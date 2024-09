Der Ukraine-Krieg ist eine Abzocke, genauso wie die NATO-Erweiterung

Von Stephen Bryen

Nur wenige profitieren von den Zerstörungen des Krieges, während der sinnlose Kreuzzug zur Ausweitung der NATO-Grenzen die USA im Pazifik gegenüber China verwundbar macht

1935 veröffentlichte der pensionierte Marinegeneral und zweifache Träger der Ehrenmedaille Smedley Butler ein 55-seitiges Pamphlet, das für Aufsehen sorgte. Das Pamphlet mit dem Titel „War is a Racket“ wurde im Reader’s Digest nachgedruckt, was damals eine große Verbreitung sicherte. Butler fasste sein Argument folgendermaßen zusammen:

Krieg ist ein Schläger. Das war er schon immer. Er ist möglicherweise der älteste, mit Abstand der profitabelste und sicherlich der bösartigste. Er ist der einzige von internationalem Ausmaß. Er ist der einzige, bei dem die Gewinne in Dollar und die Verluste in Menschenleben gemessen werden. Eine Gaunerei lässt sich meiner Meinung nach am besten als etwas beschreiben, das nicht das ist, was es für die Mehrheit der Menschen zu sein scheint. Nur eine kleine „Insider“-Gruppe weiß, worum es sich handelt. Er wird zum Vorteil einiger weniger auf Kosten vieler geführt. Mit dem Krieg machen einige wenige Menschen ein riesiges Vermögen.

Butlers Argument ist bis heute nicht verstummt. Angesichts der Tragödie in der Ukraine ist es schwer zu verstehen, warum so viele Milliarden Dollar und Zehntausende moderner Waffen für einen Kreuzzug der NATO zur Ausweitung ihrer Grenzen vergeudet wurden.

Der Krieg in der Ukraine hat die Vereinigten Staaten geschwächt, weil er ihre Staatskasse und ihre Waffenarsenale geleert hat. Er hat die Interessen der USA anderswo untergraben, insbesondere im Pazifik, wo ein unruhiges China nun Taiwan, die Philippinen und Japan herausfordert.

Aber es geht um noch mehr, und dazu gehört auch die NATO selbst. Die NATO ist das wichtigste Verteidigungsbündnis, das 1949 gegründet wurde, um die Ausbreitung des Kommunismus in Ost- und Westeuropa zu verhindern.

Der Kommunismus in Europa verschwand 1991 mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Sogar die einigermaßen populäre Kommunistische Partei Italiens löste sich auf und wurde durch eine Reihe linkssozialistischer Parteien ersetzt, die nie Fuß gefasst haben.

Trotz des Zusammenbruchs, oder besser gesagt, ungeachtet des Zusammenbruchs, löste sich die NATO nicht auf (wie der Warschauer Pakt), sondern verfolgte eine Expansionspolitik. Sie beteiligte sich an Kriegen außerhalb des Rahmens eines Verteidigungsbündnisses, darunter Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Libyen und Afghanistan.

Die NATO in Afghanistan. Das Bündnis hat sich seit dem Fall des Kommunismus zu weit aus dem Fenster gelehnt.

Und die NATO dehnte sich nach Osten aus und versucht immer noch, sich zu erweitern. (Sie hätte den Irak einbeziehen können, aber die Türken waren strikt dagegen, so dass die USA eine „Koalition der Willigen“ organisierten.)

Ohne die Ukraine und Georgien, die beide eine künftige NATO-Mitgliedschaft in Aussicht gestellt haben, und möglicherweise auch die Republik Moldau (ein weiteres NATO-Ziel) ist die NATO heute ein riesiges multinationales Bündnis von 32 Staaten, das weitaus größer ist und ein weitaus größeres Gebiet abdeckt als die ursprünglichen 12 Staaten, die das Bündnis gegründet haben.

In nackten Zahlen ausgedrückt, verfügt die NATO über eine potenzielle Streitmacht von 3,5 Millionen Soldaten und erstreckt sich über ein Gebiet von 25,07 Millionen Quadratkilometern (15,58 Millionen Quadratmeilen). Zusammengenommen leben in den NATO-Mitgliedsstaaten 966,88 Millionen Menschen, und bis zum Ende des Jahrhunderts könnten es mehr als 1 Milliarde sein.

Eine wichtige Daseinsberechtigung der NATO besteht darin, Russland herauszufordern, ein Land, das im Vergleich zum Umfang der ehemaligen Sowjetunion stark geschrumpft ist. Russland hat eine Bevölkerung von 147 Millionen Menschen und ein BIP von 2 Billionen US-Dollar. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen eines Russen beträgt 14.391 US-Dollar. Im Jahr 2023 betrug der russische Verteidigungshaushalt 84 Milliarden Dollar.

Europa, ohne die Vereinigten Staaten, hat eine Bevölkerung von 742 Millionen, ein BIP von 35,56 Billionen Dollar und ein Pro-Kopf-Einkommen von 34.230 Dollar. Die europäischen Verteidigungsausgaben belaufen sich auf 295 Milliarden Dollar und liegen damit weit über denen Russlands.

Dennoch bleibt der Beitrag Europas zu seiner eigenen Verteidigung weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Die Europäer sind in Bezug auf militärische Unterstützung, einschließlich Atomwaffen, völlig auf die Vereinigten Staaten angewiesen (obwohl die Briten und Franzosen Atommächte sind). Warum ist das so?

Die militärische Macht Europas ist zersplittert und in vielerlei Hinsicht schwach, weil es an Ausrüstung und Personal mangelt. Das Vereinigte Königreich zum Beispiel ist ein Land mit 66,97 Millionen Einwohnern. Es verfügt über ein kombiniertes Militär (alle Dienste) von 138.120 Mann (ohne zivile Mitarbeiter).

Dennoch ist die britische Bodenarmee klein und wird immer kleiner. Bei der letzten Zählung zählte die Armee 76.320 Angehörige, von denen jedoch nur ein Bruchteil tatsächlich an der Front eingesetzt wird.

Die britischen Bodentruppen sind so stark geschrumpft, dass die britische Armee kleiner ist als die Armee von König Georg III. zur Zeit der amerikanischen Revolution. Frankreich steht etwas besser da als das Vereinigte Königreich, auch wenn seine Bevölkerung nur geringfügig größer ist (67,97 Millionen).

Einige dieser Truppen sind jedoch Fremdenlegionäre (und einige von ihnen durften sich der ukrainischen Armee anschließen). Die französische Armee besteht aus 270.000 Soldaten, aber Frankreich hat ein großes Territorium zu schützen, was bedeutet, dass die Kräfte für den Einsatz außerhalb des Landes recht begrenzt sind.

Polen mit seinen 36,82 Millionen Einwohnern verfügt über eine Armee von 216.000 Mann und gehört damit zu den besser ausgestatteten Streitkräften des Kontinents. Deutschland hat mit 83,8 Millionen Einwohnern eine größere Bevölkerung, verfügt aber nur über 180.215 Soldaten. Diese Zahl ist jedoch trügerisch: Die deutschen Bodentruppen sind mit nur 64.000 Mann kleiner als die des Vereinigten Königreichs.

Bis auf wenige Ausnahmen verfügen alle europäischen Streitkräfte nicht über ausreichende Panzerung und Artillerie, und einen Großteil davon haben sie an die Ukraine verschenkt. Die Ausrüstung ist oft veraltet und schlecht gewartet.

Es ist schwer zu verstehen, wie Europa jährlich 295 Milliarden Dollar für die Verteidigung ausgeben kann und nicht in der Lage ist, gut ausgerüstete Kampftruppen aufzustellen. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die Europäer nicht vorhaben, viel mehr als Alibi-Truppen aufzustellen. Es bleibt den Vereinigten Staaten überlassen, für die Sicherheit und Verteidigung Europas zu sorgen.

Die USA haben rund 100.000 Soldaten in Europa stationiert. Dazu gehören die US Air Force, die Army, die Marines, die Navy und die Special Forces. Unter den 100.000 befinden sich etwa 20.000, die 2022 zur Verstärkung Osteuropas entsandt wurden (einige nach Estland, Litauen, Lettland, Polen und Rumänien). Die Europäer setzen eindeutig darauf, dass eine amerikanische Expeditionstruppe sie schützen wird.

Soldaten der U.S. Army, Task Force Knighthawk, 3rd Combat Aviation Brigade, und Soldaten des 1st Battalion, 506th Infantry Regiment „Red Currahee“, 1st Brigade Combat Team, 101st Airborne Division (Air Assault), die beide die 4th Infantry Division unterstützen, sowie Personal des North Estonia Medical Centre. Foto: US-Armee

Die Geschichte der britischen Expeditionsstreitkräfte (BEF) in Europa ist jedoch keine glückliche Geschichte. Im Zweiten Weltkrieg musste die BEF (bestehend aus 13 Divisionen und 390.000 Mann) aus Dünkirchen (Operation Dynamo), Le Havre (Operation Cycle) und aus französischen Atlantik- und Mittelmeerhäfen (Operation Aerial) evakuiert werden.

Heute gibt es in Europa und Russland keine Armeen, die in Größe und Truppenstruktur mit denen des Ersten oder Zweiten Weltkriegs vergleichbar wären. Wenn Großbritannien 1940 bei der Vorbereitung seiner Verteidigung weit im Rückstand war, so ist Europa heute noch weiter im Rückstand.

Viele europäische Länder haben ihre Arsenale geleert, um die Ukraine zu unterstützen, und Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Raketen, Luftabwehrsysteme, Artillerie, Munition und viele andere schwer zu ersetzende Waffen geschickt.

Was bedeutet das alles? Es bedeutet, dass Europa im Vergleich zu Russland zwar viel für die Verteidigung ausgibt (295 Milliarden Dollar), aber weder bei der Ausrüstung noch bei den Kampftruppen viel für sein Geld bekommt. Es stellt sich also die Frage: Wohin fließt das ganze Geld? Vielleicht kann Smedley Butler eine Antwort geben.

Die USA haben Europa aufgefordert, mehr für die Verteidigung auszugeben, und es gibt Anzeichen dafür, dass sich diese Forderungen in Form höherer Verteidigungshaushalte auszahlen. Aber das hat sich noch nicht in größeren oder fähigeren Streitkräften niedergeschlagen (mit der möglichen Ausnahme von Polen).

Die Rezession in Europa, insbesondere in Deutschland und im Vereinigten Königreich, wird wahrscheinlich zu Kürzungen der Verteidigungsausgaben und zu noch weniger einsatzfähigen Truppen führen.

All dies führt zu der merkwürdigen Schlussfolgerung, dass die europäischen NATO-Mitglieder ohne die Vereinigten Staaten ihr eigenes Territorium nicht verteidigen können. Dies bedeutet für die USA auch einen ernsthaften geopolitischen Nachteil.

Leere Waffenarsenale und Auslandseinsätze an Europas Grenzen schmälern die Fähigkeit der USA, ihre Interessen anderswo zu verteidigen, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum.

Ein von Russland angefachter Krieg im Nahen Osten unter iranischer Führung und ein chinesischer Vorstoß in Ostasien sowie der Ausbruch eines Konflikts in Korea könnten die USA in eine echte Katastrophe stürzen.

Die Erweiterung der NATO ist ein großes Risiko für die Vereinigten Staaten, die die NATO-Erweiterung und ihre aggressive Haltung gegenüber Russland unmissverständlich unterstützt haben. Selbst wenn man Smedley Butlers Argument „Krieg ist ein Geschäft“ außer Acht lässt, ist es an der Zeit, Amerikas Unterstützung für die NATO-Erweiterung neu zu bewerten.