Cohen und Mearsheimer: “Russophobie ist die wahre Bedrohung für die USA”

Stephen F. Cohen und John Mearsheimer: Russophobie ist die wahre Bedrohung für die USA

Juli 2018

Es wäre großartig, mit Russland zusammenzuarbeiten.

Ich würde weitergehen.

Es ist absolut notwendig.

Wir haben Putin dämonisiert und Russland putinisiert, also haben wir Russland dämonisiert.

Die Russophobie tobt in diesem Land.

Trotz der überwiegend negativen Reaktionen auf den heutigen Gipfel glauben nicht alle, dass der Ansatz des Präsidenten, zuerst Amerika zu beschuldigen, in Bezug auf Russland falsch ist.

Michael Moynihan traf sich mit zwei amerikanischen Außenpolitikern, alten Weggefährten, Stephen Cohen und John Mearsheimer, um ihre – zugegebenermaßen unpopuläre – Meinung über Russland zu hören.

Ich könnte eine Liste von Namen aufzählen, die man dir gegeben hat, Stephen. Nur zu.

Es sollte auf unserer Liste stehen.

Putins Marionette.

Putins Apologeten.

Putin-Apologeten? Haben sie recht?

Es gab eine Flut solcher Angriffe gegen mich, viele in einst angesehenen Publikationen.

Es gibt einen Markt, einen Bedarf für diese Verleumdungen.

Sie sind uninformiert.

Die Frage, die man sich stellen sollte, ist, warum sich die Leute nicht auf eine legitime Debatte mit Leuten wie Steve und mir einlassen.

Und ich glaube, der Grund, warum sie das nicht tun, ist, dass sie die Debatte verlieren würden.

Ich bin mir dessen voll bewusst und ich werde es so zusammenfassen, wie ich es sehe, und ich bin mir nicht sicher, ob John mir im Moment voll zustimmt.

Während wir hier sprechen, befinden wir uns in einem neuen Kalten Krieg mit Russland.

Putin war einer der wenigen Führer in der Welt, der sich gegen die Amerikaner gestellt hat, und die Hauptmanifestation davon war die Ukraine-Krise.

Es gibt eine große Frage in Bezug auf die Ukraine-Krise.

Wer ist der Hauptverursacher dieser Krise?

Ich denke, es ist klar, dass es die Vereinigten Staaten und ihre westeuropäischen Verbündeten sind.

Es war in Washington tief verwurzelt, dass, wenn man die Ukraine nimmt, sie militärisch und wirtschaftlich in den Westen integriert, durch die EU, durch die NATO, Russland nichts weiter wäre als das, was Obama eine schwache Regionalmacht nannte.

Aber haben diese Länder nicht das Recht zu entscheiden, ob sie der NATO beitreten wollen, oder nicht?

Nein, haben sie nicht. Das haben sie nicht.

Das ist eine sehr dumme Art, über internationale Beziehungen nachzudenken. Wie das?

Ich spreche nur von den Menschen in diesen Ländern, die sagen, wir möchten der NATO beitreten.

Wir waren zu lange unter der Knute Russlands.

Wir wollen in dieses Bündnis.

Etwas anders. Nein.

Sie gehen davon aus, dass Menschen Außenpolitik machen.

Jeder Dummkopf hätte Ihnen sagen können, dass wir, wenn wir Länder an Russlands Grenzen aufnehmen, die einen historischen Groll gegen Russland hegen, die nationale Sicherheit aller verringern würden.

Das ist genau richtig.

Stellen Sie sich vor, die Sowjetunion oder China würden in Zukunft ein Militärbündnis mit Mexiko und Kanada an unseren Grenzen bilden.

Das würden wir niemals dulden.

Und lassen Sie mich fragen.

Ich nehme an, Sie, John und ich würden verlangen, dass der amerikanische Präsident reagiert?

Würde er aggressiv sein? Wäre das Aggression?

Wenn er reagiert, dann defensiv.

Wir haben Putin dämonisiert und Russland putinisiert, also haben wir Russland dämonisiert.

Die Russophobie tobt in diesem Land.

Ich habe das von innen gesehen.

Ich habe nachgedacht und nachgedacht, wie wir an den Rand eines Krieges mit Russland gekommen sind, wo wir seit Kuba 1962 nicht mehr waren.

Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es zu 95 Prozent unsere eigene Schuld ist.

In Prozentzahlen ausgedrückt: Würden Sie sagen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Krieges zwischen den USA und Russland mit Donald Trump im Amt sinkt?

Trump irrt sich in vielen Dingen, aber in der Frage, die mir am meisten am Herzen liegt, weil ich sie für existenziell halte, weil ich sie für eine Frage von Leben und Tod halte.

Wenn er meint, was er sagt, hat er recht.

Wie läuft es bisher?

Das wissen wir bisher nicht. Wir müssen abwarten.

Aber die Angriffe auf ihn sind heftig.

Der Präsident der Vereinigten Staaten wird daran gehindert, das zu tun, was wir von jedem Präsidenten verlangen.

Haltet uns aus dem Krieg mit Russland heraus, wir haben Trump gelähmt.

Aber Trump lässt sich nicht so leicht lähmen, er macht einfach weiter, richtig oder falsch.

Deshalb hoffe ich, dass er und Putin eine Reihe von Vereinbarungen treffen, die uns in Sicherheit wiegen.

Die enorme Feindseligkeit des Establishments gegenüber dem Treffen in Helsinki hat viel damit zu tun, dass man Trump untergraben will.

Aber sie müssen auch erklären, wie er überhaupt gewählt wurde.

Es kann nicht daran liegen, dass Hillary Clinton oder die Demokraten keinen guten Wahlkampf geführt haben.

Es kann nicht daran liegen, dass die Amerikaner so dumm sind.

Es muss daran liegen, dass es getäuscht wurde.

Die Gegner von Donald Trump benutzen Putin als eine Art Bauernopfer oder Sündenbock, um ihn anzugreifen.

Ja, als Hammer, um auf ihn einzuschlagen.

Diese Leute würden lieber versuchen, Trump abzusetzen, als einen Atomkrieg oder einen Krieg mit Russland zu verhindern, falls es dazu kommen sollte. Trump ist nicht mehr schuld.

Wir sind es.

Es ist großartig, zusammen zu sein.