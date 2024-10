Irland, Albion und Amerika befinden sich an sehr dunklen Orten, und die Rettung wird weder von Kamala Harris noch von Donald Trump noch von den Medien kommen, die mit ihnen gemeinsame Sache machen.

Kaum hatte ich diesen Artikel über die Kriminalität des MI6 in Irland veröffentlicht, waren die Sprachrohre des MI6 schon wieder am Werk, dieses Mal mit der Behauptung, ein russischer Spion, der von der irischen Botschaft aus operiert, habe eine irische politische Instanz in eine Honigfalle gelockt.

Wenn wir uns in die Zeit des Kalten Krieges zurückversetzen, erzählt man sich, dass der KGB einen hochrangigen britischen Botschaftsbeamten in sein Büro rief und ihm eine Menge Fotos vorlegte, die ihn in allen möglichen kompromittierenden Stellungen mit einer sibirischen Schönheit zeigten. Der Beamte schaute sie sich einige Minuten lang anerkennend an, bevor er den Fotografen lobte und fragte, ob er Kopien der Fotos haben könne, um sie seinen Kumpels in seinem Klub in Mayfair zu zeigen. Der KGB sah ein, dass es aussichtslos war, ihn zu fangen, und wies ihm die Tür.

Anders sieht es in Dublin aus – oder, wie wir noch sehen werden, in London und New York. Dort verfolgt der MI6 die Taktik, gezielt so viele Gerüchte zu streuen, dass am Ende einiges davon hängen bleibt. Nachdem die Sunday Times unter Rupert Murdoch die ersten Anschuldigungen in die Welt gesetzt hatte, verbreiteten die Gerüchteschmieden des MI6 und die ihnen nahestehenden Medien die Geschichte wie ein Lauffeuer. Irische Politiker, in ihrer Unvorsichtigkeit, beeilten sich daraufhin, sich öffentlich zu distanzieren und zu beteuern, sie seien nicht „der fünfte Mann“.

Wenn man sich die Liste derjenigen ansieht, die ihre Unschuld beteuern, dann ist mindestens einer von ihnen ein bekannter homosexueller Schürzenjäger, von dem ich weiß, dass er schändliche sexuelle Begegnungen an Orten hatte, die weit von der grünen Insel entfernt sind, aber weit davon entfernt, sich dafür zu schämen, und wie unser früherer britischer Beamter mehr als glücklich ist, mit seinem Sperma-Austausch zu prahlen.

Irland ist ein derartiger Sündenpfuhl, dass Sexfanatiker wie er bei weitem keine Ausreißer sind, sondern die Norm. Und da Sinn Féin, die wichtigste Oppositionspartei, derzeit in einen ihrer regelmäßigen Skandale um sexuelle Vergewaltigung von Kindern verwickelt ist, ist die einzige Frage, die sich diese Heuchler stellen könnten, warum der Politiker Sex mit einer Frau und nicht mit einem kleinen Jungen hatte.

Obwohl der ehemalige Sinn Féin-Abgeordnete Peadar Toibín einer von ihnen war, der sich dem Ansturm anschloss, um seine Unschuld zu beteuern (Ich hatte keinen Sex mit dieser Frau), hat Toibín, wie seine früheren Genossen, keine Probleme damit, den Amerikanern entgegenzukommen, die mit ihren MI6-Kumpanen sowohl die irische Wirtschaft als auch den politischen Diskurs in Irland kontrollieren.

Bemerkenswert an Toibíns Behauptung, er sei unschuldig, ist, dass sich 2018, zum Zeitpunkt der angeblichen Annäherung, alle westlichen Regierungen mit Russland und Putin trafen, um über Wirtschaft und Sicherheit zu sprechen und Tickets für die Fußballweltmeisterschaft zu ergattern, die zufällig in Russland stattfand. In Anbetracht all dessen würde man erwarten, dass dieser Yankee-Sidekick und jeder andere irische Speichellecker sich mit den Russen getroffen haben.

Da es sich bei dem kompromittierten Politiker um einen Unabhängigen handeln soll, was bedeutet, dass er keinen wirklichen Einfluss auf die Regierungspolitik hat, muss man zu dem Schluss kommen, dass der angebliche russische Anwerber seine Zeit verschwendet hat und die Geschichte eine weitere halb gare MI6-Schmieraktion war.

Was den einfachen Akt des Treffens mit russischen Diplomaten angeht, so nennt man das Diplomatie, ein Wort, das viele irische Politiker kaum buchstabieren, geschweige denn praktizieren könnten. Und die meisten der schmarotzenden irischen Politiker, die ich kenne, wären für jeden, insbesondere für die Amis und die Briten, leicht zu rekrutieren, aber ihre Art wäre weder in Irland noch auf John Bulls anderer Insel die Mühe wert.

Nehmen wir die jüngsten Unruhen in England, die dadurch ausgelöst wurden, dass ein Ruander eine Gruppe von Kleinkindern erstochen hat. Raten Sie mal, wer das alles inszeniert hat. Sie haben es auf einen Nenner gebracht. Putin, der wohl der meistbeschäftigte Mann auf der ganzen Welt ist, mit all den Machenschaften, die er anstellt.

Hier ist MI6’s BBC und al Jazeera, die beide die Behauptungen des MI5 nachplappern, dass Putin hinter den Unruhen steckte und diese nichts mit Albions eigenen internen Widersprüchen und Dynamiken zu tun hatten. Und hier ist der ehemalige Parlamentsabgeordnete George Galloway, der diese Behauptungen in der Luft zerreißt und sich darüber freut, dass Sky News, ein wichtiger Knotenpunkt in Murdochs MI6-Verleumdungsbemühungen, nicht mehr existiert, weil die Leute es nicht mehr sehen.

Wechseln wir nun in die Vereinigten Staaten, das Land der Freien, wo irische Truppen im Libanon und in Syrien Freiwild zu sein scheinen, wo aber die Yankee-Botschaft in Dublin noch nicht zur Rechenschaft gezogen wurde für die glaubwürdigen Drohungen des zionistischen Supremacisten und Trump-Beraters Matthew Brodsky, der für den israelisch-palästinensischen Friedensprozess der CIA arbeitet und die Israelis dazu bringen will, irische Truppen im Südlibanon zu vernichten.

Obwohl das wehleidige Irland sich weigert, seine Auslieferung zu fordern, hat Amerika, das zu kaum mehr als einem riesigen Irrenhaus mit einer Sternenflagge und einer gestörten Armee verkommen ist, größere Probleme als Brodskys kriminelle Verschwörung zum Mord an 300 irischen UN-Soldaten im Südlibanon.

Nehmen Sie die offenen Drogenstädte der Kensington Avenue in Philadelphia, die Skid Road in Los Angeles oder die Gangbanger im Süden Chicagos. Wer ist für diese Schnappschüsse der Hölle auf Erden verantwortlich? Kein anderer als unser alter, bewährter Freund Putin, der von den Fentanylproduzenten in China in nicht geringem Maße unterstützt wird. Das ist zumindest die Linie von niemand anderem als dem US-Kongress.

Die Wahrheit in Amerika, wie auch in Albion und Irland, ist weitaus prosaischer. Es gibt die interne Dynamik nicht nur des CIA-gesteuerten Angebots, sondern auch der CIA-gesteuerten Nachfrage, die nichts mit China oder dem überforderten Putin zu tun hat. Obwohl man sich nur an Gary Webb oder die Kontra-Kokain-Skandale der CIA erinnern muss, um zu sehen, dass nichts von alledem in den Kampagnen von Trump oder Harris eine Rolle spielen wird. Von Hunter Biden einmal abgesehen, kommen Junkies bei den Präsidentschaftswahlen nicht in Frage, und so werden die Kensington Avenue, die Skid Row und die Bandenkriminalität in Chicago weitergehen wie bisher, unabhängig davon, wer das Rennen um die Präsidentschaft gewinnt.

Das gleiche gilt für die Perfidie in Albion und Irland, wo das Problem nicht so sehr die russischen Honigfallen sind, sondern die Lügen, die der MI6 und die CIA ihren Medienschwachköpfen auftischen, um die Massen unwissend und entmachtet zu halten. Die Sunday Times, mit der wir diesen Artikel begonnen haben, lieferte uns bereits diesen Knüller, dass Mascha und der Bär in Wirklichkeit Putin-Agenten waren und nicht nur harmlose russische Postmann-Pat-Geschichten für Kleinkinder.

Aber Postmann Pat oder eine ähnliche Zeichentrickserie für Kinder ist intellektuell anspruchsvoller als der Schrott, den der MI6 auf den Seiten der Sunday Times oder einer seiner anderen Zeitungen ausspuckt. Rupert Murdoch, dem die Times gehört, ist nicht an der Wahrheit interessiert. Murdoch ist daran interessiert, syrisches Gas von den Golanhöhen zu rauben und diesen Aussichtspunkt zu nutzen, um syrische Frauen und Kinder zu bombardieren. Wenn es dazu gehört, in der Sunday Times zu schwafeln, um Irlands Postman Pat dazu zu bringen, sich im Kreis zu drehen, dann soll es so sein.

Irland, Albion und Amerika befinden sich alle an einem stockdunklen Ort, und die Rettung wird nicht von Kamala Harris, Donald Trump oder den Medien kommen, die mit ihnen Ball spielen. Obwohl wir erwachsen sind und über Postmann Pat und Mascha und den Bären hinaus sein sollten, scheinen wir immer noch auf die Märchen von den Roten unter dem Bett (oder im Bett) hereinzufallen, die der MI6 und seine Klone verbreiten, während wir unsere eigenen Kensington Avenues und Skid Rows ignorieren, die eine weitaus größere Bedrohung für uns darstellen als Putin und eine Million sibirischer Füchse. Obwohl die Trottel, die regelmäßig in der Editor’s Choice dieser Seite auftauchen, davon schwafeln, dass die Arbeiterklasse und die Jugend unsere Retter sein werden, gehen unsere Probleme, die nichts mit Russland zu tun haben, viel tiefer als das, und die Lektüre von Müll wie der Sunday Times verfestigt sie nur noch ein wenig mehr.