die Patentierung der Biosphäre aussprechen.

Von Projekten zur Rettung und Erhaltung von Saatgut bis hin zu einem verstärkten Bewusstsein für und Interesse an biologischen Lebensmitteln beginnen Menschen rund um den Globus, das Problem der Lebensmittelversorgung ebenso ernst zu nehmen wie die Unternehmen, die den Verbrauchern ihre Produkte buchstäblich aufzwingen wollen.

Wie immer liegt die Macht bei den Verbrauchern, die den Kampf ganz einfach dadurch gewinnen können, dass sie ihr Recht geltend machen, selbst zu entscheiden, wo und wie sie ihre Lebensmittel einkaufen – eine Lektion, die Anfang dieses Monats in Deutschland wieder einmal demonstriert wurde.