Norbert Bolz – Was da wohl gedacht worden sein mag

Egon W. Kreutzer

Das hätte eine Satire werden sollen.

Es ist ja nicht so, dass ich Stimmen höre. Aber wenn ich mich in bestimmte Gehirne hineinversetze, dann schnappe ich doch so manchen Gedanken auf. Das wiederum lässt mich verstehen, was geschieht. Obwohl ich kein Verständnis habe, für das, was ich auf diese Weise zu verstehen lerne, will ich Sie daran teilhaben lassen. Vielleicht geht es Ihnen wie mir. Sie verstehen, und je besser Sie verstehen, desto mehr geht jegliches Verständnis verloren.

Die Mühlen des Staates mahlen langsam. Die hochgefährlichen Worte des Norbert Bolz, volle sechs an der Zahl, also doppelt so viel, wie Höcke brauchte, um sich als staatsgefährdendes Element zu outen, wurden vor mehr als