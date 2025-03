In diesem explosiven Interview auf Redacted News spricht Colonel Douglas Macgregor offen über die eskalierende geopolitische Lage, insbesondere über die wachsende Kriegsgefahr mit dem Iran und die katastrophalen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Während US-B-2-Bomber auf der Insel Diego Garcia in Stellung gebracht werden, warnt Macgregor vor einer möglichen Großoffensive gegen Teheran. Gleichzeitig rechnet er scharf mit der Selenskyj-Regierung ab, kritisiert westliche Doppelmoral und nennt die laufenden Friedensverhandlungen in Riad die letzte Chance zur Deeskalation. Ein Gespräch, das Klartext spricht – und die düstere Richtung offenbart, in die die Welt steuert.

Moderator (Clayton Morris):

Also gut, ukrainische Kinder haben jetzt etwas Neues zum Spielen, wenn sie in einen Spielzeugladen gehen. Die Ukraine hat diese Woche eine neue Spielzeuglinie herausgebracht – das scheint ja ein Spaß zu sein. Schaut euch das an: Das ist die AFU-Kämpferin Oksanka, mit einer Beinprothese und einer ukrainischen Flagge auf der Brust. Jetzt können kleine Kinder davon träumen, in NATOs Stellvertreterkrieg zu sterben – oder sich wenigstens im Gefecht ein Bein wegsprengen zu lassen. Das ist die Zukunft der Ukraine.

Gleichzeitig zeigt ein neuer Bericht heute Morgen, dass sich die Größe und Ausdehnung ukrainischer Friedhöfe in den letzten Monaten mehr als verdoppelt hat. Schaut euch einfach diese Bilder an. Nehmt euch einen Moment und denkt darüber nach, was die Kriegstreiber in Washington, in der NATO und in der EU da eigentlich anrichten. Sie wollen, dass noch mehr Menschen sterben. Seht euch den zusätzlichen Platz an – auf der linken Seite des Bildschirms – das ist für die vielen Tausenden Menschen, die weiterhin sterben werden, wenn das nicht bald endet. Es ist eine absolute Katastrophe.

Time Magazine hat gerade ein neues Interview mit dem ukrainischen Diktator Selenskyj veröffentlicht, und es ist verdammt aufschlussreich. Ich fang mal mit dem Teil an, der mich komplett fassungslos gemacht hat: Man schreibt, Selenskyj mag den ganzen Golddekor in der Hauptstadt nicht, aber er habe einen Raum, in dem er sich entspannen könne – mit Gemälden, die er selbst ausgesucht habe. Darauf zu sehen: Der Kreml in Flammen, ein sinkendes russisches Kriegsschiff, und Ukrainer im Krieg innerhalb der russischen Grenzen. Und er sagt, das Bild mit dem brennenden Kreml sei sein Favorit.

Das ist nicht normal. Das ist kein Mann, der Leben schätzt – das ist jemand, der den Tod glorifiziert.

Also, holen wir Colonel Douglas Macgregor dazu, um über all das zu sprechen – über die Enthüllungen im Time-Artikel, in dem Selenskyj praktisch zugibt: Die Ukraine ist am Ende. Die einzige Hoffnung sei, dass der Westen mehr Waffen liefert. Colonel, schön, dass Sie da sind. Willkommen zurück. Was sind Ihre Gedanken zu diesem Interview?

Col. Douglas Macgregor:

Nun, meine Gedanken zu den meisten Interviews mit Selenskyj sind nicht gerade positiv. Der Mann ist ein pathologischer Lügner, und es fällt schwer, irgendetwas von dem, was er sagt, ernst zu nehmen. Aber Sie haben recht – er beginnt endlich, über die Verluste und die Zerstörung seines Landes zu sprechen, und das ist in meinen Augen zu einem großen Teil seine eigene Schuld.

Sie werden sich erinnern, weil Sie einer der wenigen waren, die mich damals interviewten, als der Krieg begann – ich berichtete damals von den massiven Verlusten auf ukrainischer Seite, und man sagte sofort: „Das ist eine Lüge, er arbeitet für Putin“ oder so ähnlich. Diese Verluste wurden dann den Russen zugeschrieben. Jetzt haben wir wenigstens ein wahres Bild – und Sie zeigen es. Und das muss gezeigt werden. Es ist eine furchtbare Katastrophe für die Ukraine.

Natürlich hat auch Russland gelitten, hat einen Preis gezahlt – vermutlich 100.000 Tote, vielleicht noch 10.000 zusätzlich. Aber diese Verluste sind fast unbedeutend im Vergleich zu den geschätzten 1,2 bis 1,5 Millionen toten ukrainischen Soldaten. Und dieser Mann, Selenskyj, ist das Haupthindernis für Frieden.

Die Person, die dieses Interview geführt hat, scheint das nicht zu wissen, aber die Gespräche zwischen den USA und Russland in Riad verlaufen sehr gut. Wir gehen in die Details, wir versuchen, eine Lösung zu finden. Das Einzige, was momentan zwischen einer Normalisierung der Beziehungen zu Moskau und dem vollständigen Desaster steht, ist Selenskyj.

Er will die Katastrophe. Wir wollen Normalisierung.

Deshalb appelliere ich an den Präsidenten: Nutzen Sie Ihre Macht. Entfernen Sie Selenskyj. Dieser Mann ist eine Gefahr für uns alle. Sobald er aus dem Spiel ist, kann alles, was der Präsident sich wünscht – das Ende der Tötungen, Waffenstillstand, Vereinbarungen – realisiert werden. Aber zuerst muss Selenskyj verschwinden.

Natalie Morris:

Was mich an dem Artikel wahnsinnig gemacht hat, war, dass der Autor schreibt, er habe Selenskyj letztes Jahr in der Schweiz getroffen, als dieser seinen Friedensplan präsentierte. Und dann heißt es: „Einige der Forderungen erschienen seinen Verbündeten als unrealistisch, und niemand erwartete, dass die Ukraine diese Ziele bald erreichen würde.“

Ach ja? Ein Jahr später fällt ihnen das ein, nachdem Zehntausende gestorben sind? Ich wollte meinen Computer gegen die Wand werfen. Jetzt gibt also auch der Mainstream zu, dass das Ganze von Anfang an Selenskyjs Ego-Projekt war – auf Kosten von Hunderttausenden Leben.

Col. Douglas Macgregor:

Sie bringen den Punkt genau auf den Punkt. Ja, sie haben uns belogen. Hinter den Kulissen wussten sie sicherlich die Wahrheit – und sie wurden angewiesen, zu lügen. Und sie haben bereitwillig gelogen. Das war das Problem mit der Erzählung, das Sie mit vielen Ihrer Gäste besprochen haben. Die Wahrheit war da – aber niemand wollte sie hören. Also setzte sich die Lüge durch, und jeder akzeptierte sie. Die Medien – nicht nur hier, sondern auch in ganz Europa.

Jetzt heißt es plötzlich: „Wir wussten, das seien unrealistische Ziele.“ Hunderttausende Menschen sind wegen dieser Illusionen gestorben. Und die Hauptverantwortlichen sind Biden und seine Regierung – aber auch die Regierungen in London, Paris, Berlin und anderen Hauptstädten, die diese Fiktion aufrechterhielten. Jeder, der sie infrage stellte, galt als Verräter oder „Putin-Versteher“.

Natalie Morris:

Und dann steht da auch noch, man müsse sicherstellen, dass es eine Friedenslösung gibt, die für Selenskyj nicht zu „demütigend“ sei. Wen interessiert, ob er sich gedemütigt fühlt? Müssen dafür Menschen sterben? Was ist das für ein Journalismus?

Col. Douglas Macgregor:

Sie haben völlig recht. Und deshalb muss dieser Mann verschwinden. Der Präsident – und damit meine ich Donald Trump – hat diese Katastrophe nicht verursacht. Aber er ist jetzt verantwortlich. Und wenn er jetzt nicht entschlossen handelt, wird das sein Desaster. Die Amerikaner haben nur begrenzte Geduld. Er hat versprochen, dieses Desaster zu beenden – dann muss er das auch tun. Und das heißt: Selenskyj und seine kriminelle Clique müssen weg.

Clayton Morris:

Als Sportfan aus Philadelphia weiß ich – unsere Geduld ist schnell aufgebraucht. Sobald jemand versagt, gibt’s Buhrufe. Also ja, Sie haben recht.

Ich will noch Ihre Meinung zu etwas anderem: Unsere Kollegin Eva Bartlett – eine der mutigsten Journalistinnen weltweit – hat aufgedeckt, wie die Ukraine sogenannte „Peta-Minen“ in zivile Gebiete wirft. Kleine grüne Minen, die wie Blätter aussehen, oft in Kinderspielplätzen – wo Kinder sie aufheben und ihre Hände verlieren. Jetzt gibt’s neue „Grasminen“, die wie kleine Grasstücke aussehen – gleiche Wirkung. Das alles passiert, während angeblich Friedensgespräche in Riad stattfinden.

Sind Sie überrascht?

Col. Douglas Macgregor:

Nein, weil wir es tolerieren. Nach dem Golfkrieg hatten wir solche Streumunition – kleine Bomblets, die wie Baseballs aussahen. Kinder in Irak haben sie aufgehoben und wurden getötet oder verstümmelt. Danach sagten wir: Schluss damit. Dann haben wir entdeckt, dass noch welche übrig waren – und haben sie an die Ukraine geliefert.

Diese ukrainische Führung ist voller Hass – Hass in der Mehrzahl, das ist das Gefährlichste. Hass auf ganze Gruppen. Das hat in der Geschichte zu Katastrophen geführt – Holocaust, Kambodscha, und viele andere. Das muss aufhören. Selenskyj ist dafür verantwortlich. Und seine Unterstützer in Washington – die das aus Hass weiter befeuern. Auch deshalb muss Trump sagen: Schluss. Kein Geschäft mehr mit diesem Regime. Es muss weg.

Clayton Morris:

Noch zwei letzte Punkte: Zum einen das Signal-Leak. Zum anderen: Diego Garcia. Die USA haben B-2-Bomber nach Diego Garcia verlegt – normalerweise stehen die in den USA. Jetzt deutet alles auf Angriffsbereitschaft gegenüber Iran hin. Was denken Sie?

Col. Douglas Macgregor:

Zuerst: Niemand sollte das wissen. In Zeiten von Satellitenüberwachung ist es schwer, Bewegungen zu verbergen – aber die Medien sollten das nicht weitergeben. Wenn ich Verteidigungsminister wäre, wäre ich wütend. Das ist hochsensible Information.

Und ja – es geht um Iran. Diese B-2-Bomber braucht man nicht für Huthi-Rebellen im Jemen. Diese Flugzeuge sind gebaut, um integrierte Luftabwehr zu durchdringen und präzise zuzuschlagen. Die einzig plausible Zielsetzung ist Iran.

Ich halte das für eine Katastrophe. Wir sollten niemanden bombardieren. Aber diese Regierung ist „Israel first“ und stellt sich offen gegen Iran.

Das ist kein Bluff. Man verlegt solche Flugzeuge nicht einfach so. Das ist die Spitze des Eisbergs – dahinter steht noch viel mehr Feuerkraft.

Und dieser Signal-Leak – erschütternd. Offenbar war der Pilot nicht dieselbe Person, die den Angriff autorisierte. Es gab angeblich die Erlaubnis, ein ziviles Wohnhaus anzugreifen. Das ist ein Kriegsverbrechen.

Natalie Morris:

Ich dachte, die Clownshow wäre vorbei.

Col. Douglas Macgregor:

Ich auch. Diese Leaks sind katastrophal – völlig unprofessionell. Es gibt verschlüsselte Netzwerke. Solche Gespräche dürfen niemals öffentlich werden. Und jetzt sehen wir: es geht nicht nur um Jemen oder Iran – sondern um eine regionale Eskalation. Wir verstehen nicht, was auf dem Spiel steht. Und das macht mir Angst.

Clayton Morris:

Uns allen. Colonel Macgregor, danke wie immer für Ihre klaren Worte. Bleiben Sie stark.