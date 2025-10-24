„CO₂-Scoring wird umgesetzt: Wie Banken in Deutschland und der Schweiz das Verhalten ihrer Kunden vermessen“

Klimaschutz als Vorwand: Wie Banken und Städte heimlich ein digitales Überwachungssystem errichten

Hinter der grünen Fassade wächst ein Netz aus CO₂-Scoring, digitaler ID und algorithmischer Bevormundung.

Vom grünen Ideal zur digitalen Bevormundung

In der aktuellen Ausgabe von The Pulse zeichnet sich ein verstörendes Muster ab: Unter dem Deckmantel des Klimaschutzes etabliert sich weltweit ein technokratisches System, das auf Verhaltenssteuerung und totale Datenerfassung abzielt.

Was einst als ökologisches Ideal begann, entwickelt sich Schritt für Schritt zu einer Infrastruktur der Kontrolle – von Bankkonten bis zum privaten Konsum, von Mobilität bis zur Ernährung.

Im Zentrum steht der Bericht „The Future of Urban Consumption in a 1.5°C World“ des Städteverbunds C40 Cities, an dem unter anderem die University of Leeds und das Beratungsunternehmen Arup beteiligt waren. Die darin formulierten „ambitionierten Ziele“ lesen sich wie ein Drehbuch für eine technokratische Zukunft:

Kein Fleisch, keine Milch, keine Privatfahrzeuge, nur drei neue Kleidungsstücke pro Jahr – und ein einziger Kurzstreckenflug alle drei Jahre.

Direkt zum Video mit deutschen Untertiteln:

Wenn Banken das Leben bewerten

Besonders alarmierend ist laut The Pulse, dass dieser Übergang nicht mehr theoretisch, sondern längst praktisch beginnt.

In Großbritannien misst die Bank NatWest inzwischen den CO₂-Fußabdruck jedes Kunden. Die App berechnet Emissionen auf Basis des Einkaufsverhaltens und schlägt „klimafreundliche Alternativen“ vor – etwa das Mieten von Kleidung statt Kaufen.

Banken mutieren so zu moralischen Instanzen: Sie bewerten, wie umweltgerecht der Einzelne lebt, und machen Nachhaltigkeit zum Instrument sozialer Kontrolle.

Der nächste Schritt liegt auf der Hand: Die Integration solcher Systeme in eine digitale ID. Sobald CO₂-Daten, Finanzen und Identität verknüpft sind, wird die Grenze zwischen Empfehlung und Zwang endgültig aufgehoben. Dann kann der Einkauf, der Flug oder die Ernährung automatisch sanktioniert werden – im Namen des Klimas.

Der deutschsprachige Raum zieht nach

Was viele übersehen: Auch im deutschsprachigen Raum werden die Weichen längst gestellt – leise, aber zielgerichtet.

Die Deutsche Bank bietet seit 2021 in ihrer App einen „CO₂-Indikator“ an, der auf Basis von Transaktionen den persönlichen Klimafußabdruck berechnet. Kunden sehen, wie „nachhaltig“ ihr Leben laut Bankdaten ist – kategorisiert in Wohnen, Mobilität, Freizeit oder Ernährung.

Offiziell ist die Funktion freiwillig, doch der Schritt zur Standardisierung ist nur eine Frage der Zeit.

Parallel experimentieren öffentliche Institutionen und Forschungsstellen mit Konzepten wie „Konsum 4.0“, einer digitalisierten Form der Verhaltenssteuerung, bei der Bürgerdaten genutzt werden, um Kaufentscheidungen, Ernährung und Mobilität „nachhaltiger“ zu gestalten.

Das Umweltbundesamt spricht offen davon, digitale Tools zu entwickeln, um den Konsum „effizienter zu lenken“.

Auch die Schweiz zieht mit – CO₂-Tracking durch PostFinance

Doch nicht nur Deutschland testet solche digitalen Lenkungsmechanismen. Auch die Schweizer PostFinance hat mittlerweile eine Funktion eingeführt, die das Konsumverhalten ihrer Kunden auswertet.

Über den hauseigenen CO₂-Calculator, der in der PostFinance-App und im Online-Banking integriert ist, wird der persönliche CO₂-Ausstoß automatisch berechnet – basierend auf Zahlungen mit der PostFinance-Card, Kreditkarten, TWINT oder Banküberweisungen. Hier und hier zu finden.

Offiziell dient das Feature laut der Bank dazu, „Kundinnen und Kunden ein Bewusstsein für ihr Konsumverhalten zu vermitteln“. Doch Kritiker sehen darin den Einstieg in eine digitale Bewertungsökonomie, die – genau wie in Großbritannien und Deutschland – die Grundlage für eine individuelle CO₂-Bilanzierung und spätere Regulierung legt.

Was heute als freiwilliger Service präsentiert wird, könnte morgen zum Standard werden – oder gar zur Voraussetzung für „nachhaltige“ Finanzdienstleistungen.

Was als technologische Innovation verkauft wird, ist in Wahrheit der Einstieg in eine Sozialarchitektur, die menschliches Verhalten algorithmisch bewertet und normiert.

Der technokratische Bauplan

The Pulse legt dar, dass all diese Maßnahmen auf ein gemeinsames Fundament zulaufen: die digitale Identität (Digital ID) und das e-KYC-System („electronic Know Your Customer“).

Was ursprünglich zur Geldwäschebekämpfung gedacht war, wird nun schrittweise auf alle Lebensbereiche ausgeweitet – von der Bank über die Telekommunikation bis zum Gesundheitswesen.

Die COVID-Pandemie beschleunigte diesen Prozess: Biometrische Verifizierung, Online-Identität, zentrale Datenspeicherung – all das wurde im Ausnahmezustand normalisiert.

Heute ist e-KYC in vielen Sektoren bereits Pflicht. Damit entsteht ein globales Identitätssystem, das jederzeit prüfen kann, wer konsumiert, reist, kommuniziert oder arbeitet.

Wenn diese Systeme – wie in Großbritannien oder Deutschland – mit CO₂-Bewertung, Smart-City-Zielen und Verhaltensanalysen verknüpft werden, entsteht eine lückenlose digitale Leibeigenschaft.

Die stille Verschmelzung von Ökonomie und Moral

Das Narrativ vom „grünen Wandel“ dient zunehmend als moralische Rechtfertigung für einen gesellschaftlichen Umbau, in dem ökonomische Macht, Datenkontrolle und politische Steuerung miteinander verschmelzen.

Städte, Banken und Technologieunternehmen bilden das Rückgrat dieser neuen Ordnung – nicht durch offene Gesetze, sondern durch schleichende Standardisierung.

Heute ist es eine App, morgen ein ESG-Score, übermorgen ein verpflichtendes CO₂-Budget.

So wird die Demokratie durch Verwaltung ersetzt, der Konsument durch den „verantwortlichen Datensatz“.

Der Einzelne darf noch wählen, aber nur innerhalb digital definierter Grenzen.

Fazit: Kontrolle über alles

Was The Pulse zeigt, ist keine ferne Dystopie, sondern ein Prozess, der längst läuft – auch in Mitteleuropa.

Banken verwandeln sich in soziale Erziehungsanstalten, Städte in technokratische Labore, Bürger in überwachte Datenpunkte.

Unter dem Etikett der Nachhaltigkeit entsteht ein System, das das Verhalten der Menschen in Echtzeit misst, bewertet und formt.

Klimaschutz ist dabei nur der Vorwand – das Ziel ist Kontrolle über alles.