Amerikas Zukunft: Unruhen wegen Lebensmittelmarken und Kommunismus?

Von Brandon Smith

Dieser Artikel wurde von Brandon Smith verfasst und ursprünglich unter Birch Gold Group veröffentlicht

Nach einer Handvoll Wahlen im Nordosten der USA, die zu „überwältigenden” Siegen der Demokraten in New York, New Jersey und Virginia führten, gibt es diese Woche viele pessimistische Republikaner. Wie immer, wenn die Republikaner eine Wahl verlieren, egal wie unbedeutend sie im Gesamtbild auch sein mag, bricht plötzlich der Himmel zusammen und das Ende der Welt steht für alle Ewigkeit vor Amerika bevor. Die Panik ist mittlerweile ziemlich ermüdend.

Man sollte bedenken, dass sich die düstere Stimmung hauptsächlich auf die sozialen Medien beschränkt und durch einige hundert konservative Influencer noch verstärkt wird. Wie üblich haben diese Leute immer noch nicht begriffen, dass die Welt der sozialen Medien nicht die reale Welt ist.

Wenn Sie beispielsweise schockiert waren, dass jemand wie Zohran Mamdani die Bürgermeisterwahl in New York gewonnen hat, dann haben Sie nicht darauf geachtet, was in letzter Zeit in den blauen Städten passiert ist. Ich habe bereits im Juli vorausgesagt, dass die Liberalen in Scharen zur Wahl gehen würden, um für diesen Mann zu stimmen. In meinem Artikel „Batman vs. The Joker: Democrats Will Double Down On Chaos To Save Their Party” (Batman gegen den Joker: Die Demokraten werden das Chaos noch verstärken, um ihre Partei zu retten.) habe ich geschrieben:

„Die Linken in den USA werden sich um kompromisslose Sozialisten wie Mamdani scharen, weil sie es leid sind, so zu tun, als würden sie sich für „Demokratie”, freie Märkte, Eigentumsrechte, Moralvorstellungen oder Freiheit im Allgemeinen interessieren. Sie brauchen eine allumfassende Vision, auch wenn diese monströs und dystopisch ist. Und sie wollen eine Führung, die transparent ist und sich für ihre psychopathischen Absichten nicht entschuldigt. Sie wollen nicht mehr die Rolle von Humanisten spielen – sie wollen die Maske abnehmen und den Geschmack von Blut und Macht kosten …”

Es ist New York, Leute. Es ist einer der größten Sammelplätze für extrem linken Abschaum und Schurken in der Welt, und Konservative machen nur 26 % der Bevölkerung der Stadt aus. NATÜRLICH hat Mamdani gewonnen. Er repräsentiert alles, was die politische Linke will: eine radikale Ablehnung der westlichen Kultur und der freien Märkte. Vergessen wir nicht, dass dies dieselben Leute sind, die die Ermordung von Charlie Kirk gefeiert haben.

Das Gleiche gilt für New Jersey. In Virginia entschied sich die Republikanische Partei, eine Frau (Winsome Earle-Sears) aufzustellen, die sich 2022 als „Never-Trumper“ positionierte. Sie behauptete, Trump sei eine Belastung für die Republikanische Partei und sollte zurücktreten. Nachdem Trump 2024 erneut gewonnen hatte, änderte sie plötzlich ihre Meinung. NATÜRLICH verlor sie die Wahl in Virginia. Konservative haben Skrupel gegenüber ihren Kandidaten. Sie werden nicht zur Wahl gehen, um jemanden zu wählen, der ihren Parteivorsitzenden schlechtmacht und dann in letzter Minute auf den Zug aufspringt.

Mein Punkt ist, dass die Hysterie in den sozialen Medien über diese „Verluste” auf eine winzige Blase von Menschen beschränkt ist, die ihre Ideen endlos hin und her wälzen. Diese wenigen Wahlen sind keineswegs ein Indikator dafür, dass Amerika sich weit nach links bewegt. Sie sind jedoch eine Erinnerung daran, dass unser Land in fast allen Fragen und politischen Themen tief gespalten ist. Konservative und Progressive könnten in jeder Hinsicht nicht gegensätzlicher sein.

Und wie ich immer wieder sage, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Konservativen das hören, ist es eine Erinnerung daran, dass Linke und Demokraten einen KRIEG führen, während Konservative weiterhin Politik spielen. Die Linken schließen sich um kommunistische Persönlichkeiten und Ideen radikaler Aufstände zusammen. Unterdessen machen sich GOP-Mitglieder und Influencer Gedanken darüber, „wie man mehr weiße Frauen im College-Alter in NYC dazu bringt“, für sie zu stimmen. Das ist reine Dummheit.

Ich möchte die EBT/SNAP-Debatte als Beispiel für diese Spaltung heranziehen, weil ich sie für aufschlussreich halte. Lebensmittelsubventionen sind der Inbegriff des Sozialismus, und die zunehmende Abhängigkeit von der Regierung, die sie schaffen, lässt sich nicht leugnen. Über 42 Millionen Amerikaner beziehen derzeit SNAP, das sind 12,5 % der Bevölkerung. Als das Programm Ende der 1960er Jahre (auf nationaler Ebene) ins Leben gerufen wurde, hatten nur 1,4 % der Bevölkerung Anspruch darauf.

Als SNAP ins Leben gerufen wurde, wurde es als Überbrückungshilfe beworben, als vorübergehendes Sicherheitsnetz für Menschen, die arbeitslos waren und eine Beschäftigung suchten. Der Schwerpunkt der Sozialleistungen sollte eigentlich auf Menschen mit Behinderung und älteren Menschen liegen, nicht auf arbeitsfähigen Menschen im erwerbsfähigen Alter (die heute 80 % der SNAP-Empfänger ausmachen). Das Programm war eine helfende Hand und wurde dann zu einer Krücke oder einer Falle.

Derzeit ist die Schließung der Regierung in der Schwebe, und Notfallfonds werden wenig dazu beitragen, die Lebensmittelsubventionen aufrechtzuerhalten. Der Kernpunkt der Schließung ist die Debatte über Gesundheitsleistungen (mehr Sozialismus) für illegale Einwanderer (mindestens 1,8 Millionen illegale Einwanderer erhielten 2024 ACA). Nur 5 Senatoren der Demokratischen Partei müssen für einen sauberen Finanzierungsentwurf stimmen, aber sie haben dies bereits 14 Mal abgelehnt.

Wie ich bereits in den letzten Monaten gewarnt habe, hoffen die Demokraten auf Lebensmittelunruhen, für die Trump und die Konservativen verantwortlich gemacht werden können. In ein paar Wochen könnte dies in einigen Großstädten, in denen die Demokraten sich weigern, Gesetze gegen Eigentumsdiebstahl durchzusetzen, tatsächlich passieren. Die Botschaft der Demokraten lautet: „Wir werden euch mit Gewalt und Chaos zwingen, uns zu geben, was wir wollen. Selbst wenn ihr die Wahlen gewinnt, haben wir die Kontrolle …“

Das ist politische Erpressung. Gebt ihnen, was sie wollen, und sie werden nur immer wieder wütende Mobs mobilisieren, um Einfluss auf Regierungsentscheidungen zu nehmen.

Aber was wird das Ergebnis sein? Unternehmensketten und Lebensmittelhändler werden unweigerlich ihre Geschäfte schließen, und diese Städte werden zu permanenten Lebensmittelwüsten werden. Linke können Einzelhändler nicht zwingen, offen zu bleiben, Regale zu füllen und Mitarbeiter zu gefährden. Lebensmittelunruhen werden nicht den Effekt haben, den sich die Demokraten erhoffen. Unternehmen werden diese Städte verlassen. Kluge Menschen werden diese Städte verlassen. Und die demokratischen Politiker, die diese Städte weiterhin regieren, werden zur Zielscheibe derselben kriminellen Mobs werden, mit denen sie sich verbündet haben.

Es gibt sicherlich eine Reihe von Menschen, die tatsächlich in Not sind. Ich würde es niemandem übel nehmen, wenn er sich an ein Regierungsprogramm wendet, um Unterstützung zu erhalten, wenn das Leben schief läuft. Wenn sie versuchen, ihr Leben wieder aufzubauen und einen Job zu finden, und dafür kurzfristig Hilfe benötigen, ist das in Ordnung. Ich bevorzuge private und persönliche Wohltätigkeit gegenüber staatlich verordneter, aber ich bin in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen; ich weiß, dass die Menschen jede Hilfe annehmen, die sie bekommen können, und dass es ihnen in der Regel egal ist, ob sie von der Regierung kommt.

Das Problem entsteht, wenn Sozialhilfe zu einer sozialen Stütze oder zu einer Erwartung wird. Das Ausmaß der Ansprüche im Zusammenhang mit SNAP ist wirklich unglaublich. Die Zahl der Menschen, die im Internet zu Blutvergießen aufrufen, weil „Trump ihnen ihre SNAP stiehlt”, ist beunruhigend. Es ist dasselbe, was immer mit sozialistischen Projekten passiert – sie finden Unterstützung, weil sie klein und harmlos beginnen. Dann verwandeln sie sich in ein teures, die Gesellschaft auslaugendes Monstrum, von dem die Bevölkerung abhängig ist.

Eine Reihe von Kommentatoren hat vor möglichen Lebensmittelunruhen gewarnt, aber ich möchte auf einige positive Aspekte hinweisen, wenn die Kürzungen bei SNAP fortgesetzt werden.

Erstens sollte das Programm nie so groß und kostspielig werden, wie es heute ist. Eine Beschränkung auf Menschen, die wirklich bedürftig sind (Behinderte, ältere Menschen und Kurzzeitarbeitslose), würde dazu beitragen, die Staatsausgaben zu senken, was wiederum die Staatsverschuldung und die Inflation verringern würde.

Zweitens erhalten Lebensmittelhändler durch die 42 Millionen Menschen, die Lebensmittelzuschüsse erhalten, Milliarden an Steuergeldern durch künstlich geschaffene Nachfrage. Diese Nachfrage verschlingt das Angebot und trägt wiederum dazu bei, die Lebensmittelpreise in die Höhe zu treiben. Eine Kürzung von SNAP würde zu einem Rückgang des Lebensmittelverkaufs und zu einer Deflation der Preise für alle führen.

Drittens: Wenn der Arbeitskräftemangel, wie das BLS behauptet, weiterhin besteht, dann werden körperlich gesunde Menschen, die seit Jahren von SNAP leben, nun gezwungen sein, wieder arbeiten zu gehen, wodurch der Arbeitskräftepool aufgefüllt und das Problem des Arbeitskräftemangels gelöst würde. All das Gerede über die Abschiebung von Migranten, wodurch Branchen ohne Arbeitskräfte zurückbleiben? Das würde sich erledigen.

Gratis ist nicht gratis. Für staatlich subventioniertes Leben muss immer ein hoher Preis gezahlt werden. Es gibt nur zwei Arten von Menschen, die eine langfristige Sozialhilfe für arbeitsfähige Menschen unterstützen: Anspruchsvolle Menschen, die faul sind und nicht für das arbeiten wollen, was sie haben, und Politiker, die wollen, dass diese Menschen sie wählen.

Zohran Mamdani gewann in New York unter anderem wegen seiner vielen Versprechungen sozialistischer Zuwendungen, von staatlich betriebenen Lebensmittelgeschäften mit billigen Lebensmitteln über einen Mietstopp bis hin zu kostenlosen öffentlichen Verkehrsmitteln und Subventionen für Minderheiten und einkommensschwache Einwohner. Mamdani baut eine „Armee der Gratisgeschenke” auf, und die einzige Möglichkeit, diese Programme zu finanzieren, ist eine offene Besteuerung; das hat er selbst zugegeben.

Er behauptet, dass reiche Privatpersonen und Unternehmen den Großteil der Kosten tragen werden, aber wir haben ähnliche Versuche in Städten wie Seattle und San Francisco gesehen. Sie alle enden auf die gleiche Weise – mit dem Wegzug tausender wohlhabender Einwohner aus der Stadt, die ihre Unternehmen mitnehmen. Den sozialistischen Politikern bleiben dann nur noch die Steuerzahler aus der Mittelschicht, die die Last der Finanzierung dieser Programme tragen müssen.

Das Ziel der extremen Linken ist es, alle gleich zu machen: Alle werden gleich arm. Unterdessen haben die Reichen die Möglichkeit, einfach wegzuziehen und sich in Volkswirtschaften niederzulassen, in denen sie mehr geschätzt werden. Sozialismus und Kommunismus führen zu einer größeren Wohlstandskluft, nicht zu einer kleineren.

Mamdani wird wahrscheinlich versuchen, eine Kapitalfluchtsteuer einzuführen, die nicht funktionieren wird. Unternehmen und Geld werden aus New York fließen wie Blut aus einer arteriellen Wunde. Der Mietstopp wird viele Immobilienbesitzer dazu veranlassen, keine Wohnungen mehr zu vermieten oder zu verkaufen, was zu einem schrumpfenden Mietmarkt für die Armen und die Mittelschicht führen wird. Innerhalb von zwei bis drei Jahren wird die Metropole zu einer wirtschaftlichen Einöde werden.

Sozialismus funktioniert nur, wenn man alle dazu zwingen kann, sich an dem Betrug zu beteiligen, und selbst dann endet er für die meisten Menschen mit einem weitaus niedrigeren Lebensstandard. Die einzigen Orte, an denen dies nicht geschieht, sind sehr homogene Länder mit geringer Bevölkerungszahl und riesigen natürlichen Ressourcen. In allen anderen Fällen fördern progressive Wirtschaftspolitiken die Abhängigkeit und lösen dann Katastrophen aus.

Steht Amerika vor Lebensmittelunruhen, wenn der Shutdown weitergeht? Wahrscheinlich. Sicherlich in begrenzten Teilen des Landes, aber vor allem an Orten, an denen die Demokraten die Wirtschaft bereits zugrunde richten. Mit anderen Worten: Die Menschen, die weit links wählen, werden am meisten darunter leiden. Die Unruhen werden in ihren Hinterhöfen stattfinden.

Ist der zunehmende Radikalismus der Linken ein Zeichen dafür, dass die USA in den vollständigen Kommunismus abgleiten werden? Ist Mamdani nur der Anfang?

Nein, das wird nicht passieren. Selbst wenn sich die Befürchtungen der Republikaner hinsichtlich der Zwischenwahlen als zutreffend erweisen sollten, sind Wahlen nicht der einzige Faktor, der die Richtung einer Nation bestimmt. Millionen von Konservativen und Patrioten werden nicht zulassen, dass sich der Kommunismus/Globalismus auf breiter Front durchsetzt. Wir haben unter der Biden-Regierung bereits einen Vorgeschmack darauf bekommen. Wir haben auch gesehen, wie viele Progressive damit prahlen, wie sie sich an uns rächen wollen (für den Sieg 2024), sobald sie wieder an der Macht sind.

Konservative müssen aufhören, sich ständig Gedanken über die nächsten Wahlen zu machen, und anfangen, darüber nachzudenken, was jetzt getan werden muss. Sie müssen aufhören, Politik zu spielen, und anfangen, sich gegen die gegen sie gerichteten Aufstände zu verteidigen. Viele von uns sind bereit, einen internen Krieg zu führen, bevor wir zum Punchingball der politischen Linken werden (es wird zum Beispiel nie wieder einen Covid-Shutdown geben). Und wenn es zu einem Krieg kommt, wird die Linke verlieren.

Hoffen wir, dass Gewalt nicht notwendig ist. Hoffen wir, dass eine politische Lösung möglich ist, aber bereiten wir uns trotzdem entsprechend vor. Der einzige Weg, einen Krieg zu vermeiden, besteht darin, dass die politische Linke ihre Haltung ändert und aufhört, den Bären zu reizen. Wer glaubt tatsächlich, dass sie sich ändern werden?