Was Putin und Zelensky wollen, aber nicht bekommen

Die beiden Führer reden immer noch aneinander vorbei

Seymour Hersch

Die angeschlagenen russischen Truppen nennen es das „Hufeisen“, ein brutal verstärktes Gebiet in der hügeligen nördlichen Ecke der Donbass-Region, das der Armee den Zugang von Osten zu den weiten zentralen Ebenen der Ukraine versperrt – ein Weg, der die russische Armee, sollte sie einen erwarteten Gegenangriff überstehen können, tief in die Zentralukraine und theoretisch sogar bis an den Stadtrand von Kiew führen könnte.

Das Hufeisen ist ein blutiges Hochplateau, das durch Gräben, Bunker und Betonsperren befestigt ist, die die russische Armee in Schach gehalten haben – unter hohen Kosten an Menschenleben und Material. Ein gut informierter amerikanischer Beamter erzählte mir, dass Wladimir Putin, der russische Präsident, seine Generäle weiterhin zu einem Generalangriff drängt, um das Gebiet einzunehmen und Putin das zu geben, was er will, um den Krieg zu beenden: die totale Kontrolle über den Donbas, der aus zwei Provinzen – Donezk und Luhansk – besteht, die reich an Kohle, Eisenerz, Lithium, Titan und Seltenerdmetallen sind. Und die russische Geschichte. 70 Prozent der Bevölkerung der Region sind russischsprachig. Wie mir der Beamte mitteilte, haben sich die russischen Generäle bisher geweigert, einen weiteren Angriff auf die Hufeisenregion zu unternehmen, und begründeten dies mit früheren Fehlschlägen, schweren Verlusten unter den Soldaten und der Zerstörung ihrer Panzer und anderer schwerer Waffen.

Da der Winter naht, wird Putin erst im Frühjahr eine Bodenoffensive starten und erneut versuchen können, den gesamten Donbass einzunehmen, dessen ukrainisch kontrollierte Gebiete seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine Anfang 2022 unter schwerem russischen Drohnen- und Raketenbeschuss stehen. In Presseberichten über das jüngste Nicht-Gipfeltreffen wurde hervorgehoben, dass Putin zugestimmt hat, alle Kampfhandlungen entlang der restlichen Front einzustellen, wenn er die Kontrolle über den gesamten Donbass erhält. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij beharrte trotz des Drucks der Vereinigten Staaten darauf, wie in der gesamten Geschichte der Friedensgespräche mit Russland, seine seit langem vertretene Position nicht zu ändern, um die leere Hoffnung und das Ziel der „Rückeroberung der gesamten Ukraine“ aufrechtzuerhalten, wie es ein US-Beamter mir gegenüber ausdrückte.

Die Ironie oder „Realität“, wie es der Beamte ausdrückte, besteht darin, dass „Russland seit einem Jahr erfolglos versucht, dieses Stückchen Territorium zu erobern, und dies mit großen Verlusten an Menschenleben durch seine Truppen ohne Erfolg“. Zelenskys Schachzug, fügte er ironisch hinzu, „könnte funktionieren. Vielleicht aber auch nicht.“

Es ist klar, dass es in diesem Krieg keine Lernkurve gibt.

Nach dem letzten Gipfel, der nicht stattfand, kam es zu einer nicht enden wollenden Pattsituation: Trump sagte ein Treffen mit Putin in dieser Woche ab, weil, wie er erklärte, „es sich für mich einfach nicht richtig angefühlt hat. Es fühlte sich nicht so an, als ob wir an den Punkt gelangen würden, an den wir gelangen müssen. . . . Wir werden es in Zukunft tun.“

Die Zukunft kam heute früh, als das US-Finanzministerium auf Geheiß von Trump plötzlich Sanktionen gegen die beiden größten russischen Ölgesellschaften Rosneft und Lukoil ankündigte. Die New York Times berichtete, dass die Europäische Union sofort nachzog und die Preise für Brent Crude, die internationale Referenzsorte, um mehr als fünf Prozent in die Höhe trieb. China hat seine Novemberbestellung von russischem Rohöl sofort storniert, und es wird erwartet, dass Indien, der andere Hauptabnehmer von russischem Rohöl, dasselbe tun wird. Eine unmittelbare Reaktion Moskaus blieb aus, aber der Druck ist groß.

Putin hat jede Krise überlebt. eine Reihe von US-Sanktionen, die Donald Trump jetzt verschärft, was dazu führte, dass sich amerikanische Hotels, Lebensmittelketten und andere US-Unternehmen, die dort erfolgreich waren, aus Russland zurückzogen, was unter Obama begann. Im August begannen ukrainische Drohnen- und Raketenangriffe auf russische Ölraffinerien, die mit Hilfe westlicher Geheimdienste gezielt durchgeführt wurden. Bis heute, so sagte mir der Beamte, wurde fast die Hälfte der russischen Raffinerien durch ukrainische Drohnen zumindest vorübergehend außer Betrieb gesetzt.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen innerhalb Russlands sind enorm und werden von Fachzeitschriften der Öl- und Chemieindustrie sorgfältig beobachtet. In ihren Berichten wurde festgestellt, dass Russland für jedes Barrel raffinierten Öls, das in der Türkei, Indien oder China landete, 22 Dollar verdiente. Da Russland seine Raffineriekapazitäten verringert hat, verdient es jetzt nur noch zwei Dollar pro Barrel für sein Rohöl, das oft einen Anteil von einem Prozent oder mehr an schwefelhaltigen Nebenprodukten enthält, die im Raffinierungsprozess entfernt werden müssen.

Eine weitere Komplikation für die russische Wirtschaft ist der Mangel an Maklern, die bereit sind, russisches Rohöl direkt an Raffinerien in Europa und Asien zu liefern. Es gibt zwar eine Pipeline nach Europa, aber nur Ungarn und die Slowakei kaufen russisches Rohöl. Russland verkauft zwar Rohöl in die Türkei und nach Asien, doch ist der Transport sehr viel kostspieliger und bedarf einer Versicherung. Öltanker sind leicht zu finden und in einer möglicherweise bald eintretenden Krise zu zerstören, und die Öllager in der ganzen Welt bleiben ungeschützt.

„Putin hat kein Geld mehr“, sagte der US-Beamte zu mir. „Die russische Flotte im Schwarzen Meer ist am Ende, und er betreibt ein Schneeballsystem“, indem er sich Geld von russischen Banken leiht, das er nicht zurückzahlen kann, da diese von Öl- und Gasgeldern leben, aber keine Kredite an Privatpersonen vergeben dürfen. Und dennoch, fügte er hinzu, „ist Putin bereit, einen Deal einzugehen, wenn man seine Bedingungen akzeptiert“.

Sarah Miller, eine Bloggerin, die führende amerikanische Energiezeitschriften herausgegeben hat, erinnerte mich heute in einer E-Mail daran, dass „jedes Mal, wenn es den USA, der Ukraine und ihren europäischen Verbündeten zu gelingen scheint, Russlands Ölindustrie und damit seiner Kriegswirtschaft wirklich zu schaden, etwas passiert, das die Ölpreise in die Höhe treibt und Russland aus der Patsche hilft. Das ist jetzt wieder der Fall. Als Reaktion auf Trumps Absage des Gipfels mit Putin und seine Drohung, in einem Monat Sanktionen gegen die beiden größten russischen Ölgesellschaften zu verhängen, sind die Rohölpreise um 8 bis 10 Prozent in die Höhe geschossen. [Nachdem er die Sanktionen heute erhöht hatte, stiegen die Rohölpreise um weitere 5,5 Prozent.] Trumps jüngste Drohungen trafen genau zu dem Zeitpunkt, als Russland unter den Drohnenangriffen der Ukraine auf das russische Raffineriesystem, die sich im Laufe des Sommers intensivierten, real zu leiden hatte.“

Ein europäischer Experte glaubt, dass Putin Trump nach Belieben manipulieren kann. Das derzeitige Ziel des russischen Führers, sagte er mir, sei es, „nett zu Trump zu sein“, um ihn davon abzuhalten, amerikanische Tomahawk-Raketen mit ihrer großen Reichweite und hohen Nutzlast in die Ukraine zu schicken. „Wenn man Trump schmeichelt“, sagte er, „wird er die Seiten wechseln.“ Dies ist in internationalen diplomatischen – und amerikanischen politischen – Kreisen bei weitem kein origineller Gedanke.

„Die Europäer sind besorgt über Putin“, sagte der Experte. „Es gibt ein Fenster von zwei oder drei Jahren, das Europa benötigt, um stark genug zu sein“, um eine Bedrohung für jedes künftige politische Manöver Russlands darzustellen. In der Zwischenzeit, fügte er hinzu, „hilft Trump Putin, einen Sieg aus einer Niederlage zu erringen. Er ändert ständig die Bedingungen eines Deals.“

Die Welt schaut zu und tut wenig, um den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden. Wir haben es mit Zelensky zu tun, der darauf besteht, dass es kein Friedensabkommen geben wird, das den Verlust ukrainischen Territoriums beinhaltet; mit Putin, der glaubt, er könne sich den Weg zum Sieg in einem Krieg bomben, den er begonnen hat und noch nicht gewonnen hat; und mit Trump, der einen Krieg, irgendeinen Krieg, beenden will, um einen Preis zu gewinnen.