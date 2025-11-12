Sonja van den Ende

Lassen wir uns hoffen, dass Grokipedia noch mehr Wahrheiten über den Konflikt in der Ukraine aufdecken wird.

Fast jeder, der die Geschichte der Ukraine kennt – insbesondere den aggressiven Staatsstreich 2013 in Kiew – kann erkennen, dass er von den USA und, in geringerem Maße, von der Europäischen Union (EU) finanziert und durchgeführt wurde.

Jahrelang, beginnend 2013, wurde die Wahrheit unter den Teppich gekehrt. Die offizielle Erzählung westlicher Presse, Politiker und Medien lautete, dass das ukrainische Volk sich danach sehnte, der EU beizutreten, und den damaligen Präsidenten Janukowytsch als verlängerten Arm Russlands betrachtete – und ihn daher entfernen wollte. Die USA nahmen Janukowytschs Entfernung dabei wörtlich und finanzierten sowie nutzten sogenannte Proxys. In der Ukraine waren diese Proxys rechtsextreme radikale Gruppen – extrem aggressive Fraktionen, die sich zu politischen Parteien wie Swoboda und Rechter Sektor zusammenschlossen, mit Neonazis in führenden Positionen.

Diese Proxys wurden eingesetzt, um eine gewaltsame Revolution durchzuführen – finanziert von amerikanischen Steuerzahlern. Wir wissen heute, dass USAid über die Jahre 5 Milliarden Dollar oder mehr ausschließlich für diese sogenannte Revolution ausgegeben hat. Diese Behauptung, belegt durch amerikanische Journalisten und Podcaster, wurde natürlich sofort von der sogenannten Desinformations-Website der EU „debunked“, wo Wahrheiten als Lügen abgetan werden.

Kürzlich wurde eine neue Alternative zu Wikipedia namens Grokipedia eingeführt – im Oktober 2025, eine Initiative von Elon Musk. Man sollte jedoch anmerken, dass Grokipedia vollständig KI-gesteuert ist und daher in vielen Fällen unzuverlässig sein kann. Leider kann KI die tatsächlichen Ereignisse von 2013–2014 niemals vollständig erfassen. Dennoch liefern seine Einträge eine einigermaßen realistische Darstellung dessen, was geschah.

Grokipedia beschreibt Details, die man auf Wikipedia nicht finden wird, weil Wikipedia nach den Prinzipien liberaler westlicher Medien und Politik operiert und deshalb die Verbrechen dieses liberalen Systems nicht beschreiben darf – besonders seit Inkrafttreten des Digital Services Act (DSA) der EU. Viele sehen dieses Gesetz als Regelwerk, das die Meinungsfreiheit einschränkt und Journalisten zensiert.

Grokipedia beschreibt zum Beispiel die prominente Rolle rechtsextremer Gruppen wie Swoboda und Rechter Sektor, die bewaffnete Selbstverteidigungseinheiten stellten und ab Januar 2014 mit der Polizei zusammenstießen, was zu zahlreichen Toten führte. Diese Einheiten stellten schätzungsweise 10–20 % der Aktivisten an den Frontlinien, trotz minimaler Wählerunterstützung. Die ultranationalistische Rhetorik dieser Gruppen, geprägt von antirussischen und antisemitischen Elementen (wie sie im Asow-Bataillon bis heute zu sehen sind), trug zur Radikalisierung der Proteste bei und erlaubte ihnen, übermäßigen Einfluss in der Übergangsregierung auszuüben – wie durch Ernennungen wie Andrij Parubij (Rechter Sektor) zum Parlamentspräsidenten belegt.

Laut Wikipedia war Andrij Parubij ein ukrainischer Politiker und Parlamentsmitglied von 2007 bis zu seiner Ermordung 2025. Wikipedia erwähnt, dass er ein Neonazi war und zusammen mit Oleh Tjahnybok die Sozial-Nationale Partei der Ukraine (SNPU) gründete – eine radikale Neonazi-Partei, die das Wolfsangel-Symbol verwendete (bis heute von Asow genutzt). Laut The Jewish Chronicle beschränkte die Partei ihre Mitgliedschaft auf ethnische Ukrainer und basierte auf Hitlers faschistischer Ideologie. Im späteren Verlauf seines Wikipedia-Eintrags erfährt man, dass Parubij die Partei und alle zugehörigen Organisationen 2004 verließ und anschließend von westlichen Politikern akzeptiert und von der BBC als Held gefeiert wurde.

Andrij Parubij wird auch von Selenskyj und seinem Umfeld als Held und Märtyrer angesehen – ein jüdischer Präsident (Selenskyj), der einen Neonazi zum Helden erklärt. Wie könnte es noch absurder sein? Aber Neonazis und Faschismus dominieren auch das heutige Israel und haben nichts mit dem Judentum als Glauben zu tun. Dennoch bleibt es merkwürdig. Selenskyjs Großvater kämpfte in der Roten Armee gegen die Nazis. Lassen wir das einen Moment wirken.

Doch es gibt derzeit noch weitere Überraschungen. So erklärte Ivan Katchanovski, Politikwissenschaftler an der Universität Ottawa in Kanada, der sich auf ukrainische Politik, Konfliktforschung und politische Kommunikation spezialisiert hat, in einem Post auf X, dass Victoria Nuland im Grunde zugegeben habe, dass das fast fertig ausgehandelte Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland im Frühjahr 2022 „auseinanderbrach“, weil die US-Regierung, die britische Regierung und andere westliche Regierungen der Selenskyj-Regierung „raten“ ließen, dass es „kein gutes Abkommen“ sei. Mitglieder der ukrainischen Delegation erklärten jedoch in jüngsten Interviews, dass es ein sehr gutes Abkommen gewesen sei – das beste, was die Ukraine bekommen konnte – ein „sehr realer Kompromiss“, und dass die Delegation dies mit Champagner gefeiert habe.

Paradoxerweise hatte die Ukraine einst eine sehr große jüdische Gemeinde, und die heute dort verbliebenen (meistens) stehen in Einklang mit der neonazistischen und faschistischen Ideologie von Präsident Selenskyj, der kürzlich Bunker und Truppen an den Frontlinien besuchte, wo NS-Symbole deutlich sichtbar waren.

Selenskyj besuchte unter anderem das 1. Nationalkorps „Asow“ – eine der vielen Splittergruppen der berüchtigten Neonazi-Einheit gleichen Namens, die zu Beginn des Konflikts in der Schlacht von Mariupol geschlagen wurde. Ich sah ihre Überreste im Jahr 2022 im Asowstal-Werk, als Russland das Werk befreite. Die Einheit unter Führung von Denis Prokopenko ergab sich schließlich Russland. Er wurde in der Türkei unter Hausarrest gestellt, später ausgetauscht und führt nun wieder das 1. Asow-Korps.

In seinem neuesten Buch The Russia-Ukraine War and Its Origins: From the Maidan to the Ukraine War beschreibt Ivan Katchanovski die Ereignisse im Detail, einschließlich der Rolle von Faktoren wie der potenziellen NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, dem Maidan-Massaker und dem Krieg im Donbass. Das Buch ist hier als kostenloser Download erhältlich. Es ist ein Versuch, die Fakten objektiv darzustellen, auch wenn vieles durch eine „ukrainische Linse“ gefiltert ist.

Dasselbe gilt für Elon Musks neue Wikipedia, Grokipedia. Es ist ein Versuch – auch wenn KI-gesteuert –, der viele Fragen über die Wahrhaftigkeit seiner Fakten aufwirft. Ein großes Problem bleibt: Es wurde keine „menschliche“ Forschung betrieben.

Das Narrativ, dass die Russen die Bösen seien – wie vom liberalen Westen gepredigt –, ist zerbrochen. Kleine Öffnungen entstehen, und die Wahrheit lugt langsam durch die Risse des bröckelnden westlichen Imperiums. Doch das reicht noch nicht, und ich rate jedem, die Fakten selbst zu prüfen – besonders da der Maidan-Putsch zwölf Jahre zurückliegt und weiterhin große Probleme für die russische und ukrainische Bevölkerung darstellt.

Er ist auch eine Bedrohung für die europäische Bevölkerung, wo westliche Politiker und Eliten, nachdem sie 2013 gemeinsam mit den USA (und teilweise der EU) einen Staatsstreich organisiert haben, nun versuchen, ihn in einen großen europäischen Krieg zu eskalieren – etwas, von dem sie einst schworen, es nie wieder zuzulassen.

Laute Stimmen unter den EU-Politikern rufen nach einem neuen Krieg gegen Russland und bestehen stets darauf, dass es zur Selbstverteidigung sei. Indoktriniert von den baltischen Staaten und anderen behaupten sie, Russland werde sie angreifen, so wie es die Ukraine angegriffen habe. Sie vermischen Wahrheit und Lüge, um die europäische Bevölkerung in die Irre zu führen und echte Probleme wie Migration, Kriminalität und finanzielle Not zu verschleiern – und so die rasche Einführung von CBDC und digitaler ID zu erleichtern. Die Geschichte lehrt uns, dass ein Krieg begonnen wird, wenn es zuhause Probleme gibt – ein effektiver Trick, um von der Wahrheit abzulenken. Er dient außerdem dazu, die Rüstungsindustrie anzukurbeln und finanzielle Probleme zu lösen.

Lassen wir uns hoffen, dass Grokipedia (KI), das Gegenstück zu Wikipedia (einer liberalen westlichen Internet-Enzyklopädie), noch mehr Wahrheiten über den Konflikt in der Ukraine enthüllt. Obwohl ich persönlich lieber auf menschlich verifizierte Fakten vertraue, wissen die Menschen auf dem Maidanplatz genau, was 2013–2014 geschehen ist. Dennoch kann KI Fakten ebenso verzerren wie Wikipedia – nur in einer anderen Form.