COP30-Vorschlag: „Globale öffentliche digitale Infrastruktur für das Klima“ unter der Leitung eines UN-Klimawandelrats

Von Jacob Nordangård

Ein Betriebssystem für Klimaschutzmaßnahmen mit einer digitalen Identifikationsschicht im Zentrum.

Wie üblich um diese Jahreszeit ist es Zeit für den Klimagipfel der Vereinten Nationen. Rund 50 000 Konferenzteilnehmer sind aus aller Welt nach Belém in Brasilien geflogen, um auf der COP 30 darüber zu diskutieren, wie „Klimaschutzmaßnahmen beschleunigt und ausgeweitet werden können”.

Trotz der enormen Emissionsspitzen, die durch den Transport und die Unterbringung aller Teilnehmer entstehen werden, soll die Veranstaltung durch „Kompensation der Treibhausgasemissionen“ „klimaneutral“ sein, was wahrscheinlich die Branche der Emissionshandelsbetrüger freuen wird.

Es scheint eine unendliche Geschichte zu sein. Wie üblich haben die Medien begonnen, Ängste vor dem bevorstehenden Klimawandel, gescheiterten Verpflichtungen zur Begrenzung der Emissionen und der Abwesenheit prominenter Weltpolitiker zu schüren. Die Klimakonferenzen werden fast immer als Misserfolge beschrieben. „Zu wenig, zu spät.” Es ist eine abgedroschene Formel, die jedes Jahr wiederholt wird.

Was steht also auf der Tagesordnung? Nun, die ganze Klimafarce soll ein hocheffizientes Kohlenstoffmanagementsystem hervorbringen, das die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) mit dem Menschen im Visier unterstützt. Klimawandel ist Systemwandel. Ein wichtiges Instrument, um dies zu erreichen, ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz, digitaler öffentlicher Infrastruktur (DPI) und digitalen Technologien (Schlüsselziel Nr. 27).

Bill Gates ist nach wie vor stark an der Bereitstellung dieser digitalen Instrumente für die „Klimatransformation” beteiligt, obwohl kürzlich berichtet wurde, dass er sich vom Klimawandel-Alarmismus zurückgezogen hat.

Einige Tage vor Beginn des Gipfels stellte die brasilianische Präsidentschaft einen „bahnbrechenden Vorschlag” für eine „transparente, interoperable und schnelle Koordinierung” von Klimaschutzmaßnahmen vor, der den Namen „Global Public Digital Infrastructure for Climate (Climate DPI)” trägt.

Der Vorschlag ist eine Antwort auf die DPI for People and Planet Innovation Challenge, die im Juni dieses Jahres von der Japan International Cooperation Agency (JICA), Co-Develop, der Gates Foundation, dem Centre for Digital Public Infrastructure (CDPI) und der Boston Consulting Group (BCG) in Zusammenarbeit mit der COP30-Präsidentschaft ins Leben gerufen wurde.

Die Mission besteht darin, „transformative Lösungen zu entwerfen, zu prototypisieren und vorzustellen, die DPI nutzen, um dringende globale Umweltprobleme anzugehen“ und „eine globale Welle von Experimenten auszulösen, eine neue Generation von Entwicklern von Klimatechnologien zu fördern und Lösungen zu finden, die weltweit skalierbar sind oder bereits skaliert werden“.

Dies ist eine Weiterentwicklung des Konzepts der digitalen öffentlichen Infrastruktur, das 2023 auf dem G20-Gipfel in Indien vorgestellt wurde. Es wird als „grundlegende digitale Systeme, die das Rückgrat moderner Gesellschaften bilden“ beschrieben. Ich habe vor etwa zwei Jahren einen ausführlichen Artikel darüber geschrieben.

Climate DPI wird als „Betriebssystem für Klimaschutzmaßnahmen“ beschrieben, das in der Lage ist, „Maßnahmen grenzüberschreitend mit beispielloser Geschwindigkeit und in beispiellosem Umfang zu koordinieren“ und „Echtzeitdaten für Frühwarnungen und Katastrophenhilfe“ bereitzustellen. Zu den wichtigsten Komponenten gehören:

…eine gemeinsame Plattform für Erdbeobachtungsdaten, Echtzeit-Systeme zur Überwachung von Klimarisiken, digitale Plattformen für die Klimafinanzierung (mit robusten Verifizierungstechnologien) und die Integration künstlicher Intelligenz sowohl für das Klima (zur Verbesserung von Klimalösungen) als auch für die KI selbst (um die Nachhaltigkeit der digitalen Infrastruktur sicherzustellen).

Im Zentrum steht eine digitale Identifikationsschicht, die als „System zur eindeutigen Identifizierung von Akteuren im Klimaschutz“ beschrieben wird. Dazu gehören Personen, Organisationen und Vermögenswerte.

Wie im Bericht dargelegt, „gewährleistet diese Schicht durch die Nutzung nationaler digitaler ID-Systeme, sofern verfügbar, oder alternativer Community-IDs, dass jeder Stakeholder digital erkannt und authentifiziert werden kann“.

Die „spezielle globale Klimainitiative“ wird als potenzieller „Wendepunkt bei der Reaktion auf den Klimanotstand“ beschrieben, der „Klimaschutzmaßnahmen einen Turbo-Schub verleihen“ kann. Der Bericht empfiehlt außerdem eine internationale Governance „im Rahmen der UNFCCC/COP, um die Entwicklung der Klimainitiative zu steuern, unterstützt durch eine Allianz aus Regierungen, Technologiepartnern und der Zivilgesellschaft“.

Ein konkretes Beispiel ist die Einrichtung eines UN-Klimawandelrats, der als „politischer Verwalter für Climate DPI“ fungieren soll. Der Vorschlag für einen solchen Rat wurde erst vor wenigen Tagen vom brasilianischen Präsidenten Lula da Silva in seinem Call of Belem for the Climate vorgestellt.

Zufälligerweise wurde ein ähnlicher Mechanismus auch in dem Essay „A Logic for the Future“ von Stephen Heintz, Präsident des Rockefeller Brothers Fund, vorgeschlagen. Wie er es formulierte:

Angesichts der entscheidenden Bedeutung, eine Klimakatastrophe zu vermeiden, könnte es sinnvoll sein, den Treuhandrat durch einen Klimarat zu ersetzen, der die UNFCCC und ihre COPs einbezieht, aufwertet und stärkt und als Forum für die Umsetzung vereinbarter Klimapolitik und -maßnahmen dient.

Der Bericht der Climate DPI enthält die grundlegenden Anforderungen für die Einrichtung eines allumfassenden „allsehenden Auges“, das in die Vision des Global Government Technology Center von einem KI-gesteuerten Agentic State integriert werden kann.

Wie im Bericht angegeben,

Climate DPI strebt die Integration KI-gesteuerter Systeme an, um Risiken vorherzusehen, Anpassungsstrategien zu optimieren und die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen zu unterstützen.

Der Koordinator des Berichts ist der brasilianische Anwalt Ronaldo Lemos, der 2015 – wenig überraschend – zum Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums ernannt wurde.

Das Weltwirtschaftsforum ist natürlich auf der COP 30 vertreten und wird den Bericht Emerging Technology Solutions for Planetary Health im von der Rockefeller Foundation unterstützten Planetary Science Pavilion vorstellen, wobei der allgegenwärtige Direktor des Potsdam-Instituts, Johan Rockström, als Redner auftreten wird.

Informationsintegrität zum Klimawandel

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung der COP 30 ist die „Informationsintegrität” (Schlüsselziel Nr. 30). Brasilien hat zusammen mit den Vereinten Nationen und der UNESCO die Globale Initiative zur Informationsintegrität zum Klimawandel ins Leben gerufen, deren Aufgabe es ist, „Fehlinformationen zum Klimawandel zu untersuchen, aufzudecken und zu beseitigen”. Die Initiative wurde auf dem G20-Gipfeltreffen in Brasilien im vergangenen Jahr als Reaktion auf den Global Digital Compact (beschlossen auf dem Summit of the Future im September letzten Jahres) vorgestellt.

Die Initiative wird Instrumente zur Verfügung stellen, um „die koordinierten Desinformationskampagnen zu bekämpfen, die den globalen Fortschritt im Bereich des Klimawandels behindern”.

Einer der Partner der Initiative ist die globale Koalition Climate Action Against Disinformation (CAAD), in der „90 führende Klima- und Anti-Desinformationsorganisationen“ zusammengeschlossen sind.

Ihre Definition von Klimadesinformation und -fehlinformation lautet, dass diese „die Existenz oder die Auswirkungen des Klimawandels, den eindeutigen Einfluss des Menschen auf den Klimawandel und die Notwendigkeit entsprechender dringender Maßnahmen untergraben“.

In einem kürzlich erschienenen Newsletter schlägt die Koalition Alarm, dass der weltweite Glaube an den vom Menschen verursachten Klimawandel aufgrund einer „von oben gesteuerten Kampagne, die von mächtigen Finanznetzwerken unterstützt wird, die Randmeinungen künstlich aufblähen“, zurückgegangen ist.

Beispiele für Organisationen in diesem Netzwerk sind die üblichen „Bösewichte“ Heartland, CFACT, Leadership Institute und die deutsche EIKE sowie natürlich die „Techno-Feudalisten“ in der Trump-Regierung.

Es liegt auf der Hand, dass die Rhetorik und die Handlungen von Präsident Trump, der MAGA-Bewegung und der „europäischen Anti-Demokratie-Koalition“ als Vorwand genutzt werden, um den Informationsfluss im Internet zu steuern. Auf diese Weise nutzen die Kräfte hinter den Kulissen Dichotomien, um ihre Agenda voranzutreiben.

„Wreck-it-Trump“ liefert die notwendigen Vorwände für eine globale Kontrolle des Internets. Um „Autokraten wie Trump nicht zu beschwichtigen“, schreibt Climate Action Against Disinformation in Orwellscher Manier:

…die Regulierung dieser Kommunikationsmittel in diesem Umfeld zum Schutz der Demokratie und der Gesundheit der Menschen auf diesem Planeten wird schwierig sein, aber sie ist die einzige Option für die Demokratie und die Klimapolitik.

Im Wesentlichen sagen sie also, dass ein totalitäres Überwachungsregime notwendig ist, um uns vor den Autoritären zu retten. „Krieg ist Frieden“, „Freiheit ist Sklaverei“ und „Unwissenheit ist Stärke“.

Demnächst

Quellen: