Die digitale Revolution war ein großer Fehler

Paul Craig Roberts

Sogar die Großbanken, die die Revolution begrüßten, stellen nun fest, dass die Kosten für die Verwaltung der Sicherheit außer Kontrolle geraten und die Arbeitskosten des analogen Systems übersteigen könnten. Wells Fargo warnt: „In der heutigen digitalen Welt verwenden Betrüger fortschrittliche Werkzeuge wie KI, um Identitätsbetrug schwerer erkennbar zu machen. Die Anrufer-ID kann gefälscht werden, E-Mails können gefälscht werden, Stimmen können geklont werden und Bilder können verändert werden.“ Dies macht Wells Fargos aktuelle Sicherheitsmaßnahmen verwundbar. Beispielsweise verwendet die Bank die Erkennung der Stimme eines Kunden als Sicherheitsprüfung, um Zugang zum Kundenservice in Bezug auf das Konto eines Einzahlers zu gewähren.

Betrüger sind nur ein Problem. Hacker sind ein weiteres. Ihre Identität kann gestohlen werden. Ihr Konto kann gestohlen werden. Ihre Rente kann gestohlen werden. Ihr Zuhause kann gestohlen werden. Ihre Kreditkarte und Ihre Debitkarte können gekapert werden. Schecks, die Sie ausgestellt haben, können abgefangen und verändert werden. Ganze Systeme, Unternehmen und Regierungsbehörden können erpresst werden.

Und dann gibt es noch den „Kundenservice“. Der zeitaufwändige Kampf mit einer KI-Stimme, die Frustration beim Umgang mit fremdsprachigen „Kundendienstmitarbeitern“ mit eingeschränkten Englischkenntnissen und ohne Befugnisse, die Wartezeit, um zu einem Vorgesetzten weitergeleitet zu werden, die Notwendigkeit, zu einer Filiale zu gehen, weil ein vorheriges Sicherheitsupdate Kontoverbindungen gelöscht hat, und so weiter. Was früher ein leicht zu behebendes Problem war, das über das Telefon beantwortet wurde – beim dritten Klingeln –, kann heute Tage dauern, bis es gelöst ist.

Es wird schlimmer werden. Das Internet kann nicht sicher gemacht werden, weil es ein offenes System ist. Sicherheitsfirmen sagen Finanzunternehmen beispielsweise, dass das Beste, was sie tun können, darin besteht, die Mitarbeiter des Unternehmens darin zu schulen, keine Fehler zu machen, die es Hackern leicht machen. Ich frage mich, wie lange es dauern wird, bis Banken und Finanzinstitute ihre Kontoinhaber verpflichten, an Online-Sicherheitskursen teilzunehmen, damit die Banken ihre Konten garantieren.

Die Großbanken und die Federal Reserve könnten bald digitale Währungen anbieten und dann durchsetzen. Digitale Währung ersetzt physische Zahlungsmittel wie Bargeld und Schecks. Die Handhabung und Verwaltung physischer Transaktionen ist teurer, da Menschen statt eines Programms benötigt werden, um Transaktionen zu verwalten. Da die fünf Großbanken 90 % aller Einlagen kontrollieren – im Wesentlichen ein Monopol –, würde ihre Einführung digitaler Währungen diese allen Banken aufzwingen.

Eine digitale Währung bedeutet, dass Ihr Geld nicht mehr in Ihren Händen liegt. Es kann Ihnen absichtlich oder versehentlich verweigert werden. Sie werden keinen Bargeldvorrat mehr als Sicherheitsreserve haben. Möglicherweise könnten Sie, sofern sie existieren dürfen, anonyme Debitkarten sammeln, die mit bestimmten Beträgen aufgeladen sind, aber wenn digitales Geld zur Kontrolle genutzt werden soll, ist ihre Existenz unwahrscheinlich. Außerdem haben Hacker ebenso gute Chancen, digitale Gelder umzuleiten wie alles andere.

Das Hauptproblem digitaler Systeme besteht darin, dass sie Menschen vom menschlichen Kontakt entfernen. Betrüger haben die Nützlichkeit des Telefons als Gerät zum Sprechen mit einer anderen Person zerstört. Stattdessen texten die Leute. Aber wenn Anrufer-ID und E-Mails kompromittiert werden können, dann kann auch das Texten kompromittiert werden.

Was uns die digitale Revolution gebracht hat, ist totale Unsicherheit, Isolation und enorme Frustration. Warum ertragen wir das?