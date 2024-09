Wer will für das amerikanische Imperium töten und sterben?

Nicolas J. S. Davies

„Es ist mutig, seine Ängste zuzugeben“ ist auf einem ukrainischen Rekrutierungsplakat zu lesen.

Associated Press berichtet, dass vielen der Rekruten, die nach dem neuen Wehrpflichtgesetz der Ukraine eingezogen werden, die erforderliche Motivation und militärische Indoktrination fehlt, um ihre Waffen tatsächlich auf russische Soldaten zu richten und zu schießen.

„Manche Leute wollen nicht schießen. Sie sehen den Feind in Schützengräben in Schussposition, eröffnen aber nicht das Feuer … Deshalb sterben unsere Männer“, sagte ein frustrierter Bataillonskommandeur der 47. Brigade der Ukraine. „Wenn sie die Waffe nicht benutzen, sind sie wirkungslos.“

Das ist jedem vertraut, der die Arbeit von US-Brigadegeneral Samuel „Slam“ Marshall studiert hat, einem Veteranen des Ersten Weltkriegs und dem wichtigsten Kampfhistoriker der US-Armee im Zweiten Weltkrieg.

Marshall führte Hunderte Kleingruppensitzungen nach Kampfeinsätzen mit US-Truppen im Pazifik und in Europa durch und dokumentierte seine Ergebnisse in seinem Buch „Men Against Fire: the Problem of Battle Command“ (Männer gegen das Feuern: das Problem der Gefechtsführung).

Eine der verblüffendsten und umstrittensten Erkenntnisse von Slam Marshall war, dass nur etwa 15 % der US-Truppen im Kampf tatsächlich ihre Waffen auf den Feind abfeuerten. In keinem Fall lag dieser Wert über 25 %, selbst wenn das Versäumnis, zu schießen, das eigene Leben der Soldaten in größere Gefahr brachte.

Marshall kam zu dem Schluss, dass die meisten Menschen eine natürliche Abneigung gegen das Töten anderer Menschen haben, die oft durch unsere Erziehung und unsere religiösen Überzeugungen verstärkt wird, und dass die Ausbildung von Zivilisten in effektive Kampfsoldaten daher eine Ausbildung und Indoktrination erfordert, die ausdrücklich darauf ausgelegt ist, unseren natürlichen Respekt vor dem Leben unserer Mitmenschen außer Kraft zu setzen. Diese Dichotomie zwischen der menschlichen Natur und dem Töten im Krieg gilt heute als die Ursache für einen Großteil der posttraumatischen Belastungsstörungen, an denen Kriegsveteranen leiden.

Marshalls Schlussfolgerungen wurden in die militärische Ausbildung der USA integriert, indem bei Schießübungen Ziele eingeführt wurden, die wie feindliche Soldaten aussahen, und gezielte Indoktrination betrieben wurde, um den Feind in den Köpfen der Soldaten zu entmenschlichen. Als er im Koreakrieg ähnliche Untersuchungen durchführte, stellte Marshall fest, dass Änderungen in der Infanterieausbildung auf Grundlage seiner Arbeit im Zweiten Weltkrieg bereits zu höheren Feuerraten geführt hatten.

Dieser Trend setzte sich in Vietnam und jüngeren US-Kriegen fort. Ein Teil der schockierenden Brutalität der feindlichen US-Militärbesatzung des Iraks resultierte direkt aus der entmenschlichenden Indoktrination der US-Besatzungstruppen, zu der auch die falsche Verbindung des Irak mit den Terrorverbrechen des 11. September in den USA und die Bezeichnung von Irakern, die sich der US-Invasion und -Besatzung ihres Landes widersetzten, als „Terroristen“ gehörten.

Eine Umfrage von Zogby unter den US-Truppen im Irak im Februar 2006 ergab, dass 85 % der US-Soldaten glaubten, ihre Mission sei „Vergeltung für Saddams Rolle bei den Anschlägen vom 11. September“, und 77 % glaubten, der Hauptgrund für den Krieg sei, „Saddam davon abzuhalten, Al-Qaida im Irak zu schützen“. Dies war alles reine Fiktion, frei erfunden von Propagandisten in Washington, und dennoch führte das Pentagon drei Jahre nach Beginn der US-Besatzung die US-Truppen immer noch in die Irre, indem es den Irak fälschlicherweise mit den Anschlägen vom 11. September in Verbindung brachte.

Die Auswirkungen dieser Entmenschlichung wurden auch durch Zeugenaussagen vor Kriegsgerichten in den seltenen Fällen bestätigt, in denen US-Soldaten wegen der Tötung irakischer Zivilisten angeklagt wurden. Bei einem Kriegsgerichtsverfahren im kalifornischen Camp Pendleton im Juli 2007 sagte ein Korporal, der als Zeuge der Verteidigung aussagte, dem Gericht, er betrachte die kaltblütige Tötung eines unschuldigen Zivilisten nicht als standrechtliche Hinrichtung. „Ich sehe es als Tötung des Feindes“, sagte er vor Gericht und fügte hinzu: „Die Marines betrachten alle irakischen Männer als Teil des Aufstands.“

Die US-amerikanischen Kampftoten im Irak und in Afghanistan (6.257 Tote) waren nur ein Bruchteil der US-amerikanischen Kampftoten in Vietnam (47.434) oder Korea (33.686) und ein noch kleinerer Bruchteil der fast 300.000 US-Amerikaner, die im Zweiten Weltkrieg getötet wurden. In jedem Fall hatten andere Länder viel höhere Todeszahlen zu beklagen.

Und doch lösten die US-amerikanischen Opfer im Irak und in Afghanistan in den USA Wellen politischer Gegenreaktionen aus, die zu Problemen bei der Rekrutierung von Soldaten führten, die bis heute andauern. Die US-Regierung reagierte darauf, indem sie sich von Kriegen mit großen Einsätzen amerikanischer Bodentruppen abwandte und sich stärker auf Stellvertreterkriege und Luftangriffe verließ.

Nach dem Ende des Kalten Krieges glaubten der militärisch-industrielle Komplex und die politische Klasse der USA, sie hätten das „Vietnam-Syndrom überwunden“ und könnten nun, befreit von der Gefahr, einen dritten Weltkrieg mit der Sowjetunion zu provozieren, ohne Hemmungen militärische Gewalt einsetzen, um die globale Macht der USA zu festigen und auszubauen. Diese Ambitionen überschritten die Parteigrenzen – von den republikanischen „Neokonservativen“ bis zu den demokratischen Falken wie Madeleine Albright, Hillary Clinton und Joe Biden.

In einer Rede vor dem Council on Foreign Relations (CFR) im Oktober 2000, einen Monat bevor sie einen Sitz im US-Senat gewann, wiederholte Hillary Clinton die berüchtigte Ablehnung der „Powell-Doktrin“ des begrenzten Krieges durch ihre Mentorin Madeleine Albright.

„Da gibt es einen Refrain…“, erklärte Clinton, „dass wir nur dann mit Gewalt eingreifen sollten, wenn wir vor großartigen kleinen Kriegen stehen, die wir sicher gewinnen können, vorzugsweise mit überwältigender Gewalt in relativ kurzer Zeit. Denjenigen, die glauben, wir sollten uns nur einmischen, wenn es einfach ist, müssen wir meiner Meinung nach sagen, dass Amerika sich nie vor der schwierigen Aufgabe gedrückt hat und auch nie davor zurückschrecken sollte, wenn es die richtige ist.“

Während der Frage-und-Antwort-Runde widersprach ein Bankmanager im Publikum Clintons Aussage. „Ich frage mich, ob Sie glauben, dass jedes fremde Land – die Mehrheit der Länder – diese neue Durchsetzungskraft tatsächlich begrüßen würde, einschließlich der eine Milliarde Muslime, die es dort gibt“, fragte er, „und ob dies nicht ein ernstes Risiko für die Vereinigten Staaten darstellt – ich würde sagen, keinen neuen Internationalismus, sondern einen neuen Imperialismus?“

Als die aggressive Kriegspolitik der Neokonservativen und demokratischen Falken im Irak und in Afghanistan scheiterte, hätte dies ein ernsthaftes Umdenken ihrer falschen Annahmen über die Auswirkungen des aggressiven und illegalen Einsatzes amerikanischer Militärgewalt veranlassen müssen.

Stattdessen bestand die Reaktion der amerikanischen politischen Klasse auf die Rückschläge ihrer katastrophalen Kriege im Irak und in Afghanistan einfach darin, große Einsätze amerikanischer Bodentruppen oder „Stiefel auf dem Boden“ zu vermeiden. Stattdessen griffen sie auf verheerende Bomben- und Artillerieangriffe in Afghanistan, Mosul im Irak und Raqqa in Syrien zurück und führten mit voller, „eiserner“ Unterstützung der USA Stellvertreterkriege in Libyen, Syrien, Irak, Jemen und jetzt in der Ukraine und Palästina.

Da es in diesen Kriegen keine großen amerikanischen Opfer gab, schafften sie es nicht auf die Titelseiten in der Heimat und verhinderten politische Rückschläge wie die Kriege in Vietnam und Irak. Da es weder Medienberichterstattung noch öffentliche Debatten gab, wussten die meisten Amerikaner sehr wenig über diese jüngeren Kriege, bis die schockierende Grausamkeit des Völkermords in Gaza endlich begann, die Mauer des Schweigens und der Gleichgültigkeit zu durchbrechen.

Die Folgen dieser Stellvertreterkriege der USA sind, wie vorherzusehen war, nicht weniger katastrophal als die Kriege im Irak und in Afghanistan. Die innenpolitischen Auswirkungen auf die USA wurden zwar abgemildert, doch die realen Auswirkungen in den betroffenen Ländern und Regionen sind so tödlich, zerstörerisch und destabilisierend wie eh und je und untergraben in den Augen eines Großteils der Welt die „weiche Macht“ der USA und ihren Anspruch auf globale Führung.

Tatsächlich haben diese Maßnahmen die gähnende Kluft zwischen der Weltanschauung schlecht informierter Amerikaner, die an der Vorstellung festhalten, ihr Land sei ein Land des Friedens und eine Kraft des Guten in der Welt, und den Menschen in anderen Ländern, insbesondere im globalen Süden, vergrößert, die immer empörter sind über die Gewalt, das Chaos und die Armut, die durch die aggressive Demonstration militärischer und wirtschaftlicher Macht der USA verursacht werden, sei es durch US-Kriege, Stellvertreterkriege, Bombenangriffe, Putsche oder Wirtschaftssanktionen.

Jetzt provozieren die von den USA unterstützten Kriege in Palästina und der Ukraine wachsenden öffentlichen Widerstand unter Amerikas Partnern in diesen Kriegen. Israels Bergung von sechs weiteren toten Geiseln in Rafah veranlasste israelische Gewerkschaften, zu groß angelegten Streiks aufzurufen. Sie bestanden darauf, dass die Netanjahu-Regierung das Leben der israelischen Geiseln über ihren Wunsch stellen müsse, weiterhin Palästinenser zu töten und Gaza zu zerstören.

In der Ukraine konnte eine erweiterte Wehrpflicht die Realität nicht überwinden, dass die meisten jungen Ukrainer in einem endlosen, nicht zu gewinnenden Krieg nicht töten und sterben wollen. Abgehärtete Veteranen sehen neue Rekruten ähnlich wie Siegfried Sassoon die britischen Wehrpflichtigen beschrieb, die er im November 1916 in Memoiren eines Infanterieoffiziers ausbildete: „Das auszubildende Rohmaterial wurde immer schlechter. Die meisten, die jetzt eintraten, waren unfreiwillig der Armee beigetreten, und es gab keinen Grund, warum sie den Militärdienst erträglich finden sollten.“

Einige Monate später schrieb Sassoon mit Hilfe von Bertrand Russell „Finished With War: A Soldier’s Declaration“, einen offenen Brief, in dem er die politischen Führer, die die Macht hatten, den Krieg zu beenden, beschuldigte, ihn absichtlich zu verlängern. Der Brief wurde in Zeitungen veröffentlicht und im Parlament vorgelesen. Er endete mit den Worten: „Im Namen derer, die jetzt leiden, protestiere ich gegen die Täuschung, die an ihnen verübt wird. Außerdem glaube ich, dass dies dazu beitragen kann, die gefühllose Selbstgefälligkeit zu zerstören, mit der die Mehrheit der Menschen zu Hause dem Fortbestehen von Qualen gegenübersteht, die sie nicht teilen und für deren Begreifen sie nicht genug Vorstellungskraft haben.“

Während die israelischen und ukrainischen Politiker ihren politischen Rückhalt schwinden sehen, gehen Netanjahu und Selenskyj immer verzweifeltere Risiken ein und bestehen gleichzeitig darauf, dass die USA ihnen zu Hilfe kommen müssen. Indem sie „von hinten führen“, haben unsere Politiker die Initiative an diese ausländischen Politiker abgegeben, die die Vereinigten Staaten weiterhin dazu drängen werden, ihre Versprechen bedingungsloser Unterstützung einzuhalten, was früher oder später auch bedeuten wird, junge amerikanische Soldaten zu schicken, die neben ihren eigenen Leuten töten und sterben.

Der Stellvertreterkrieg hat das Problem, das er lösen sollte, nicht gelöst. Anstatt als Alternative zu Bodenkriegen mit US-Streitkräften zu dienen, haben die US-Stellvertreterkriege immer eskalierende Krisen hervorgebracht, die nun US-Kriege mit dem Iran und Russland immer wahrscheinlicher machen.

Weder die Änderungen in der US-Militärausbildung seit dem Zweiten Weltkrieg noch die aktuelle US-Strategie des Stellvertreterkriegs haben den uralten Widerspruch gelöst, den Slam Marshall in Men Against Fire beschrieben hat, nämlich zwischen dem Töten im Krieg und unserem natürlichen Respekt vor dem menschlichen Leben. Wir haben den Kreis geschlossen und sind an diesen historischen Scheideweg zurückgekehrt, an dem wir erneut die schicksalhafte, eindeutige Entscheidung zwischen dem Weg des Krieges und dem des Friedens treffen müssen.

Wenn wir uns für den Krieg entscheiden oder unseren Führern und ihren ausländischen Freunden erlauben, ihn für uns zu wählen, müssen wir, wie uns Militärexperten sagen, bereit sein, erneut Zehntausende junger Amerikaner in den Tod zu schicken und gleichzeitig eine Eskalation zu einem Atomkrieg zu riskieren, der uns alle töten würde.

Wenn wir uns wirklich für den Frieden entscheiden, müssen wir uns aktiv gegen die Pläne unserer politischen Führer wehren, uns immer wieder in den Krieg zu manipulieren. Wir müssen uns weigern, unsere Körper und die unserer Kinder und Enkel als Kanonenfutter anzubieten oder ihnen zu erlauben, dieses Schicksal auf unsere Nachbarn, Freunde und „Verbündeten“ in anderen Ländern abzuwälzen.

Wir müssen darauf bestehen, dass unsere falschen Führer sich stattdessen wieder der Diplomatie, Verhandlung und anderen friedlichen Mitteln zur Beilegung von Streitigkeiten mit anderen Ländern verschreiben, wie es die UN-Charta, die wahre „regelbasierte Ordnung“, tatsächlich verlangt.