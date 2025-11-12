Neue Videos am Mittwoch

Die Welt dreht sich – wir liefern den Kontext.

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

Kein Wort in deutschen Medien – In der Ukraine ist der bisher spektakulärste Korruptionsfall mit Beteiligung Selenskys bekannt geworden

Direkt zum Video:

Lawrow ist und bleibt auf dem Posten. Sehr zum Ärger der Gegner Russlands

Der dritte Weltkrieg kommt! Irlmaier-Experte Stephan Berndt warnt die Deutschen

WHO, EZB, UNO – Was wirklich hinter den Kulissen läuft!

Was steckt wirklich hinter Zohran Mamdani?

Australien zahlt werdenden Müttern über 4.000 Dollar, damit sie ihre eigenen Kinder TÖTEN.

Link zum Video

Der weltweite Krieg gegen das Christentum ist gerade viel schlimmer geworden, und Ted Cruz interessi

Link zum Video

Tom Lausen: Corona-Politik muss so gründlich wie ein Flugzeugabsturz aufgearbeitet werden

Yanis Varoufakis – Warum sich alles zerbrochen anfühlt

Ben Shapiro ist erneut in Tränen aufgelöst. | Candace Folge 261

Link zum Video

Dave Smith | Candace Owens | Teil des Problems 1325

Link zum Video

Netanjahu erzählt mir alles! (Das hätten Sie nicht erwartet) (AwakenWithJP – Deutsch)

Dark Origins of Big Pharma: John D. Rockefeller’s Empire | Forgotten History

Link zum Video

Alles unter den Teppich! | Prof. Homburg

„Was wollt ihr eigentlich verteidigen?“ (Dirk Müller ist sauer!)

Bewegung im Zollstreit? Der Coup im Weissen Haus